Nach dem Untergang des westlichen Systems beginnt eine neue Epoche Von Yavuz Özoguz

Von Yavuz Özoguz

30. März 2025

Es ist immer wieder erstaunlich, wie ein großer Teil der Bevölkerung Deutschlands sich an die Seite der brutalsten Machthaber der Welt stellt und die Bürger es noch nicht einmal merken, wie sie damit ihren eigenen Wohlstand und Wohlbefinden zerstören.

Die Ursachen für die zerstörerischen Konflikte in der Welt sind vor allem die nimmersatten Superreichen, die mit immer ausgeklügelteren Methoden ihren Hals vollzustopfen versuchen. Die Verteilung des weltweiten Vermögens ist extrem ungerecht: Laut dem Global Wealth Report 2024 von UBS besitzen die reichsten rund 1 % der erwachsenen Weltbevölkerung etwa die Hälfte des globalen Vermögens. Am anderen Ende der Skala verfügen die unteren 40 % der erwachsenen Weltbevölkerung über weniger als 0,5 % des globalen Vermögens. Diese enorme Ungleichheit verdeutlicht eine der Ursachen für die zunehmenden Verwerfungen dieser Welt, die letztendlich in Weltkriege und Untergänge von Systemen münden.

Wer diesen Ausgangsparameter vergisst oder unberücksichtigt lässt, wird weder den Ukraine-Krieg noch das Gaza-Massaker noch die Wahl von Merz noch den scheinbaren Wahnsinn von Trump noch überhaupt etwas in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Welt verstehen. Er wird sich in Konflikte verstricken, bei der sich scheinbar ein unsouveränes Deutschland gegen die USA aufstellt. Er glaubt, dass der Kampf gegen Antisemitismus mit dem Schutz von Juden zusammenhängt und das Geldsystem eine reale Basis habe. Er versteht weder die Zerstörung der Familie noch die Zerstörung des Bildungssystems. Die demografische Atombombe [1] ist ihm genauso unverständlich wie die Tatsache, dass der Kapitalismus Deutschland dazu verpflichtet, jedes Jahr mehrere hunderttausend Einwanderer holen zu müssen, auf welchem Weg auch immer. Er lässt sich kopflos, je geradezu hirnlos, auf die „teile und herrsche“ Propaganda der Systemmedien ein und unterstützt die Kämpfe Mann gegen Frau, Alt gegen Jung, Asylant gegen Migrant gegen Einheimische, Schwarz gegen Weiß, Russe gegen Ukrainer, Juden gegen Muslime, Atheisten gegen Christen, AFD gegen Systemparteien usw. usf. So lange es jemanden gibt, gegen den er sein kann, ist sein Weltbild halbwegs aufrecht erhaltbar. Nuancen in der Korrektur seines Weltbildes, wie dass er heute nicht mehr für die Impfpflicht ist, obwohl er es gestern war, und heute den syrischen Terroristen eine Chance geben will, obwohl sie gestern Kopfabschneider waren, ändern nichts am Gesamtbild. Das Gesamtbild dieser viel zu einfach gestrickten Menschen ist leicht zu beschreiben: Wir sind die Guten, und wer gegen uns ist, sind die Bösen. Auf keinen Fall darf er diesen Gedanken zu sehr vertiefen und zu sehr nachfragen, wer die Gegner der Menschheit sind, denn dann würde sein Weltbild zusammenbrechen.

Warum z.B. wird das deutsche Bildungssystem so extrem an die Wand gefahren? Wenn Menschen zu sehr gebildet sind, könnten sie auf die Idee kommen, das verbrecherische Geldsystem des Kapitalismus zu hinterfragen und das darf nicht sein. Wie sonst sollten die 1% unersättlichen Superreichen den Rest der Menschheit ausplündern können? Warum soll der Deutsche glauben, dass ein möglicher Kanzler Merz, ein ehemaliger Kanzler Scholz und ein wahnsinnig erscheinender Präsident Trump unterschiedliche Ziele verfolgen? Dienen nicht alle den gleichen Superreichen? Was unterscheidet einen Merz, dem der Dienst an BlackRock [2] nachgesagt wird, und eienn Scholz, der mit der Warburg-Bank in Verbindung stehen soll, von einem Trump, der die reichsten Menschen der Welt an seine Seite holt? Und wem dient aktuell jede Kriminalisierung von Kritik am zionistischen Apartheid-Regime und dem mörderischen Siedlerkolonialismus? Warum dürfen auf der einen Seite Juden, Christen und Muslime nicht in Frieden und gleichberechtigt in Jerusalem leben und gleichzeitig wird es den Kopfabschneidern im syrischen System erlaubt, Alewiten zu massakrieren, während Syrien seine Soldaten nicht gegen die Angreifer aus Israel stellt, sondern gegen den Libanon? Warum unterstützt Deutschland einerseits Israel beim Massenmord an Palästinensern und gleichzeitig Syrer beim Massenmord gegen die eigene Bevölkerung? Alle diese Fragen und noch viel mehr haben mit den 1% der Weltbevölkerung zu tun.

Der Steuerzahlerbund hat vorgeschlagen, dass das deutsche Gold aus den USA nach Deutschland gebracht werden sollte. Aber das erlauben die USA nicht! [3] Es handelt sich um deutsches Eigentum, über das die Deutschen nicht verfügen können. Immer mehr Deutsche wollen in Frieden mit Russland leben, die Sanktionen aufheben und den Ukraine-Krieg beenden, an dem der Westen maßgeblich mitschuldig ist und BlackRock gut daran verdient. Aber das erlauben die USA nicht. Denn eine Kooperation von Deutschland und Russland könnte die Vormachtstellung der USA gefährden. Außerdem könnten die USA dann nicht die Pipelines kaufen, die sie wahrscheinlich selbst gesprengt haben. Immer mehr Journalisten wollen ausbrechen aus dem Gefängnis der westlichen Propaganda [4]. Aber das erlauben die USA nicht. Denn dann könnte die Wahrheit ans Licht kommen. Immer mehr Juden wenden sich gegen die Massaker Israels, selbst Reservisten der Besatzungsarmee [5], aber das erlaubt das vorherrschende System nicht, denn die Westliche Welt braucht den Brückenkopf namens Israel inmitten der islamischen Welt, um die islamische Befreiungstheologie im Keim zu ersticken.

Nicht umsonst hat Imam Chomeini vor über vier Jahrzehnten die USA als „Großen Satan“ bezeichnet [6]. Und nicht zuletzt sei die Frage aufgeworfen, warum ausgerechnet die Schiiten in Deutschland faktisch verboten werden [7], obwohl die Religionsfreiheit doch Grundrecht ist? Schiiten gehören zu den mutigsten Gruppen in Deutschland, die die politische, kulturelle und wirtschaftliche Zerstörung Deutschland anprangern und sich intensiv für ein souveränes Deutschland einsetzen. Die Kopfabschneider-Terroristen des IS morden, wenn die westlichen Auftraggeber es verlangen, und ziehen Krawatten an, wenn es verlangt wird.

Doch das System der Unterdrückung hat Grenzen. Wenn die erst einmal überschritten sind, ist der Verfall nicht mehr aufzuhalten. In Deutschland soll es rund 750 Lehrstühle für das Fach Geschichte geben. Wo sind diese 750 Professoren alle geblieben? Der Aufstieg, Höhepunkt, Stagnation und Zerfall von Imperien sind in der Geschichte hinreichend dokumentiert und wissenschaftlich belegt. Nun leben wir in einer Epoche, in der ein Untergang live mitverfolgt werden kann und sämtliche Fachleute, die sich damit auskennen sollten, verschwinden in der Versenkung. Ist nicht auch das ein Zeichen für den bevorstehenden Zusammenbruch?

Wir erleben eine Zeitenwende sondergleichen, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Allein die Umstellung vieler Konsumenten von eBay auf Temu und die zunehmenden Strafzölle untergehender Wirtschaften verdeutlichen die tektonische Verschiebung. Während die Westliche Welt mit aller Macht versucht hat, die Islamische Republik Iran zu isolieren, ist Israel heutzutage so sehr isoliert, wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Während deutsche feministische Außenpolitiker nicht müde werden, die Menschenrechtsverhältnisse in anderen Ländern zu kritisieren, erodieren immer deutlicher die Grundrechte in Deutschland und das Völkerrecht wird im Zusammenhang mit Israel auch der Lächerlichkeit preisgegeben. In dieser Zeitenwende werden die Unterdrückungsmaßnahmen der Behörden und des Verfassungsschutzes immer restriktiver, was wiederum den Verfall beschleunigt. Der Wirtschafts- und Exportweltmeister Deutschland wird zum Insolvenz- und Abwanderungsweltmeister. Wo soll das hinführen?

Es führt – so ist das historisches Naturgesetzt – zum Zusammenbruch des westlichen Imperiums! Das aktuelle Fake-Geld-System wird implodieren. Nebenbei habe ich mich schon immer gefragt, warum wir unseren Schülern nie erklärt haben, wie das Geldsystem funktioniert! Neue Reiche werden aufsteigen, neue Bevölkerungsschichten in Deutschland werden auf die deutsche Geschichte zurückblicken und der Schuldkult bezüglich Holocaust wird zusätzlich beladen werden mit dem Schuldkult am Gaza-Massaker, an dem Deutsche maßgeblich beteiligt waren. Vielleicht sollte sich einmal einer der 750 deutschen Geschichtsprofessoren die Frage stellen, warum Deutschland immer an der Seite von Faschisten, Besatzern, Deportationsfanatikern und Unterdrückern stehen muss. Die Antwort darauf ist einfach: Deutschland ist seit über einem Jahrhundert ein Spielball der angelsächsischen Weltbeherrschungsphantasien, weil es nie richtig souverän war. Kein Imperium wird von sich aus zulassen, dass Deutschland souverän wird. In dem Moment, in dem Deutschland das versucht, werden die 1% alle ihre Machtmittel einsetzen, um das zu verhindern.

Aber wie könnte ein souveränes Deutschland aussehen? Ein souveränes Deutschland, in dem der Artikel 146 des Grundgesetzes [8] nicht als abgestorbener Wurmfortsatz mitgeschleppt wird, könnte in jeder menschenfreundlichen Hinsicht an die Weltspitze. Deutschland könnte nicht nur wieder Wirtschafts- und Exportweltmeister sein, sondern würde den erwirtschafteten Reichtum zum Wohl der Armen im eigenen Land und in der Welt einsetzen und nicht für die 1%. Das würde das Ansehen Deutschland weiter erhöhen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiter steigern. In friedlicher Kooperation mit Russland könnte Deutschland die NATO auflösen und ein neues Bündnis mitgründen, das sich für Frieden in der Welt einsetze und nicht für den Ausbau einer Kriegswirtschaft. Deutschland könnte maßgeblich mit dazu beitragen, dass Frieden zwischen Juden, Christen und Muslimen ausbricht und dadurch der Wohlstand überall steigt – nur nicht bei den 1%. Deutschland könnte eine Welt mitgestalten, in der nicht Menschen verdinglicht und Dinge vergöttert werden, sondern die Würde aller Menschen geschützt wird. Diese wunderbaren Ziele ließen sich noch ausbauen.

An diesen Tagen feiern die Muslime im Land ihr zweitgrößtes Fest, das Fest zum Ende des Monats Ramadan, das in Wirklichkeit nicht „Zuckerfest“, sondern Fitr-Fest heißt. Fitr ist eine Abgabe von allen Nichtbedürftigen an Bedürftige. Denn jene Abgabe ist mit dem Fest verbunden. In einem souveränen Deutschland würde nicht im Namen der USA und Israels der Islam im eigenen Land bekämpft und Muslime verfolgt werden, sondern man würde zusammen mit ihnen als gleichberechtigten Teil der Gesellschaft ein schöneres, besseres und vor allem menschlicheres Deutschland aufbauen. Ja, das klingt alles nach einem utopischen Traum eines träumenden Muslims und Schiiten. Aber der Untergang von Imperien ist kein Traum, sondern wissenschaftliche Realität. Was danach kommt, liegt in unserer Hand. Was schadet es, wenn wir die Zukunft in unserem Träumen vorbereiten, selbst wenn es erst unsere Enkel miterleben werden.

