Trumps Außenpolitik: Die Methode hinter dem Wahnsinn

6. April 2025

Lance Selfa

US-Präsident Donald Trump schaut zu, wie im März 2025 Militärschläge gegen die Huthis im Jemen gestartet werden. FOTO: White House/Reuters

Die Enthüllung der Beratungen über einen Militärschlag gegen den Jemen unter hochrangigen Beamten der Trump-Regierung – die nur bekannt wurden, weil der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz den Journalisten Jeffrey Goldberg in den Gruppenchat der Signal-App aufnahm – gab dem außenpolitischen Establishment die Möglichkeit, Trumps dilettantische Außenpolitik zu kritisieren. Der Gastkommentar der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton in der New York Times fasste diese Ansicht zusammen. „Wie viel dümmer kann es noch werden?“, fragte Clinton.

Natürlich hat Clinton nichts dagegen, dass die USA ihre Militärmacht einsetzen, um eine andere Nation bei einem Angriff anzugreifen, bei dem Dutzende Zivilisten getötet wurden. Sie und das außenpolitische Establishment, das sie vertritt, ziehen es jedoch vor, dass kluge Köpfe wie sie selbst diese Angriffe ausführen. Für Liberale und Vertreter des Establishments entlarvt „Signalgate“ Trumps Außenpolitik als das Gebiet von Menschen, die sich damit übernommen haben und deren Handlungen die Position der USA als wichtigste Supermacht der Welt zu untergraben drohen.

Diese Einschätzung mag zutreffen, aber sie ist auch von der Einbildung durchzogen, dass Trump und seine Regierung keine Strategie oder Theorie hinter dem haben, was sie tun. Trumps außenpolitische Spielchen werden einfach als die Launen eines Narren angesehen, der an seiner eigenen persönlichen Vergrößerung interessiert ist.

Auch wenn Trump dazu neigt, die US-Außenpolitik als wenig mehr als eine Erweiterung seiner Reality-TV-Persönlichkeit zu betrachten, sind die von seiner Regierung eingeleiteten Veränderungen von großer Tragweite.

Nach dem traditionellen Mainstream-Verständnis, das Clinton verkörpert, besteht die US-Außenpolitik aus drei Hauptkomponenten: der Außenwirtschaftspolitik, der „Hard Power“ (ausgedrückt durch den militärischen und politischen Einfluss) und der „Soft Power“, d. h. dem ideologischen und kulturellen Einfluss.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA die meisten ihrer Ziele durch den Aufbau – und die US-Dominanz über – eine Reihe globaler Institutionen erreicht, wie z. B. die Vereinten Nationen, die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), die Weltbank und die Welthandelsorganisation, um nur einige zu nennen. Seit dem Ende des Kalten Krieges und der Etablierung des „unipolaren Moments“ der USA haben die USA ihre militärische, wirtschaftliche und politische Hegemonie unter dem Deckmantel der Aufrechterhaltung einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ projiziert, die angeblich der Förderung von Demokratie und Menschenrechten gewidmet ist.

Diese Selbstdarstellung der Ziele der USA war immer eher rhetorischer als realer Natur. Die USA haben es internationalen politischen Institutionen nie erlaubt, ihre einseitigen Handlungen einzuschränken. Und sie geben weiterhin mehr für ihr Militär aus als der Rest der Welt zusammen. Die Förderung des globalen Wirtschaftshandels durch die USA und die weltweite Expansion von US-Unternehmen stützten sich immer auf die „harte Macht“ der USA, um sie zu untermauern, wie es der berühmte Witz der Imperiums-Muse der New York Times, Thomas Friedman, ausdrückte:

„Die verborgene Hand des Marktes kann niemals ohne eine verborgene Faust einen Beitrag leisten. McDonald’s kann ohne McDonnell Douglas, den Konstrukteur der F-15, nicht florieren, und die verborgene Faust, die die Welt für die Technologie des Silicon Valley sicher hält, heißt US-Armee, US-Luftwaffe, US-Marine und US-Marineinfanterie.“

Die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine haben die völlige Heuchelei des Engagements der USA für eine „regelbasierte internationale Ordnung“ aufgedeckt. US-amerikanische Staats- und Regierungschefs, von Präsident Joe Biden bis hinunter zu den unteren Ebenen, verurteilten die russischen Bombenangriffe auf ukrainische Krankenhäuser und Schulen als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, während sie Israel mit Waffen und politischer Rückendeckung versorgten, die es zur Begehung identischer Gräueltaten im Gazastreifen nutzte.

80 Jahre lang haben die bestehenden Bündnisse und Institutionen der Weltpolitik der imperialen Politik der USA gute Dienste geleistet. Jetzt stehen wir vor einer scheinbar beispiellosen Situation, in der die „Hegemonialmacht“ zur wichtigsten „revisionistischen Macht“ im Weltsystem geworden ist, wie es Dylan Riley, Mitarbeiter von New Left Review, ausdrückte. Mit anderen Worten: Es scheint, als seien die USA, der globale „Hegemon“, der so sehr von den bestehenden Rahmenbedingungen der internationalen Politik profitiert hat, paradoxerweise der Hauptakteur (die „revisionistische Macht“ in der Sprache der internationalen Beziehungen), der versucht, diese Ordnung zu stürzen.

Die Frage ist, warum. Die Antwort liegt in der Herausforderung, die China in den letzten zwanzig Jahren auf dramatische Weise für die wirtschaftliche und politische Führung der USA in der Welt darstellt.

Nach den meisten gängigen Einschätzungen behalten die USA vorerst ihre militärische Überlegenheit gegenüber China bei. Aber sie verlieren schnell ihren wirtschaftlichen und technologischen Vorsprung an China, wo inzwischen mehr wissenschaftliche Forschungsergebnisse veröffentlicht werden als in den USA. Die Panik an den Aktienmärkten im Januar über den angekündigten Erfolg des chinesischen Unternehmens für künstliche Intelligenz (KI) DeepSeek deutete darauf hin, dass die USA auf dem besten Weg sind, China in der Spitzentechnologie des 21. Jahrhunderts den Rang abzulaufen.

Diese Herausforderungen, verbunden mit den von den USA angeführten Katastrophen in Afghanistan und im Irak, die die USA schwächten, durchbrachen den „unipolaren Moment“ und führten zu einer fragmentierteren und multipolaren Welt. Die Folgen waren zunehmender Nationalismus und Protektionismus sowie die Aufstockung der Militärbudgets weltweit. In diesen Bereichen baute Biden auf ersten Schritten in diese Richtungen unter der ersten Trump-Regierung auf. Zum Beispiel hat Biden die Zölle auf in China hergestellte Waren, die Trump 2018 eingeführt hatte, nicht aufgehoben. Jetzt scheint Trump das ganze System sprengen zu wollen.

Nehmen wir Trumps Zollbesessenheit ernst, um eine Methode in Trumps offensichtlicher Verrücktheit zu finden, und folgen wir dem griechischen linkskeynesianischen Ökonomen Yanis Varofakis. Trumps Kritik an der globalen Nachkriegsordnung beginnt mit der Beobachtung, dass die USA ihren Nuklear- und Sicherheitsschirm über ihre NATO-Verbündeten ausgedehnt haben und als „Importeur der letzten Instanz“ für das globale Handelssystem fungieren. US-Unternehmen haben ihre Produktionskapazitäten ins Ausland verlagert und verkleinert. Im Gegenzug und weil der US-Dollar die Weltwährung ist, finanzieren andere führende Mächte die Schulden der USA und erlauben ihr, riesige Defizite zu machen und eine Militärmaschinerie aufrechtzuerhalten, die jedes andere Land in den Bankrott treiben würde.

Während dieses System den USA enorme Vorteile gebracht hat, argumentiert Trump stattdessen, dass „andere Länder die USA ausbeuten“. Trump möchte, dass der US-Dollar an Wert verliert, um die US-Exporte zu fördern und die Handels- und Staatsdefizite der USA zu senken, während die Rolle des Dollars als Weltreservewährung beibehalten wird. Er setzt Zölle und Drohungen ein, den militärischen Schutz der USA aufzuheben, um andere Länder dazu zu bringen, diese Bedingungen zu akzeptieren. Trump glaubt, dass er mit verschiedenen Handelsanreizen und -drohungen mehrere Abkommen mit einzelnen Ländern oder Ländergruppen abschließen kann. Er lehnt globale Institutionen und multilaterale „große Abkommen“ ab, weil er glaubt, dass er bessere Bedingungen mit weniger Einschränkungen für das Handeln der USA aushandeln kann.

Ob dies eine korrekte Diagnose der Stellung der USA in der globalen politischen Ökonomie oder ein korrektes Rezept dafür ist, was die USA tun sollten, ist nebensächlich. Die WTO ist seit der ersten Amtszeit von Trump weitgehend funktionsunfähig, da sowohl die Trump- als auch die Biden-Regierung sich geweigert haben, US-Vertreter in Berufungsgremien zu ernennen, die Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden Ländern beilegen sollen. Die derzeitige Besessenheit der herrschenden Klasse der USA von einem bevorstehenden Konflikt mit China hat eine Ära des Protektionismus in Wirtschaftsangelegenheiten und eines größeren politischen Wettbewerbs und Konflikts zwischen den führenden Mächten eingeläutet.

In diesem Umfeld werden Trumps Ansichten „America First“ und „USA gegen den Rest der Welt“ auf die Probe gestellt. Liberale bezeichnen ihn als „Isolationisten“ im Stil der 1930er-Jahre. Aber er ist weniger darauf bedacht, sich vom Rest der Welt zu distanzieren, da er bereit ist, das Gewicht der USA in die Waagschale zu werfen, um seine eigenen Interessen voranzutreiben. Er hat eher eine „Kanonenboot-Diplomatie“-Mentalität aus dem 19. Jahrhundert, die von Kolonialismus und Imperialismus geprägt ist.

Wenn er also glaubt, dass Grönland Mineralien enthält, die die USA haben wollen, oder dass sein Besitz es den USA ermöglichen wird, die Arktis zu dominieren, werden andere Nationen die USA mit Vorsicht betrachten, selbst wenn die Annexion der Insel eine Fantasie Trumps zu sein scheint. Historisch gesehen hat die Strömung „America First“ in der US-Politik die Landmasse zwischen Atlantik und Pazifik, von Pol zu Pol, als Freiwild für die Vorherrschaft der USA in der Hemisphäre betrachtet.

Die Konsolidierung eines von den USA dominierten Einflussbereichs in der Region unterstützt die aggressive Haltung der „America First“-Anhänger gegenüber anderen Bereichen wie Europa oder Asien. Dies ist die verdrehte Logik hinter Trumps Druck auf Mexiko und Kanada sowie seinen Drohungen gegenüber Panama und Grönland. Trumps Säbelrasseln gegen Panama hat bereits dazu geführt, dass der Betriebsvertrag für den Kanal von dem in Hongkong ansässigen Unternehmen CK Hutchinson an ein von Blackrock geführtes Konsortium verkauft wurde. Darüber hinaus hat Trump Verbündete unter den rechtsextremen Kräften Lateinamerikas, von Argentiniens Milei über Brasiliens Bolsonaro bis hin zu El Salvadors Bukele.

Die schockierendste Entwicklung für das außenpolitische Establishment war die Hinwendung des Trump-Regimes zur Ukraine zu einer im Wesentlichen pro-Putin-Position bei der Durchsetzung eines Waffenstillstands im Krieg. Im Februar stimmten die USA zusammen mit solchen Verfechtern der Demokratie wie Nordkorea und Belarus gegen eine UN-Resolution, die Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg identifizierte.

Wie lässt sich das erklären? Trump und seine MAGA-Verbündeten haben dies versprochen, es kam also nicht aus heiterem Himmel. Es ist Teil eines größeren Zusammenhangs, in dem Trump mit globalen Bündnissen wie der NATO bricht und die EU eher als Konkurrenten denn als Verbündeten betrachtet. Trump hat sicherlich mehr Affinität zu Diktatoren von Ölstaaten wie Putin oder Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien als zu den traditionellen Verbündeten der USA. Die Feindseligkeit der Regierung gegenüber Europa scheint tief verwurzelt zu sein, wie die Enthüllungen von Signalgate über die EU-feindlichen Äußerungen von Vizepräsident Vance zeigten.

Es scheint auch zu der Ansicht des Trumpismus aus dem 19. Jahrhundert zu passen, dass Großmächte ihre „Einflusssphären“ haben, die sie untereinander aufteilen. Russland bekommt also die Ukraine. China bekommt Taiwan. Und die USA bekommen Grönland.

Ob diese Trump’sche Wende in der US-Außenpolitik das von Trump versprochene „goldene Zeitalter“ hervorbringen wird, ist zweifelhaft. Aber was wir vorhersagen können, ist, dass die Weltpolitik in eine viel gefährlichere und instabilere Zeit eintritt, in der Kriege, Konflikte und Unterdrückung mehr auf der Tagesordnung stehen werden als in den letzten Jahrzehnten.

Erstmals veröffentlicht beim International Socialism Project. Lance Selfa ist der Autor von The Democrats: A Critical History und Herausgeber von US Politics in an Age of Uncertainty: Essays on a New Reality.

