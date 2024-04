This Eid, Muslims in India face repression and erasure of their cultural identity Important celebrations, such as Ramadan and Eid, are being publicly stifled and marked by peaks of discriminatory violence

Indische Gläubige nehmen an einer religiösen Prozession anlässlich des Ram Navami-Festes in Siliguri am 14. April 2019 teil (Diptendu Dutta/AFP)

Dieses Eid: Muslime in Indien sehen sich mit Unterdrückung und Auslöschung ihrer kulturellen Identität konfrontiert

Von Sara Ather

11. April 2024

Wichtige Feste wie der Ramadan und das Zuckerfest werden öffentlich unterdrückt und sind von diskriminierender Gewalt geprägt

Im Bewusstsein der Bevölkerung geht der Aufstieg des indischen Premierministers Narendra Modi über die Politik hinaus; er wird als Wende einer Ära imaginiert – die Rückkehr des goldenen Zeitalters der Hindu-Herrschaft, die es zu erreichen galt.

Dieses Gefühl spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie der Hindu-Nationalismus heute stark darauf bedacht ist, eine neue Zeitlinie zu schaffen, die den Beginn dieser erwarteten Epoche markiert. Bei dieser Umgestaltung spielt die „Hinduisierung“ des nationalen Kalenders eine entscheidende Rolle.

Unter dem Hindutva-Regime bewegen wir uns gleichzeitig in zwei Zeitlinien, wobei die Gegenwart ständig Kompromisse eingeht, um der Nostalgie eines politisch konstruierten Mythos Rechnung zu tragen.

Für die indischen Muslime spiegelt sich der gezielte Angriff auf ihre kulturelle Identität sowohl in der Neugestaltung des öffentlichen Raums als auch in der Art und Weise, wie die Zeit in diesen Räumen konzipiert wird, wider. Wichtige Feste wie der Ramadan und das Zuckerfest werden in der Öffentlichkeit unterdrückt und durch Spitzenwerte diskriminierender Gewalt gekennzeichnet.

In diesem Ramadan wurden fünf Studenten der Universität von Gujarat verletzt, nachdem ein hinduistischer Mob sie mit Stöcken und Stangen angegriffen hatte, während sie auf dem Campus ihre Gebete verrichteten. Die Universität gab daraufhin neue Richtlinien heraus, in denen die Studenten aufgefordert werden, öffentliche Räume nicht für religiöse Zwecke zu nutzen.

Dies reiht sich in eine Reihe von Fällen ein, in denen Muslime wegen der Ausübung ihres Glaubens angegriffen wurden, selbst in privaten Räumen. Letztes Jahr wurden in Moradabad und Greater Noida, beide in Uttar Pradesh, Anwohner mit heftigen Einwänden konfrontiert, weil sie in privaten Lagerhäusern und Wohnhäusern gemeinsame Gebete abhielten. Ebenfalls in Uttar Pradesh ging die Polizei gegen Hunderte von Menschen vor, die während des Zuckerfestes auf den Straßen von Kanpur Gebete verrichteten.

Solche Vorfälle haben eine abschreckende Wirkung gehabt. In Purola (Uttarakhand), wo Hindu-Gruppen Kampagnen zur Vertreibung von Muslimen aus ihren Häusern durchgeführt haben, beschlossen die Bewohner im vergangenen Jahr, aus Angst vor einer weiteren Eskalation keine gemeinsamen Eidgebete abzuhalten.

Hindutva-Ambitionen

Mit dem wachsenden Ehrgeiz des Hindu-Nationalismus entwickelt sich dieser zunehmend zu einer transformativen Kraft, die eine homogene nationale und kulturelle Identität zu formen versucht, wobei ikonoklastische Kampagnen gegen die verletzlichen historischen kulturellen Merkmale der indischen Muslime geführt werden.

Inmitten dieses Ansturms rücken die offenkundig greifbaren Ausdrucksformen der Kultur in den Vordergrund und lassen die ebenso wichtigen, immateriellen kulturellen Vermächtnisse, die über Generationen hinweg bewahrt wurden, in den Hintergrund treten. Feste und kulturelle Feiern sind ein wichtiges Mittel, um das Kontinuum zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu bewahren. Ein Angriff auf solche Veranstaltungen ist daher auch ein Angriff auf die gelebte Geschichte der indischen Muslime.

Wir erleben eine völlige Umgestaltung der Traditionen, die religiöse Frömmigkeit zu einem Gefühl umdefiniert, das untrennbar mit antimuslimischem Hass verbunden ist.

Schulen und Universitäten haben ihre Kalender an diese Stimmung angepasst, da muslimische Feste entweder gemieden oder als eine isolierte Gemeinschaftsangelegenheit betrachtet werden, die keine offizielle Anerkennung verdient. So wurde beispielsweise am Indian Institute of Mass Communication in Neu-Delhi muslimischen Studenten in diesem Jahr die Erlaubnis verweigert, das Iftar-Fest auf dem Campus zu feiern, während andere religiöse Feste erlaubt wurden.

Auch Feiertage, die mit muslimischen Festen in Verbindung stehen, wurden ins Visier genommen. Letztes Jahr wurden die Muharram-Feiertage in Schulen in Gujarat und Uttar Pradesh abgesagt, nachdem die Regierung angeordnet hatte, stattdessen eine Ansprache des Premierministers zu übertragen. Auch an der Universität von Delhi wurde der Eid-Feiertag gestrichen, um eine Ansprache von Modi zu ermöglichen.

Unabhängig davon wurde der Direktor einer Privatschule in Gujarat suspendiert, nachdem ein Video aus seiner Schule Hindu-Schüler bei der Aufführung eines Sketches zum Zuckerfest zeigte und damit den Zorn der Eltern erregte.

Neue symbolische Ordnung

Die Bedingung, um heute in Indien ein Hindu zu sein, besteht nicht nur darin, Liebe gegenüber der eigenen Gemeinschaft zu zeigen, sondern auch darin, eine offene Abscheu gegenüber den kulturellen Praktiken der Muslime zu zeigen, die als fremd, unrein und unvereinbar mit dem gemeinsamen öffentlichen Leben gelten.

Dies spiegelt sich auch in der alljährlichen Online-Debatte vor dem Zuckerfest wider, wenn Bilder von Ziegenopfern geteilt werden, um die angebliche Barbarei der muslimischen Gemeinschaft gegenüber Tieren hervorzuheben. Obwohl Tieropfer von mehreren Gemeinschaften in ganz Indien praktiziert werden, werden jedes Jahr die Muslime herausgegriffen und aufgefordert, ihre Rituale zu rechtfertigen.

Unter den gegenwärtigen Umständen wandelt sich die Bedeutung der Feste auch für die Hindu-Gemeinschaft, indem sie kollektive Identitäten neu formt und eine neue symbolische Ordnung stärkt.

In den letzten Jahren haben die Feierlichkeiten zu hinduistischen Festen ihre Präsenz im öffentlichen Raum ausgeweitet und das städtische Leben sichtbar beeinflusst, indem sie diktieren, was offen oder geschlossen sein sollte, um die Bewegung der Prozessionen zu erleichtern. Die Gewalt, die solche Veranstaltungen häufig begleitet, hat zu erheblichen Schäden an muslimischem Eigentum, Moscheen, Schreinen und anderen Aspekten des kulturellen Erbes geführt.

Das Zusammentreffen des hinduistischen Ram-Navami-Festes mit dem Ramadan in den letzten beiden Jahren hat zu einer Verschärfung der Konfrontation geführt. Es ist offensichtlich geworden, dass Religion und Politik nicht nur als unabhängige Einheiten verschmelzen, sondern dass die Politik selbst ritualisiert wird, als wäre sie eine Religion. Wir sind Zeuge einer völligen Umgestaltung der Traditionen, wobei religiöse Frömmigkeit als ein Gefühl neu definiert wird, das untrennbar mit antimuslimischem Hass verbunden ist.

Es wird eine spürbare Spaltung herbeigeführt, die ausdrücklich besagt, dass „eure Geschichte und eure Feste nicht mit unseren übereinstimmen“. Dies sind nicht nur Versuche, Muslime zu diskriminieren, sondern auch, muslimische kulturelle Ausdrucksformen als unvereinbar mit dem übergreifenden Narrativ der neu entstehenden Hindu-Nation zu etablieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Sara Ather ist Architektin und Schriftstellerin und lebt in Indien und Deutschland.

Übersetzt mit deepl.com

