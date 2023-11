Analyse: Israels Legitimität schwindet mit dem Verblassen der Holocaust-Erzählung im Westen Vpn Fatih Semsettin Isik

Analysis: Israel’s legitimacy wanes as Holocaust narrative fades in the West An increasing awareness of Israeli atrocities against Palestinians has prompted questions about the morality of aligning with Israel, with Gen Z especially refusing to accept the Israeli state’s talking points generally maximised by Western media.

Das wachsende Bewusstsein für die israelischen Gräueltaten an den Palästinensern hat dazu geführt, dass man sich fragt, ob es moralisch vertretbar ist, sich auf die Seite Israels zu stellen. Vor allem die Generation Z weigert sich, die Argumente des israelischen Staates zu akzeptieren, die von den westlichen Medien im Allgemeinen verbreitet werden.

Analyse: Israels Legitimität schwindet mit dem Verblassen der Holocaust-Erzählung im Westen

Von Fatih Semsettin Isik

22. November 2023

Seit Israel am 7. Oktober einen brutalen Krieg gegen den Gazastreifen begonnen hat, sind in den USA, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich Tausende von Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck zu bringen. In den europäischen Hauptstädten ist die Wut auf Israel gewachsen. Im Gegensatz dazu haben die führenden Politiker in der Europäischen Union die israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser weitgehend ignoriert, sich hinter Israel gestellt und sogar Verbote und Einschränkungen für pro-palästinensische Demonstrationen verhängt.

Die derzeitige öffentliche Meinung verdeutlicht die wachsende Kluft zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung im Westen – wobei letztere sich mit der „Holocaust-Erzählung“ Israels schwer tut. Da das Konzept, nach dem Holocaust eine „jüdische Heimat“ zu finden, im Mittelpunkt der Gründung Israels stand, haben die Zionisten jahrzehntelang viel Zeit und Geld investiert, um das jüdische Volk in dem Glauben zu bestärken, dass jede israelische Sache es wert ist, für sie zu kämpfen, damit es „nie wieder“ einem Massengemetzel ausgesetzt ist, das an den Völkermord der Nazis erinnert.

Jüngste Ereignisse und Umfragen haben jedoch gezeigt, dass die Skepsis gegenüber dem Narrativ von Israels historischem Trauma wächst, insbesondere bei der Generation Z. Das wachsende Bewusstsein für die israelischen Gräueltaten an den Palästinensern hat dazu geführt, dass man sich fragt, ob es moralisch vertretbar ist, sich mit Israel zu verbünden. Diese Faktoren führen zu einer pro-palästinensischen Solidarität in den europäischen Gesellschaften und zu akademischen Diskussionen, die über die israelische Propaganda und die ungenauen binären Darstellungen in den westlichen Medien hinausgehen.

Goliath unter dem Deckmantel von David

Seit 1948 basiert Israels Grundethos auf der Idee des „Überlebens“ angesichts verschiedener „feindlicher Mächte“, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Vor den Osloer Verträgen von 1994 waren die Hauptgegner die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und die arabischen Staaten, die sie unterstützten. Später wurden die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas, die libanesische Hisbollah und der Iran zu den sichtbarsten Gegnern Israels.

Als eine der stärksten Militärmächte im Nahen Osten hat Israel immer von der bedingungslosen Unterstützung der USA profitiert, so dass dieses 75 Jahre alte Land, das gegen den Willen der Palästinenser aus Palästina herausgelöst wurde, stolz auf seine „Unbesiegbarkeit“ und „Überlegenheit“ ist, insbesondere seit dem arabisch-israelischen Krieg von 1967.

So wie das Holocaust-Narrativ zur Rechtfertigung der palästinensischen Enteignung seit 1948 herangezogen wurde, so schützte dasselbe Narrativ das israelische Militär und ermöglichte es ihm, sich der internationalen Rechenschaftspflicht für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und angebliche Kriegsverbrechen zu entziehen.

Da Israel in Bezug auf die Zweistaatenlösung zaudert und die von den USA angepriesene „regelbasierte Ordnung“ ständig missachtet, mussten die in den besetzten Gebieten und im belagerten Gazastreifen lebenden Palästinenser weiterhin ungestraft die Särge ihrer Angehörigen tragen, die von israelischen Streitkräften und illegalen Siedlern getötet wurden. Die Überlebenden wurden ihrer Grundbedürfnisse beraubt – wie etwa des Zugangs zu sauberem Trinkwasser oder des Rechts, im Ausland eine Ausbildung zu absolvieren. Jeder Aspekt ihres Lebens wurde von der israelischen Besatzung diktiert.

Vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hatte Israel vor allem in den letzten drei Jahren rücksichtslos versucht, die so genannte Endlösung durchzusetzen, die darauf abzielt, jede Spur von Palästinensern aus den besetzten Gebieten zu beseitigen, damit illegale Siedler ihr Land und ihren Besitz an sich reißen können.

Der Hamas-Angriff erschütterte Israels koloniales Sicherheitsestablishment bis ins Mark und ließ es aus den Angeln heben, da Tel Avivs Vorstellung von militärischer „Unbesiegbarkeit“ seine überhebliche Arroganz noch verstärkte. Er brach nicht nur mit dem Status quo, was zu einem raschen Wachstum der illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten führte, sondern stürzte auch das von den USA geführte westliche Bündnis in eine tiefe moralische Krise. Viele geopolitische Analysten und Denker fragen sich, warum Washington den israelischen Bombenteppich auf den Gazastreifen nicht ebenso verurteilt hat wie den russischen Angriff auf die Ukraine.

Dieser sichtbare Bruch der amerikanischen Moral im Zeitalter der sozialen Medien macht es den westlichen Medien immer schwerer, die öffentliche Meinung so zu lähmen, dass sie der israelischen Staatspropaganda, die oft im Lichte des Holocausts dargestellt wird, Glauben schenkt. Und es ist ebenso schwierig geworden, die weltweite Meinung gegen die Palästinenser in den Rahmen der amerikanischen Erzählung vom Krieg gegen den Terror zu lenken, die gewöhnliche Iraker, Afghanen, Syrer und Pakistaner kriminalisiert und es den US-Truppen ermöglicht hat, mit Hunderttausenden von Morden an Zivilisten davonzukommen.

Nur eine Woche vor dem Hamas-Angriff war Israel damit beschäftigt, das Narrativ seiner Unbesiegbarkeit zu nähren, indem es stolz darauf war, das Raketensystem Arrow-3 für rekordverdächtige 3,5 Milliarden Euro an Deutschland zu verkaufen – ein Geschäft, das sich schnell als einer der bedeutendsten Militärexporte der Geschichte erwies. Doch als mit Paramotorrädern ausgerüstete Hamas-Kämpfer den Militärzaun überquerten und tief in das Innere Israels vordrangen, geriet Tel Avivs sorgfältig aufgebautes Bild der militärischen Unbesiegbarkeit aus den Fugen.

Während das Land oft eine der beliebtesten hebräischen Geschichten, David und Goliath, aufgreift und sich als unterlegener David darstellt, der einem viel größeren und stärkeren Feind in Form von Goliath gegenübersteht – was im israelischen Kontext als Iran, Hisbollah oder jeder andere Gegner verstanden werden kann -, haben der Hamas-Angriff und der anschließende Diskurs über Israels brutalen Krieg gegen den Gazastreifen Israel als Goliath erscheinen lassen, der vorgibt, David zu sein – ein Opfer.

Von der schweigenden Generation zur zum Schweigen gebrachten Generation

Ein weiterer Grund, warum Israels Holocaust-Binärsprache an Glanz verliert, ist die neue Generation in Europa. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Generationen, die die Gründung Israels und die arabisch-israelischen Kriege miterlebt haben, ist die neue Generation mit Fernsehbildern von israelischen Gräueltaten in Palästina aufgewachsen.

Ein weiterer Grund dafür, dass das Holocaust-Narrativ die neue Generation nicht von den israelischen Grausamkeiten ablenken kann, ist die große palästinensische Diaspora, eine der am weitesten verbreiteten Gemeinschaften der Welt, die stets lautstark und kreativ die Welt über ihre Leiden informiert und es gleichzeitig mit der massiven israelischen Desinformationsmaschine aufgenommen hat.

Im Falle Deutschlands haben die älteren Generationen, die den Holocaust miterlebt haben, zu diesem Thema geschwiegen. Die Nachkommen dieser Generationen haben jedoch ihre Unzufriedenheit über die ständige Erinnerung an den Holocaust zum Ausdruck gebracht. So ergab eine im September 2014 durchgeführte Umfrage des deutschen Innenministeriums, dass 55 Prozent der Deutschen „ungern an die Verbrechen der Nazis an den Juden erinnert werden“ und 49 Prozent „es leid sind, von den Verbrechen der Nazis an den Juden zu hören“.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern ist das Holocaust-Narrativ für die Menschen immer weniger überzeugend. Mehrere Forscher haben herausgefunden, dass die Generation Z den Holocaust für einen Mythos“ hält, für stark übertrieben“ oder dass sie einfach nicht genug über das Thema weiß.

Der Zionismus als mentales Ghetto

Als die Judenfrage im Europa des 19. Jahrhunderts aufkam, wurde der Zionismus als Ideologie der jüdischen Selbstbestimmung propagiert. Dieses Argument gewann nach dem Holocaust an Zugkraft, da die Juden das Gefühl hatten, dass ihre Bemühungen, mit den Christen in Europa zusammenzuleben, sich als vergeblich erwiesen hatten, während das sprichwörtliche jüdische Ghetto in den Köpfen der Europäer fortbestand. Aus diesem Grund wurde der Staat Israel als einziger sicherer Hafen für Juden angeboten.

Doch dieses Narrativ hat für Israel bisher das Gegenteil bewirkt. Mit seiner brutalen Politik gegenüber den Palästinensern und seiner mehr als sieben Jahrzehnte währenden Besatzung befindet sich Israel weiterhin im mentalen Ghetto vieler Europäer.



Obwohl alle europäischen Länder Israel als unabhängigen Nationalstaat anerkennen, haben die Europäer eine überwältigend negative Meinung über Israel. Eine kürzlich von der Bertelsmann Stiftung durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 20 Prozent der Europäer eine positive Einstellung zu Israel haben.

Das Problem mit Israel war schon immer ein Problem, das im Westen erzeugt wurde. Der Zionismus, eine Ideologie, die im 19. Jahrhundert von europäischen Juden nach Palästina exportiert wurde, war in vielerlei Hinsicht der von den USA gebilligte und unterstützte Versuch Europas, die jüdische Frage auf Kosten des Lebens der Palästinenser zu lösen.

Während der Holocaust der Welt die hässliche Fratze Europas offenbarte und künftige Generationen mit einem umfassenden Wissen darüber ausstattete, wie man den Hass in seinen Anfängen erkennt, um ein Blutvergießen in diesem Ausmaß zu vermeiden, verrät das europäische Projekt, die Judenfrage mit dem Zionismus zu lösen, alle Opfer des Holocaust. Dieser Verrat zeigt sich darin, wie es die Tötung und Verstümmelung von Palästinensern in einem Ausmaß normalisiert hat, das nach Ansicht vieler die Tragödie der alten europäischen Juden widerspiegelt.

QUELLE: TRT Welt

Fatih Semsettin Isik ist stellvertretender wissenschaftlicher Mitarbeiter des TRT World Research Centre. Davor arbeitete er als Forschungsassistent und Koordinator für soziale Medien beim Al Sharq Forum. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft von der Bilkent-Universität und einen Master-Abschluss im selben Bereich von der Istanbul Sehir-Universität und der Central European University. Zu seinen Forschungsinteressen gehören die israelische Politik, die Beziehungen zwischen der EU und dem Nahen Osten, die türkische Politik und die Rolle der Diaspora in der Außenpolitik.

semssami

