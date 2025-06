Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse | Israelis sind überzeugt, dass Palästinenser Gaza verlassen wollen. Was sagen die Bewohner Gazas selbst?

Der US-Präsident, Israels rechtsextreme Regierung, seine unverantwortlichen Medien und mindestens eine mysteriöse Umfrage erzählen den Israelis – und allen, die es hören wollen –, dass die Bewohner Gazas die Trümmer ihrer Heimat ohne Weiteres hinter sich lassen und in grünere Gefilde auswandern werden. Zuverlässige Daten sprechen eine andere Sprache.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern im Flüchtlingslager Jabalya, nachdem die israelische Armee am Montag Evakuierungsbefehle erteilt hat. Bildnachweis: Mahmoud Issa/Reuters

Dahlia Scheindlin

11. Juni 2025, 15:37 Uhr IDT

Eine aktuelle Umfrage, aus der hervorgeht, dass eine überwältigende Mehrheit der jüdischen Israelis die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen unterstützt, verärgert weiterhin diejenigen – insbesondere auf der linken Seite –, die nicht glauben wollen, dass so viele Israelis so schlechte Gedanken hegen könnten.

Doch inmitten der technischen und fachlichen Debatten über die Umfrage könnte dem Publikum der größere Kontext der Diskussionen und Kommentare in Israel entgehen, die solche Einstellungen stützen.

Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Tatsache, dass die hebräischsprachige Debatte über das Schicksal der Bewohner Gazas praktisch eine massenhafte Selbstüberzeugung darüber ist, wie sehr die Palästinenser wegwollen. Seit Monaten halten israelische Medien, Kommentatoren und ihre Stellvertreter im Ausland in rechten und Mainstream-Foren gleichermaßen an befriedigenden Schlagzeilen fest, wie zum Beispiel: „Verzweiflung im Gazastreifen und die Sehnsucht nach Auswanderung: ‚Auswanderung oder Selbstmord sind die einzigen Optionen‘“, so eine Schlagzeile in Ynet, dem nationalen Barometer-Nachrichtenportal, vom Juli 2024.

Im vergangenen Monat prahlte der israelische Fernsehsender Channel 12 mit einer Exklusivmeldung über eine „umfassende Umfrage“, die „von ausländischen Akteuren“ in Gaza durchgeführt worden sei – weitere Informationen enthielt der Artikel nicht –, um zu ermitteln, wie viele Gazaner das Gebiet verlassen wollten. Eine Umfrage, die den Lesern nicht zugänglich ist und keine Angaben zur Methodik enthält, ist natürlich ein Betrug. Jeder kann beliebige Zahlen erfinden. Aber selbst mit so viel Spielraum berichtete Channel 12, dass nur die Hälfte der Bewohner Gazas wegziehen wolle. Das klingt verdächtig nach dem hervorragenden Journalismus von Maariv – in einem Bericht vom März über eine Umfrage ohne Namen, ohne methodische Angaben und ohne Verweis auf eine Quelle –, die „in den letzten Monaten” durchgeführt worden sei und ergab, dass die Hälfte der Bewohner Gazas wegziehen wolle.

Palästinenser warten gestern in Gaza-Stadt auf Lebensmittel aus einer Gemeinschaftsküche. Bildnachweis: Jehad Alshrafi/AP

Aber Datenpunkte werden immer die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen, besonders wenn es um etwas geht, das sie entweder unbedingt glauben wollen oder nicht glauben wollen. Glücklicherweise gibt es echte Untersuchungen, die glaubwürdige Trends liefern.

Die systematischste Basisstudie, ein Ausgangspunkt für die Messung der palästinensischen Meinung zur Auswanderung aus dem Gazastreifen vor dem Krieg, stammt vom Arab Barometer. Es handelt sich um ein seit 2006 laufendes Umfrageprojekt, das acht verschiedene Wellen in Palästina und 15 weiteren Ländern durchgeführt hat.

Im September und Oktober 2023 fragte das Arab Barometer, ob Palästinenser eine Auswanderung in Betracht ziehen – die Datenerhebung in Gaza (eine Stichprobe von fast 400 Befragten) endete am 6. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt gaben 31 Prozent der Gazaner an, über eine Auswanderung nachgedacht zu haben.

Vertriebene Palästinenser gehen am Montag an zerstörten Gebäuden entlang der Küste von Gaza-Stadt vorbei. Bildnachweis: Jehad Alshrafi/AP

Wie ist diese Zahl zu interpretieren? Ein Vergleichspunkt ist Israel selbst, wo eine vor dem Krieg durchgeführte Umfrage zum israelischen Demokratieindex mit Daten aus dem Juni 2023 ergab, dass insgesamt 22 Prozent angaben, sie würden die Staatsbürgerschaft annehmen und woanders leben, wenn sie könnten. Angesichts der schwierigen Lebensbedingungen in Gaza mit einer Arbeitslosenquote von 45 Prozent und einem Pro-Kopf-BIP von wenigen hundert US-Dollar erscheint eine Differenz von nur neun Prozentpunkten zu den Gazanern, die über eine Auswanderung nachdenken, moderat.

Was ist seitdem passiert?

Israelis und Rechtskonservative behaupten häufig und mit Überzeugung, dass der Anteil der Palästinenser, die Gaza verlassen wollen, seit Kriegsbeginn enorm gestiegen sei. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus.

Betrachten wir einmal den grundlegenden Ausgangspunkt der meisten Menschen: Im September 2024 gaben 92 Prozent der Bewohner Gazas in einer Umfrage von Zogby Research, einem amerikanischen Meinungsforschungsinstitut mit langjähriger Erfahrung in der Befragung von Palästinensern, an, dass sie in ihre Häuser in Gaza aus der Zeit vor dem Krieg zurückkehren wollten. Das erscheint nur natürlich. Weiterlesen in haaretz. com

