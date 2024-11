https://www.jungewelt.de/artikel/487662.nahostkonflikt-angriff-auf-souver%C3%A4nit%C3%A4t.html



Angriff auf Souveränität

Syrien: Seit Jahren bombardiert Israels Armee das Nachbarland. Auch Regime-Change-Krieg wurde von Tel Aviv unterstützt

Von Wiebke Diehl

Firas Makdesi/REUTERS Immer wieder werden von den israelischen Angriffen vor allem Zivilisten getroffen (Damaskus, 9.10.2024)

Hintergrund: Helfer in Kiew Mittels ukrainischer Stellvertreter versuchen die USA offenbar erneut Syrien zu destabilisieren. Damit knüpfen sie an ihre jahrzehntealte Strategie an, über andere ihre geopolitischen Ziele umzusetzen, ohne selbst militärisch eingreifen zu müssen. Komplett anzeigen

Sieben Tote und mindestens 14 Verletzte: Das ist das Resultat eines israelischen Angriffs auf ein Wohnhaus in Damaskus, den Israels Luftwaffe am Sonntag ausgeführt hat. Nur einen Tag zuvor waren im Umland von Aleppo und Idlib mehrere Soldaten verletzt und materielle Schäden verursacht worden. Am Montag bombardierte Israel laut SANA ein Hilfszentrum für Binnenvertriebene bei Homs. Es zeigt sich, dass die israelischen Angriffe auf Syrien immer häufiger und tödlicher werden: Montag vergangener Woche wurden bei einem israelischen Angriff in der syrischen Hauptstadt zwei Menschen getötet, es entstand erheblicher Sachschaden an zivilen Einrichtungen. Bereits Anfang Oktober hat ein israelischer Luftschlag in Damaskus 13 Todesopfer gefordert. Am 31. Oktober waren es bei einem Angriff in der Region Kusair mindestens zehn Menschen, die meisten davon Zivilisten. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …