Anmerkung an Thomas Friedman: Nicht nur „diese“ israelische Regierung hat ethnische Säuberungen durchgeführt

Tom Friedman von der New York Times hat seine Leser gewarnt, dass die derzeitige israelische Regierung „kein Verbündeter“ sei, aber am 77. Jahrestag der Nakba müssen wir anerkennen, dass alle israelischen Regierungen an der ethnischen Säuberung Palästinas beteiligt waren.

Von Ahmad Ibsais

15. Mai 2025 4

Palästinenser verlassen nach israelischen Evakuierungsbefehlen am 14. Mai 2025 den Westen Gazas mit ihren Habseligkeiten. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Während der Völkermord in Gaza weitergeht – 70 % der gesamten Infrastruktur zerstört, 500.000 Menschen stehen unmittelbar vor dem Hungertod, da die Blockade nun schon den dritten Monat andauert, und in den letzten 584 Tagen durchschnittlich 30 Kinder pro Tag getötet wurden – schließen sich immer mehr Staats- und Regierungschefs sowie Institutionen weltweit dem Chor der Palästinenser an, die seit Jahrzehnten sagen: Dies ist Völkermord. Dies ist ethnische Säuberung. Doch neben diesen Eingeständnissen gibt es noch eine andere Erzählung, die heimtückischer ist als Schweigen. Sie besagt, dass all dies allein Netanjahu zuzuschreiben ist. Dass diese israelische Regierung einzigartig extrem ist. Dass die Lynchmobs der Siedler, die Hungerspolitik, die unter weißem Phosphor lebendig verbrannten Kinder – nichts davon das „wahre“ Israel widerspiegelt.

Ein perfektes Beispiel für dieses Argument lieferte kürzlich Thomas Friedman, der Ihnen weismachen will, dass „diese israelische Regierung nicht unser Verbündeter ist“. Friedman möchte Sie glauben machen, dass Israel sich zum ersten Mal vom Frieden abgewandt hat. Dass es diese bestimmte Regierung ist, die ein ansonsten gerechtes Projekt gekapert hat. Aber am 77. Jahrestag der Nakba von 1948 ist es wichtig zu verstehen, dass die Handlungen dieser Regierung in Israel keine Abweichung sind, sondern die Doktrin. Dies ist die Fortsetzung der Nakba, vor laufender Kamera, in Echtzeit. Gaza ist nicht Netanjahus Versagen; Gaza ist die Verwirklichung des Zionismus. Weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

