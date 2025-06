„Israel ist der tollwütige Hund des amerikanischen Imperiums“: Gaza-Kriegsarzt enthüllt die Wahrheit

https://www.mintpressnews.com/gaza-surgeon-israel-american-empire-war-crimes/289967/



In der dieswöchigen Ausgabe von „MintCast“ spricht Moderatorin Mnar Adley mit Dr. Mohammed Tahir über seine Arbeit in Krankenhäusern im Gazastreifen, Greta Thunbergs „Freedom Flotilla“, die unerschütterliche Unterstützung des Irak für Palästina und die dringende Notwendigkeit der Einheit in der islamischen Welt.

Dr. Tahir ist ein britisch-irakischer Chirurg, der sich auf Trauma, Orthopädie und periphere Nervenversorgung spezialisiert hat. Zwischen 2024 und 2025 arbeitete er mehr als sechs Monate lang in einigen der am stärksten frequentierten Krankenhäuser in Gaza.

„Es waren sehr dunkle Tage“, sagte er über seine Zeit dort. Tahir erzählt, dass er ständig unter Schlafmangel litt und jeden Tag aufwachte, um sofort mit der Operation einer endlosen Reihe von Patienten zu beginnen.

Dort, erzählte er Adley, mussten er und seine Kollegen mit einem „Meer von verstümmelten Menschen“ fertig werden. Frauen, Kinder, Verbrennungen, Verstümmelungen, Ausweidungen. Ich habe auch enthauptete Menschen gesehen.“ Die Angriffe waren so heftig, dass er während seiner vielen Monate in dem dicht besiedelten Streifen kaum das Krankenhaus verließ.

Während seiner Zeit dort konnte er die wahre Natur des zionistischen Projekts aus erster Hand erleben. Diese Erfahrung, so sagte er, habe ihn enger mit seinen Kollegen verbunden:

„Man ist vereint durch das Böse, dem man gegenübersteht. Die Israelis versuchen, Leben auszulöschen, und man und seine Kollegen versuchen, es wiederherzustellen.“

Obwohl Tahir schockiert und entsetzt war von dem, was er gesehen hatte, sah er einen Silberstreif am Horizont: Die Welt beginne zu erkennen, wie Israel wirklich sei, einen Staat, den er als „tollwütigen Hund des amerikanischen Imperialismus“ bezeichnete. „Das Blatt wendet sich“, sagte er und fügte hinzu:

Wir müssen daran glauben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Völkermord hat das wahre, hässliche Gesicht Israels offenbart, das Sie und ich schon immer kannten. Aber viele Menschen waren sich dessen nicht bewusst oder einfach nicht informiert. Jetzt sind sie es. Israel kann das nicht rückgängig machen.“

Tahir befindet sich derzeit im Irak, einem Land, das für seine Unterstützung Palästinas bekannt ist. Überall, wo er hinkommt, sagt er, werde er für seine Taten in Gaza respektiert und bewundert.

„Irakische Bürger dürfen nicht an medizinischen Missionen teilnehmen. Wenn sie es könnten, glauben Sie mir, würden sie in Scharen kommen, denn wir lieben Gaza, wir stehen zu Gaza und Palästina, und das werden wir bis zum letzten Tropfen unseres Blutes tun“, sagte er zu Adley.

Verpassen Sie diese informative und bewegende Folge nicht.

