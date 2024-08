Israels geheimer Plan zur Umgehung von US-Gesetzen und zur Beeinflussung der amerikanischen Politik Von Robert Inlakesh 

https://www.mintpressnews.com/israel-lobby-fara-secret-scheme-skirt-us-law/288177/



Von Robert Inlakesh



22. August 2024

Durchgesickerte Dokumente haben enthüllt, dass israelische Regierungsbeamte zusammen mit zionistischen Lobbygruppen aktiv rechtlichen Rat einholten, um die US-Bestimmungen des Foreign Agents Registration Act (FARA) zu umgehen, um amerikanische Wahlen zu beeinflussen und verfassungsfeindliche Gesetze durchzusetzen.

Laut einer gemeinsamen Untersuchung von The Guardian, Lee Fang und Jack Poulson konsultierte Israel Rechtsexperten, darunter den ehemaligen Berater des Demokratischen Nationalkomitees Joseph E. Sandler und den FARA-Spezialisten Joshua I. Rosenstein. Sie rieten zur Gründung einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA, um eine Registrierung als ausländischer Agent zu vermeiden. Liat Glazer, Rechtsberaterin des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten, betonte, dass die gemeinnützige Organisation zwar nicht offiziell von Israel aus operieren würde, aber dennoch durch „informelle Koordinationsmechanismen“ beaufsichtigt würde.

Liat Glazer, eine Rechtsberaterin des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten, betonte, dass die geplante gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA nicht offiziell von Israel aus operieren werde. Trotz der formellen Trennung würde die gemeinnützige Organisation jedoch weiterhin von israelischen Beamten durch „informelle Koordinationsmechanismen“ beaufsichtigt und verwaltet werden, um sicherzustellen, dass Israels Einflussbemühungen in den USA fortgesetzt werden können, ohne dass die Anforderungen für die Registrierung als ausländischer Agent erfüllt werden.

Die israelische Besorgnis über den Foreign Agents Registration Act (FARA) verstärkte sich nach dem Amtsantritt von Donald Trump im Jahr 2016, als das Gesetz im Zuge der Russiagate-Untersuchung zunehmend durchgesetzt wurde. Beamte in Tel Aviv erkannten, dass die Anwendung des FARA nicht nur auf Gegner, sondern auch auf Verbündete der USA ausgeweitet wurde. Diese Besorgnis wurde noch verstärkt, als Thomas Barrack, ein enger Mitarbeiter von Trump und Leiter seines Antrittskomitees, beschuldigt wurde, als ausländischer Agent für die Vereinigten Arabischen Emirate tätig zu sein, obwohl er letztendlich von diesen Vorwürfen freigesprochen wurde.

Während der Einfluss der pro-israelischen Lobby, wie z. B. der AIPAC, auf gewählte Vertreter in den USA weithin anerkannt ist und oft offen angepriesen wird, sind die verdeckten Operationen der israelischen Regierung in den USA weitaus heimlicher. Diese geheimen Kampagnen sind sorgfältig darauf ausgelegt, unter dem Radar zu operieren, was in scharfem Kontrast zu den transparenteren Aktivitäten von Lobbygruppen steht, und beinhalten ausgeklügelte Bemühungen, die amerikanische Politik und die öffentliche Meinung zugunsten Israels zu beeinflussen, ohne die Aufmerksamkeit auf die Quelle der Einflussnahme zu lenken.

Eine Untersuchung von The Guardian im Januar ergab, dass Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei, die in ihren Vorwahlen gegen progressive Kandidaten antraten, die meisten Gelder von Pro-Israel-Lobbygruppen erhielten. Der Bericht fand auch heraus, dass jene Gesetzgeber, die sich stark für eine militärische Intervention der USA zugunsten Israels einsetzten und Israels Vorgehen in Gaza zu Beginn des Konflikts lautstark unterstützten, die höchste finanzielle Unterstützung von diesen Lobbygruppen erhielten.

Trotz der parteiübergreifenden Unterstützung für israelfreundliche Gesetze in den USA zeigen die Bemühungen Israels, eine Registrierung nach dem Foreign Agents Registration Act (FARA) zu vermeiden, das Ausmaß des direkten Einflusses von Tel Aviv auf die Gestaltung der US-Politik und der öffentlichen Meinung. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass sich ein Großteil der Diskussionen auf eine „Public Relations (PR) Commando Unit“ konzentrierte, die 2017 vom israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten gegründet wurde und darauf abzielt, das Image Israels zu verbessern und der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) entgegenzuwirken.

Die öffentlich-private Partnerschaft, die unter dem Namen PR-Kommandoeinheit bekannt ist, hat im Laufe der Jahre mehrere Namensänderungen erfahren und wurde kürzlich nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober umgestaltet und hat amerikanische gemeinnützige Organisationen direkt unterstützt. Diese Non-Profit-Organisationen haben sich für Anti-BDS-Gesetze eingesetzt und die Bemühungen koordiniert, pro-palästinensische Aktivitäten auf dem College-Campus zu bekämpfen. Darüber hinaus hat die Gruppe christlich-zionistische Organisationen wie Christians United For Israel (CUFI) finanziell unterstützt und so ihren Einfluss und ihre Reichweite in den Vereinigten Staaten weiter ausgebaut.

Mindestens 38 US-Bundesstaaten haben Anti-BDS-Gesetze und Durchführungsverordnungen erlassen, die es Bürgern und Unternehmen verbieten, Israel zu boykottieren – eine Gesetzgebung, von der weithin behauptet wird, sie verstoße gegen den ersten Verfassungszusatz der USA. Trotz der Bedenken des Außenministeriums und durchgesickerter interner Vermerke, die Israels Einhaltung des US-amerikanischen und internationalen Rechts in Frage stellen, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz amerikanischer Waffen und mögliche Verstöße gegen das Völkerrecht im Gazastreifen, genehmigte die Regierung Biden am vergangenen Mittwoch ein 20-Milliarden-Dollar-Waffenpaket für Israel, und das trotz anhaltender Rücktritte, Proteste und Kontroversen um die US-Unterstützung für Israel.

Im November erhöhte das israelische Finanzministerium sein „Hasbara“-Budget (Propaganda) um 63 Millionen Schekel. Dieser Schritt unterstreicht, wie wichtig es für Israels Pro-Israel-Kampagnen in den USA ist, eine Registrierung nach dem Foreign Agents Registration Act (FARA) zu vermeiden, da die Behörden befürchten, dass sich potenzielle Spender zurückziehen könnten, wenn sie einen registrierten ausländischen Agenten finanzieren müssten. Im Jahr 2022 genehmigte das israelische Kabinett eine verdeckte Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar für die PR-Kommandoeinheit, die jetzt als „Concert“ bekannt ist und zuvor 80 Millionen Dollar von staatlichen und privaten Spendern erhalten hatte.

Während ein Großteil der pro-israelischen Lobbyarbeit in den USA legal ist, deuten die jüngsten Enthüllungen darauf hin, dass israelische Regierungsbeamte schon seit einiger Zeit über die Rechtmäßigkeit einiger ihrer PR-Maßnahmen besorgt sind. Wenn diese direkten israelischen Initiativen mit dem beträchtlichen Einfluss der Israel-Lobby auf gewählte US-Beamte gepaart werden, wirft dies ernste Fragen über das Ausmaß der ausländischen Einmischung in die amerikanische Innenpolitik und die rechtlichen Grenzen auf, die bei diesen Lobbying-Bemühungen überschritten werden.

Die reichste Milliardärin Israels, Miriam Adelson, hat beispielsweise Donald Trump 100 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf zugesagt, angeblich als Gegenleistung für seine Unterstützung der Annexion des illegal besetzten Westjordanlands – ein Schritt, der in eklatanter Weise gegen internationales Recht verstoßen und der jahrzehntelangen Außenpolitik der USA widersprechen würde. Wahlkampfspenden von israelfreundlichen Spendern wie Miriam und ihrem verstorbenen Ehemann Sheldon Adelson sollen auch Trumps Entscheidung, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, beeinflusst haben, was den erheblichen Einfluss der israelfreundlichen Finanzierung auf politische Entscheidungen der USA verdeutlicht.

Trotz des Fehlens rechtlicher Konsequenzen für Israels verdeckte PR-Operationen und der offensichtlichen Umgehung der FARA-Registrierung durch pro-israelische Gruppen haben die jüngsten Enthüllungen ein neues Licht auf das Ausmaß von Israels Einfluss in der amerikanischen Politik und seine Rolle bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses geworfen. Diese Enthüllungen unterstreichen die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Transparenz dieser Bemühungen und bieten der Öffentlichkeit gleichzeitig ein klareres Verständnis der komplizierten Beziehungen zwischen israelischen Initiativen und der US-Innenpolitik.

Titelfoto | Der ehemalige New Yorker Kongressabgeordnete Lee Zeldin spricht während der Republican National Convention, 17. Juli 2024, in Milwaukee. J Scott Applewhite | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …