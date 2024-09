https://chrishedges.substack.com/p/to-the-israeli-soldier-who-murdered?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=149002693&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

An den israelischen Soldaten, der Aysenur Ezgi Eygi ermordet hat

Von Chris Hedges

17. September 2024

Aysenur Ezgi Eygi – von Mr. Fish

Ich kenne dich. Ich bin dir im dichten Blätterdach im Krieg in El Salvador begegnet. Dort hörte ich zum ersten Mal das einzelne, hohe Knacken der Scharfschützenkugel. Deutlich. Unheilvoll. Ein Geräusch, das Schrecken verbreitet. Armeeeinheiten, mit denen ich unterwegs war, waren wütend über die tödliche Treffsicherheit der Scharfschützen der Rebellen, stellten schwere Maschinengewehre vom Kaliber .50 auf und beschossen das Laubwerk über uns, bis dein Körper, ein blutiges und zerfetztes Brei, zu Boden fiel.

Ich sah dich bei der Arbeit in Basra im Irak und natürlich in Gaza, wo du an einem Herbstnachmittag an der Netzarim-Kreuzung einen jungen Mann erschossen hast, nur wenige Meter von mir entfernt. Wir trugen seinen schlaffen Körper die Straße hinauf.

Ich habe während des Krieges mit Ihnen in Sarajevo gelebt. Sie waren nur ein paar hundert Meter entfernt und saßen in Hochhäusern, von denen aus Sie auf die Stadt hinabschauten. Ich war Zeuge Ihres täglichen Gemetzels. Bei Einbruch der Dunkelheit sah ich, wie Sie im Dunkeln auf einen alten Mann und seine Frau schossen, die sich über ihr winziges Gemüsebeet beugten. Sie haben nicht getroffen. Sie lief, stockend, in Deckung. Er nicht. Sie schossen erneut. Ich gebe zu, dass das Licht schwand. Es war schwer zu sehen. Beim dritten Mal hast du ihn dann getötet. Das ist eine dieser Kriegserinnerungen, die ich immer und immer wieder vor meinem inneren Auge sehe, über die ich aber nie spreche. Ich habe es von der Rückseite des Holiday Inn aus beobachtet, aber inzwischen habe ich es oder die Schatten davon hunderte Male gesehen.

Auch mich hattet ihr im Visier. Ihr habt Kollegen und Freunde niedergestreckt. Ich war in eurem Visier, als ich mit 600 Kämpfern der Kosovo-Befreiungsarmee aus Nordalbanien in den Kosovo reiste. Jeder Aufständische trug eine zusätzliche AK-47, die er einem Kameraden übergeben sollte. Drei Schüsse. Dieses knackende Geräusch, das mir nur allzu vertraut war. Ihr müsstet weit weg gewesen sein. Oder vielleicht wart ihr schlechte Schützen, obwohl ihr nah dran wart. Ich kroch hinter einem Felsen in Deckung. Meine beiden Leibwächter beugten sich keuchend über mich, die grünen, mit Granaten gefüllten Beutel an ihrer Brust festgeschnallt.

Ich weiß, wie du redest. Der schwarze Humor. „Winzige Terroristen“ nennst du die Kinder, die du tötest. Du bist stolz auf deine Fähigkeiten. Sie verleihen dir ein Gütesiegel. Du wiegst deine Waffe in der Hand, als wäre sie eine Verlängerung deines Körpers. Du bewunderst ihre abscheuliche Schönheit. Das ist es, was du bist. Ein Mörder.

In eurer Gesellschaft von Mördern werdet ihr respektiert, belohnt und befördert. Ihr seid gefühllos gegenüber dem Leid, das ihr verursacht. Vielleicht genießt ihr es. Vielleicht denkt ihr, dass ihr euch selbst, eure Identität, eure Kameraden, eure Nation schützt. Vielleicht glaubt ihr, dass das Töten ein notwendiges Übel ist, eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass Palästinenser sterben, bevor sie zuschlagen können. Vielleicht habt ihr eure Moral dem blinden Gehorsam des Militärs geopfert und euch in die industrielle Maschinerie des Todes eingegliedert. Vielleicht haben Sie Angst zu sterben. Vielleicht wollen Sie sich selbst und anderen beweisen, dass Sie hart im Nehmen sind und töten können. Vielleicht ist Ihr Geist so verzerrt, dass Sie glauben, das Töten sei gerechtfertigt.

Sie sind berauscht von der gottgleichen Macht, einer anderen Person die Erlaubnis zu entziehen, auf dieser Erde zu leben. Sie schwelgen in der Intimität dessen. Durch das Zielfernrohr sehen Sie die Nase und den Mund Ihres Opfers bis ins kleinste Detail. Das Dreieck des Todes. Sie halten den Atem an. Sie drücken langsam und vorsichtig auf den Abzug. Und dann der rosafarbene Rauch. Durchtrennte Wirbelsäule. Tod. Es ist vorbei.

Sie waren der letzte Mensch, der Aysenur lebend gesehen hat. Sie waren der erste Mensch, der sie tot gesehen hat.

Das sind Sie jetzt. Und jetzt kann Sie niemand mehr erreichen. Sie sind der Todesengel. Sie sind taub und kalt. Aber ich vermute, dass dies nicht von Dauer sein wird. Ich habe lange Zeit über den Krieg berichtet. Ich kenne das nächste Kapitel Ihres Lebens, auch wenn Sie es nicht kennen. Ich weiß, was passiert, wenn man die Umarmung des Militärs verlässt, wenn man nicht länger ein Rädchen in diesen Todesfabriken ist. Ich kenne die Hölle, in die Sie eintreten werden.

Es beginnt so: Alle Fähigkeiten, die du dir als Killer draußen angeeignet hast, sind nutzlos. Vielleicht gehst du zurück. Vielleicht wirst du ein Söldner. Aber das wird das Unvermeidliche nur hinauszögern. Du kannst eine Weile davonlaufen, aber nicht für immer. Es wird eine Abrechnung geben. Und von dieser Abrechnung will ich dir erzählen.

Sie werden vor einer Wahl stehen. Sie können den Rest Ihres Lebens verkrüppelt, gefühllos, von sich selbst abgeschnitten und von den Menschen in Ihrer Umgebung abgeschnitten leben. Sie können in einen psychopathischen Nebel hinabsteigen, gefangen in den absurden, voneinander abhängigen Lügen, die Massenmord rechtfertigen. Es gibt Mörder, die Jahre später sagen, dass sie stolz auf ihre Arbeit sind, und behaupten, sie hätten keinen Moment bereut. Aber ich habe nicht in ihren Albträumen gelebt. Wenn Sie so sind, werden Sie nie wieder wirklich leben.

Natürlich redet man nicht mit den Menschen in seiner Umgebung über das, was man getan hat, schon gar nicht mit seiner Familie. Sie denken, man sei ein guter Mensch. Man weiß, dass das eine Lüge ist. Die Gefühllosigkeit lässt normalerweise nach. Man schaut in den Spiegel, und wenn man noch einen Funken Gewissen hat, stört einen das Spiegelbild. Aber man unterdrückt die Verbitterung. Sie flüchten sich in den Kaninchenbau der Opioide und des Alkohols. Ihre intimen Beziehungen zerbrechen, weil Sie nichts mehr fühlen können und Ihren Selbsthass unterdrücken. Diese Flucht funktioniert. Eine Zeit lang. Aber dann geraten Sie in eine solche Dunkelheit, dass die Stimulanzien, die Sie zur Schmerzlinderung einnehmen, beginnen, Sie zu zerstören. Und vielleicht sterben Sie auf diese Weise. Ich habe viele gekannt, die so gestorben sind. Und ich habe diejenigen gekannt, die es schnell beendet haben. Eine Waffe an den Kopf.

Zwischen 1973 und 2024 begingen laut offiziellen Statistiken 1.227 israelische Soldaten Selbstmord, doch die tatsächliche Zahl liegt vermutlich weitaus höher. In den USA begehen täglich durchschnittlich 16 Veteranen Selbstmord.

Ich habe ein Kriegstrauma. Aber das schlimmste Trauma habe ich nicht. Das schlimmste Trauma des Krieges ist nicht das, was man gesehen hat. Es ist nicht das, was man erlebt hat. Das schlimmste Trauma ist das, was man getan hat. Es gibt Namen dafür. Moralische Verletzung. Von Tätern verursachter traumatischer Stress. Aber das scheint angesichts der heißen, brennenden Kohlen der Wut, der Nachtangst und der Verzweiflung lauwarm zu sein. Die Menschen in Ihrer Umgebung wissen, dass etwas schrecklich, schrecklich falsch ist. Sie fürchten Ihre Dunkelheit. Aber Sie lassen sie nicht in Ihr Labyrinth des Schmerzes.

Und dann, eines Tages, streckst du die Hand nach Liebe aus. Liebe ist das Gegenteil von Krieg. Im Krieg geht es um Schmutz. Es geht um Pornografie. Es geht darum, andere Menschen zu Objekten zu machen, vielleicht zu sexuellen Objekten, aber ich meine das auch wörtlich, denn Krieg macht Menschen zu Leichen. Leichen sind das Endprodukt des Krieges, das, was vom Fließband kommt. Du wirst also Liebe wollen, aber der Todesengel hat einen faustischen Pakt geschlossen. Es ist dies. Es ist die Hölle, nicht lieben zu können. Diesen Tod trägst du für den Rest deines Lebens in dir. Er zerfrisst deine Seele. Ja. Wir haben Seelen. Du hast deine verkauft. Und der Preis ist sehr, sehr hoch. Es bedeutet, dass du das, was du dir wünschst, was du im Leben am dringendsten brauchst, nicht erreichen kannst.

Eines Tages, vielleicht sind Sie dann Vater, Mutter, Onkel oder Tante, tritt eine junge Frau in Ihr Leben, die Sie lieben oder als Tochter lieben möchten. Sie sehen in ihr, es wird wie ein Blitz einschlagen, Aysenurs Gesicht. Die junge Frau, die Sie ermordet haben. Sie kehrt ins Leben zurück. Jetzt ist sie Israelin. Sie spricht Hebräisch. Unschuldig. Gut. Voller Hoffnung. Die ganze Wucht dessen, was du getan hast, wer du warst, wer du bist, wird dich wie eine Lawine treffen.

Sie werden tagelang weinen wollen, ohne zu wissen, warum. Sie werden von Schuldgefühlen verzehrt werden. Sie werden glauben, dass das Leben dieser anderen jungen Frau aufgrund dessen, was Sie getan haben, in Gefahr ist. Göttliche Vergeltung. Sie werden sich sagen, dass dies absurd ist, aber Sie werden es trotzdem glauben. Ihr Leben wird beginnen, kleine Opfergaben des Guten an andere zu beinhalten, als ob diese Opfergaben einen rachsüchtigen Gott besänftigen würden, als ob diese Opfergaben sie vor Schaden, vor dem Tod bewahren würden. Aber nichts kann den Makel des Mordes tilgen.

Ja. Sie haben Aysenur getötet. Sie haben andere getötet. Palästinenser, die Sie entmenschlicht und zum Hassen erzogen haben. Menschliche Tiere. Terroristen. Barbaren. Aber es ist schwieriger, sie zu entmenschlichen. Sie wissen, Sie haben es durch Ihr Zielfernrohr gesehen, sie war keine Bedrohung. Sie hat keine Steine geworfen, die armselige Rechtfertigung, die die israelische Armee benutzt, um mit scharfer Munition auf Palästinenser zu schießen, auch auf Kinder.

Sie werden von Trauer überwältigt sein. Bedauern. Scham. Kummer. Verzweiflung. Entfremdung. Sie werden eine existenzielle Krise erleben. Sie werden wissen, dass all die Werte, die Sie in der Schule, im Gottesdienst, zu Hause gelehrt wurden, nicht die Werte sind, die Sie hochgehalten haben. Sie werden sich selbst hassen. Sie werden das nicht laut aussprechen. Sie werden sich auf die eine oder andere Weise selbst auslöschen.

Ein Teil von mir sagt, dass du diese Qual verdienst. Ein Teil von mir möchte, dass du für den Verlust leidest, den du Aysenurs Familie und Freunden zugefügt hast, dass du dafür bezahlst, dass du das Leben dieser mutigen und begabten Frau genommen hast.

Unbewaffnete Menschen zu erschießen ist keine Tapferkeit. Es ist kein Mut. Es ist nicht einmal Krieg. Es ist ein Verbrechen. Es ist Mord. Sie sind ein Mörder. Ich bin sicher, dass Ihnen nicht befohlen wurde, Aysenur zu töten. Sie haben ihr in den Kopf geschossen, weil Sie es konnten, weil Sie Lust dazu hatten. Israel betreibt in Gaza und im Westjordanland eine Schießbude unter freiem Himmel. Völlige Straflosigkeit. Mord als Sport.

Eines Tages werden Sie nicht mehr der Mörder sein, der Sie jetzt sind. Sie werden sich mit dem Versuch, Dämonen abzuwehren, erschöpfen. Sie werden sich verzweifelt danach sehnen, ein Mensch zu sein. Sie werden lieben und geliebt werden wollen. Vielleicht schaffen Sie es. Wieder ein Mensch zu sein. Aber das bedeutet ein Leben in Reue. Es bedeutet, Ihr Verbrechen öffentlich zu machen. Es bedeutet, auf Knien um Vergebung zu betteln. Es bedeutet, sich selbst zu vergeben. Das ist sehr schwer. Es bedeutet, jeden Aspekt Ihres Lebens darauf auszurichten, Leben zu fördern, anstatt es auszulöschen. Das ist Ihre einzige Hoffnung auf Erlösung. Wenn Sie sie nicht ergreifen, sind Sie verdammt.

Übersetzt mit Deepl.com