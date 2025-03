Alexander Wallasch: Versprochen: Meine Verteidigung ist der Angriff

Newsletter am 30.03.2025

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Freiheit, liebe Unterstützer, ich habe Ihnen lange keinen Newsletter mehr geschrieben. Ich muss gestehen, dass mich seit der letzten Attacke – beziehungsweise den Attacken – gegen meine Seite regelrecht eine Art Lähmung heimgesucht hat. Nachdem mich die Landesmedienanstalt mit Vorwürfen bombardiert hat, kamen noch Unterlassungsklagen hinzu – womöglich als direkte Folge des Frontalangriffs der Landesmedienanstalt. Die gelben Briefe flattern in schöner Regelmäßigkeit hier herein, erfordern eine zeitnahe Reaktion und drücken den Adrenalinspiegel regelmäßig mächtig nach oben. Hier hat sich nun gezeigt, dass ich als Einzelkämpfer viel Energie aus dem Tagesgeschäft in die Bewältigung dieser Angriffe stecken muss. Ihr Zuspruch, Ihre Solidarität und Unterstützung sind die tägliche Motivation – dafür danke ich von Herzen. Wenn Sie können, helfen Sie mir mit einer kleinen Spende, damit wir diese Stimme der Freiheit noch lauter machen können. Jeder Euro zählt – und jeder Euro ist ein Statement. Und die Arbeit von Anwalt Dirk Schmitz gibt die nötige Sicherheit, diesen Angriffen etwas entgegenzusetzen. Ins Detail: Besonders verwerflich finde ich naturgemäß den Versuch der Landesmedienanstalt, meine journalistische Arbeit anzugreifen, indem man mir eine fehlende Sorgfaltspflicht unterstellt. Das ist deshalb perfide, weil immer etwas hängen bleibt nach dem Motto: „Wird schon irgendetwas dran sein.“ Versprochen: Meine Verteidigung bleibt der Angriff. Und mein Kerosin ist die Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen. Zu diesen Waffen gehört bei Alexander-Wallasch.de von Anfang an ein hohes Maß an Sorgfalt, starke Quellen und eine Analysefähigkeit, die die Neuen Medien als Antwort auf die öffentlich-rechtlichen und regierungsnahen Medien in besonderem Maße legitimiert. Weiterlesen bei alexander-wallasch.de