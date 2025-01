https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/palestinian-authority-kills-its-own-people-proves-loyalty-israel?utm_source=EI+readers&utm_campaign=0b61509df4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-0b61509df4-299229544



Die Palästinensische Autonomiebehörde tötet ihr eigenes Volk und beweist damit ihre Loyalität gegenüber Israel

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

12. Januar 2025

Palästinensische Sicherheitskräfte versammeln sich am 21. Dezember 2024 am Ort eines Protestes gegen Zusammenstöße zwischen palästinensischen Sicherheitskräften und Militanten in der Stadt Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlandes.

Mohammed Nasser APA images

Es ist über einen Monat her, dass die Palästinensische Autonomiebehörde eine tödliche Militäroperation im Flüchtlingslager Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlands eingeleitet hat.

Bisher wurden bei der Operation, die angeblich bewaffnete Palästinenser im Lager mit dem Ziel ihrer Entwaffnung ins Visier nehmen soll, mindestens 14 Menschen getötet, darunter sechs Angehörige der Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Aber genau wie bei den israelischen Angriffen, an denen sie sich offenbar orientiert, schaden die Gewalt- und Belagerungstaktiken wahllos den Anwohnern vor Ort.

Unter den getöteten palästinensischen Bewohnern des Lagers befinden sich ein Vater und sein jugendlicher Sohn sowie eine palästinensische Journalistin.

In Flüchtlingslagern im nördlichen besetzten Westjordanland, darunter das Lager Nur Shams in Tulkarm, al-Faraa in Tubas, Balata in Nablus und das Flüchtlingslager Jenin, sind bewaffnete palästinensische Gruppen entstanden, die sich den israelischen Übergriffen und Landaneignungen entgegenstellen und die Bewohner der Lager vor israelischen Angriffen schützen.

Seit Israel am 7. Oktober 2023 mit seinem Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begann, hat es auch wiederholt Razzien in den Flüchtlingslagern im Westjordanland durchgeführt.

Die Razzien umfassten Luftangriffe, die Zerstörung von Straßen und wichtiger Infrastruktur wie Wasser und Strom sowie die Tötung sowohl bewaffneter palästinensischer Kämpfer als auch von Zivilisten, darunter auch Kinder.

Die tödliche Kampagne in Dschenin scheint ein Versuch der Palästinensischen Autonomiebehörde zu sein, ihre Loyalität und Effektivität gegenüber ihren israelischen Oberherren sowie gegenüber der neuen US-Regierung unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren.

Die PA arbeitet seit ihrer Gründung Mitte der 1990er Jahre eng mit den israelischen Besatzungstruppen unter dem Motto „Sicherheitskoordination“ zusammen.

In den Oslo-Abkommen, in deren Rahmen die PA gegründet wurde, ist die Verpflichtung verankert, den palästinensischen Widerstand – den Israel als „Terror“ bezeichnet – im Namen Israels zu bekämpfen.

Gaza-Fantasie

Die erneute Demonstration der Loyalität der PA erfolgt inmitten von Berichten über ihren Ehrgeiz, nach einem Waffenstillstand an der Regierung des Gazastreifens beteiligt zu sein.

Dies steht offenbar im Widerspruch zu ähnlichen Ambitionen der Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit den Vereinigten Staaten die Möglichkeit erörtert, sich an einer „provisorischen Verwaltung“ zu beteiligen, bis eine „reformierte“ Palästinensische Autonomiebehörde in der Lage ist, zu regieren, berichtete Reuters letzte Woche unter Berufung auf ein Dutzend ausländischer Diplomaten und westlicher Beamter.

„Die VAE werden sich an keinem Plan beteiligen, der keine umfassende Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde, ihre Stärkung und die Festlegung eines glaubwürdigen Fahrplans für einen palästinensischen Staat vorsieht“, sagte ein Beamter der VAE gegenüber Reuters.

Die Palästinensische Autonomiebehörde fühlte sich durch die Ambitionen der Emirate, die eher mit Trumps Wünschen übereinzustimmen schienen, an den Rand gedrängt. Diese Frustration veranlasste die Palästinensische Autonomiebehörde, die groß angelegte, tödliche Razzia in Dschenin zu starten, anstatt eine kleinere Operation in Tulkarm durchzuführen, wie ursprünglich von den USA empfohlen, so die Veröffentlichung Middle East Eye unter Berufung auf ungenannte aktuelle und ehemalige Beamte aus Ägypten, den USA und Israel.

Damit die Ambitionen der Palästinensischen Autonomiebehörde, der Vereinigten Arabischen Emirate oder der USA in Gaza verwirklicht werden können, müsste Israel zunächst seine erklärten militärischen Ziele erreichen – ein Ergebnis, das nach wie vor unwahrscheinlich ist.

Solche Pläne laufen nicht immer wie erwartet und könnten sich als ebenso kurzlebig erweisen wie der unglückselige 230 Millionen Dollar teure Pier vor der Küste des Gazastreifens, der von den Vereinigten Staaten mit diskreten Zielen gebaut wurde, bevor das Projekt aufgegeben wurde und der Pier teilweise an Land in Aschdod im Süden Israels trieb.

Israels rechtsextreme Politiker untergraben die PA öffentlich, obwohl sie eng mit Israel zusammenarbeitet.

Die Militäraktion in Dschenin ist ein eindeutiges Beispiel für ein Vorgehen auf Geheiß Israels, und Israel und die USA scheinen mit der tödlichen Bilanz der PA zufrieden zu sein.

„Israel war von der Entschlossenheit der palästinensischen Sicherheitskräfte während der Kämpfe überrascht“, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen ‚Sicherheitsbeamten‘.

Die PA fordert nun die USA auf, einen Vierjahresplan in Höhe von 680 Millionen US-Dollar zu genehmigen, um ihre Streitkräfte auszubilden und ihre Munitions- und Panzerfahrzeugbestände aufzustocken, wie ungenannte amerikanische und PA-Quellen dem Middle East Eye mitgeteilt haben.

All diese Waffen sind ausschließlich für den Einsatz gegen andere Palästinenser bestimmt.

„Beamte der PA forderten in dem Treffen, dass ihr Bedarf an gepanzerten Fahrzeugen und Munition angesichts der schwierigen Zusammenstöße und ihrer Unfähigkeit, die Situation im Lager Dschenin zu lösen, dringend gedeckt wird“, so eine Quelle gegenüber Middle East Eye.

Der Antrag, der Mitte Dezember während eines Treffens mit US-Beamten im Innenministerium der PA in Ramallah gestellt wurde, wurde von der palästinensischen Seite mit dem Ausdruck der Frustration über das Versäumnis der USA, ihren Verpflichtungen nachzukommen, verbunden, darunter die Bewaffnung der Streitkräfte der PA und die Genehmigung der Finanzierung von PA-Gefängnissen in Nablus und Bethlehem.

In den Gebieten des besetzten Gebiets, in denen die PA nominell die Kontrolle hat, dürfen palästinensische Streitkräfte nur andere Palästinenser verhaften. Sie dürfen israelische Soldaten oder Siedler, die Palästinenser angreifen, nicht antasten.

Die Gefängnisse der PA im gesamten Westjordanland werden hauptsächlich dazu genutzt, Palästinenser einzusperren, die es wagen, sich der militärischen Besatzung durch Israel zu widersetzen.

In der Praxis bedeutet dies, dass die PA zum Schutz Israels und seiner Siedler und zur Überwachung der Palästinenser im Auftrag Israels existiert. Die Schlüsselrolle der PA bei der Unterdrückung des palästinensischen Protests und Widerstands gegen die militärische Besatzung durch Israel ist einer der Gründe, warum die USA und europäische Staaten sie finanzieren.

„Die Forderung der PA nach zusätzlichen Finanzmitteln und Waffen war sinnvoll, da die USA die PA seit Monaten drängen, die Sicherheitsmaßnahmen im besetzten Westjordanland zu verstärken“, berichtete die Publikation unter Berufung auf einen ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter.

Israelische Taktiken

In Anlehnung an die israelischen Militärtaktiken bei Razzien riegelten die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde die Eingänge des Lagers ab und stationierten sich in Häusern und einem Krankenhaus im Flüchtlingslager Dschenin.

Fast 2.000 Bewohner des Lagers wurden gewaltsam in nahegelegene Gebiete vertrieben.

Die im Lager verbliebenen Palästinenser „haben Schwierigkeiten, ihre Grundbedürfnisse zu decken“, berichtete die UN-Beobachtungsgruppe OCHA. In den Lebensmittelgeschäften gehen die Vorräte zur Neige und die Bewohner haben kaum Zugang zu Wasser.

Über 60 Prozent der Bevölkerung des Flüchtlingslagers Dschenin sind von defekten Wassernetzen betroffen, die durch aufeinanderfolgende israelische Angriffe beschädigt wurden, und der Angriff der Palästinensischen Autonomiebehörde hat die Reparaturarbeiten gestoppt.

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) war gezwungen, ihre Dienste im Lager für fast drei Wochen einzustellen.

Seit dem 9. Dezember sind vier UNRWA-Schulen im Lager geschlossen, sodass 1.600 Schüler wochenlang keine Schule besuchen konnten.

Fast zwei Wochen lang war ein UNRWA-Gesundheitszentrum im Lager vorübergehend von bewaffneten Palästinensern besetzt.

Der Überfall der Palästinensischen Autonomiebehörde führte zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur, wobei fast 30 Häuser niedergebrannt und Wassertanks und Generatoren beschädigt wurden.

UNRWA war auch gezwungen, die Abfallentsorgung einzustellen, was zu einer Anhäufung von Abfällen führte.

Die junge palästinensische Journalistin Shatha Sabbagh (21) wurde am 28. Dezember vor ihrem Haus erschossen.

Laut OCHA ist „unklar, ob sie von palästinensischen Streitkräften oder bewaffneten Palästinensern erschossen wurde“, aber die Familie der Journalistin machte die Palästinensische Autonomiebehörde unmissverständlich für den Vorfall verantwortlich.

Die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde beschlagnahmten bei ihrem Einsatz eine Panzerabwehrwaffe und übergaben sie der israelischen Armee, wie der israelische Sender Channel 14 berichtete.

„Wir können den Sicherheitsbehörden gratulieren“, sagte der israelische Journalist Hillel Biton Rosen.

Während des Einsatzes gaben die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde an, fast 250 Personen festgenommen und etwa 250 improvisierte Sprengkörper entschärft zu haben, die häufig von Widerstandsgruppen entlang der Straßen platziert werden.

Diese Vorrichtungen wurden in größerem Umfang vom bewaffneten Widerstand in den nördlichen Gebieten eingesetzt, um sich gegen israelische Invasionen in ihre Flüchtlingslager und Wohngebiete zu wehren. Bei aufeinanderfolgenden israelischen Razzien durch die Lager wüten Bulldozer durch die Straßen und zerstören die zivile Infrastruktur, Geschäfte und Wohngebiete.

Dadurch werden Wasser- und Abwassernetze beschädigt und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, auch für Krankenwagen, die versuchen, Verletzte zu erreichen.

Obwohl diese Zerstörung wichtiger Infrastrukturen unter dem Vorwand erfolgt, Sprengkörper von Straßen zu entfernen, interpretieren die Palästinenser diese Praktiken als rachsüchtige Politik der kollektiven Bestrafung.

Anfang dieses Monats veranlasste die PA die Einstellung aller Operationen des katarischen Senders Al Jazeera im besetzten Westjordanland.

Nach einer Entscheidung des Kultur-, Innen- und Kommunikationsministeriums der PA wurden auch mehrere Al-Jazeera-Websites für vier Monate geschlossen.

Das Sicherheitspersonal der PA übergab den Mitarbeitern von Al Jazeera einen offiziellen Befehl, bevor es das Büro in Ramallah schloss.

Die Aufnahmen der Interaktion waren eine Wiederholung der Situation im September, als israelische Soldaten in einer Live-Übertragung im Ramallah-Büro des Senders eintrafen und dem Büroleiter Walid al-Omari eine Mitteilung über die Schließung des Büros überreichten.

Übersetzt mit Deepl.com

