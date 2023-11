Media Dare Not Call It Genocide Radio New Zealand (RNZ), for instance, says it decided not to broadcast or report on a Palestinian guest’s remarks because it „would have stolen valuable time“ from those being interviewed, writes Mick Hall. By Mick Hall in Whangarei, New Zealand Special to Consortium News New Zealand’s



Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober in das Al-Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Atia Darwish, Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur – Wafa – für APAimages, CC BY-SA 3.0)

Der neuseeländische Radiosender (RNZ) hat sich nach eigenen Angaben entschieden, die Äußerungen eines palästinensischen Gastes nicht zu senden oder darüber zu berichten, weil sie den Interviewten „wertvolle Zeit gestohlen“ hätten, schreibt Mick Hall.

Medien wagen es nicht, es Völkermord zu nennen

Von Mick Hall

in Whangarei, Neuseeland

Speziell für Consortium News

22. November 2023

Der neuseeländische Staatssender hat sich dafür gerechtfertigt, dass ein palästinensischer Gast in seinem Podcast den „Völkermord“ in Gaza erwähnt hat, weil er sonst „wertvolle Zeit gestohlen“ hätte.

Dies ist Teil eines Trends unter den nationalen Sendern in englischsprachigen Ländern, das Verhalten Israels im Gazastreifen nicht mehr als solches zu bezeichnen, wie es UN-Experten tun.

Der Podcast „Fear and trauma from a world away“ (Angst und Trauma aus einer fernen Welt) von Radio Neuseeland enthielt Interviews mit dem palästinensisch-neuseeländischen Tameem Shaltoni, der Verwandte in Gaza hat, und Ben Kepes, einem neuseeländischen Tech-Unternehmer und Sohn von Holocaust-Überlebenden aus Osteuropa.

Der Podcast, der am 7. November veröffentlicht wurde, befasste sich mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas sowie mit ihren jeweiligen Ansichten zu den katastrophalen Ereignissen im besetzten Palästina und in Israel seit dem Ausbruch der Hamas aus dem Gazastreifen und dem Angriff auf Siedlungen und militärische Einrichtungen am 7. Oktober.

Die Hamas-Operation „Al-Aqsa-Flut“ forderte nach israelischen Angaben 1200 Tote, während Israels Reaktion in Form der totalen Belagerung des Gazastreifens, der wahllosen Bombardierung seiner Bewohner und der Vertreibung von etwa 1,5 Millionen Gaza-Bewohnern bisher mehr als 14.000 Tote, darunter etwa 6000 Kinder, gefordert hat.

Für Donnerstag wurde eine „humanitäre“ Pause vereinbart, die zunächst vier Tage dauern soll, um einen Geiselaustausch zu ermöglichen und den von Hunger und Krankheiten bedrohten Bewohnern des Gazastreifens Hilfe zukommen zu lassen.

Nach der Veröffentlichung des RNZ-Podcasts und des begleitenden Artikels auf der Website am 9. November äußerte Shaltoni auf X (Twitter) seine Besorgnis darüber, dass seine wiederholten Hinweise auf einen „Völkermord“ in Gaza entfernt worden waren.

Er sagte, der Journalist des Podcasts habe ihm gesagt, dass sein Interview den Richtlinien der RNZ-Medienpolitik unterliege und dass sich dies in der Bearbeitung widerspiegeln würde.

Er löschte seinen Tweet, wiederholte aber seine Bedenken im wöchentlichen politischen Podcast 1 of 200 und erklärte, dass seiner Meinung nach westliche Medien die Idee des Völkermords nicht zulassen wollten, weil sie der Darstellung widerspreche, dass es einen Krieg zwischen Israel und dem nichtstaatlichen Akteur Hamas gebe.

Völkermord „außerhalb des Rahmens“ des Podcasts

Die Aktivistenplattform, die Aotearoa Liberation League, kontaktierte RNZ, um zu fragen, nach welchen Richtlinien der Begriff aus dem Podcast entfernt wurde. In einer Antwort, die von Consortium News eingesehen wurde, sagte die RNZ-Inhaltsleiterin Megan Whelan, dass die Richtlinien öffentlich einsehbar seien und dass Behauptungen über Völkermord einfach „außerhalb des Bereichs“ des fraglichen Podcasts lägen. Sie sagte:

„Bei diesem Podcast ging es darum, dem neuseeländischen Publikum einen Einblick zu geben, wie es ist, in Neuseeland zu leben, während in seinem Heimatland Krieg herrscht.

Der Schwerpunkt des Podcasts lag daher auf persönlichen Erfahrungen aus erster Hand. Außerdem wurde allen Teilnehmern klar gemacht, dass es sich bei den Podcasts um bearbeitete und kuratierte Beiträge handelt.

Whelan sagte, dass kein Teilnehmer das Recht hatte, ein Veto gegen Entscheidungen des Podcast-Produzenten einzulegen, und deutete an, dass die Ausstrahlung von Hinweisen auf Völkermord redaktionell problematisch gewesen wäre.

„Die Behauptung des Völkermords aufzunehmen, hätte den Gästen wertvolle Zeit gestohlen, da es bedeutet hätte, Völkermord zu definieren, den Kontext für den Hörer zu liefern und ein Recht auf Antwort anzubieten“, sagte sie.

Zionist darf umstrittene Aussagen machen

Im Gegensatz dazu durfte der zionistische Gast Kepes, der sich selbst als ethnischer, nicht-religiöser Jude bezeichnete, höchst umstrittene israelische Argumente vortragen und Anschuldigungen gegen diejenigen erheben, die an palästinensischen Solidaritätskundgebungen in Neuseeland teilnahmen, ohne dass Beweise oder Kontext hinzugefügt wurden.

Kepes behauptete, Demonstranten hätten „Vergaset die Juden“ skandiert, als sie an einem nicht näher bezeichneten Datum die Queen Street in Auckland entlang marschierten.

Er sagte, dass Leute, die er kenne, in Neuseeland „vor Angst fast zu Hause“ seien, weil sie nicht als Juden identifiziert werden wollten, und dass die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für andere erhöht habe. Er fügte hinzu, er habe sich in Israel in einem Luftschutzkeller sicherer gefühlt als in Neuseeland, wo die Bedrohung „viel heimtückischer“ sei. Er sagte:

„Ich leugne nicht die Angst der Palästinenser. Ich akzeptiere absolut, dass die Palästinenser von ihren eigenen Glaubensgenossen und von Israel hart getroffen wurden, und ich bin mehr als glücklich, dieses Gespräch zu führen, aber das ist etwas ganz anderes als wenn jemand sagt, dass ich den Tod verdiene, weil ich Jude bin.“

Kepes behauptete auch, der Iran sei der regionale „Marionettenspieler“, der mit Hilfe der Hamas „diesen Krieg eingefädelt“ habe, und deutete damit an, dass der Iran die Verantwortung für die aktuelle Krise trage.

Die iranische Führung hat signalisiert, dass sie nicht bereit ist, eine Rolle zu spielen, die zu einem regionalen Flächenbrand und möglicherweise zu einem Weltkrieg führen könnte. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte gegenüber CBS News, die Hamas habe ihre eigenen Entscheidungen getroffen und die Operation vom 7. Oktober ohne sein Wissen durchgeführt, aber seine Regierung unterstütze das Recht der Hamas nach internationalem Recht, gewaltsamen Widerstand gegen die israelische Besatzung zu leisten.

Die RNZ hatte kein Recht auf eine Antwort auf Kepes‘ Kommentare.

Whelan sagte, dass die RNZ „keinen redaktionellen Standpunkt in ihren Nachrichten oder Fakten“ vertrete und verwies auf drei Reuters-Berichte, die sich ihrer Meinung nach mit Völkermord-„Behauptungen“ befassten. Sie fügte hinzu, dass Ansichten je nach ihrem Nachrichtenwert und ihrer Bedeutung berichtet würden.

Alarm wegen völkermörderischer Absichten

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf die El-Remal-Area in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Naaman Omar apaimages/Wikimedia Commons)

Seit einigen Wochen wird vor einem sich anbahnenden Völkermord an den Palästinensern gewarnt. Wichtige Experten haben erklärt, dass die Schwelle für die Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit dem Gazastreifen erreicht sei.

In der letzten von vier Erklärungen zu diesem Thema erklärten die UN-Sonderberichterstatter diese Woche, dass es Beweise für die Absicht gebe, „das palästinensische Volk zu vernichten“, und dass der Westen es nicht schaffe, dies zu verhindern.

„Viele von uns haben bereits vor der Gefahr eines Völkermords in Gaza gewarnt“, so die Experten am 18. November. „Wir sind auch zutiefst besorgt über die Unterstützung bestimmter Regierungen für Israels Strategie der Kriegsführung gegen die belagerte Bevölkerung von Gaza und das Versagen des internationalen Systems, sich zu mobilisieren, um einen Völkermord zu verhindern.

Israelische Minister haben ihre völkermörderischen Absichten mit mehreren Erklärungen unterstrichen, in denen sie die Palästinenser entmenschlichen und allen Bewohnern des Gazastreifens eine Kollektivschuld für den Angriff vom 7. Oktober zuschreiben.

So sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant am 9. Oktober, dass Israel es mit „menschlichen Tieren“ zu tun habe, die auch als solche behandelt würden, als vor sechs Wochen eine totale Belagerung des 25 mal 5 Meilen großen Streifens angekündigt wurde.

Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass „eine ganze Nation“ für den Hamas-Angriff verantwortlich sei. Hochrangige Vertreter der israelischen Armee bezeichneten die Hamas als Nazis und ihren Angriff als Holocaust, eine Position, die von US-Präsident Joe Biden und anderen westlichen Staatsoberhäuptern bekräftigt wurde, die signalisierten, dass alle Mittel zur Bekämpfung der Hamas zulässig seien. Israelische Beamte betonten auch, dass das militärische Ziel in Gaza die Zerstörung und nicht die Genauigkeit sei.

Seitdem sind mehr als 20 000 Tonnen Sprengstoff im Gazastreifen gelandet, wobei die Hälfte aller Gebäude beschädigt oder zerstört, landwirtschaftliche Flächen, Bäckereien und Krankenhäuser bombardiert wurden. Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen wurden aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens zwangsumgesiedelt, während auch dieser bombardiert wird.

Am unheilvollsten waren wohl die Äußerungen von Premierminister Benjamin Netanjahu. Nachdem er zuvor versprochen hatte, den Gazastreifen in Schutt und Asche zu legen, verglich er ihn zu Beginn der Bodeninvasion am 29. Oktober mit Amalek – eine biblische Anspielung, in der Jahwe König Saul befiehlt, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind und jeden Säugling in einem Akt der totalen Zerstörung zu töten.

Ein durchgesickertes israelisches „Konzept“-Dokument enthüllt den Plan, die Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben und sie in Zeltstädte in der ägyptischen Sinai-Wüste zu zwingen. Finanzminister Bezalel Smotrich unterstützte auch die Forderung israelischer Abgeordneter, dass westliche Länder Familien aus dem Gazastreifen aufnehmen sollten, die den Wunsch nach einer Umsiedlung geäußert haben.

Völkermord in Gaza klar erkennbar – Albanese

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese spricht am 20. November auf einer öffentlichen Veranstaltung in Auckland. (Palästina-Solidaritätsnetzwerk Aotearoa)

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese, die diese Woche Auckland und die neuseeländische Hauptstadt Wellington besuchte, erklärte gegenüber Consortium News, dass Völkermord vorliegt, wenn die Absicht besteht, eine Gruppe von Menschen, die als religiöse, ethnische, nationale oder rassische Gruppe identifiziert wird, ganz oder teilweise zu vernichten.

„Es gibt eine Reihe von Handlungen, die einen Völkermord darstellen“, sagte sie.

„Zum Beispiel die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, die schwere physische und psychische Schädigung von Mitgliedern der Gruppe oder die Schaffung von Umständen, die zur vollständigen oder teilweisen Zerstörung der Gruppe führen können. Dies sind die drei Fälle, die im Fall von Gaza klar erkennbar sind, und es gab eine klare und erklärte Absicht“.

Sie sagte, dass westliche Staaten, einschließlich Neuseeland, verpflichtet seien, sich gegen Völkermord auszusprechen und dass das Wort in den Medien wiederholt verwendet werden sollte.

„Ich denke, dass das Wort verwendet werden sollte, weil die Völkermordkonvention von 1948 eine Verpflichtung zur Verhinderung von Völkermord vorsieht, wenn die Gefahr besteht, dass ein Völkermord begangen wird, und die Mitgliedsstaaten eingreifen und Gräueltaten und Verbrechen, die einem Völkermord gleichkommen könnten, verhindern müssen.

Neuseeland ratifizierte die Konvention im Jahr 1978. Albanese sagte:

„Die Medien haben in bestimmten Kontexten notorisch eine Rolle gespielt, indem sie nicht genau waren und wahrscheinlich das Risiko entweder unterschätzten oder sogar in bestimmten Kontexten Aufrufe zum Völkermord und die Aufstachelung zum Völkermord verstärkten.“

Ihre Position wird in juristischen und akademischen Kreisen, die sich mit dem humanitären Völkerrecht befassen, weitgehend geteilt.

Der israelische Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University in den USA, Raz Segal, sagte, dass sowohl die Absicht Israels als auch die Dynamik der Gewalt Israels Angriff in Gaza zu einem „Lehrbuchfall von Völkermord“ mache.

Er sagte dem britischen Medienkommentator Owen Jones am 22. November:

„Wenn man alle Elemente der Absicht nimmt, die entmenschlichende Sprache, die Darstellung der Palästinenser als Ganzes als Feinde, als menschliche Tiere – denken Sie an den Diskurs über menschliche Schutzschilde, der hier unglaublich wichtig ist, Palästinenser werden nur dann vermenschlicht, wenn sie als menschliche Schutzschilde erscheinen, was natürlich unglaublich entmenschlichend ist – wenn man all das zusammennimmt, mit der Dynamik der Gewalt, dann ist das, was wir vor Ort sehen, sehr klar… das Töten ist völkermörderisch.“

Segal sagte, mit der Belagerung, der Bombardierung und der Vertreibung der Bewohner habe Israel die Bedingungen geschaffen, die die Vernichtung der Palästinenser im Gazastreifen zur Folge hätten.

Staatliche Rundfunkanstalten weigern sich, den Völkermord anzuprangern

Der Haupteingang des Broadcasting House in London im Jahr 2019. (Igbofur, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Auch andere staatlich finanzierte Rundfunkanstalten in der Anglosphäre sind wegen der Berichterstattung über Israels Angriff in die Kritik geraten.

Am 8. November berichtete der Sydney Morning Herald über ein Massentreffen von mehr als 200 Journalisten der Australian Broadcasting Corporation, bei dem sich die Mitarbeiter darüber beschwerten, dass die Manager die Geschehnisse in Gaza falsch darstellten und dass der Sender sich weigerte, korrekte Begriffe wie „Apartheid“, „Kriegsverbrechen“ und „Völkermord“ zu verwenden. ABC richtete ein Beratungsgremium ein, um die Beschwerden zu prüfen.

ABC-Chef David Anderson beschuldigte daraufhin die Mitarbeiter, sich in unangemessener Weise politisch engagieren zu wollen. Einige von Andersons Kritikern haben ihm entgegengehalten, dass er von seinen Mitarbeitern erwartet, dass sie Stenographen der westlichen Macht bleiben und die Ereignisse in Gaza unkritisch und ohne den richtigen Kontext darstellen, während sie eine passive redaktionelle Haltung einnehmen, die dem Konzept des Journalismus im öffentlichen Interesse zuwiderläuft, der die Macht herausfordert und zur Verantwortung zieht.

Es gab ähnliche Berichte über Unruhen innerhalb der BBC. Am 25. Oktober berichtete die Times, dass Mitarbeiter des Senders auf Toiletten weinten und von der Arbeit freigestellt wurden, weil sie sich über die Doppelmoral der BBC ärgerten, die gegenüber Israel zu „nachsichtig“ sei, während sie die Palästinenser „entmenschliche“. Der BBC-Korrespondent für Nordafrika, Bassam Bounenni, trat zurück, nachdem er auf X gepostet hatte, dass er dies aus Gründen seines „beruflichen Gewissens“ getan habe.

Die RNZ hat sowohl mit der ABC als auch mit der BBC Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Nachrichten getroffen und veröffentlicht die Berichte der beiden Sender auf ihrer eigenen Website.

[In den Vereinigten Staaten haben weder die New York Times, die Washington Post, CBS noch ABC die Geschehnisse in Gaza als „Völkermord“ bezeichnet. CNN und NBC haben zumindest Leute zitiert, die es so genannt haben].

Mick Hall ist ein unabhängiger Journalist mit Sitz in Neuseeland. Er ist ein ehemaliger digitaler Journalist bei Radio New Zealand (RNZ) und ehemaliger Mitarbeiter der Australian Associated Press (AAP), der auch investigative Geschichten für verschiedene Zeitungen, darunter den New Zealand Herald, geschrieben hat.

Übersetzt mit Deepl.com



