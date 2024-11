https://www.middleeastmonitor.com/20241111-why-should-europe-be-concerned-about-the-events-in-amsterdam/



Warum sollte Europa über die Ereignisse in Amsterdam besorgt sein?

Von Hossam Shaker

11. November 2024

Fans von Maccabi Tel Aviv veranstalten vor dem UEFA-Europa-League-Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax in Amsterdam, Niederlande, am 7. November 2024 eine pro-israelische Demonstration auf dem Dam-Platz, zünden Leuchtraketen und rufen Slogans. [Mouneb Taim – Anadolu Agency]

Amsterdam geriet nach dem Spiel von Ajax gegen Maccabi Tel Aviv plötzlich ins Rampenlicht. Es war nicht das atemberaubende Ergebnis – fünf Tore für die niederländische Mannschaft und kein einziges für die israelische – das die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog. Was die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, waren die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die in der ruhigen Grachtenstadt stattfanden.

Nach und nach wurden die Einzelheiten der Ereignisse bekannt, und wie die aggressiven Fans von Maccabi Tel Aviv das tägliche Leben in Amsterdam auf eine in der Geschichte der Europa League nahezu beispiellose Weise in Brand steckten und in der Folge gewalttätige Gegenreaktionen provozierten. Anstatt die Gewaltakte, die so nicht hätten geschehen dürfen, einfach nur zu verurteilen, sollten diese Entwicklungen in Europa ernsthafte Besorgnis erregen, und zwar auf eine Weise, die anscheinend unbemerkt blieb.

Die Spannungen begannen in Amsterdam, als am Donnerstagabend, dem 7. November, Tausende israelischer Fans, darunter auch Soldaten und Reservisten der israelischen Armee, zum Spiel Maccabi Tel Aviv gegen Ajax kamen. Sie sind keine typischen Sportfans, da sie ausschließlich männlich und in faschistische Gruppen wie die Maccabi Fanatics unterteilt sind, wie ihre Gesänge, Slogans und Plakate zeigen. Seit Mitte der Woche belästigen sie friedliche Demonstrationen, die in ganz Amsterdam Solidarität mit Palästina zeigen, und bedrohen niederländische Taxifahrer arabischer und muslimischer Herkunft. Die israelischen Fans waren eindeutig aggressiv und bedrohten Passanten und diejenigen, die ihr gewalttätiges Verhalten filmten, mit Eisenstangen. Es gab Berichte über Provokationen und Angriffe, insbesondere gegen Taxifahrer. Palästinensische Flaggen, die an einigen Fenstern in der Stadt hingen, waren das Ziel ihres Vandalismus, und Videoclips zeigten, wie einige von ihnen in Amsterdam auf unerwartete Weise Wände erklommen, die Flaggen herunterrissen und zerfetzten.

Die Gruppe Maccabi Fanatics organisierte während ihres Aufenthalts in Amsterdam provokative Versammlungen und faschistische Märsche, insbesondere am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7. November), wie z. B. auf dem zentralen Dam-Platz, bei denen Schilder hochgehalten wurden, die die israelische Besatzungsarmee verherrlichten und den Krieg unterstützten, den sie seit einem Jahr im Gazastreifen führt. Maccabi-Fans klebten im Namen ihrer verschiedenen Gruppen eine große Anzahl von Plakaten mit faschistischen Symbolen an Masten und Wände im Herzen der niederländischen Stadt und beleidigten diejenigen, die sich gegen ihre Äußerungen aussprachen, wie auf Videoaufnahmen dokumentiert.

Die Straßen und Verkehrsmittel der Stadt waren voller israelischer Fans, die weiterhin Slogans sangen, in denen sie die israelische Armee lobten, den andauernden brutalen Krieg unterstützten und offen die Tötung von Kindern im Gazastreifen feierten, zusätzlich zu den widerlichen rassistischen Gesängen gegen das palästinensische Volk und die Araber im Allgemeinen. Diese Themen wurden unerbittlich in den Texten der Maccabi-Fanatics-Fanhymne wiederholt, einer faschistischen Hymne voller sehr aggressiver und beleidigender Worte, deren Texte auf Hebräisch auf den Websites der Gruppe veröffentlicht sind. Die Tatsache, dass diese Hymne auf der Straße, in U-Bahn-Stationen und sogar im Stadion gesungen wurde, ist in jeder Hinsicht schockierend, und das geschah natürlich vor den Augen von UEFA-Funktionären und -Delegierten und niederländischen Polizeibeamten. Da der Text der faschistischen Hymne auf Hebräisch verfasst ist, stellten die Fans manchmal sicher, dass sie Teile davon auch auf Englisch sagten, manchmal als beleidigende Beschimpfungen.

Das aggressive und provokative Verhalten der Fans von Maccabi Tel Aviv wurde während der Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien deutlich, die sie mit lauten Sprechchören und Rauch in ihrem Tribünenabschnitt störten. Dies ist eine schwere Beleidigung für die Opfer und ihre Familien, eine klare Missachtung des Leids des spanischen Volkes und eine Verletzung der von den Veranstaltern des Spiels beabsichtigten Solidaritätsbotschaft. Sobald das Spiel mit der historischen Niederlage ihrer Mannschaft, mit fünf Toren zu null, endete, eskalierte das aggressive Verhalten außerhalb des Stadions weiter, da israelische Menschenmengen weiterhin faschistische Parolen auf den Straßen und an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs skandierten. Die Nacht endete damit, dass Gruppen junger Männer aus Amsterdamer Stadtvierteln auf die israelischen Fans losgingen, die schnell in ihre Hotels flüchteten, als sie durch die Straßen gejagt wurden, wobei einige von ihnen schwer geschlagen wurden, wie in einigen Videos dokumentiert ist.

Die israelische Führung ignorierte die Ereignisse nicht und gab Erklärungen ab, die den Eindruck erweckten, dass die Ereignisse in Amsterdam den Ereignissen vom 7. Oktober ähnelten, wie der israelische Präsident Isaac Herzog andeutete. Israelische Nachrichtensender sendeten ununterbrochen unzusammenhängende Berichte über die Ereignisse, in denen alle Entwicklungen, die zu ihnen führten, ausgelassen wurden. Die meisten ersten Berichte in europäischen und westlichen Medien gingen nicht über eine einzige Erzählung hinaus, nämlich „der Angriff auf israelische Fans in Amsterdam“, obwohl Videos kursierten, die ein vollständiges Bild der Ereignisse vermittelten. Nach den hastigen Nachrichtenberichten begann sich allmählich das wahre Bild abzuzeichnen. Erst dann berichteten einige Berichte über das aggressive Verhalten der Fans von Maccabi Tel Aviv und die faschistischen und rassistischen Gesänge, die sie in Amsterdam anstimmten. Es wurden weitere Videoclips bereitgestellt, die ihre gewalttätigen Praktiken zeigten, und die Polizei sprach über die von ihnen verübten Angriffe.

Während die Regierung Benjamin Netanjahus die Fans von Maccabi Tel Aviv weiterhin als friedliche Opfer darstellte, wurden sie bei ihrer Ankunft am Flughafen Ben Gurion ab Freitagabend (8. November) dabei beobachtet, wie sie mit denselben faschistischen Gesängen weitermachten, die in ihrer Hymne vorkommen, in der sie die israelische Armee verherrlichen, den andauernden brutalen Krieg unterstützen, die Tötung von Kindern im Gazastreifen feiern und sich ausdrücklich rassistisch gegen das palästinensische Volk und Araber im Allgemeinen äußern, wie in Videoclips zu sehen ist, die sie in den sozialen Medien gepostet haben.

Dieses aggressive und provokative Verhalten ist für die Fans von Maccabi Tel Aviv nichts Neues, da sie dies bereits früher getan haben, sogar in Europa. Dazu gehört auch ihr Verhalten in Athen, als sie am 7. März dieses Jahres das Spiel ihrer Mannschaft gegen den griechischen Verein Olympiakos besuchten. An diesem Tag griff eine Gruppe von ihnen einen jungen arabischen Mann, den sie mit einer palästinensischen Flagge auf einem öffentlichen Platz sahen, gewaltsam an, schlug und trat ihn schwer. Sie ließen ihn auf dem Boden liegen, kämpfend und unter Schmerzen. Dieser Vorfall wurde damals von der griechischen Presse, darunter auch von der bekanntesten Zeitung des Landes, Kathimerini, aufgezeichnet und gemeldet. Es war seltsam, dass der Vorfall damals ohne Strafe oder Disziplinarmaßnahmen blieb, selbst von der Union of European Football Association (UEFA), und es scheint, dass dies die Täter ermutigte, ihre Handlungen in den folgenden Monaten fortzusetzen.

Das Verhalten der Fans von Maccabi Tel Aviv, die nach Europa kamen, darunter israelische Soldaten und Siedler, ist nur ein Beispiel für das, was an der Oberfläche zu sehen ist, und dies sollte den Kontinent zutiefst beunruhigen über die zunehmende Verschlechterung und den Niedergang, den die israelische Gesellschaft erlebt. Die Fans dieses Clubs zeigen, wie sehr die Besatzungs- und Siedlungsgesellschaft in Richtung Faschismus, Rassismus und Aggression abgedriftet ist, insbesondere angesichts der Beobachtung, dass es in Israel immer mehr Fans von Extremsportvereinen gibt. Sie sind also tatsächlich näher dran, die Mainstream-Öffentlichkeit zu repräsentieren. Die Ereignisse in Amsterdam und zuvor die Ereignisse in Athen sind ein Indikator für den Zustand der israelischen Gesellschaft unter der seit zwei Jahren an der Macht befindlichen rassistischen faschistischen Rechtsregierung und im Kontext eines brutalen Völkermordkrieges, der seit über einem Jahr andauert. Eine Gesellschaft kann nicht mehr als normal angesehen werden, wenn sie die Tötung von Zehntausenden von Frauen, Kindern, älteren und kranken Menschen durch ihre Armee feiert, die in nur einem Jahr in einer Gesellschaft unter Besatzung getötet wurden, und wenn ihre Fans dann rassistische Parolen skandieren und sich vor den Augen der Welt in europäischen Hauptstädten über diese Taten freuen, und zwar auf eine Art und Weise, die über die Grenzen des Sportjubels oder sogar der Gewalt von Stadionrowdys hinausgeht. Es ist erwähnenswert, dass die Bewegung Maccabi Fanatics weiterhin die Besatzungsarmee in ihrem Krieg unterstützt und den Soldaten weiterhin Hilfe und moralische Unterstützung zukommen lässt, wie auf den verbreiteten Fotos zu sehen ist.

Es scheint auch, dass die uneingeschränkte Unterstützung des anhaltenden brutalen Krieges gegen den Gazastreifen, die westliche Staats- und Regierungschefs seit Beginn dieser Schreckenszeit zum Ausdruck bringen, darunter auch prominente Politiker in den Niederlanden selbst, wie der bekannteste rassistische Politiker, Geert Wilders, dessen Partei die letzten Wahlen gewonnen hat, diesen Massen das Gefühl vermittelt hat, dass die Unterstützung der anhaltenden Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk willkommen ist, sogar auf den Plätzen des Staates, in dem der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof ihren Sitz haben. Darüber hinaus ist der Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen eine zusätzliche Ermutigung in diese Richtung, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Massen von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam mit einem Trump-Banner durch die Straßen zogen, ihre faschistischen Parolen skandierten, die Tötung der Kinder im Gazastreifen feierten und die Beseitigung der Araber forderten.

Die aggressiven und rassistischen Äußerungen dieser Massen in Europa sind im Vergleich zum Verhalten einiger, die Waffen tragen oder Aggressionskampagnen und Überfälle gegen die Palästinenser im Gazastreifen oder im Westjordanland durchführen, noch sehr milde. Vielleicht haben einige von ihnen auch Kriegsverbrechen begangen, während ihnen Straffreiheit und Immunität vor Rechenschaftspflicht und Bestrafung zugesichert wurden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

