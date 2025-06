https://www.commondreams.org/opinion/israel-genocide-lies



Ein Junge reagiert während der Beerdigung von Opfern, die bei nächtlichen israelischen Bombardements ums Leben gekommen sind, im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt am 4. Juni 2025.

(Foto: Omar Al-Qattaa / AFP via Getty Images)

Israelische Lügen und westliche Komplizenschaft: Wie Täuschung zur Kriegswaffe wurde

Die Menschen in Gaza werden nicht nur ausgehungert, bombardiert und ermordet. Sie werden durch eine Mauer der Täuschung aus dem globalen Bewusstsein ausgelöscht.

Jamal Kanj

Common Dreams

06. Juni 2025

Während seiner langen Geschichte der ethnischen Säuberung und Besatzung ist Israel seiner Taktik treu geblieben: Lügen, Leugnen und Verfälschen der Wahrheit – oft mit Unterstützung oder zumindest Duldung der westlichen Mächte. Lügen ist zu einer israelischen Kunstform geworden, die über Jahrzehnte verfeinert wurde, ungestraft praktiziert wird und durch eine mitschuldige globale Medienlandschaft verstärkt wird, die diese Unwahrheiten nicht nur toleriert, sondern aktiv legitimiert.

Das jüngste Massaker bei der Lebensmittelverteilung in Gaza ist ein weiteres erschreckendes und widerwärtiges Beispiel für dieses Muster. Am Morgen des 1. Juni wurden mehr als 30 Palästinenser ermordet , während sie in Rafah auf Lebensmittelhilfe warteten. Wie üblich lehnte Israel jede Verantwortung ab und behauptete, seine Armee habe nichts von Schüssen in der Nähe des von den USA geleiteten Verteilungszentrums gewusst. Augenzeugen, Überlebende, humanitäre Organisationen und Krankenhäuser berichteten jedoch etwas ganz anderes.

Israel kommt nicht nur mit Kriegsverbrechen davon – es kommt auch mit Lügen darüber davon.

Israels Leugnung wurde sofort von amerikanischen Beamten wiederholt und verteidigt. Der US-Botschafter – besser beschrieben als Israels Gesandter im Außenministerium – wies Berichte über das Massaker als „Fake News” zurück. Diese groteske Verdrehung der Wahrheit ist ein bekanntes Manöver, das an das „Mehl-Massaker“ vom 29. Februar 2024 erinnert, als israelische Streitkräfte das Feuer auf Zivilisten eröffneten, die Mehl sammelten, und dabei 112 Menschen töteten und über 760 verletzten.

Auch hier lehnte Israel jede Verantwortung ab und behauptete, die Todesfälle seien auf „Massenpanik“ und das Überfahren von Zivilisten durch Hilfsgüter-Lkw zurückzuführen. Doch selbst nachdem die Vereinten Nationen und Medien wie Al Jazeera die israelische Desinformation angefochten und Videoaufnahmen vorgelegt hatten, die eindeutig zeigen, wie israelische Streitkräfte auf unbewaffnete Zivilisten schießen, wurde niemand zur Rechenschaft gezogen.

In Gaza sind nicht nur Lebensmittelhilfestellen zu Todesfallen geworden. Auch Krankenwagen sind Zielscheiben. Ersthelfer, Ärzte und sogar ihre Kinder sind zu „legitimen“ militärischen Zielen geworden.

Letzte Woche griff Israel das Haus von Dr. Alaa al-Najjar an und tötete neun ihrer zehn Kinder – Yahya (12), Eve (9), Rival (5), Sadeen (3), Rakan (10), Ruslan (7), Jibran (8), Luqman (2) und Sedar, der noch kein Jahr alt war. Ihr Ehemann, Dr. Hamdi al-Najjar, erlag wenige Tage später seinen Verletzungen. Ihr zehntes Kind, der elfjährige Adma, erlitt eine schwere Kopfverletzung und wird aufgrund der medizinischen Blockade des Gazastreifens wahrscheinlich nicht überleben.

Es folgte die übliche, gefühllose Reaktion Israels, in der erklärt wurde, dass seine Flugzeuge „eine Reihe von Verdächtigen“ in Khan Yunis getroffen hätten.

Im März ermordete die israelische Armee acht Sanitäter, sechs Mitarbeiter des Zivilschutzes und einen Mitarbeiter der Vereinten Nationen – und begrub sie anschließend im Sand. Das Militär machte später das „verdächtige Verhalten” eines Krankenwagens für den Angriff verantwortlich. Als Videoaufnahmen diese Behauptung widerlegten, griff die Armee auf ihr übliches Drehbuch zurück: „ein Fehler”, „eine falsche Entscheidung”, „Disziplinarmaßnahmen wurden ergriffen”. Fünfzehn Menschenleben wurden mit einem bürokratischen Achselzucken ausgelöscht.

Als Israel im April 2024 sieben humanitäre Helfer der World Central Kitchen ermordete, äußerte die Biden-Regierung zunächst Empörung. Vierundzwanzig Stunden später wurde diese Empörung von den Israel-Freunden in Washington beschwichtigt. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, machte eine Kehrtwende und behauptete, es gebe keine Beweise für eine gezielte Attacke – und sprach Israel damit im gleichen Atemzug frei, in dem er es zuvor verurteilt hatte. Ein Massenmord wurde zu einer Fußnote.

Das ist nichts Neues.

Im Oktober 2023 wurden fast 500 Zivilisten bei einer Explosion im Al-Ahli Arab Hospital in Gaza getötet. Israel gab sofort eine fehlgeleitete palästinensische Rakete dafür verantwortlich. Nur wenige Stunden nach seiner Landung in Tel Aviv wiederholte Präsident Joe Biden öffentlich die israelische Darstellung – trotz überwältigender Augenzeugenberichte, wachsender Beweise und Skepsis unabhängiger Beobachter.

Und dann ist da noch der Fall von Shireen Abu Akleh , der palästinensisch-amerikanischen Journalistin, die 2022 erschossen wurde. Israel behauptete zunächst, sie sei durch palästinensisches Kreuzfeuer getötet worden, und veröffentlichte ein Video, das schnell diskreditiert wurde. Dennoch räumten westliche Medien den israelischen Behauptungen mehr Sendezeit ein als den Augenzeugenberichten. Monate später gab Israel unter dem Gewicht unwiderlegbarer Beweise seine Verantwortung zu – und bezeichnete es erneut als „ Fehler “.

Der Soldat, der einen „minderwertigen“ US-Bürger ermordete, wurde wie andere Mörder von Journalisten nie vor Gericht gestellt. Tatsächlich wurde er zum Hauptmann befördert und konnte ungestraft weiter töten – bis Berichte über seinen Tod während einer Schlacht in Jenin auftauchten.

Genau wie die ermordeten Kinder von Gaza ist die Wahrheit selbst zu einem weiteren Kollateralschaden in Israels Krieg der Desinformation geworden. Und diejenigen, die sie verteidigen sollten – die Medien und demokratischen Institutionen – haben allzu oft stattdessen als Vermarkter und Übermittler israelischer Lügen und Propaganda gedient.

Die Menschen in Gaza werden nicht nur ausgehungert, bombardiert und ermordet. Sie werden durch eine Mauer der Täuschung aus dem globalen Bewusstsein ausgelöscht. Und solange die Welt palästinensische Leben nicht genauso wertschätzt wie die (nachweislich falschen) Narrative Israels, wird das israelische Theater aus Blut und Täuschung weitergehen.

Israel kommt nicht nur mit Kriegsverbrechen davon – es kommt auch mit Lügen darüber davon. Die Straffreiheit ist nicht nur militärischer Natur, sondern auch moralischer, politischer und informativer. Israel beherrscht seit langem die Kunst der Lüge, die bis zur Gründung des politischen Zionismus zurückreicht. Der Westen und seine kontrollierten Medien haben diese Unwahrheiten normalisiert – genauso wie sie die Aushungerung und Belagerung Gazas normalisiert haben.

Israel lügt ungestraft, weil die Welt – insbesondere die Vereinigten Staaten und ein Großteil des Westens – dies nicht nur zulässt, sondern sogar fördert. Westliche Regierungen und Medien haben einen Echoraum geschaffen, in dem israelische Narrative immer Vorrang haben – nicht aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit, sondern um der Abrechnung zu entgehen, die die Wahrheit erfordern würde. Indem sie Lügen den Tatsachen vorziehen, entziehen sie sich ihrer moralischen Verantwortung und umgehen die Notwendigkeit, ihre erklärten Werte mit dem Völkermord, den sie ermöglichen, in Einklang zu bringen.

Es geht hier nicht mehr nur um israelische Lügen. Es geht um ein globales System, das sich mitschuldig macht, indem es Israels gewohnheitsmäßige Lügen und systematische Täuschung aufrechterhält, um eine Hungersnot und einen live im Internet übertragenen Völkermord zu vertuschen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …