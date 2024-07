https://www.commondreams.org/news/it-ll-be-fixed-trump-tells-supporters-no-need-to-vote-in-the-future



Der republikanische Kandidat Donald Trump gestikuliert nach seiner Rede auf einer rechtsextremen Kundgebung in Südflorida am 26. Juli 2024.

(Foto: Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

‚It’ll Be Fixed!‘: Trump sagt seinen Anhängern, dass sie in Zukunft nicht mehr wählen gehen müssen

Von Edward Carver

27. Juli 2024

Das Versprechen des republikanischen Kandidaten auf einer christlichen Kundgebung in Florida am Freitagabend rief Kritiker auf den Plan, die in ihm eine Gefahr für die Demokratie sehen.

Der designierte republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Freitagabend auf einer rechtsextremen christlichen Veranstaltung in West Palm Beach, Florida, den Teilnehmern gesagt, dass sie „nur dieses Mal“ wählen gehen müssten und dies nach vier weiteren Jahren nicht mehr tun müssten.

„Christen, geht raus und wählt!„, sagte der ehemalige Präsident zu den Teilnehmern der Veranstaltung, die von der rechtsextremen Jugendorganisation Turning Point Action ausgerichtet wurde. „Nur dieses Mal. Ihr werdet es nicht mehr tun müssen, vier weitere Jahre, wisst ihr was? Es wird in Ordnung sein! Es wird in Ordnung sein. Ihr werdet nicht mehr wählen müssen, meine schönen Christen.“

„Geht raus – ihr müsst rausgehen und wählen“, fügte er hinzu. „In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen gehen. Wir werden es so gut geregelt haben, dass ihr nicht mehr wählen müsst.“

Trumps Worte ließen eine gewisse Unklarheit über seine Absichten aufkommen, aber die Andeutung, dass nach seinem Amtsantritt keine weiteren Wahlen mehr nötig sein würden, schlug Alarm, insbesondere angesichts seiner Vergangenheit mit pro-autoritären Äußerungen und seinen gescheiterten Bemühungen, die von ihm verlorene Wahl 2020 zu kippen.

„Wenn wir sagen, dass Trump eine Bedrohung für die Demokratie ist, ist es genau das, was wir meinen„, schrieb Caty Payette, Kommunikationsdirektorin von Senator Martin Heinrich (D-N.M.), in den sozialen Medien.

Katie Phang, eine MSNBC-Moderatorin, interpretierte Trumps Äußerungen dahingehend, dass er im Falle seiner Wiederwahl versuchen würde, auf unbestimmte Zeit an der Macht zu bleiben.

„Mit anderen Worten: Trump wird das Weiße Haus nie verlassen, wenn er wiedergewählt wird„, schrieb sie in den sozialen Medien.

Der liberale Kommentator Keith Olbermann interpretierte Trumps Kommentare auf die gleiche Weise und schrieb: „Oh. Trump hat gerade die Wahl 2028 abgesagt.“

Obwohl Trumps Äußerungen vom Freitag in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erregten, wurden sie von den großen US-Nachrichtenmedien zunächst nicht besonders beachtet. Der Guardian, eine britische Zeitung mit großer Präsenz in den USA, berichtete über die Geschichte und erntete dafür Lob von Nutzern sozialer Medien, von denen einige dieNew York Times und die Washington Post aufforderten, über die Geschichte zu berichten. Die Timesverpflichtete sich am späten Samstagmorgen.

Wenn Trumps Äußerungen nicht die Medienberichterstattung in den USA beherrschten, liegt das vielleicht daran, dass sie nicht ernst genommen wurden. Doch Experten für Autoritarismus warnen vor einer solchen Selbstgefälligkeit.

„Trump hat sehr hart daran gearbeitet, die Amerikaner darauf zu konditionieren, den Autoritarismus als überlegene Regierungsform zu akzeptieren„, sagte Ruth Ben-Ghiat, Historikerin an der New York University, im vergangenen Monat gegenüber ProjectSyndicate und bezeichnete dies als Teil einer emotionalen Umschulung“.

Trump versprach im Dezember, im Falle seiner Wiederwahl vom ersten Tag an ein Diktator zu sein, obwohl er sagte, dass er danach kein Diktator sein würde. In der Vergangenheit hat er seine Bewunderung für Machthaber auf der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht und seinen Wahlkampf 2024 als einen der Vergeltung dargestellt, wobei er seine Gegner sogar als „Ungeziefer“ bezeichnete. Er und seine Verbündeten haben gedroht, ihre politischen Feinde – Politiker und Bürokraten –strafrechtlich zu verfolgen , wennsie 2025 an die Macht kommen.

Menschen mit Verbindungen zu früheren autoritären Machtergreifungen appellierten an die Amerikaner, die Ankündigungen des republikanischen Kandidaten ernst zu nehmen.

„Die Generation meiner deutschen Großeltern hat Hitlers Manifest Mein Kampf damals nicht ernst genommen„, schrieb Stefan Rahmstorf, ein prominenter Ozeanograph an der Universität Potsdam, in den sozialen Medien als Reaktion auf die Äußerungen vom Freitagabend. „Dafür haben sie einen verheerenden Preis bezahlt. Ich empfehle dringend, das, was Trump sagt, sehr ernst zu nehmen.“

Kritiker der religiösen Rechten wiesen auch auf das Publikum hin, vor dem Trump seine Äußerungen machte, und warnten, dass Trump eine christliche Nation fordere.

„Er spricht hier zu ‚meinen schönen Christen‘. Und sagt, dass sie nicht mehr wählen müssen„, schrieb Andrew Seidel, ein Bürgerrechtsanwalt und Autor eines Buches, das den christlichen Nationalismus kritisiert, in den sozialen Medien.

„Das ist kein subtiler christlicher Nationalismus, er spricht davon, unsere Demokratie zu beenden und eine christliche Nation zu installieren.“

Mitten in Trumps umstrittenen Äußerungen scheint er zu sagen, dass er kein Christ ist, und der Guardian berichtete dies auch so. Andere haben das jedoch nicht so verstanden – Trump sagte: „Ich bin *ein* Christ“ und zog den unbestimmten Artikel heraus, so Seidel.

In jedem Fall machte Trump seine Liebe für sein christliches Publikum deutlich.

„Ich liebe euch, Christen, ich bin [undeutliches Wort oder Wörter] Christ, ich liebe euch“.

Viele Christen scheinen Trump ebenfalls zu lieben. Eine Pew-Umfrage vom April ergab, dass mehr als 80 % der weißen Evangelikalen den republikanischen Kandidaten unterstützen.

