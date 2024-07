alestine-activists-not-swayed US: Harris redet hart mit Israel, aber Pro-Palästina-Aktivisten sind noch nicht überzeugt Von Sean Mathews

https://www.middleeasteye.net/news/us-harris-talks-tough-israel-pro-palestine-activists-not-swayed

US: Harris redet hart mit Israel, aber Pro-Palästina-Aktivisten sind noch nicht überzeugt

Von Sean Mathews

26. Juli 2024

Pro-Palästina-Befürworter sagen, Vizepräsidentin Kamala Harris versuche, „beide Seiten zu beschwichtigen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris trifft sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im feierlichen Büro des Vizepräsidenten im Eisenhower Executive Office Building in Washington, DC, am 25. Juli 2024 (Roberto Schmidt/AFP)

Kamala Harris signalisierte am Donnerstag, dass sie eine härtere Gangart gegenüber Israel einschlagen könnte, indem sie dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mitteilte, dass sie zum Leiden der belagerten Palästinenser in Gaza nicht „schweigen“ werde.

In einem Treffen, das in israelischen und US-amerikanischen außenpolitischen Kreisen wahrscheinlich genau beobachtet werden wird, wählte Harris, die voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, einen öffentlicheren Ansatz als ihr Chef Joe Biden, um Netanjahu wegen der verheerenden palästinensischen Todesopfer in Gaza zu schelten.

„Was in den letzten neun Monaten in Gaza geschehen ist, ist verheerend. Die Bilder von toten Kindern und verzweifelten, hungrigen Menschen, die auf der Flucht sind und manchmal zum zweiten, dritten oder vierten Mal vertrieben werden, sind verheerend“, sagte Harris nach dem Treffen vor Reportern.

„Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids zu erstarren, und ich werde nicht schweigen“, sagte sie und betonte die Notwendigkeit, einen Waffenstillstand zu erreichen.

Harris‘ Äußerungen standen im Gegensatz zu dem gutmütigen Austausch zwischen Biden und Netanjahu am Donnerstag im Oval Office, bei dem der israelische Staatschef Biden als „irisch-amerikanischen Zionisten“ lobte und Biden an seinen Besuch bei Golda Meir im Jahr 1973 erinnerte.

Jewish Insider berichtet, dass das Treffen zwischen Harris und Netanjahu israelische Beamte „enttäuscht“ zurückgelassen hat, wobei ungenannte israelische Beamte andeuten, dass Harris‘ Kommentare über die schwindelerregende Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza die Hamas ermutigen könnten.

Es ist jedoch alles andere als klar, dass Harris bereit ist, von der langjährigen Tradition der US-Unterstützung für Israel abzuweichen.

Beide Seiten beschwichtigen

Harris‘ jüdischer Ehemann, Doug Emhoff, erklärte gegenüber einer pro-israelischen Gruppe, dass Harris „ein starker Befürworter Israels als sicherer, demokratischer und jüdischer Staat war und sein wird. Und sie wird immer sicherstellen, dass Israel sich selbst verteidigen kann, Punkt“.

Tausenden von pro-palästinensischen Demonstranten, die diese Woche in Washington ihren Unmut über Israels Krieg gegen den Gazastreifen und die militärische Unterstützung der Offensive durch die USA zum Ausdruck brachten, werden Harris‘ Kommentare wahrscheinlich nicht weit genug gehen.

Harris nahm auch nicht an Netanjahus feuriger Ansprache vor dem Kongress am Mittwoch teil, doch ihre Entscheidung wurde von Befürwortern des Palästina-Krieges scharf kritisiert.

„Harris scheint nicht zu wollen, dass man Bilder von ihr sieht, wie sie für diesen giftigen Völkermörder steht und klatscht, aber sie will ihn auch nicht völlig ausgrenzen. Sie spürt, woher der politische Wind weht, aber dieser Versuch, beide Seiten zu beschwichtigen, hat seine Grenzen„, schrieb ein Nutzer auf X.

Harris gab später eine Erklärung ab, in der sie die Demonstranten, die die amerikanische Flagge verbrannten, verurteilte: „Ich unterstütze das Recht, friedlich zu protestieren, aber lassen Sie uns klar sagen: Antisemitismus, Hass und Gewalt jeglicher Art haben keinen Platz in unserem Land.“

Aktivisten kritisierten Harris dafür, dass er die Proteste kritisiert und sich weigert, Israels Krieg gegen Gaza öffentlich als Völkermord zu bezeichnen.

„Wir verurteilen die Versuche von Vizepräsidentin Kamala Harris, die Proteste in Washington DC zu kriminalisieren und die anhaltenden Massentötungen zu rechtfertigen, die vom Internationalen Gerichtshof angeprangert wurden“, erklärte die Boston South Asian Coalition.

Die Reaktion unterstreicht, dass Harris unter progressiven US-Gesetzgebern – darunter die Demokraten Ilhan Omar und Ayanna Pressley – eine breite Unterstützung genießt, aber dennoch von pro-palästinensischen Gruppen kritisiert wird.

Die Abandon-Biden-Kampagne lud Harris im Juli zu einem Treffen ein und erklärte, sie habe sich noch nicht dazu durchringen können, ihre Kampagne zu unterstützen.

„Unsere Forderungen bleiben unverändert: einen bedingungslosen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern und Druck ausüben. Der neue Kandidat muss diese kritischen Themen ansprechen und mit dem zerstörerischen Erbe der derzeitigen Regierung brechen„, so die Gruppe in einem Brief.

Übersetzt mit deepl.com

