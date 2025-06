https://mondoweiss.net/2025/06/this-eid-al-adha-gaza-is-the-muslim-worlds-sacrifice/?ml_recipient=156466941510288581&ml_link=156466889933981545&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-06-06&utm_campaign=Catch-up



An diesem Eid al-Adha ist Gaza das Opfer der muslimischen Welt

Das Tieropfer von Eid al-Adha erinnert uns an die Bereitschaft des Propheten Ibrahim, das, was er am meisten liebte, für Gott aufzugeben. Heute weigert sich die muslimische Welt, unseren Komfort oder unsere Stabilität zu opfern, und so opfern wir stattdessen Gaza.

Von Saleema Gul

6. Juni 2025 0

Angehörige von getöteten Palästinensern, darunter auch Kinder, trauern im Nasser-Krankenhaus nach einem israelischen Bombenangriff auf eine Schule, in der Vertriebene in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen Zuflucht gesucht hatten, am 4. Juni 2025. (Foto: Moaz Abu Taha / apaimages)

Während sich Muslime auf der ganzen Welt auf das Opferfest Eid al-Adha vorbereiten, bei dem Millionen Menschen Vieh opfern, um sich und ihre Mitmenschen zu ernähren, müssen wir innehalten und uns fragen: Was gedenken wir dieses Jahr wirklich?

Während muslimische Familien auf der ganzen Welt das Fleisch in drei Teile teilen – einen für die Armen, einen für Verwandte und einen für sich selbst – hungert Gaza.

In Gaza ist Hunger heute kein Zufall. Er ist eine von Israel und den USA mitverschuldete Realität. Laut Oxfam leben die Menschen im Norden Gazas von nur 245 Kalorien pro Tag, weniger als in einer einzigen Dose Bohnen. Das ist nur ein Bruchteil der 2.100 Kalorien, die täglich

Das Qurbani oder Udhiya (Opferfest) von Eid al-Adha soll uns an den unerschütterlichen Glauben des Propheten Ibrahim (AS) erinnern – seine Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern und das, was er am meisten liebte, für Gott aufzugeben. Qurbani ist nicht nur symbolisch, es ist ein Spiegelbild unserer moralischen Überzeugung – ein Maß dafür, was wir wirklich bereit sind, für eine höhere Berufung zu opfern. Weiterlesen bei mondoweiss.net

