Als „Nazis“ und „Hamas-Unterstützer“ bezeichnet, weigern sich diese linken israelischen Punkbands, sich zum Schweigen bringen zu lassen

Sechs israelische Punkbands haben sich unter dem Banner „The Blacklist“ zusammengeschlossen, um ihre ungefilterten politischen Ansichten in einem lauten, verzerrten Ton zu verbreiten. „Es hat schon immer politischen Punk gegeben, aber ein Schlag schmerzt immer mehr auf einer offenen Wunde“

Von Shira Naot

16. September 2024,

In den Werbematerialien für das Multi-Band-Punkrock-Event „The Blacklist“ im Kulturzentrum „Hagada Hasmalit“ (The Left Bank) in Tel Aviv, das letzte Woche stattfand, wurde darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung als Akt des Trotzes „gegen das Schweigen und das zum Schweigen bringen“ gedacht war. Es war Mittag, und junge Männer und Frauen in starkem Make-up, Band-T-Shirts und schwarzer Kleidung mit Ketten, Nietengürteln und Sicherheitsnadeln an verschiedenen Stellen strömten in den Raum. Ein Mann hatte sich sogar ein Pentagramm, das mit der Punk-Kultur in Verbindung gebracht wird, auf den Rücken gemalt. Weiterlesen in haaretz.com Übersetzt mit Deepl.com

