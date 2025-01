https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/ali-abunimah-reveals-how-he-was-ambushed-swiss-police



My imprisonment in Switzerland, with Ali Abunimah Your gift supports The Electronic Intifada’s independent journalism on Palestine: * Donate by credit card, ApplePay, PayPal, Venmo or US bank account via Kindful: https://bit.ly/EIKindful Gifts are welcome from anywhere and are tax-deductible for US taxpayers as allowed by law.

Ali Abunimah enthüllt, wie er von der Schweizer Polizei in einen Hinterhalt gelockt wurde

Asa Winstanley

The Electronic Intifada Podcast

29. Januar 2025

In einem speziellen Livestream am Dienstag sprach Ali Abunimah, der Geschäftsführer von The Electronic Intifada, über seine Tortur in der Schweiz am vergangenen Wochenende.

Den gesamten Stream können Sie sich im obigen Video ansehen.

Trotz der internationalen Empörung wurde Abunimah am Samstag auf Geheiß von Mario Fehr, einem Regierungsbeamten, der für die Polizeiarbeit im Kanton Zürich zuständig ist, ohne Anklage inhaftiert. Fehr ist ein begeisterter Zionist, der an pro-israelischen Demonstrationen teilnimmt.

Nach zwei Nächten im Gefängnis wurde Abunimah am Montag aus dem Land abgeschoben.

In einem Livestream berichtete Abunimah über die Entführung durch verdeckte Ermittler der Schweizer Polizei und seine drei Tage in einem Auslieferungsgefängnis.

Ohne Vorwarnung wurde Abunimah auf dem Weg zu einem Vortrag, bei dem er vor örtlichen Aktivisten für die Solidarität mit Palästina sprechen sollte, von der Polizei festgenommen.

„Ich dachte, ich würde überfallen„, sagte Abunimah uns. Während seiner Haft wurde ihm zu keinem Zeitpunkt eine Anklage vorgelegt, und er wurde bis zu seiner Abschiebung in einer von den Schweizer Behörden als Verwaltungshaft bezeichneten Form festgehalten.

In Anwesenheit seines Anwalts erklärte die Polizei Abunimah, dass ihm am Freitag – dem Tag seiner Einreise in das Land – ein Einreiseverbot erteilt worden sei, ‚um die innere und äußere Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten‘.

“Solidarität ist überall“

Obwohl er am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen eine Stunde lang verhört wurde, war ihm die Einreise in das Land gestattet worden. Es ist derzeit unklar, zu welcher Zeit an diesem Tag das Einreiseverbot verhängt wurde, aber es scheint nach Abunimahs Einreise verhängt worden zu sein.

Er berichtete auch, wie Agenten des Schweizer Geheimdienstes versuchten (und scheiterten), ihn ohne Anwesenheit seines Anwalts zu befragen. Einer der Agenten sprach Arabisch mit ägyptischem Akzent.

Aber selbst an den dunkelsten Orten gab es Hoffnungsschimmer. Abunimahs Zellengenosse Mustafa war erfreut zu erfahren, dass er eine Zelle mit einem Palästinenser teilte, und schrieb eine Nachricht auf das Zellenfenster, um dies den anderen Gefangenen mitzuteilen – die größtenteils Araber waren.

„Alle anderen Gefangenen machten nur das Victory-Zeichen und winkten“, erinnert sich Abunimah. “Und das war wirklich eines der bewegendsten Dinge, die ich je gesehen habe. Das zeigt, dass Solidarität überall ist.“

Wir sprachen auch über die historischen Ereignisse in Gaza und im Libanon an diesem Wochenende, als palästinensische und libanesische Menschen, die durch Völkermord und Krieg vertrieben worden waren, nach dem Rückzug der israelischen Truppen in ihre Häuser im Norden Gazas und im Südlibanon zurückkehrten.

Wir werden all dies in der regulären Livestream-Sendung am Donnerstag ausführlicher besprechen.

my_imprisonment_in_switzerland_with_ali_abunimah.mp3

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …