Ärzte führen am 18. März 2024 eine Operation im Europäischen Krankenhaus in Khan Younis, Gaza, durch.

(Foto: Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images)

Als Chirurgen haben wir noch nie eine vergleichbare Grausamkeit gesehen wie Israels Völkermord in Gaza

Wir fordern jeden, der dies liest, auf, sich öffentlich gegen Waffenlieferungen an Israel auszusprechen, solange dieser Angriff andauert.

Feroze Sidhwa/MarkPerlmutter

CommonDreams

11. April 2024

Am 25. März reisten wir beide, ein orthopädischer Chirurg und ein Unfallchirurg, in den Gazastreifen, um im Gaza European Hospital in Khan Younis zu arbeiten. Wir waren sofort überwältigt von den überquellenden Abwässern und dem deutlichen Geruch von Schießpulver in der Luft. Wir machten uns auf den kurzen Weg vom Grenzübergang Rafah nach Khan Younis, wo das Gaza European Hospital als eines der letzten halbwegs funktionierenden Krankenhäuser für die 2,5 Millionen Menschen – die Hälfte davon Kinder – im Gaza-Streifen steht. Als humanitäre Chirurgen dachten wir, wir hätten schon alle Arten von Grausamkeiten auf der Welt gesehen, aber keiner von uns hat je so etwas erlebt wie das, was wir bei unserer Ankunft in Gaza vorfanden.

Als wir aus dem Bus stiegen, standen wir in einem Meer von Kindern, die alle kleiner und dünner waren, als sie hätten sein sollen. Sogar über ihren Freudenschreien über das Zusammentreffen mit den neuen Ausländern war das schneemobilähnliche Brummen der israelischen Drohnen zu hören. Es wurde schnell zum Hintergrundgeräusch, eine allgegenwärtige Erinnerung daran, dass Gewalt und Tod in diesem belagerten und geplünderten Gebiet jederzeit über jeden hereinbrechen können.

Unser spärlicher Schlaf wurde ständig durch Explosionen unterbrochen, die die Wände des Krankenhauses erschütterten und uns die Ohren verstopften, auch noch lange nachdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Waffenstillstand verkündet hatte. Wenn Kriegsflugzeuge über uns kreischten, bereiteten sich alle auf eine besonders laute und starke Explosion vor. Der Zeitpunkt dieser Angriffe fiel immer mit dem „iftar“ zusammen, wenn die Familien in diesem überwiegend muslimischen Land das tägliche Fasten des Ramadan brachen und am meisten gefährdet waren.

Wir als Amerikaner müssen uns eingestehen, dass wir für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind, das sich nun im siebten Monat vor den Augen der ganzen Welt abspielt.

Wir gingen durch die Krankenstationen und fanden sofort Beweise für die entsetzliche Gewalt, die bewusst gegen Zivilisten und sogar Kinder gerichtet war. Einem dreijährigen Jungen wurde in den Kopf geschossen, einem 12-jährigen Mädchen in die Brust, einer Krankenschwester auf der Intensivstation in den Unterleib, und das alles von einigen der am besten ausgebildeten Scharfschützen der Welt. Jeder Quadratzentimeter des Krankenhauses ist mit behelfsmäßigen Zelten belegt, in denen vertriebene Familien leben, die verzweifelt versuchen, einen gewissen Schein von Sicherheit zu finden. Sie sind die wenigen Hundert, die das Glück haben, drinnen zu leben, im Gegensatz zu den Zehntausenden, die draußen auf dem Gelände des Krankenhauses Schutz suchen.

Als wir uns an die Arbeit machten, waren wir schockiert über die Gewalt, die den Menschen angetan wurde. Unglaublich starke Explosivstoffe rissen Felsen, Böden und Wände auseinander und schleuderten sie durch menschliche Körper, wobei sie die Haut mit Wellen von Schmutz und Trümmern durchdrangen. Da die Umwelt buchstäblich in die Körper unserer Patienten eingedrungen ist, haben wir festgestellt, dass eine Infektionskontrolle unmöglich ist. Keine noch so gute medizinische Versorgung könnte den Schaden, der hier angerichtet wurde, jemals ausgleichen.

Als humanitäre Traumachirurgen haben wir beide unglaubliches Leid gesehen. Gemeinsam waren wir am Ground Zero am 11. September 2001, beim Hurrikan Katrina, beim Bombenanschlag auf den Boston-Marathon und beim Erdbeben in Haiti 2010 am ersten Tag dieser Katastrophen dabei. Wir haben in den entbehrungsreichen Gebieten im Süden Simbabwes und in den Schrecken des Krieges in der Ukraine gearbeitet. Zusammen haben wir in den 57 Jahren unserer ehrenamtlichen Tätigkeit an mehr als 40 chirurgischen Einsätzen in Entwicklungsländern auf drei Kontinenten teilgenommen. Diese lange Erfahrung hat uns gelehrt, dass es für uns als humanitäre Chirurgen nichts Schlimmeres gibt, als wenn wir einem Patienten nicht die nötige Hilfe zukommen lassen können.

Aber das war, bevor wir nach Gaza kamen. Jetzt kennen wir den Schmerz, wenn wir nicht in der Lage sind, ein Kind zu behandeln, das langsam sterben wird, aber auch allein ist, weil es das einzige überlebende Mitglied einer ganzen Großfamilie ist. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, diesen Kindern zu sagen, wie ihre Familien gestorben sind: verbrannt, bis sie eher blasigen Hotdogs als Menschen glichen, in Stücke zerfetzt, so dass sie nur noch in Massengräbern bestattet werden können, oder einfach in ihren ehemaligen Wohnhäusern begraben, um langsam an Erstickung und Sepsis zu sterben.

Die Vereinigten Staaten haben das, was als „Besetzung“ Palästinas bezeichnet wird, in großem Umfang finanziert und bewaffnet, aber dieser Begriff ist irreführend. Der erste Präsident Israels, Chaim Weizmann, erklärte, die Existenz der Palästinenser sei einfach „eine Angelegenheit ohne Bedeutung“. Dreißig Jahre später erklärte der israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan vor dem israelischen Kabinett, dass die Palästinenser „weiterhin wie Hunde leben würden … und wir werden sehen, wohin dieser Prozess führt.“

Jetzt wissen wir es: Er führt genau hierher. Er führt zum Gaza European Hospital und zu zwei Chirurgen, die feststellen müssen, dass das Blut auf dem Boden der Traumastation und des Operationssaals von unseren eigenen Händen tropft. Wir Amerikaner stellen die entscheidenden Mittel, Waffen und diplomatische Unterstützung für einen völkermörderischen Angriff auf eine hilflose Bevölkerung bereit.

Wir beide hoffen weiterhin inständig, dass die amerikanischen Politiker, insbesondere Präsident Joe Biden, ihre Unterstützung für Israels Krieg gegen die Palästinenser aufgeben werden. Wenn sie das nicht tun, dann haben wir nichts aus der Geschichte der letzten hundert Jahre gelernt. Der polnische Dichter Stanislaw Jerzy Lec witzelte, dass sich „keine Schneeflocke in einer Lawine jemals verantwortlich fühlt“, aber wir als Amerikaner müssen anerkennen, dass wir für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind, das sich nun im siebten Monat und vor den Augen der ganzen Welt abspielt.

Im Dezember hatte die israelische Luftwaffe so viel amerikanische Munition auf den Gazastreifen abgeworfen, dass sie die Sprengkraft von zwei der Atombomben übertraf, die Hiroshima zerstörten. In den letzten sechs Monaten wurden in Gaza fast 14.000 Kinder getötet, mehr als in allen Kriegsgebieten der Welt in den letzten vier Jahren zusammen. Kein Konflikt in der Geschichte war jemals so tödlich für Journalisten, medizinisches Personal oder Sanitäter. In der Tat lebten wir und unser gesamtes Team in ständiger Angst, dass Israel das Gaza European Hospital direkt angreifen würde, wie es das bei so vielen anderen auch getan hat. Die völlige Zerstörung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt sowie die Ermordung, Entführung und Folterung des medizinischen Personals verstärkten dieses Gefühl der Angst noch.

Wir kamen nach Gaza als zwei einzelne Schneeflocken, die versuchten, diese Lawine des Todes und des Grauens aufzuhalten, und doch fühlen wir uns auch dafür verantwortlich. Wir fordern jeden, der dies liest, auf, sich öffentlich gegen Waffenlieferungen an Israel auszusprechen, solange dieser Völkermord andauert, bis die israelische Belagerung des Gazastreifens aufgehoben ist und ein Ende der Besatzung ausgehandelt werden kann.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können sie gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Feroze Sidhwa

Feroze Sidhwa ist Chirurg für Traumatologie und Intensivmedizin am San Joaquin General Hospital in Stockton, Kalifornien.

Mark Perlmutter

Mark Perlmutter ist Orthopäde und Handchirurg am UNC Health Nash in Rocky Mount, North Carolina.

