Warum die Mauer des Schweigens über den Völkermord in Gaza endlich zu bröckeln beginnt

Jonathan Cook

16. Mai 2025

Während Israel seinen letzten Völkermordversuch startet und in Gaza der Hungertod droht, beginnen westliche Medien und Politiker zaghaft, ihre Stimme zu erheben

Palästinenser warten am 14. Mai 2025 in Jabalia im nördlichen Gazastreifen auf Essen, das von einer Suppenküche gekocht wurde (Reuters)

Wer hätte vor 19 Monaten gedacht, dass es mehr als anderthalb Jahre dauern würde, in denen Israel die Kinder von Gaza abschlachtet und hungern lässt, bis die ersten Risse in der bisher felsenfesten Mauer der Unterstützung für Israel durch die westlichen Establishment-Medien sichtbar werden.

Endlich scheint sich etwas zu tun.

Die britische Finanzzeitung Financial Times war letzte Woche die erste, die aus der Reihe tanzte und „das beschämende Schweigen des Westens“ angesichts der mörderischen Angriffe Israels auf den winzigen Enklave verurteilte.

In einem Leitartikel – der praktisch die Meinung der Zeitung widerspiegelt – warf die FT den Vereinigten Staaten und Europa vor, sich zunehmend „mitschuldig“ zu machen, während Israel Gaza „unbewohnbar“ mache, eine Anspielung auf Völkermord, und stellte fest, dass das Ziel darin bestehe, „die Palästinenser aus ihrem Land zu vertreiben“, eine Anspielung auf ethnische Säuberungen.

Natürlich sind diese beiden schweren Verbrechen Israels nicht erst seit dem gewaltsamen, eintägigen Ausbruch der Hamas aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 offensichtlich, sondern seit Jahrzehnten.

Die Berichterstattung der westlichen Medien, die nicht weniger mitschuldig sind als die von der FT kritisierten Regierungen, ist so bedenklich, dass wir uns an jedem noch so kleinen Zeichen des Fortschritts festhalten müssen.

Als Nächstes schloss sich The Economist an und warnte, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Minister von dem „Traum getrieben“ seien, „den Gazastreifen zu leeren und dort jüdische Siedlungen wieder aufzubauen“.

Warum haben Israels westliche Verbündete – ebenso wie Medien wie der Guardian und die Financial Times – 19 Monate gewartet, bevor sie sich gegen das Grauen ausgesprochen haben?

Am Wochenende beschloss der Independent, dass das „ohrenbetäubende Schweigen zu Gaza“ ein Ende haben müsse. Es sei „Zeit, dass die Welt aufwacht und ein Ende des Leidens der in der Enklave gefangenen Palästinenser fordert“.

Tatsächlich ist ein Großteil der Welt schon vor vielen, vielen Monaten aufgewacht. Es waren die westlichen Pressevertreter und Politiker, die die letzten 19 Monate des Völkermords verschlafen haben.

Dann, am Montag, äußerte der angeblich liberale Guardian in seinem Leitartikel die Befürchtung, dass Israel „Völkermord“ begeht, wagte dies jedoch nur, indem er die Anschuldigung als Frage formulierte.

Sie schrieb über Israel: „Jetzt plant es einen Gazastreifen ohne Palästinenser. Was ist das, wenn nicht Völkermord? Wann werden die USA und ihre Verbündeten handeln, um das Grauen zu beenden, wenn nicht jetzt?“

Die Zeitung hätte besser eine andere Frage stellen sollen: Warum haben Israels westliche Verbündete – ebenso wie Medien wie der Guardian und die FT – 19 Monate gewartet, bevor sie sich gegen das Grauen ausgesprochen haben?

Und wie zu erwarten war, bildete die BBC das Schlusslicht. Am Mittwoch entschied sich die BBC-Sendung „PM“ dafür, die Aussage von Tom Fletcher, dem Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, vor dem Sicherheitsrat an erster Stelle zu bringen. Moderator Evan Davis sagte, die BBC habe beschlossen, „etwas Ungewöhnliches zu tun“.

Ungewöhnlich in der Tat. Sie spielte Fletchers Rede in voller Länge – alle 12 ½ Minuten. Darin enthalten war auch Fletchers Kommentar: „Für diejenigen, die getötet wurden, und diejenigen, deren Stimmen zum Schweigen gebracht wurden: Welche weiteren Beweise brauchen Sie noch? Werden Sie entschlossen handeln, um Völkermord zu verhindern und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen?“

In weniger als einer Woche war das Wort ‚Völkermord‘ in Bezug auf Gaza von einem Tabu zu einem fast alltäglichen Begriff geworden.

Wachsende Risse

Auch im britischen Parlament sind Risse sichtbar. Mark Pritchard, konservativer Abgeordneter und langjähriger Israel-Unterstützer, stand von den hinteren Bänken auf und gab zu, dass er sich in Bezug auf Israel geirrt habe, und verurteilte das Land „für das, was es dem palästinensischen Volk antut“.

Er war einer von mehr als einem Dutzend Tory-Abgeordneten und Peers im House of Lords, allesamt ehemals überzeugte Verteidiger Israels, die den britischen Premierminister Keir Starmer dringend aufforderten, einen palästinensischen Staat unverzüglich anzuerkennen.

Ihr Schritt folgte auf einen offenen Brief von 36 Mitgliedern des Board of Deputies, einem 300-köpfigen Gremium, das behauptet, britische Juden zu vertreten, und sich von seiner anhaltenden Unterstützung für das Massaker distanzierte. In dem Brief wurde gewarnt: „Israel wird die Seele aus dem Leib gerissen.“

Ich habe einmal neben einem Holocaust-Überlebenden gewohnt. Was würde er von Israels Aushungern des Gazastreifens halten?

Weiterlesen »

Pritchard sagte seinen Kollegen im Unterhaus, es sei an der Zeit, „für die Menschlichkeit einzustehen, dafür, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dafür, dass wir den moralischen Mut haben, voranzugehen“.

Leider gibt es dafür noch keine Anzeichen. Eine letzte Woche veröffentlichte Studie, die sich auf Daten der israelischen Steuerbehörde stützt, hat gezeigt, dass Starmer’s Regierung sogar über die äußerst begrenzten Beschränkungen für Waffenverkäufe an Israel gelogen hat, die sie angeblich im letzten Jahr verhängt hatte.

Trotz eines angeblichen Verbots von Waffenlieferungen, die in Gaza eingesetzt werden könnten, hat Großbritannien seit dem Verbot heimlich mehr als 8.500 verschiedene Munitionsartikel nach Israel exportiert.

Diese Woche kamen weitere Details ans Licht. Nach Angaben der Zeitung The National hat die derzeitige Regierung in den drei Monaten nach Inkrafttreten des Verbots mehr Waffen nach Israel exportiert als die vorherige konservative Regierung in den gesamten Jahren 2020 bis 2023.

Die Unterstützung Großbritanniens für Israel inmitten dessen, was der Internationale Gerichtshof – der Weltgerichtshof – als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat, ist so beschämend, dass die Regierung Starmer so tun muss, als würde sie etwas unternehmen, obwohl sie in Wirklichkeit diesen Völkermord weiter bewaffnet.

Mehr als 40 Abgeordnete schrieben letzte Woche an Außenminister David Lammy und forderten ihn auf, auf Vorwürfe zu reagieren, er habe die Öffentlichkeit und das Parlament in die Irre geführt. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das ganze Ausmaß der Komplizenschaft Großbritanniens bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erfahren“, schrieben sie.

Auch anderswo mehrt sich der Unmut. Diese Woche bezeichnete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die vollständige Blockade der Hilfslieferungen nach Gaza durch Israel als ‚beschämend und inakzeptabel‘. Er fügte hinzu: ‚Meine Aufgabe ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um dies zu beenden.‘ ‚Alles‘ schien jedoch nicht mehr zu sein als die Androhung möglicher Wirtschaftssanktionen.

Dennoch war der rhetorische Wandel auffällig. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte die Blockade ebenfalls und bezeichnete sie als „unrechtmäßig“. Sie fügte hinzu: „Ich habe immer wieder daran erinnert, wie dringend es ist, einen Weg zu finden, um die Feindseligkeiten zu beenden und das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht zu achten.“

„Völkerrecht“? Wo war das in den letzten 19 Monaten?

Auf der anderen Seite des Atlantiks gab es eine ähnliche Verschiebung der Prioritäten. Der demokratische Senator Chris van Hollen beispielsweise wagte es kürzlich, Israels Vorgehen in Gaza als „ethnische Säuberung“ zu bezeichnen.

Christiane Amanpour von CNN, eine Vorreiterin des Konsenses in Washington, nahm die stellvertretende israelische Außenministerin Sharren Haskel ungewöhnlich hart in die Mangel. Amanpour beschuldigte sie fast, Lügen über hungernde Kinder in Israel zu verbreiten.

Unterdessen brach Josep Borrell, der kürzlich ausgeschiedene Chef der EU-Außenpolitik, letzte Woche ein weiteres Tabu, indem er Israel direkt vorwarf, einen Völkermord in Gaza vorzubereiten.

„Selten habe ich einen Staatschef so klar einen Plan skizzieren hören, der der rechtlichen Definition von Völkermord entspricht“, sagte er und fügte hinzu: “Wir stehen vor der größten ethnischen Säuberungsaktion seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.“

Borrell hat natürlich derzeit keinen Einfluss auf die EU-Politik.

Ein Todeslager

All dies sind schmerzlich langsame Fortschritte, aber sie deuten darauf hin, dass ein Wendepunkt nahe sein könnte.

Wenn dem so ist, gibt es dafür mehrere Gründe. Der offensichtlichste ist US-Präsident Donald Trump.

Trump vergisst allzu oft, die Verbrechen Israels zu beschönigen oder die USA davon zu distanzieren, selbst wenn er die Waffen liefert, mit denen diese Verbrechen begangen werden.

Für den Guardian, die FT und die altgedienten Tory-Abgeordneten war es einfacher, die Auslöschung der Palästinenser in Gaza schweigend mitanzusehen, als dahinter der freundliche Onkel Joe Biden und der militärisch-industrielle Komplex der USA standen.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger vergisst Trump zu oft, dass er israelische Verbrechen beschönigen oder die USA davon distanzieren sollte, selbst wenn Washington die Waffen liefert, mit denen diese Verbrechen begangen werden.

Aber es gibt auch zahlreiche Anzeichen dafür, dass Trump – mit seinem ständigen Verlangen, als Platzhirsch zu gelten – zunehmend genervt ist, dass Netanjahu ihn öffentlich überlistet.

Als Trump diese Woche in den Nahen Osten reiste, sicherte seine Regierung die Freilassung des israelischen Soldaten Edan Alexander, des letzten in Gaza in Gefangenschaft lebenden US-Bürgers, indem sie Israel umging und direkt mit der Hamas verhandelte.

In seinen Kommentaren zur Freilassung betonte Trump, es sei an der Zeit, „diesen sehr brutalen Krieg zu beenden“ – eine Bemerkung, die er ganz offensichtlich nicht mit Netanjahu abgestimmt hatte.

Bemerkenswert ist, dass Israel nicht auf Trumps Nahost-Reiseplan steht.

Derzeit scheint ein relativ sicherer Moment zu sein, um eine kritischere Haltung gegenüber Israel einzunehmen, wie vermutlich auch die FT und der Guardian erkennen.

Hinzu kommt, dass der Völkermord Israels seinem Ende entgegengeht. Seit mehr als zwei Monaten gelangen weder Lebensmittel noch Wasser oder Medikamente nach Gaza. Alle Menschen sind unterernährt. Angesichts der Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza durch Israel ist unklar, wie viele Menschen bereits an Hunger gestorben sind.

Aya, Mutter des palästinensischen Babys Jenan Alskafi, zeigt auf ihrem Handy ein Foto ihrer Tochter, die am 3. Mai 2025 aufgrund der anhaltenden israelischen Blockade in Gaza an Unterernährung gestorben ist (Reuters).

Die Bilder von ausgehungerten Kindern, die aus Gaza kommen, erinnern unangenehm an 80 Jahre alte Bilder von skelettartigen jüdischen Kindern, die in Nazi-Lagern gefangen gehalten wurden.

Sie erinnern daran, dass Gaza – das vor dem Ausbruch der Hamas am 7. Oktober 2023 16 Jahre lang von Israel streng blockiert war – in den letzten 19 Monaten von einem Konzentrationslager in ein Todeslager verwandelt wurde.

Teile der Medien und der politischen Klasse wissen, dass der Massensterben in Gaza nicht mehr lange verschleiert werden kann, auch nicht nachdem Israel ausländische Journalisten aus dem Gebiet verbannt und die meisten palästinensischen Journalisten ermordet hat, die versuchten, den Völkermord zu dokumentieren.

Zynische Politiker und Medienvertreter versuchen, sich noch schnell zu entschuldigen, bevor es zu spät ist, Reue zu zeigen.

Der Mythos vom „Krieg in Gaza“

Und schließlich ist da noch die Tatsache, dass Israel seine Bereitschaft erklärt hat, die Verantwortung für die Vernichtung in Gaza zu übernehmen, indem es, wie es selbst sagt, das winzige Gebiet „erobert“.

Der lang erwartete „Tag danach“ scheint kurz bevorzustehen.

Seit 20 Jahren verbreiten Israel und westliche Hauptstädte die Lüge, dass die Besetzung Gazas 2005 beendet worden sei, als der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon einige tausend jüdische Siedler abziehen ließ und die israelischen Soldaten in einen stark befestigten Gürtel um die Enklave zurückzog.

Die Wahrheit ist, dass Israel Gaza schon vor den Angriffen der Hamas im Jahr 2023 viele, viele Jahre lang zu Lande, zu Wasser und aus der Luft belagert hatte.

In einem Urteil vom letzten Jahr wies der Internationale Gerichtshof diese Behauptung als unbegründet zurück und betonte, dass Gaza ebenso wie die palästinensischen Gebiete im Westjordanland und Ostjerusalem nie aufgehört hätten, unter israelischer Besatzung zu stehen, und dass die Besatzung unverzüglich beendet werden müsse.

Die Wahrheit ist, dass Israel Gaza schon vor den Angriffen der Hamas im Jahr 2023 viele, viele Jahre lang zu Lande, zu Wasser und aus der Luft belagert hatte. Nichts – weder Menschen noch Handelsgüter – kam ohne die Zustimmung des israelischen Militärs hinein oder heraus.

Israelische Beamte führten eine geheime Politik ein, die Bevölkerung dort auf eine strenge „Diät“ zu setzen – damals wie heute ein Kriegsverbrechen –, die dafür sorgte, dass die meisten jungen Menschen in Gaza zunehmend unterernährt waren.

Drohnen surrten ständig über den Köpfen, wie sie es auch heute tun, und beobachteten die Bevölkerung rund um die Uhr aus der Luft und ließen gelegentlich den Tod regnen. Fischer wurden erschossen und ihre Boote versenkt, weil sie versuchten, in ihren eigenen Gewässern zu fischen. Die Ernten der Bauern wurden durch Herbizide zerstört, die aus israelischen Flugzeugen versprüht wurden.

Und wenn es ihnen gerade passte, schickte Israel Kampfflugzeuge, um die Enklave zu bombardieren, oder Soldaten zu Militäroperationen, bei denen jeweils Hunderte von Zivilisten getötet wurden.

Als die Palästinenser in Gaza Woche für Woche zu Protesten in der Nähe des Zauns ihres Konzentrationslagers aufbrachen, erschossen israelische Scharfschützen sie, töteten etwa 200 Menschen und verletzten viele Tausende weitere schwer.

Doch trotz alledem beharrten Israel und die westlichen Hauptstädte auf der Geschichte, dass die Hamas den Gazastreifen „regiere“ und allein für das Geschehen dort verantwortlich sei.

Diese Fiktion war für die westlichen Mächte sehr wichtig. Sie ermöglichte es Israel, sich der Verantwortung für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu entziehen, die in den letzten zwei Jahrzehnten in Gaza begangen wurden – und sie ermöglichte es dem Westen, sich dem Vorwurf der Mittäterschaft durch die Bewaffnung der Verbrecher zu entziehen.

Stattdessen verbreiteten die Politik und die Medien den Mythos, Israel befinde sich in einem „Konflikt“ mit der Hamas – sowie in zeitweiligen „Kriegen“ in Gaza –, obwohl Israels eigenes Militär seine Operationen zur Zerstörung ganzer Stadtteile und zur Tötung ihrer Bewohner als „Rasenmähen“ bezeichnete.

Israel betrachtete Gaza natürlich als seinen Rasen, den es mähen musste. Und das gerade deshalb, weil es nie aufgehört hat, die Enklave zu besetzen.

Selbst heute noch spielen westliche Medien mit der Fiktion, Gaza sei frei von israelischer Besatzung, indem sie das Gemetzel dort – und die Aushungerung der Bevölkerung – als „Krieg“ darstellen.

Verlust der Tarngeschichte

Aber der „Tag danach“ – angekündigt durch Israels versprochene „Eroberung“ und „Wiederbesetzung“ des Gazastreifens – stellt Israel und seine westlichen Sponsoren vor ein Dilemma.

Bislang wurde jede Gräueltat Israels mit dem gewaltsamen Ausbruch der Hamas am 7. Oktober 2023 gerechtfertigt.

Die Kultur des Völkermords in Israel breitet sich weltweit aus. Wir müssen eine Alternative aufbauen.

Weiterlesen

Israel und seine Unterstützer bestehen darauf, dass die Hamas die von ihr gefangenen Israelis freilassen muss, bevor es zu einem nicht näher definierten „Frieden“ kommen kann. Gleichzeitig behauptet Israel, dass Gaza um jeden Preis zerstört werden muss, um die Hamas auszurotten und zu vernichten.

Diese beiden Ziele schienen nie miteinander vereinbar – nicht zuletzt, weil je mehr palästinensische Zivilisten Israel bei der „Ausrottung“ der Hamas tötete, desto mehr junge Männer rekrutierte die Hamas aus Rache.

Die ständigen genozidalen Äußerungen israelischer Politiker machten deutlich, dass sie glaubten, es gäbe keine Zivilisten in Gaza – keine „Unbeteiligten“ – und dass die Enklave dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung wie „menschliche Tiere“ behandelt und mit „keinem Essen, Wasser oder Treibstoff“ bestraft werden sollte.

Finanzminister Bezalel Smotrich bekräftigte diese Haltung letzte Woche und schwor, dass „Gaza vollständig zerstört“ und seine Bevölkerung ethnisch gesäubert werde – oder, wie er es ausdrückte, „in großer Zahl in Drittländer abgeschoben“ werde.

Israelische Regierungsvertreter schlossen sich ihm an und drohten, Gaza „dem Erdboden gleichzumachen“, sollten die Geiseln nicht noch diese Woche freigelassen werden. In Wahrheit sind die von der Hamas festgehaltenen Geiseln jedoch nur ein willkommener Vorwand.

Smotrich war ehrlicher, als er feststellte, dass die Freilassung der Geiseln „nicht das Wichtigste“ sei. Diese Ansicht teilt offenbar auch das israelische Militär, das dieses Ziel Berichten zufolge an letzter Stelle einer Liste von sechs „Kriegszielen“ aufgeführt hat.

Wichtiger für das Militär sind die „operative Kontrolle“ über Gaza, die „Entmilitarisierung des Gebiets“ sowie die „Konzentration und Bewegung der Bevölkerung“.

Da Israel nun unbestreitbar und sichtbar wieder die direkte Kontrolle über Gaza übernehmen wird – ohne die Ausflüchte einer „Krieg“, der Notwendigkeit der Eliminierung der Hamas und der zivilen Opfer als „Kollateralschäden“ –, wird auch Israels Verantwortung für den Völkermord unbestreitbar sein, ebenso wie die aktive Komplizenschaft des Westens.

Aus diesem Grund haben mehr als 250 ehemalige Beamte des israelischen Geheimdienstes Mossad – darunter drei ehemalige Leiter – diese Woche einen Brief unterzeichnet, in dem sie Israels Bruch der Waffenruhe Anfang März und die Rückkehr zum „Krieg“ verurteilen.

In dem Brief werden die offiziellen Ziele Israels als „unerreichbar“ bezeichnet.

Ähnlich berichten israelische Medien, dass eine große Zahl von israelischen Reservisten nicht mehr zum Dienst in Gaza erscheint, wenn sie dazu aufgefordert werden.

Ethnische Säuberung

Die westlichen Schutzmächte Israels müssen sich nun mit Israels „Plan“ für das zerstörte Gebiet auseinandersetzen. Dessen Umrisse sind in den letzten Tagen immer deutlicher geworden.

Im Januar hat Israel die UN-Flüchtlingsorganisation UNRWA, die einen Großteil der palästinensischen Bevölkerung versorgt und betreut, die in früheren Phasen der jahrzehntelangen Kolonisierung des historischen Palästinas von Israel aus ihrem historischen Land vertrieben wurde, offiziell für illegal erklärt.

Gaza ist voll von solchen Flüchtlingen – das Ergebnis des größten ethnischen Säuberungsprogramms Israels im Jahr 1948, als es als „jüdischer Staat“ gegründet wurde.

Die Abschaffung der UNRWA war ein lang gehegtes Ziel Israels, um sich vom Joch der Hilfsorganisationen zu befreien, die sich um die Palästinenser kümmern – und ihnen damit helfen, sich gegen die ethnischen Säuberungen Israels zu wehren – und die Einhaltung oder vielmehr Nichteinhaltung des Völkerrechts durch Israel überwachen.

Es gibt einen Weg, um zu verhindern, dass diese Verbrechen weiter eskalieren. Dazu müssen westliche Politiker und Journalisten jedoch weitaus mehr Mut aufbringen, als sie bisher gewagt haben.

Um die ethnischen Säuberungen und Völkermordprogramme in Gaza zu vollenden, musste Israel ein alternatives System zum UNRWA schaffen.

Letzte Woche hat es einen Plan genehmigt, nach dem es private Auftragnehmer und nicht die UNO einsetzen will, um kleine Mengen an Lebensmitteln und Wasser an die Palästinenser zu liefern. Israel wird täglich 60 Lastwagen einreisen lassen – kaum ein Zehntel des absoluten Mindestbedarfs laut UNO.

Es gibt mehrere Haken. Um überhaupt eine Chance auf diese sehr begrenzte Hilfe zu haben, müssen die Palästinenser sie an militärischen Verteilungsstellen in einem kleinen Gebiet an der Südspitze des Gazastreifens abholen.

Mit anderen Worten: Rund zwei Millionen Palästinenser müssen sich an einem Ort drängen, der keine Chance hat, sie alle aufzunehmen, und selbst dann erhalten sie nur ein Zehntel der benötigten Hilfe.

Außerdem müssen sie umziehen, ohne dass Israel garantiert, dass es die „humanitären Zonen“, in die sie zusammengetrieben wurden, nicht weiter bombardiert.

Diese militärischen Verteilungszonen befinden sich zufällig direkt an der einzigen kurzen Grenze Gazas zu Ägypten – genau dort, wo Israel seit 19 Monaten versucht, die Palästinenser hinzudrängen, in der Hoffnung, Ägypten dazu zu zwingen, die Grenze zu öffnen, damit die Bevölkerung Gazas ethnisch gesäubert und in den Sinai deportiert werden kann.

Nach dem Plan Israels werden die Palästinenser in diesen militärischen Zentren anhand biometrischer Daten überprüft, bevor sie überhaupt Hoffnung auf eine kalorienkontrollierte Lebensmittelration haben.

Sobald sie sich in den Zentren befinden, können sie verhaftet und in eines der israelischen Folterlager verschleppt werden.

Erst letzte Woche veröffentlichte die israelische Zeitung Haaretz die Aussage eines israelischen Soldaten, der zum Whistleblower wurde und die Berichte von Ärzten und anderen Wachleuten bestätigte, dass in Sde Teiman, dem berüchtigtsten der Lager, Folter und Misshandlung von Palästinensern, darunter auch Zivilisten, an der Tagesordnung sind.

Krieg gegen Hilfslieferungen

Am vergangenen Freitag, kurz nachdem Israel seinen „Hilfsplan“ bekannt gegeben hatte, feuerte es eine Rakete auf ein UNRWA-Zentrum im Lager Jabaliya ab und zerstörte dessen Lebensmittelverteilungszentrum und Lagerhaus.

Am Samstag bombardierte Israel dann Zelte, die in Khan Yunis und Gaza-Stadt zur Zubereitung von Mahlzeiten genutzt wurden. Es hat Wohltätigkeitsküchen und Bäckereien ins Visier genommen, um sie zu schließen, und damit seine Zerstörungskampagne gegen die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem in Gaza fortgesetzt.

In den letzten Tagen musste ein Drittel der von der UNO unterstützten Gemeinschaftsküchen – die letzte Lebensader der Bevölkerung – schließen, weil ihre Lebensmittelvorräte erschöpft sind und sie keinen Zugang mehr zu Treibstoff haben.

In Gaza ist der Hungertod viel schlimmer als der Tod durch Bomben.

Weiterlesen »

Nach Angaben der UN-Agentur OCHA steigt diese Zahl täglich und führt zu „weit verbreiteter“ Hungersnot.

Die UNO berichtete diese Woche, dass fast eine halbe Million Menschen in Gaza – ein Fünftel der Bevölkerung – von „katastrophaler Hungersnot“ bedroht sind.

Wie zu erwarten war, spielen Israel und seine grausamen Apologeten dieses immense Leid herunter. Jonathan Turner, Geschäftsführer von UK Lawyers for Israel, argumentierte, dass Kritiker Israel zu Unrecht dafür verurteilten, die Bevölkerung Gazas auszuhungern, und die gesundheitlichen Vorteile einer Verringerung der „Fettleibigkeit“ unter den Palästinensern ignorierten.

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten letzte Woche 15 UN-Organisationen und mehr als 200 Wohltätigkeitsorganisationen und humanitäre Gruppen Israels „Hilfsplan“. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte, Israel zwinge die Palästinenser, zwischen „Vertreibung und Tod“ zu wählen.

Schlimmer noch, Israel bereitet sich erneut darauf vor, die Realität auf den Kopf zu stellen.

Diejenigen Palästinenser, die sich weigern, bei seinem „Hilfsplan“ mitzuwirken, werden für ihren eigenen Hunger verantwortlich gemacht werden. Und internationale Organisationen, die sich weigern, sich an Israels Verbrechen zu beteiligen, werden sowohl als „antisemitisch“ diffamiert als auch für die steigende Zahl der Hungeropfer in Gaza verantwortlich gemacht werden.

Es gibt einen Weg, diese Verbrechen zu stoppen, bevor sie noch weiter eskalieren. Dazu müssen westliche Politiker und Journalisten jedoch weitaus mehr Mut aufbringen, als sie bisher gewagt haben. Es braucht mehr als rhetorische Floskeln. Es braucht mehr als öffentliches Händeringen.

Sind sie zu mehr fähig? Warten Sie nicht mit angehaltenem Atem.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net.

