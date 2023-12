2023 – The Year the World Saw the U.S. Emperor as Naked… and Grotesque Seeing the naked truth is usually the first step before we can go on to realize the truth of beauty and decency. We might hope…

2023 – Das Jahr, in dem die Welt den US-Kaiser als nackt… und grotesk sah

22. Dezember 2023

Die nackte Wahrheit zu sehen, ist normalerweise der erste Schritt, bevor wir die Wahrheit von Schönheit und Anstand erkennen können. Wir können hoffen, dass die Welt diesen ersten Schritt macht.

Der amerikanische Präsident Joe Biden spricht gerne von „Wendepunkten“, wenn er über das Weltgeschehen und die angebliche Überlegenheit der Vereinigten Staaten referiert. Dieses Jahr ist in der Tat ein Wendepunkt.

Es war das Jahr, in dem die ganze Welt die wirklich abscheuliche und kriminelle Natur der US-Macht gesehen hat.

Washingtons Anheizen des sinnlosen Konflikts in der Ukraine und das verabscheuungswürdige Gemetzel in Gaza sind ein Weckruf für die ganze Welt. Die Vereinigten Staaten stehen unverhüllt und grotesk als Hauptverursacher des Krieges da. Daran kann es keinen Zweifel geben. Für viele ist es schockierend, skandalös und erschreckend.

Tragischerweise, so scheint es, ist jedes Jahresende für die Welt ein Anlass, die Konflikte, Kriege und das Leid der vorangegangenen 12 Monate zu bezeugen und zu beklagen. Oft sind die Ursachen für Kriege und Leid scheinbar unergründlich.

Doch dieses Jahr scheint einzigartig zu sein. Das Jahr endet mit einem entsetzlichen Massaker in Gaza, das beispiellos ist und von Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten verübt wird. Das Ausmaß des vorsätzlichen Massenmordes in Gaza macht es zu einem Völkermord. Die Tatsache, dass diese Abscheulichkeit zur Weihnachtszeit stattfindet, wenn die Welt die göttliche Geburt Jesu Christi – des Friedensfürsten – an dem Ort feiern soll, an dem er vor rund 2.000 Jahren geboren wurde, macht die Abscheulichkeit noch profaner und verdammender.

Besonders erbärmlich ist, dass die abscheuliche Zerstörung von Kindern vor den Augen der Welt geschieht. Es gibt keine Reue oder Verstellung. Es ist ein regelrechter vorsätzlicher Mord, der mit Grausamkeit und abscheulicher Straffreiheit begangen wird.

Praktisch die ganze Welt ist entsetzt über die verheerende, unerbittliche Gewalt und die absolute Verletzung des Völkerrechts. Das Gemetzel des israelischen Regimes lässt sich in keiner Weise durch den vorangegangenen Angriff militanter Palästinenser auf Israel am 7. Oktober rechtfertigen. Diese Tötungen durch die Hamas wurden in zynischer Weise als Vorwand für die anschließende und anhaltende Vernichtung der palästinensischen Zivilbevölkerung benutzt.

Dieser Völkermord könnte ohne die entscheidende Unterstützung der Vereinigten Staaten für das israelische Regime nicht stattfinden. Finanziell, militärisch und diplomatisch unterstützt Washington das Grauen in Gaza und im besetzten Westjordanland.

In dieser Woche haben die USA erneut die Forderungen der Vereinten Nationen nach einem Waffenstillstand und der dringenden Bereitstellung humanitärer Hilfe für mehr als zwei Millionen Menschen blockiert. Das Welternährungsprogramm hat nach mehr als 70 Tagen Bombardierung und Blockade durch das israelische Regime eine katastrophale Hungersnot in der Küstenenklave ausgerufen. Mehr als 20.000 Menschen – vor allem Frauen und Kinder – wurden ermordet, bis zu 7.000 weitere werden vermisst und sind vermutlich tot. Israelische Truppen führen Massenhinrichtungen von verängstigten und traumatisierten Menschen durch, wie UN-Rechtsbeobachter berichten.

Die Vereinigten Staaten rüsten Israel bis zum Äußersten auf und unterstützen es dabei. US-Präsident Joe Biden hat sich entschieden geweigert, sich den internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand anzuschließen. Die Vereinten Nationen haben mit überwältigender Mehrheit für eine Beendigung der Gewalt gestimmt. Washington hat die Bitten der Welt wiederholt zurückgewiesen, weil die Regierung Biden die israelischen Lügen und Verzerrungen in obszöner Weise verstärkt. „Unerschütterliche, unerschütterliche Unterstützung“, rühmt sich das Weiße Haus arrogant und ohne einen Hauch von Scham darüber, dass es sich selbst betrügt.

Zehntausende Tonnen Munition wurden nach Israel geflogen, um „wahllose Bombardierungen“ durchzuführen (Bidens eigene Aussage). Bunkerbrecherbomben von einer Tonne wurden gezielt auf Flüchtlingslager und Krankenhäuser abgeworfen. Und dennoch weigert sich das Pentagon schamlos, dem Einsatz seiner Munition irgendwelche roten Linien zu setzen.

Bei diesem Völkermord haben die Israelis die Finger am Abzug, aber letztlich handelt es sich um einen von den USA unterstützten Völkermord. Nach den Nürnberger Prinzipien würden Joe Biden und Benjamin Netanjahu auf der Anklagebank sitzen, zusammen mit Antony Blinken, Jake Sullivan, Lloyd Austin und ihren Kollegen in Tel Aviv.

Wenn es früher internationale Zweifel an der systematischen Kriminalität Washingtons gab, so weiß es jetzt die ganze Welt mit Sicherheit.

Bezeichnenderweise sind auch die amerikanischen Bürger von der Barbarei und der Tatsache, dass ihre Regierung Komplize eines historischen Verbrechens gegen die Menschheit ist, abgestoßen. Umfragen zeigen, dass Biden einer der unbeliebtesten Präsidenten aller Zeiten ist, und seine Schuld am Völkermord in Gaza ist ein Hauptgrund für die weit verbreitete Abscheu, insbesondere unter jüngeren Amerikanern.

So wie die Dinge stehen, besteht eine gute Chance, dass der 81-jährige amtierende Demokrat die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 – in weniger als 11 Monaten – verlieren wird. Nicht, dass einer der republikanischen Kandidaten qualitativ besser wäre. Die amerikanische Politik befindet sich in einer Krise des Chaos.

Dabei geht es aber nicht nur um Biden oder andere einzelne US-Politiker. Die Regierung der Vereinigten Staaten und ein Großteil der konzerngesteuerten Medien stehen voll und ganz hinter den Verbrechen Israels. Das war schon immer so, seit der israelische Staat 1948 durch Washingtons Machenschaften in den neu gegründeten Vereinten Nationen gegründet wurde, zusammen mit der alten Kolonialmacht Großbritannien – dem Verfasser der berüchtigten und verräterischen Balfour-Erklärung, die die zionistische Enteignung der einheimischen Bevölkerung im Heiligen Land einleitete, oder was London sein Palästinensisches Mandat nannte.

Jahrzehntelange Doppelzüngigkeit und Verstellung als Friedensvermittler im Nahen Osten sind durch das schreckliche Massaker, das Ende 2023 seinen Höhepunkt erreicht hat, zunichte gemacht worden. Israel führt eine Endlösung durch, die mit den Gräueltaten von Nazideutschland vergleichbar ist. Das zionistische Regime hat den Holocaust an den Juden zynisch als Deckmantel für seinen Völkermord an den Palästinensern benutzt. Und viele anständige Juden auf der ganzen Welt, darunter auch Holocaust-Überlebende, sind zu Recht beschämt über die verkommene Verbindung, die das zionistische Regime ausnutzt.

Was in Gaza geschieht, kann als eine schockierende Enthüllung für die Welt von historischem Ausmaß angesehen werden. Es ist ein Augenöffner für die Gewalt und Gesetzlosigkeit, die der US-Kaiser systematisch betreibt, seit er vor fast einem Jahrhundert zur dominierenden Weltmacht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Niederlage des europäischen Faschismus – vor allem durch die Sowjetunion – haben die Vereinigten Staaten den Mantel des Faschismus übernommen, wenn auch unausgesprochen und getarnt mit dem Anspruch auf demokratische Tugenden. Keine andere Nation hat in den letzten acht Jahrzehnten so viele Kriege und Konflikte geführt wie die USA. Der amerikanische Imperialismus hat zig Millionen Menschen das Leben gekostet, mit Opfern auf allen Kontinenten.

Der im Februar 2022 in der Ukraine ausgebrochene Konflikt ist eine weitere Manifestation der imperialistischen Machenschaften Washingtons. Dieser Krieg nähert sich seinem dritten Jahr und es gibt keine Anzeichen für ein Ende, weil die USA weiterhin das neonazistische Regime in Kiew mit Waffen versorgen, ein Regime, das Washington und seine europäischen NATO-Verbündeten 2014 durch einen Staatsstreich installiert haben. Die Feindseligkeiten in der Ukraine – die größten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg – wurden von den Vereinigten Staaten als Stellvertreterkrieg angezettelt, um Russland zu besiegen. Der Krieg hätte vermieden werden können, wenn die USA und ihre europäischen Vasallen eine diplomatische Lösung für die expansionistische Bedrohung Russlands durch die NATO ausgehandelt hätten.

Der russische Präsident Wladimir Putin wollte keinen Krieg in der Ukraine. Anerkannte amerikanische Kommentatoren wie John Mearsheimer, Jeffrey Sachs und Scott Ritter haben in ausführlichen Analysen bestätigt, dass Washington und seine europäischen Verbündeten in erster Linie für die Entstehung des Konflikts verantwortlich sind – eines Konflikts, der bis zu 400.000 ukrainischen Soldaten das Leben gekostet und 10 Millionen Zivilisten in ganz Europa vertrieben hat. Bisher wurden fast 200 Milliarden Dollar an westlichen öffentlichen Geldern verschwendet. Biden und die Europäische Union wollen weitere 100 Milliarden Dollar spenden, um diesen sinnlosen Krieg zu verlängern.

Amerikas Kriege wurden offiziell immer mit einem scheinbar plausiblen Grund oder einer Mission begründet. In den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges behauptete Washington, die „freie Welt“ gegen kommunistische Aggressionen in Korea, Vietnam, Afrika und Lateinamerika zu verteidigen. Als der Kalte Krieg 1990/91 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgrund ihrer innenpolitischen Probleme angeblich beendet war, kam es zu einer Flut von US-Kriegen in der ganzen Welt gegen Drogen, Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und – am absurdesten – zur Verteidigung der Menschenrechte.

Der jüngste Krieg in der Ukraine dient angeblich der Verteidigung von Demokratie und Souveränität (eines von der CIA installierten Regimes in Kiew, das der Waffen-SS anhängt!)

Nichtsdestotrotz ist der Völkermord in Gaza der Höhepunkt, der letzte Akt. Dies ist der Punkt, an dem die ganze Geschichte der Verbrechen und des Betrugs der USA als „edler, außergewöhnlicher, demokratischer Führer“ endlich ins Wanken gerät.

Es ist ein höllischer Höhepunkt für eine Weltmacht, die wohl der erste und letzte imperialistische globale Hegemon der Welt ist. Die gesamte Menschheit kann nun erkennen, dass all die amerikanische Rhetorik und Eitelkeit nichts als eine hässliche Lüge ist. Der Kaiser ist nackt in all seinen Verbrechen. Das Blut von Kindern klebt an seinen Händen, sein Mund sabbert vor Lügen. Das war schon immer so, aber jetzt ist es allgemein bekannt.

Man könnte sich fragen, wie es weitergehen soll. Trotz der abscheulichen Grausamkeit, des Leids und des Elends kann man immer noch hoffen, dass die Menschheit schließlich einen Weg findet, in friedlicher Koexistenz zu leben. Indem sie all jene respektiert, die sich an das Völkerrecht und die grundlegenden moralischen Gebote halten. Der größte Teil der Menschheit ist wohl bereit und fähig, in Frieden zu leben.

Aber um diesen Frieden zu erreichen, darf es keine Illusionen und Lügen geben. Es muss Rechenschaft und echte Sühne geben.

Die imperiale Macht der Vereinigten Staaten ist verdammt. Es gibt keinen Weg zurück und keine Reform. Das kapitalistische Wirtschaftssystem – entwickelt als oligarchischer Faschismus und sein Zweiparteien-Marionettenspiel -, das die imperialistische Barbarei antreibt, muss herausgefordert und umgestürzt werden. Biden ist dem Untergang geweiht, und Trump und Co. sind nur weitere falsche Propheten.

Die nackte Wahrheit zu sehen, ist gewöhnlich der erste Schritt, bevor wir die Wahrheit von Schönheit und Anstand erkennen können. Wir können hoffen – um des Friedens willen und um einen Großteil des Leids zu beenden -, dass die Welt diesen ersten Schritt tut.

