The United States is back to playing regional cop in the Middle East The Biden administration is pursuing diplomacy at the service of Israel’s war.

Sechsten Flotte der USA zur Verteidigung der Interessen der USA, ihrer Verbündeten und Partner eingesetzt wird, auf diesem Foto, das am 11. Oktober 2023 aufgenommen und von der U.S. Navy am 14. Oktober 2023 veröffentlicht wurde. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Handout via REUTERS ACHTUNG REDAKTIONEN – DIESES BILD WURDE VON EINER DRITTEN PARTEI ZUR Verfügung gestellt

Der weltgrößte Flugzeugträger USS Gerald R. Ford dampft neben der USNS Laramie (T-AO-203) während eines Tankvorgangs im östlichen Mittelmeer am 14. Oktober 2023 [Handout der US-Regierung via Reuters].

Die Regierung Biden setzt auf Diplomatie im Dienste des israelischen Krieges.



Amerika spielt wieder den regionalen Polizisten im Nahen Osten

Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

16. Oktober 2023

Während Israel einen völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk in Gaza führt, spielen die Vereinigten Staaten wieder den regionalen Polizisten im Nahen Osten. Die Regierung Biden hat die Akteure in der Region davor gewarnt, ihren wichtigsten Verbündeten anzugreifen, und nicht nur einen, sondern gleich zwei Flugzeugträger entsandt, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen.

Washington hat außerdem Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin entsandt, um die Botschaft an staatliche und nichtstaatliche Akteure gleichermaßen zu verstärken.

Die US-Gesandten setzten die Hamas erneut mit ISIL (ISIS) gleich, um die Brutalität des Angriffs vom 7. Oktober zu unterstreichen und deutlich zu machen, dass es keine diplomatische, sondern nur eine militärische Lösung geben kann. Die Analogie mit ISIL ist ein Freibrief für Israel, einen „langen und schmerzhaften Krieg“ gegen Gaza zu führen.

Die Biden-Regierung hat arabische Forderungen nach Deeskalation oder einem Waffenstillstand zurückgewiesen und macht die USA damit zum Komplizen gegenwärtiger und künftiger israelischer Kriegsverbrechen.

Sie hat auch von den arabischen Regierungen und der Palästinensischen Autonomiebehörde eine eindeutige Verurteilung der Hamas gefordert. Die meisten haben sich geweigert, mit Ausnahme von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auf Druck der USA gelang es jedoch, die Außenminister der Arabischen Liga dazu zu bringen, nach einer Dringlichkeitssitzung in Kairo eine abgeschwächte Erklärung zu veröffentlichen, in der erstmals palästinensische und israelische Aktionen gleichgesetzt wurden, indem die Angriffe auf Zivilisten auf „beiden Seiten“ verurteilt wurden. Unterdessen machte sich keine einzige der sechs arabischen Regierungen, die mit Israel „Frieden“ geschlossen haben, die Mühe, ihren Botschafter abzuberufen oder die Normalisierung der Beziehungen einzufrieren, geschweige denn ihre Botschaft zu schließen.

Doch die Stimmung in der arabischen Öffentlichkeit könnte nicht unterschiedlicher sein als die offiziellen Erklärungen ihrer Regierungen. Wo immer Proteste erlaubt waren, füllten Menschenmengen die Plätze in Solidarität mit Palästina.

Seit Jahren zeigen Umfragen die überwältigende arabische Unterstützung für Palästina als wichtigstes arabisches Anliegen und die wachsende Feindseligkeit gegenüber Amerika, das als destabilisierende hegemoniale Kraft in der Region angesehen wird.

In der Tat gibt es eindeutige Synergien zwischen dem palästinensischen und dem breiteren arabischen Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit. Wie die New York Times in einem kürzlich erschienenen Artikel feststellte, wird die Unterstützung der Palästinenser in ihrem Kampf gegen die israelische Besatzung von vielen Arabern und Muslimen mit einem breiteren Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung in Verbindung gebracht“. Aber die Regierung Biden ist weiterhin blind für diese Realität.

Dies zeigte sich auch darin, dass Blinken darauf bestand, dass arabische Partner mit Kontakten zur Hamas ihr Druckmittel für die Freilassung aller israelischen Gefangenen in Gaza einsetzen. Ein hoher Anspruch, wenn man bedenkt, dass sowohl Israel als auch die Vereinigten Staaten keine Rücksicht auf die Sicherheit der palästinensischen Zivilbevölkerung nehmen, während sie sich öffentlich verpflichten, die Hamas ein für alle

Die Notlage der Palästinenser wurde von den Amerikanern in der Woche der brutalen israelischen Bombardierung des Gazastreifens kaum erwähnt, es sei denn, sie wurden von der Hamas als „menschliche Schutzschilde“ benutzt. Erst nach einem Treffen mit arabischen Führern sprach Blinken in vagen Worten über mögliche humanitäre Hilfe.

Während Israel vor einer bevorstehenden Bodeninvasion warnte und 1,1 Millionen Palästinensern 24 Stunden Zeit gab, aus dem nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens umzuziehen, schloss sich die Regierung Biden den israelischen Forderungen an, die Palästinenser durch die Einrichtung eines „humanitären Korridors“ auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel in „Sicherheit“ zu bringen.

Doch für die Palästinenser, die seit langem unter dem Trauma der Vertreibung leiden, ist der „humanitäre Korridor“ ein Orwellscher Begriff, der für eine weitere Runde der ethnischen Säuberung durch die Umsiedlung palästinensischer Flüchtlinge in Zeltstädte auf dem ägyptischen Sinai steht.

Da der hinterhältige Plan in den arabischen Hauptstädten keinen Anklang fand, drängte Blinken auf eine Umsiedlung der Palästinenser innerhalb des Gazastreifens. Er schlug vor, sie in spezielle „sichere Zonen“ zu schicken, eine weitere orwellsche Erfindung, um ihre Vertreibung aus ihren Häusern zu ermöglichen. Schon bald könnte das unermessliche Leid, das Israels vollständige Blockade verursacht hat, Hunderttausende auf der Suche nach Nahrung und Unterkunft an die Grenze treiben und Ägypten keine andere Wahl lassen, als sie aufzunehmen.

Der sichtlich besorgte ägyptische Präsident Abdel Fatah el-Sisi belehrte den US-Außenminister bei ihrem Treffen in Kairo vor den Medien über die Realitäten im Nahen Osten und erklärte ihm, dass Israels militärische Reaktion über das Recht auf Selbstverteidigung hinausgeht, und warnte davor, dass die Erledigung der palästinensischen Frage auf Kosten der Nachbarstaaten Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten haben wird.

Da die USA Israel bedingungslos unterstützen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie in dessen konkrete Kriegspläne oder sein Endspiel eingeweiht sind. So riet Präsident Joe Biden den Israelis in einem vorab aufgezeichneten Interview am Sonntag von einer „neuen Besetzung des Gazastreifens“ ab und warnte, dies wäre „ein großer Fehler“.

Doch statt zu Deeskalation und Waffenstillstand aufzurufen, hat die Biden-Regierung im Namen der Zerschlagung der Hamas rücksichtslos den Weg für eine zweite palästinensische „Nakba“ – oder Katastrophe – geebnet, was zu größerer regionaler Instabilität, Gewalt und Feindseligkeit gegenüber den USA als Ermöglicher der israelischen Kriegsverbrechen führen wird.

Während Blinken durch den Nahen Osten reiste, besuchte auch der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian eine Reihe arabischer Hauptstädte. Unbeeindruckt von den Drohungen der USA forderte er Israel auf, seine Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen, und warnte davor, dass sich der Krieg auf andere Teile des Nahen Ostens ausweiten könnte, wenn sich die Hisbollah dem Kampf anschließe, was für Israel „ein großes Erdbeben“ bedeuten würde. Die Hisbollah und Israel stehen sich bereits an der libanesischen Grenze gegenüber.

Nach jahrzehntelangen kostspieligen Misserfolgen der USA im Nahen Osten, sowohl auf strategischer als auch auf diplomatischer Ebene, als sie Kriege verloren und es nicht schafften, Frieden zu vermitteln, scheinen die USA süchtig nach dem Chaos im Nahen Osten zu sein. Die Aufrüstung der US-Marine birgt die Gefahr eines weiteren regionalen Konflikts und zieht Amerika in einen weiteren Krieg im Nahen Osten hinein, obwohl Biden sich verpflichtet hat, Kriege für immer zu beenden.

Wenn sich die USA schon direkt in regionale Angelegenheiten einmischen müssen, dann bitte für Frieden und Gerechtigkeit und nicht für Krieg und Völkermord, angefangen in Gaza, Palästina. Übersetzt mit Deepl.com

Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

Marwan Bishara ist ein Autor, der ausführlich über globale Politik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …