Amerikas „Ausnahmezustand“

Tom Carter

18. März 2025

Gefängniswärter bringen am Sonntag, dem 16. März 2025, aus den Vereinigten Staaten abgeschobene Personen in das Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador. (Pressebüro des Präsidenten von El Salvador via AP) [AP Photo]

Im Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Kanzler Deutschlands ernannt. Das Grauen, das die Nazis in den folgenden 12 Jahren entfesselten, machte ihre Bewegung weltweit zum Synonym für die unaussprechlichste Brutalität und Verderbtheit. Hitlers konterrevolutionäre Diktatur zerschlug jede Opposition durch Masseninhaftierungen, Massendeportationen und schließlich Massenmord, darunter ganze Bevölkerungsgruppen von Juden, Roma und anderen Minderheiten. Der gescheiterte Eroberungskrieg der Nazis hinterließ in Europa nur Ruinen und hinterließ bleibende Narben in der menschlichen Kultur und Zivilisation insgesamt.

Der pseudolegale Rahmen, in dem diese Verbrechen begangen wurden, war der sogenannte „Ausnahmezustand“ („Ausnahmezustand“), ein Konzept, das in den 1920er Jahren vom Juristen und NSDAP-Mitglied Carl Schmitt (1888–1985) eingeführt wurde.

Als reaktionärer Jurist mit privilegiertem katholischem Hintergrund reagierte Schmitt mit Feindseligkeit auf die liberalen und konstitutionellen Reformen der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg und drückte seinen tiefen Hass auf den Protestantismus, den „Kosmopolitismus“ und insbesondere auf alles, was er mit der jüdischen Kultur in Verbindung brachte, aus.

Nach Schmitts Theorie des „Ausnahmezustands“ gelten demokratische und parlamentarische Normen in der „Ausnahmesituation“ eines nationalen Notstands nicht mehr. In einem solchen Notfall hängt das Überleben der Rechtsordnung nicht von einer Norm ab, sondern von den Entscheidungen der Exekutive, die, wie Schmitt schrieb, „derjenige ist, der über den Ausnahmezustand entscheidet“.

Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933, den die Nazis zur Anstiftung einer antikommunistischen Hysterie nutzten, erließ Reichspräsident Paul von Hindenburg die Reichstagsbrandverordnung, mit der grundlegende demokratische Rechte ausgesetzt wurden. Einen Monat später verabschiedete der Deutsche Reichstag mit rechtlicher Unterstützung von Schmitt das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das Hitlers Befugnisse festschrieb, einseitig und ohne verfassungsrechtliche Beschränkungen zu handeln.

Im selben Monat wurde mit dem Bau des Konzentrationslagers Dachau begonnen. Im Rahmen der neuen Gesetzgebung wurde die Kommunistische Partei (KPD) verboten, ihre gewählten Vertreter wurden alle inhaftiert und die Nazis gingen mit aller Härte gegen alle sozialistischen und Arbeiter-Opposition vor.

Da Hitler angeblich der Ausdruck des „Volkswillens“ und des „Willens der Nation“ war und das Mandat hatte, das Land aus einer Notlage zu retten, behauptete Schmitt, dass das Gesetz selbst nichts anderes sei als „der Plan und der Wille des Führers“. Dieses Konzept wurde als „Führerprinzip“ (Führerprinzip) bekannt.

In der Nacht der langen Messer Ende Juni 1934 inszenierte Hitler eine Säuberung von politischen Gegnern innerhalb und außerhalb der Nazi-Bewegung. Hunderte hochrangige politische Führer wurden ohne Anklage, Beweise oder Gerichtsverfahren ermordet. Schmitt feierte die Morde in einem Artikel vom August 1934 und behauptete, Hitler sei der „höchste Richter“, der „das Gesetz vor dem tödlichsten Missbrauch verteidigt, wenn er in einem Moment der Gefahr unmittelbar Gerechtigkeit schafft“.

Wie die Nazis selbst demonstrierten, konnten der unbefristete „Ausnahmezustand“ und das „Führerprinzip“ zur Rechtfertigung von absolut allem herangezogen werden. Während der Nürnberger Prozesse am Ende des Krieges warf der Richter am Obersten Gerichtshof der USA, Robert Jackson, den Naziführern vor, sie seien „überrascht, dass es so etwas wie Recht gibt … Ihr Programm ignorierte und verhöhnte jegliches Recht.“

Achtzig Jahre später wurden Schmitts finstere Theorien in Form einer Flut persönlicher Dekrete wiederbelebt, die US-Präsident Donald Trump in den ersten beiden Monaten seiner Präsidentschaft erlassen hat.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt rief Trump den „nationalen Notstand“ aus und beanspruchte außerordentliche Kriegsbefugnisse, um die „Souveränität“ des Landes vor einer „Invasion der Vereinigten Staaten über die südliche Grenze“ zu schützen. Auf dieser Grundlage erließ er einen Befehl, der „US-Streitkräfte dazu verpflichtet, vom Präsidenten angeordnete Missionen durchzuführen“.

Tausende Soldaten im aktiven Dienst wurden bereits an die Südgrenze entsandt, angeblich um das Land vor einer „Invasion“ von „Ausländern ohne Papiere“ zu schützen. Unter Berufung auf dieselben rechtlichen Argumente, die zur Rechtfertigung der Internierung japanischer Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs angeführt wurden, hat Trump gefordert, US-Militärstützpunkte in Internierungslager für die Millionen von Flüchtlingen und Einwanderern umzuwandeln, die bei militarisierten Razzien in städtischen Zentren festgenommen werden sollen.

Am 18. Februar erließ Trump eine Durchführungsverordnung, in der er behauptete, dass er „maßgebliche Rechtsauslegungen für die Exekutive bereitstellen“ werde, eine direkte Berufung auf das „Führerprinzip“. Offizielle Kanäle des Weißen Hauses übertrugen Trumps Aussage: „Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen Gesetze.“ Vizepräsident J.D. Vance wiederholte dies: „Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren.“

Trumps Pressesprecherin im Weißen Haus, Karoline Leavitt, erklärte am 12. Februar, dass Gerichtsbeschlüsse von Bundesrichtern gegen Trump ein „Versuch seien, den Willen des Volkes zu vereiteln“. Als sie am 5. März von einem Reporter zu den geplanten Zöllen befragt wurde, schnaubte sie: „Sind Sie der Präsident? Das liegt nicht bei Ihnen!“

Trumps Blitzaktion mit den Durchführungsverordnungen macht deutlich, dass es kein Zufall war, dass Elon Musk, der die Wahlkampagne der Republikanischen Partei für die Wahlen 2024 mit 290 Millionen US-Dollar finanziert hat, bei Trumps Amtseinführung am 20. Januar mehrfach mit einem aggressiven Hitlergruß würdigte.

Trump tritt die grundlegende verfassungsmäßige Gewaltenteilung mit Füßen – er überträgt dem Kongress und nicht dem Präsidenten die „Haushaltsbefugnis“ – und führt eine massive Entlassungswelle durch, die darauf abzielt, ein Jahrhundert sozialer Reformen rückgängig zu machen, von der Umweltregulierung bis hin zur Alterssicherung, der öffentlichen Bildung und dem öffentlichen Gesundheitswesen. Zu diesem Zweck hat er das sogenannte „Department of Government Efficiency“ unter der Leitung von Musk ins Leben gerufen, das nun praktisch jede Behörde und Abteilung der Regierung unter seine Kontrolle gebracht hat, indem es deren Finanzen und Computersysteme gekapert hat.

Die Entführung und das Verschwinden des Studentenführers der Columbia University, Mahmoud Khalil, am 8. März markierte eine weitere Eskalation von Trumps Bemühungen, die Verfassung außer Kraft zu setzen und einen Polizeistaat zu errichten. Khalil ist rechtmäßiger US-Bürger und wurde nicht wegen eines Verbrechens verurteilt, das seine Abschiebung plausibel rechtfertigen würde. Trump veröffentlichte nicht nur rassistische Hetze in Großbuchstaben auf Regierungskanälen, die sich gegen den Palästinenser Khalil richtete, sondern prahlte auch damit, dass „noch viele weitere folgen würden“.

Jede Verletzung grundlegender demokratischer Normen durch das Trump-Regime ist sorgfältig kalkuliert, um einen Präzedenzfall zu schaffen und den Grundstein für weitere Verstöße in einer endlosen Kaskade zu legen. Jedes Mal, wenn ein Gerichtsbeschluss gegen Trump ergeht, reagiert er mit zwei weiteren eklatanten Verstößen gegen grundlegende demokratische Normen.

Am Wochenende berief sich Trump auf den Alien Enemies Act, basierend auf der fiktiven Erklärung, dass sich die USA im „Krieg“ mit der Tren de Aragua-Bande und der venezolanischen Regierung befinden, um die Befugnis zu verkünden, Einwanderer ohne Gerichtsverfahren einseitig abzuschieben.

Das Weiße Haus setzte sich direkt über eine gerichtliche Anordnung hinweg, keine Einwanderer nach El Salvador zu transportieren, wo der rechtsextreme Machthaber Nayib Bukele versprochen hat, sie im riesigen und berüchtigt brutalen „Zentrum zur Eindämmung des Terrorismus“ der Regierung unterzubringen. Trump hat bereits die Idee in den Raum gestellt, dass auch US-Bürger dorthin transportiert werden könnten.

In einer am Sonntag eingereichten Klage argumentierte die Trump-Administration, dass die Abschiebungen „nicht der gerichtlichen Überprüfung unterliegen“, da sie im Rahmen der „Kriegsbefugnisse“ des Präsidenten durchgeführt werden.

Dies ist nicht nur eine „Missachtung der Gerichte“, sondern eine „Missachtung der Verfassung“. Wenn die Exekutive die verfassungsmäßigen Rechte eines Einzelnen verletzt, sollen die Gerichte Abhilfe schaffen und die Exekutive kontrollieren. Wenn die Exekutive das Ergebnis ignoriert, wird die Verfassung zu einem toten Stück Papier – nicht nur für Einwanderer, sondern für die gesamte Bevölkerung.

Die derzeit stattfindende Hasskampagne gegen Transgender-Personen ist ebenfalls direkt aus dem Nazi-Handbuch übernommen worden. Im Mai 1933, nach dem Ermächtigungsgesetz, griffen Nazi-Schläger die Bibliothek und die Aufzeichnungen des Instituts für Sexualforschung in Berlin an und verbrannten sie, das Pionierarbeit bei Studien über Schwule und Transgender-Personen geleistet hatte. Dieser Angriff war der erste der berüchtigten Welle von Bücherverbrennungen der Nazis.

Im Februar reiste Vance nach Europa, um für die deutsche Neonazi-Parteivorsitzende Alice Weidel zu werben. In einem anschließenden Interview mit Fox News erklärte Vance: „Amerikaner entscheiden, wer unserer nationalen Gemeinschaft beitreten darf“, eine Wortwahl, die zweifellos an das Konzept der von Schmitt verfochtenen „Volksgemeinschaft“ erinnern sollte, die er zur Rechtfertigung des Ausschlusses von „Nichtariern“ aus dem politischen Leben anführte. Trump belebte die Nazi-Kampagne gegen „entartete Kunst“ wieder und ernannte sich Trump zum Vorsitzenden des Kennedy Centers in Washington D.C. und führte eine Säuberung des Vorstands durch.

Genau wie in Deutschland in den 1930er Jahren ist der Versuch, heute in Amerika eine Diktatur zu errichten, ein gesellschaftliches Produkt des Kapitalismus. Der anhaltende Massenmord an der Bevölkerung von Gaza beweist, dass die Kräfte, die jetzt die Kontrolle über den amerikanischen Staat haben, zu einer Brutalität fähig sind, die mit der der Nazis und noch schlimmeren vergleichbar ist.

Im Gegensatz zu Hitler im Jahr 1933 genießt Trump jedoch nicht die Unterstützung einer faschistischen Massenbewegung. Im Gegenteil, der derzeitige Versuch, eine Diktatur zu errichten, wird unweigerlich mit den starken demokratischen Traditionen in den USA kollidieren, die in der Amerikanischen Revolution, dem Bürgerkrieg zur Abschaffung der Sklaverei, der Bürgerrechtsbewegung, die Jim Crow zerstörte, und vor allem in der starken Geschichte des Kampfes der amerikanischen Arbeiterklasse, die sich aus Einwanderern aus der ganzen Welt zusammensetzt, verwurzelt sind.

Der Versuch, eine Diktatur zu errichten, ist der Höhepunkt eines langwierigen historischen Prozesses, der die Duldung des Wahlbetrugs im Jahr 2000 durch die Demokraten, die Durchsetzung diktatorischer Kriegsvollmachten im Rahmen des „Krieges gegen den Terror“ und die Normalisierung von Folter, Militärkommissionen, Massenüberwachung und Mord unter aufeinanderfolgenden demokratischen und republikanischen Regierungen beinhaltete. Dieser Prozess beschleunigte sich unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden mit den Bemühungen, die Proteste der Studenten gegen den Völkermord im Gazastreifen zu kriminalisieren.

Trumps „Operation Diktatur“ bringt die Interessen der kapitalistischen Oligarchie zum Ausdruck, die entschlossen ist, den politischen Rahmen der amerikanischen Regierung mit der faktischen Diktatur in Einklang zu bringen, die sie bereits über das soziale und wirtschaftliche Leben ausübt.

Die Interessen dieser Oligarchie spiegeln sich im Verhalten der beiden politischen Parteien Amerikas wider, wie die Abstimmung der führenden Vertreter der Demokratischen Partei am Freitag zeigt, bei der alle Ausgabenrichtlinien des Kongresses gestrichen wurden, wodurch Musk und Trump praktisch grünes Licht für die Intensivierung ihrer Operation erhielten.

Die Massenbewegung, die erforderlich ist, um diese Operation zu stoppen und umzukehren, muss notwendigerweise vor allem die Interessen der Arbeiterklasse über alle Grenzen hinweg zum Ausdruck bringen und alle fortschrittlichen Elemente der Gesellschaft in einem Kampf zur Beseitigung der faschistischen Bedrohung an ihrer Quelle – dem kapitalistischen System – vereinen.

