Alte Bündnisse versinken im Atlantik

José Goulão

6. April 2025

Unter der Vormundschaft von Putin und Trump, zwischen denen es weiterhin einen begrenzten Streit im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand gibt, ist das Szenario hypothetischer formeller Verhandlungen immer noch ein Magma von Widersprüchen, die bisher unüberwindbar waren.

Und der Zauber wendet sich gegen den Zauberer.

Die Anstifter, Anführer und Geldgeber des Staatsstreichs von 2014 auf dem Maidan-Platz in Kiew leiden unter den Folgen dieses groben Angriffs auf die Demokratie, der ausschließlich darauf abzielte, Interessen zu verteidigen, die nichts mit denen des ukrainischen Volkes zu tun haben, und das Aktionsfeld der NATO bis an die Grenzen Russlands auszudehnen.

Der Westen steht unter Schock angesichts des Zusammenbruchs der Säulen, die die transatlantischen Bündnisse stützen, die solide schienen, als ob sie einer historischen Entwicklung entsprächen, und letztendlich verwundbar sind, wenn die widersprüchlichen Interessen, um die es geht, schließlich in Konflikt geraten. Was Davos mit Staatsstreichen, Manipulation und Propaganda mühsam in Richtung Globalismus aufgebaut hat, hat die aktuelle Situation, insbesondere nach der Wahl von Donald Trump, nun verhindert.

Man kann nicht sagen, dass es sich hierbei um einen Fall von Wut zwischen Bettpfannen handelt. Es handelt sich vielmehr um einen Bruch mit der Art von Beziehungen, die in einem Mafia-Netzwerk zwischen dem Paten und seinen Capos üblich sind.

Wie kürzlich – historisch gesehen – in Afghanistan geschehen, sind die Vereinigten Staaten durch die Ukraine in Unordnung geraten und ziehen eine fassungslose NATO mit sich, in der der Generalsekretär nicht weiß, was er sagen soll, außer Unsinn, bei dem er Überlegungen und ihre Gegensätze in derselben Intervention aussprechen kann.

Die Flucht der Nordamerikaner vor den Folgen der Situation, die sie vor elf Jahren in Kiew geschaffen haben und die Washington nach der offiziellen Version zunächst fünf Milliarden Dollar gekostet hat, entspricht dem Eintritt in eine noch ernstere Phase der langen Agonie, die dem Tod der Europäischen Union vorausgeht. Die 27 sind in die Fesseln verstrickt, die durch ihre von Anfang an kritiklose Unterstützung des durch den Putsch errichteten totalitären Nazi-Bander-Regimes entstanden sind, und haben nun den Jungen im Arm und kein Recht, über Lösungen zu verhandeln. Sie verkünden weiterhin, dass sie die korrupte und kriminelle Kaste, deren sichtbarste Figur der illegitime Präsident Selenskyj ist, bis zum Äußersten unterstützen werden, damit „die Ukraine gewinnt“.

Um die Illusion zu nähren, dass sie dieses Ziel erreichen werden, kultivieren sie die wahnwitzige Idee, Truppen in einer Stärke zu entsenden, die sie nicht haben; sie sind bereit, zusätzlich zu dem, was bereits in früheren Spenden auf die Konten der Nazi-Sekte geflossen ist und was sie jetzt auch nicht haben, weil sie die von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen Russland wie Hunde befolgen, Geld zu schicken; und sie sich verpflichtet fühlen, dem ukrainischen Regime noch mehr Waffen zu schicken, obwohl ihre eigenen Arsenale bereits leer sind. Und wenn sie diese „demokratische“ Mission auf die Gefahr ihrer eigenen kurzfristigen Zukunft fortsetzen wollen, müssen sie Waffen von den nordamerikanischen Herren des Todes kaufen, die sich bereits die Hände reiben, weil sie diesen Bonus erwarten.

Diese Waisen aus Washington, die jahrelang auf ihre Stimme verzichtet haben und nun laut sprechen wollen, aber eingerostete Stimmbänder haben, sind sich immer noch nicht des Ausmaßes der Probleme bewusst, die sie betreffen. Die Situation ruft einmal mehr den alten Satz des weisen Henry Kissinger in Erinnerung: „Ein Feind Amerikas zu sein, ist gefährlich; aber ein Freund zu sein, ist tödlich.“

Der nordamerikanische Vizepräsident JD Vance nutzte das Podium der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ in München, um den Ton für die neue Zeit anzugeben und die europäischen Staats- und Regierungschefs zu demütigen. Er diagnostizierte, dass „die größte Bedrohung für Europa von innen kommt, nicht von Russland oder China“, und betonte die offensichtliche Gerissenheit der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Bezug auf alles, was in Washington entschieden wird, einschließlich der selbstmörderischen Art und Weise, wie sie sich in das von den Nazi-Banderern in Kiew gesponnene Netz verstrickt haben, im Vertrauen darauf, dass die nordamerikanische Kontrolle über die Situation so lange wie nötig garantiert werden würde.

Vances Argumente für diese Schlussfolgerung sind ultra-montanistischer und grauenhafter Reaktionärismus, der das angeschlagene Ansehen der Europäischen Union weiter zerstört, indem sie Washington gehorsam folgt. In einem der erläuterten Argumente hat der nordamerikanische Vizepräsident jedoch Recht. Er hat die Annullierung der Präsidentschaftswahlen in Rumänien nicht vergessen und lehrte die Europäer: „Wir können akzeptieren, dass es falsch ist, wenn Russland Anzeigen in den sozialen Medien kauft, um seine Wahlen zu beeinflussen, aber wenn seine Demokratie durch ein paar hunderttausend Dollar an digitaler Werbung aus einem anderen Land in Frage gestellt werden kann, dann ist sie nicht so stark.“

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die live miterlebten, wie dieser verräterische Vertreter des imperialen Nationalismus seine Lehnsherren beschimpfte, waren schockiert. Sie waren der Meinung, dass sie einen solchen Undank nicht verdient hatten.

„Es kann in die Geschichte eingehen, dass dies ein schwarzer Tag für Europa war“, klagte Marko Mihkelson, Präsident des estnischen Parlaments, bitterlich; seine arme Landsfrau Kaja Kallas, die als Leiterin der ‚Außenpolitik‘ der Europäischen Union im Amt war, war entsetzt, dass die Vereinigten Staaten ‚in Konfrontation‘ mit Europa standen.

Die britische Tageszeitung ‚The Telegraph‘ fasste die Empörung aller in ihrer Schlagzeile zusammen: „Jetzt ist es Putins und Trumps Welt. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr daran interessiert, die Sicherheit in der Ukraine und in Europa zu gewährleisten.“

Mit einem verlorenen Kopf

Die Nachrichten über die Kontakte zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, die immer noch wenig oder gar keine Fortschritte gemacht haben, zum Beispiel in Bezug auf den „Frieden“ in der Ukraine, reichen jedoch aus, um die Länder der Europäischen Union und die nicht gewählten Führer dieser Organisation mit einem verlorenen Kopf zurückzulassen, isoliert in einer Art Irrenhaus. Was sie an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringt, ist die Interpretation, nach der das derzeitige Format der Gespräche sie bei der Aufgabe, das ukrainische Regime zu unterstützen, isoliert, ohne dass sie bei der Suche nach einer Lösung zur Befriedung des Landes ein Mitspracherecht haben.

Eurokraten, Technokraten und Autokraten in Brüssel waren verärgert darüber, dass Selenskyj ebenfalls ins Abseits gedrängt wurde, auch weil Trump und Putin sich offenbar einig sind, dass seine Anwesenheit als Präsident in Kiew illegitim ist. Der amerikanische Präsident äußerte sich sogar skeptisch über die politische Zukunft des formellen Anführers des Nazibundismus und kommentierte, dass seine Umfragewerte aus wahlpolitischer Sicht „gelinde gesagt nicht gut“ seien.

Wenn einige der Trump zugeschriebenen Absichten nicht von ihm selbst entkräftet werden, da er für seine anhaltenden Tendenzen zu Lügen und Inkohärenz bekannt ist, wird Putin bereits die Zustimmung zu zwei der russischen Forderungen in Bezug auf einen möglichen Friedensplan erhalten haben: die Unmöglichkeit, zu den Grenzen von 2014 zurückzukehren – die Einbeziehung von vier Oblasten (Provinzen) in das russische Territorium scheint eine Hypothese gewesen zu sein; und die Ukraine wird nicht Teil der NATO sein, wodurch die Expansion des Bündnisses nach Osten gestoppt wird. Und alles, was die Europäische Union zu tun beabsichtigt, um die Verwirklichung dieser Realitäten zu verhindern, wird an ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit scheitern.

Die Ablehnung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bringt die Europäische Union an den Rand einer Katastrophe, wenn sie auf eigenes Risiko einen Krieg gegen Russland anzettelt, um in ihrer Verzweiflung die Nazi-Bander-Diktatur in Kiew zu verteidigen. Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der eine allianzweite Reaktion im Falle eines Angriffs auf ein Mitglied vorsieht, gilt nun nicht mehr für europäische Truppen, die sich in der Ukraine etablieren wollen.

Die Europäische Union beharrt jedoch weiterhin auf dieser Absicht, obwohl es unter den 27 Staaten einige gibt, die die Aussagen des Kremlchefs allmählich ernst nehmen. Außerdem äußerten die Bevölkerungen der 27 ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Militärkampagne, die von ihren Staats- und Regierungschefs beschlossen werden könnte. In Portugal beispielsweise ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass die Mehrheit der Befragten zwar für eine „europäische Armee“ ist, aber keinesfalls mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht einverstanden ist.

Tatsächlich verwandelte sich die russische Armee, die nach allgemeiner Auffassung in Europa kaum aus dem Mittelalter herausgekommen war und der es so sehr an Waffen fehlte, dass die Soldaten gezwungen waren, landwirtschaftliche Geräte wie Schaufeln, Gabeln und Rechen oder sogar Teile von Waschmaschinen als Munition zu verwenden, von einem Moment auf den anderen in ein schreckliches und gigantisches Monster der Effizienz.

Hören Sie, was der litauische Verteidigungsminister Davilé Sakaliené zu sagen hat: „Die militärischen Fähigkeiten Russlands sind bereits dreimal größer als zu Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine vor drei Jahren; und all dies geschah im Kontext eines aktiven Krieges.“

Und Wolodymyr Selenskyj selbst, der sich monatelang am Rande eines Sieges gegen die unfähigen und vom Land heimgesuchten russischen Truppen wähnte, garantiert nun, dass „Russland nach dem Fall der Ukraine ganz Europa mit Leichtigkeit besetzen wird“.

Europa hat also, laut der deutschen Zeitung „Die Welt“, ein Problem. Es heißt, dass die „Friedenstruppe“ mindestens 120.000 Bodentruppen benötigt, aber die europäischen Länder, laut dieser Quelle, nicht in der Lage wären, mehr als 25.000 zu mobilisieren.

Der gesunde Menschenverstand, der in Brüssel rar ist

In den bisherigen Gesprächen sollen sich Trump und Putin darauf geeinigt haben, dass auf dem Weg zu Verhandlungen und dem Abschluss eines möglichen Friedensvertrags in diesem ukrainischen Krieg der „gesunde Menschenverstand“ vorherrschen sollte, den es „in meiner Präsidentschaft nie gegeben hätte“, so der nordamerikanische Staatschef. Nun ist es aber gerade der gesunde Menschenverstand, der der orientierungslosen Führungskaste der Europäischen Union am meisten fehlt, was neben kriegstreiberischen Impulsen ein weiterer Grund ist, sie bei allen Verhandlungen außen vor zu lassen.

Wir sollten uns jedoch keine großen Illusionen machen oder Zweifel hegen, denn in der aktuellen Situation mit mehr als einer Million Toten ist der Frieden in der Ukraine noch in weiter Ferne.

Unter der Vormundschaft von Putin und Trump, zwischen denen es weiterhin einen begrenzenden Streit über den Waffenstillstand gibt, ist das Szenario hypothetischer formeller Verhandlungen immer noch ein Magma aus Widersprüchen, die bisher unüberwindbar waren. Russland ist jedoch die Partei, die es am wenigsten eilig hat, vielleicht in der Überzeugung, dass die Zeit zu seinen Gunsten spielt, um militärische Fortschritte zu erzielen und die Verhandlungsmacht zu stärken. Daher wiederum Trumps Dringlichkeit für einen Waffenstillstand.

