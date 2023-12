At the End of the Game… There Will Be More Russia on NATO’s Borders! The defeatist messages in the mainstream media are gradually multiplying, which means that someone very important has given the order to prepare the public for…

Am Ende des Spiels… wird es mehr Russland an den Grenzen der NATO geben!

Von Hugo Dionísio

23. Dezember 2023

Die defätistischen Meldungen in den Mainstream-Medien häufen sich allmählich, was bedeutet, dass jemand sehr Wichtiges den Befehl gegeben hat, die Öffentlichkeit auf das Schlimmste vorzubereiten.

„Was ist, wenn Putin gewinnt?“, fragte Bloomberg vor einigen Tagen. Doch diese einfache Frage darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Sie ist nicht nur eine spekulative Übung, sondern ein roter Alarm! Eine verzweifelte Warnung, die sich auf eine zunehmend unerbittliche Realität stützt: Es gibt immer mehr Russland an den Grenzen der NATO; es gibt immer weniger NATO an den Grenzen Russlands! Genau so ist es!

„Wenn Putin“, so hieß es, indem man dem russischen Präsidenten absolute Macht zuschrieb, „weniger NATO“ an den Grenzen Russlands wollte, hat er in Wirklichkeit das Gegenteil erreicht. Die üblichen Propagandisten verwiesen auf die Tatsache, dass die NATO „geeinter denn je“ sei und dass Finnland und Schweden dem Bündnis beigetreten seien. Damals hieß es: „Wenn er die NATO nicht an seinen Grenzen haben wollte, hat Putin jetzt das Gegenteil von dem erreicht, was er immer wollte“. Für die westliche Propaganda war der Zirkus damit beendet. Die NATO hatte gewonnen, und wir alle konnten sicher sein, dass das atlantische Bündnis so stark und kraftvoll wie immer war. Putin würde fallen, er würde die „Sanktionen aus der Hölle“ nicht überleben.

Hätten die Kämpfe im ersten Jahr der militärischen Sonderoperation geendet, hätten wir oberflächlich betrachtet zugeben müssen, dass die Dinge für Russland in der Tat nicht gut gelaufen sind. Nimmt man den quasi-religiösen Glauben hinzu, dass „die Ukraine den Krieg gewinnt“, so liefen die russischen Streitkräfte barfuß herum, kämpften mit Schaufeln, in unbewaffneten Menschenmassen und hatten nicht einmal Treibstoff für ihre veralteten Fahrzeuge… Zu allem Überfluss war der „CEO“ der Europäischen Kommission – der bürokratischen Struktur, mit der die U. S. benutzt, um ihre Interessen in Europa zu verwalten – Ursula von der Leyen, behauptete sogar, dass „das russische Militär Chips aus Geschirrspülern und Kühlschränken nimmt, um seine militärische Ausrüstung zu reparieren, weil ihm die Leiterbahnen ausgegangen sind. Die russische Industrie liegt in Trümmern.“

In der Zwischenzeit hatte sich Russland aus Cherson und der Region Charkow zurückgezogen, um seine Verteidigungslinie zu konsolidieren und zu festigen. In der Fantasiewelt der westlichen Medien wurde diese Umgruppierungsoperation als „verheerende Niederlage“ der regimetreuen Truppen in Kiew dargestellt, die als ultimatives Beispiel für Tapferkeit und militärische Tüchtigkeit präsentiert wurde. Diejenigen, die ihre Analyse auf die konkrete Realität stützten, lebten in einer erstickenden Hölle. Die Propagandisten des Regimes konnten sich nicht zurückhalten und verunglimpften brutal jeden, der versuchte, sie in die reale Welt zu holen. Auf CNN Portugal forderten Regimekommentatoren den Rauswurf von Kollegen, die anderer Meinung waren als sie. Journalisten, Generäle und Analysten wurden zumindest als „Putin-Propagandisten“ abgestempelt.

Doch wie bei allem, was mit dem kollektiven Westen zu tun hat, führt eine Illusion schnell zu einer Ernüchterung und ein Versprechen schnell zu einer Verschuldung. Gefangen in einer kurzfristigen Vision, die auf einer Logik des politischen Überlebens um jeden Preis beruht und in der die Macht nur durch das Ziel der eigenen Eroberung oder Erhaltung gerechtfertigt ist…. Heute sehen wir oft, wie der kollektive Westen in diese opportunistische Falle tappt. Es dauerte also nicht lange, bis sich die Realität über die Erzählung zu stellen begann.

Dieselben Konzernmedien, die zuvor vergessen hatten, dass die Ukraine nach dem Maidan zu einem Hort der extremen Rechten, des Faschismus und des Nationalsozialismus geworden war, waren es auch, die Stepan Banderas „Slava Ukraini“ überschwänglich feierten. So paradox es auch klingen mag, es ist dieselbe, die heute sagt, dass es „ohne US-Hilfe“ keine Hoffnung für die Ukraine gibt und dass „ohne zusätzliche Mittel“ die Kapazitäten zur Unterstützung der Ukraine bei der Erfüllung ihrer dringenden operativen Anforderungen bald erschöpft sein werden.

Solche Paradoxien können, politisch übersetzt, nur zu schlechten Ergebnissen führen. Und das schlechte Ergebnis zeichnet sich bereits am Horizont ab. Nach und nach beginnt dieselbe unterwürfige, verwöhnte, arrogante und vom normalen Leben abgehobene Regierungselite das Gegenteil von dem anzunehmen, was sie immer gesagt hat: „Westliche Beamte warnen, dass die Ukraine gegen Russland ’sicher scheitern‘ wird, wenn die USA nicht mehr Hilfe leisten“, berichtet CNN.

Aber das ist noch nicht alles! Bloomberg berichtet, dass „mehr Ukrainer zu territorialen Zugeständnissen an Russland bereit sind“. Mit anderen Worten, die defätistischen Botschaften in den Mainstream-Medien nehmen allmählich zu, was bedeutet, dass jemand sehr Wichtiges den Befehl gegeben hat, die Öffentlichkeit auf das Schlimmste vorzubereiten. General Pat Ryder räumte in einem Briefing im Pentagon ein, dass die Vereinigten Staaten, wenn die Meinungsverschiedenheiten über die finanzielle Unterstützung der Ukraine andauern, „letztendlich zwischen ihrer eigenen Kampfbereitschaft und der Lieferung von Waffen an die Ukraine wählen müssen“, da die Mittel zur Unterstützung Kiews erschöpft seien.

Unterdessen veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem sie direkt oder indirekt feststellte, dass die meisten ausländischen Unternehmen in Russland bleiben, da sie ihre Investitionen nicht verlieren wollen; die verkauften Unternehmen werden nun spiegelbildlich, d.h. von anderen übernommen, die fast gleich sind, und es ist kein großer Unterschied zu spüren; Putin war auf den Weggang westlicher Unternehmen vorbereitet, da es eine strenge Kontrolle der Kapitalströme gab; Russland hat die Krise überwunden, die Wirtschaft hat sich 2022 stabilisiert, und westliche Unternehmen hingegen haben durch den Weggang aus der Russischen Föderation insgesamt mehr als 103 Milliarden Dollar verloren.

Zu den finanziellen Verlusten auf russischem Territorium kommt noch die relative Schwächung Westeuropas gegenüber der Russischen Föderation hinzu. Die Verluste, die die europäische Industrie durch die Nord-Stream-Explosion, die irrationalen 12 Sanktionspakete und eine ganze Reihe interner wirtschaftlicher Akte der Selbstverstümmelung durch Verzicht oder Verteuerung von Energie, Rohstoffen und Komponenten aus Russland erlitten hat, haben die europäischen Volkswirtschaften geschwächt und ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Während Russland bereits im Jahr 2023 um 3,5 % wachsen wird, wird die EU nur um 0,5 % wachsen. Im dritten Quartal 2023 wuchs die russische Wirtschaft um 5,5 % und die Löhne um 5,1 %.

Nun, das mathematische Ergebnis ist sehr einfach und leicht zu erreichen: Wenn zu Beginn der militärischen Sonderoperation die Nutzung der Ukraine durch die NATO und ihre Instrumentalisierung viele Menschen zu der Annahme verleitete, dass es neben Russland mehr NATO geben würde, müssen wir heute mehr und mehr davon ausgehen, dass es genau umgekehrt sein wird. In der Tat wird es mehr Russland neben der NATO geben! Und diese Umkehrung geschieht aus den folgenden Gründen:

Russland hat (vorerst) 4 neue Regionen in sein Territorium integriert und seine Grenze geographisch in Richtung der NATO-Länder verschoben;

Die Ukraine wird als lebensfähiger Staat kleiner oder gar nicht mehr existieren, wodurch die NATO-Grenze zu Russland weniger zuverlässig wird, was für den Westen angesichts der größeren Unvorbereitetheit und des mangelnden militärischen Zusammenhalts noch unangenehmer ist;

Die Niederlage des westlichen Projekts Ukraine wird der Welt nicht nur die Überflüssigkeit der NATO und ihre Unfähigkeit, ihre Verbündeten zu verteidigen, vor Augen führen, sondern auch Russland in eine Position der Stärke und größeren Glaubwürdigkeit in politisch-militärischen Angelegenheiten versetzen, und es wird einen Grund haben, sich mit der Annäherung seiner Grenze an die NATO-Grenze wohler zu fühlen;

Russland wird aus diesem Krieg einfach besser gerüstet als militärische, wirtschaftliche und politische Macht hervorgehen, eine Führungsposition einnehmen und eine führende Rolle in der globalen Entscheidungsfindung spielen; die NATO hingegen wird diskreditiert, mit leeren Arsenalen und diskreditierten Wunderwaffen hervorgehen;

Mit der militärischen Überlegenheit Russlands, die sich auf dem Schlachtfeld und nicht in der Propaganda zeigt, wird das, was einst ein Versuch der Einkreisung war, wie der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, nun zu einer größeren Gefahr für beide Länder; diese ehemals neutralen Länder werden nun in die Schusslinie der – erwiesenermaßen überlegenen – russischen Waffen geraten, ohne von der versprochenen Fähigkeit der NATO, sie zu verteidigen, profitieren zu können – sie haben Neutralität und Frieden gegen Unsicherheit eingetauscht;

Angesichts der wirtschaftlichen Stärkung Russlands, der Schwächung der EU und der Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Blöcken wird es die Russische Föderation sein, die aus dieser Beziehung als Sieger hervorgehen wird, da sie bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, unabhängig zu leben und sich durchzusetzen, ohne sich dem Diktat der USA/EU/NATO zu unterwerfen; es wird der kollektive Westen sein, der lernen muss, in einer gemeinsamen Welt zu leben, in der Russland ein wichtiger Akteur ist, da Russland den Krieg genutzt hat, um diesen Weg erfolgreich zu gehen;

In Anbetracht des Sieges Russlands – der von Anfang an erwartet und vorausgesetzt wurde – wird der Beweis erbracht, dass die militärische Überlegenheit der NATO nicht existiert, dass ihre Stärke unbeständig ist und dass sie in Wirklichkeit ein Bündnis ohne Projekt und ohne Zukunft ist, das niemanden schützen kann; auf diese Weise wird Russland den Sieg davontragen, was in erster Linie die EU und in zweiter Linie die USA unter Druck setzen wird, die ihren Nimbus als Beschützer der „freien Welt“ verlieren werden;

Das Prestige, das Russland in diesem Prozess gewinnt, wird ihm zahlreiche Verhandlungsvorteile bringen, sowohl gegenüber dem Rest der Welt als auch gegenüber der EU, denn ein Europa, das sich erholen will, kann es sich nicht leisten, auf Russland als Partner zu verzichten.

Es ist also die EU, die mit „mehr Russland“ an ihren Grenzen leben muss, es sind die USA, die lernen müssen, mit einer Welt mit „mehr Russland“ umzugehen. Im Gegensatz zu dem, was sie am Anfang so lautstark propagiert haben!

Man gewinnt Spiele nicht am Anfang, man gewinnt sie am Ende!

Hugo Dionísio ist Jurist, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist Inhaber des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal für geopolitische Analysen. Als Vorstandsmitglied der portugiesischen Vereinigung demokratischer Juristen engagiert er sich für Menschenrechte und soziale Rechte. Außerdem ist er Forscher und politischer Berater beim portugiesischen Gewerkschaftsbund (CGTP-IN).



