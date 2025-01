Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Alle Geiseln freilassen – Israelis und Palästinenser

Gideon Levy

12. Januar 2025

Foto, das von einem ehemaligen Soldaten der israelischen Streitkräfte auf Facebook gepostet wurde.

Es gibt keine gerechtere Kampagne als die, die darauf abzielt, die in Gaza festgehaltenen Geiseln Israels freizulassen. Ihre Inhaftierung ist kriminell.

Und doch ist diese Kampagne von Heuchelei und Unmoral geprägt. Sie unterscheidet zwischen Blut und Blut, zwischen Mensch und Mensch.

Das macht es schwierig, sich dieser Kampagne voll und ganz anzuschließen. Man kann die Familien der Geiseln nicht kritisieren; sie kämpfen um das Wertvollste, was sie haben, so wie jeder Mensch um seine Liebsten kämpfen würde. Aber die breitere öffentliche Kampagne, die zu einer internationalen geworden ist, kann ethisch nicht vollständig sein, solange sie sich nur auf das Schicksal der Israelis konzentriert.

Es gibt 98 israelische Gefangene, die von der Hamas festgehalten werden, während es zehnmal oder vielleicht hundertmal mehr palästinensische Gefangene in israelischer Hand gibt. Auch sie sind Geiseln, die ohne Gerichtsverfahren oder Anwalt festgehalten werden, ohne Besuche des Roten Kreuzes, ohne bekannte Identität oder Nachricht an ihre Familien.

Die meisten von ihnen sind unschuldig, ebenso wie die israelischen Gefangenen, und die Grausamkeit ihnen gegenüber in ihrer Gefangenschaft steht der Grausamkeit der Hamas in nichts nach. Ihr Schicksal zu ignorieren, kommt einer Anwendung von Doppelmoral im schlimmsten Sinne gleich.

In der israelischen Diskussion werden palästinensische Geiseln nicht erwähnt. Sie werden nicht einmal als Geiseln bezeichnet. Denn was ist Dr. Hussam Abu Safiya, der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, denn anderes als eine Geisel? Israel versuchte zunächst, ihn verschwinden zu lassen, wie es bei den dunkelsten Regimes, wie der Hamas, der Fall ist, bis es zugab, ihn gefangen zu halten. Die Gefahr für sein Leben in einem israelischen Gefängnis ist genauso groß wie die Gefahr für das Leben jeder israelischen Geisel in der Gefangenschaft der Hamas. Mindestens 68 palästinensische Geiseln sind im Gefängnis an Folter, Gewalt oder fehlender medizinischer Versorgung gestorben.

Da einige israelische Geiseln bei IDF-Operationen starben, könnte man sagen, dass Israel mehr Gefangene getötet hat als die Hamas. Genau wie die israelischen Geiseln, die auf unvorstellbare Weise verrotten und leiden, sind auch Hunderte palästinensische Gefangene in Israels Foltereinrichtungen. Ihre Familien haben nicht die geringste Information über ihr Schicksal, und niemand auf der Welt kämpft für ihre Freilassung.

Der schockierende Bericht von Jonathan Pollak (Haaretz Hebrew, 10. Januar) schilderte die Haftbedingungen derjenigen, die überlebt haben. Grausamere Bedingungen sind kaum vorstellbar. Kann man diese erschreckenden Beschreibungen lesen und nur für unsere eigenen Geiseln eine gelbe Schleife an die Autotür hängen? Für ihre Freilassung kämpfen und gleichzeitig die Geiseln in israelischer Gefangenschaft ignorieren?

Israels Kampagne für die Freilassung seiner Geiseln würde kein bisschen an moralischer Kraft verlieren, wenn sie die Forderung nach Freilassung palästinensischer Geiseln einschließen würde. Donald Trump droht, dass die Hölle losbrechen wird, wenn israelische Geiseln nicht freigelassen werden, bevor er sein Amt antritt. Und was ist mit den palästinensischen Geiseln, Herr Präsident? Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

