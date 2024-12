https://www.nachdenkseiten.de/?p=125724



Annalena Baerbock kann sich deutsche Soldaten in der Ukraine vorstellen Ein Artikel von: Tobias Riegel



Kein Tag vergeht ohne Versuche, Deutschland noch weiter in einen verlorenen Krieg zu ziehen, der im Vorfeld leicht hätte verhindert werden können. Laut Außenministerin Baerbock stehen nun der Einsatz der Bundeswehr „zur Friedenssicherung“ in der Ukraine sowie eine NATO-Mitgliedschaft des Landes im Raum. Ein Waffenstillstand wäre zu begrüßen und er müsste einerseits natürlich gesichert werden – aber von deutschen Soldaten? Gegen Russland? Ein Kommentar von Tobias Riegel.

Annalena Baerbock schließt einen Bundeswehreinsatz zur „Friedenssicherung“ in der Ukraine nicht aus, wie Medien berichten. Sollte es zwischen der Ukraine und Russland zu einem Waffenstillstand kommen, könnten laut der Bundesaußenministerin auch deutsche Soldaten zur „Friedenssicherung” eingesetzt werden. Neben einer solchen internationalen Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes stünden außerdem Sicherheitsgarantien wie eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im Raum, sagte die Grünen-Politikerin beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel.

Die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte bereits am Wochenende gesagt, dass sie es für denkbar hält, dass europäische Soldaten einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern. Die Soldaten dafür könnten ihren Angaben zufolge auch aus Ländern kommen, die sich bereits in der Vergangenheit offen für Gespräche über eine Truppenentsendung geäußert hatten. Dazu würden zum Beispiel Frankreich oder die baltischen Staaten zählen.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

