Amerika, nicht Israel will einen Waffenstillstand

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch22. August 2024

Wir sollten die Waffenstillstandsversuche als oberflächliche, von den Amerikanern auferlegte Bemühungen betrachten und nicht als echten Wunsch der Regierung Netanjahu.

Die Vereinigten Staaten versuchen aggressiv, einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg auszuhandeln, und haben immense diplomatische Anstrengungen unternommen, um dieses Ziel zu erreichen; Antony Blinken hat Tel Aviv mehrmals besucht. Die Regierung beharrt darauf, dass ein solches Abkommen „nahe dran“ sei, und Biden erklärte: „Wir sind näher dran als je zuvor“, obwohl es dafür kaum Beweise gibt. Diese Behauptung hat natürlich einen grundlegenden Fehler: Die Regierung von Benjamin Netanjahu hat kein Interesse an einem solchen Waffenstillstand, und er steht im Widerspruch zu allen seinen Zielen.

Erstens sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das Drängen auf einen Waffenstillstand ein rein amerikanisches Ziel ist, das durch innenpolitische Bedürfnisse motiviert ist. Biden will versuchen, den Krieg einzufrieren und die Sache auf die lange Bank zu schieben, um Kritik an seiner bedingungslosen Unterstützung für Netanjahu zu vermeiden. Seine Strategie besteht darin, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen politischen Schaden für die Demokratische Partei abzuwenden. Wenn ihm das gelingt, kann er den Sieg für sich beanspruchen, Kritik abwehren und das Thema für seine Nachfolgerin Kamala Harris beiseite schieben. Amerikas Bedürfnis ist also eher durch die Optik motiviert als durch den ernsthaften Versuch, das Verhalten Tel Avivs zu ändern, was unter keinen Umständen zu erwarten ist.

Zweitens sieht die Regierung von Benjamin Netanjahu einen Waffenstillstand als politischen Selbstmord an, der das Ende seiner politischen Karriere einläuten kann. Netanjahu hat seine Kriegsziele so formuliert, dass er die Rückendeckung der Hardliner unter den Zionisten in seiner Regierung erhält, und hat daher die totale Zerstörung der Hamas und die anschließende militärische Besetzung des Gazastreifens als Ziel gesetzt. Ein Einlenken auf ein Waffenstillstandsabkommen zum jetzigen Zeitpunkt würde seine politischen Ziele durchkreuzen, die durch ständige Konflikte und Eskalationen aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund hat Netanjahu eine Eskalation mit der Hisbollah und dem Iran angestrebt, die es ihm auch ermöglicht hat, die Unterstützung der USA zu nutzen.

Netanjahu sieht also sein politisches Überleben von der Veränderung des politischen Status quo abhängig und hat dazu öffentlich Versprechungen gemacht. Mit dem Ziel, die „Zweistaatenlösung“ vollständig zu beenden, will er den Gazastreifen unter das gleiche Regime stellen wie das Westjordanland, wodurch er zu einem besetzten Gebiet unter illegaler, aber de facto militärischer Kontrolle wird und somit jeder echten Souveränität beraubt wird. Dabei wird er Strategien der „Salamitaktik“ anwenden, um den illegalen Siedlungsbau in dem Gebiet schrittweise auszuweiten und die örtliche Bevölkerung schrittweise und langfristig zu verdrängen und zu vertreiben.

Um die Voraussetzungen für diesen Weg zu schaffen, muss er ständig behaupten, dass „Israel“ von seinen Feinden existenziell bedroht wird, was es ihm ermöglicht, seine Kritiker im In- und Ausland ins Abseits zu stellen. Sein Ziel ist es also, den Konflikt zu eskalieren und zu verschärfen, anstatt sich um seine Lösung zu bemühen. Obwohl die diplomatischen Bemühungen der USA darauf abzielen, ihn zu bremsen und in erster Linie einen umfassenden regionalen Krieg zu vermeiden, kann Netanjahu die Situation zu seinem Vorteil manipulieren und so eine stillschweigende Akzeptanz seiner Ziele und eine Änderung des Status quo erzwingen. Dies zeigt sich in seinen gezielten Bemühungen, den Iran zu provozieren, die darauf abzielen, Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren und die USA in die Lage zu zwingen, Tel-Aviv zu schützen und die Gegner auszuschalten.

Während sich die USA also engagieren, um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, hat Netanjahu wenig Lust auf einen Waffenstillstand. Die Zustimmung zu einer solchen Lösung wäre für ihn ein Beitrag zum Frieden und damit eine Bestätigung der Rückkehr zum vorherigen Status quo in einem Kompromiss mit anderen Parteien. Netanjahus Büro hat auch inmitten dieser Gespräche immer wieder deutlich gemacht, dass alle seine politischen Ziele in jedem Fall erreicht werden sollen. In einem aktuellen CNN-Bericht heißt es: „Der Premierminister hat mit Nachdruck auf dieser grundlegenden Forderung bestanden, die für die Erreichung der Kriegsziele unerlässlich ist“, heißt es in einer Erklärung seines Büros vom Sonntag. „Der Premierminister wird weiterhin daran arbeiten, ein Abkommen zu erreichen, das die Zahl der lebenden Geiseln maximiert und das Erreichen aller Kriegsziele ermöglicht.“

Daher sollten wir die Bemühungen um einen Waffenstillstand eher als oberflächliche, von den Amerikanern auferlegte Bemühungen betrachten, denn als einen echten Wunsch der Regierung Netanjahu. Die USA wollen Schadensbegrenzung betreiben, aber Netanjahu will den Konflikt, weil dies in seinem politischen Interesse liegt, um den Status quo zu ändern. In diesem Fall kann man solche Gespräche kaum als optimistisch bezeichnen. Netanjahu will und sucht den Sieg zu seinen eigenen Bedingungen, nicht den Kompromiss.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

Übersetzt mit Deepl.com

