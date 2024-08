https://english.almayadeen.net/articles/opinion/west-bank-attacks-lay-bare-what-netanyahu-s-endgame-is-for-p



Anschläge im Westjordanland machen deutlich, was Netanjahus Endspiel für die palästinensischen Gebiete ist

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Netanjahus primäres politisches Ziel ist es, die Existenz eines souveränen palästinensischen Staates zu leugnen und zu entwerten, dieses Gebiet zu besiedeln und damit seine Bevölkerung schrittweise zu verdrängen.

In den letzten Tagen haben israelische Streitkräfte auf Anweisung der Regierung Benjamin Netanjahu gewaltsame Razzien in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes durchgeführt, die international als Teil Palästinas anerkannt sind. Die Besatzungstruppen behaupteten, im Rahmen einer „Anti-Terror-Operation“ „Terroristen“ und „Militante“ zu töten, doch die palästinensische Vertretung bei der UNO erklärte, die IOF sei „in Häuser eingedrungen, habe gezielt Zivilisten angegriffen, lebenswichtige Infrastrukturen zerstört und sogar die vier wichtigsten Krankenhäuser in dem Gebiet belagert“.

Die plötzliche Entscheidung, einen Krieg gegen das besetzte Westjordanland zu führen, kommt gleichzeitig mit dem laufenden Krieg gegen Gaza und einer völligen Missachtung der von den USA unterstützten „Bemühungen“ um einen Waffenstillstand. Natürlich habe ich in einem früheren Artikel genau vorausgesagt, dass ein solcher Waffenstillstand kaum mehr als von den USA unterstützte PR ist, ohne dass Tel Aviv ernsthaft in der Lage wäre, Druck auszuüben, und dass Benjamin Netanjahu kein solches Interesse an einem Waffenstillstand hat. Was diese Angriffe vielmehr zeigen, ist das wahre „Endspiel“ seiner Regierung, das in jeder Hinsicht darin besteht, die Zweistaatenlösung und das souveräne Palästina zu zerstören.

Die Regierung Benjamin Netanjahu sieht ihre Legitimität in erster Linie in ihrer Hardliner-Politik begründet, zu der die bewusste und angezettelte Eskalation von Konflikten an allen Fronten und die Androhung eines umfassenderen Krieges gehören, um westliche Länder zu zwingen, seiner Agenda zu folgen. Indem er bewusst einen Kontext extremer Unsicherheit und „Bedrohung“ kultiviert, erwirbt Netanjahu in der Folge politisches Kapital für seine Regierung, um eine extrem nationalistische Politik umsetzen zu können, die auf die Besetzung und militärische Beherrschung der palästinensischen Gebiete und die Ausweitung der israelischen Präsenz in diesen Gebieten ausgerichtet ist.

Würde er sich für den Frieden einsetzen, der eine Koexistenz voraussetzt, wäre eine solche Ausweitung unmöglich. Daher besteht seine Politik darin, den Frieden buchstäblich abzulehnen, indem er die Spannungen verschärft, wo immer dies möglich ist, was typischerweise durch den Rückgriff auf hochkarätige Attentate geschieht, die vom Mossad angeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die Ermordung des Kommandeurs des iranischen Gardekorps in Syrien auf diplomatischem Gelände, die Ermordung des politischen Chefs der Hamas im Iran, die Ermordung von Hisbollah-Kommandeuren und die jüngste Ermordung eines palästinensischen Widerstandsführers im Westjordanland. Diese Attentate sind als Provokation gedacht, um eine militärische Vergeltung durch die betreffende Partei zu erzwingen, die Netanjahu daraufhin weiter eskalieren lässt.

Nach einer weiteren Eskalation nutzt Tel Aviv dann seine eigene Reaktion, um die „Zielpfosten“ in Bezug auf Palästina weiter zu verschieben, indem es die Siedlungen und die militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland ausweitet. Im Wesentlichen lautet das Spiel: „Ihr habt X gegen uns getan, also werden wir euer Land weiter in Salamischeiben schneiden.“ Netanjahu hat wiederholt signalisiert, dass er die Siedlungen trotz der westlichen Kritik am Vorgehen seiner Regierung ausbauen wird und dass er persönlich jedes Festhalten an der Zwei-Staaten-Lösung strikt ablehnt.

Netanjahu ist sich bewusst, dass er dies im Wesentlichen deshalb tun kann, weil er richtig kalkuliert hat, dass ihm keine Regierung im Westen die Stirn bieten wird, weder in Form eines Waffenstillstands noch in Form von Sanktionen. Ungeachtet der Tatsache, dass alle Maßnahmen gegen Palästina gegen das Völkerrecht verstoßen, hat er also freie Hand und wird dies auch weiterhin tun. Wenn er merkt, dass Druck auf ihn ausgeübt werden könnte, sei es aus Washington oder London, ist es sein politisches Kalkül, weiter zu eskalieren, die Voraussetzungen für einen Konflikt mit dem Iran zu schaffen und dies als diplomatisches Druckmittel zu nutzen, um die Kritik an der Besatzungspolitik zu entkräften. Wenn der Westen beispielsweise einen größeren regionalen Konflikt verhindern will, muss er ihm im Wesentlichen geben, was er will. Spülen und wiederholen.

In diesem Fall sollte es nicht überraschen, dass die Entscheidung getroffen wurde, den Konflikt im Westjordanland neu zu entfachen. Netanjahus primäres politisches Ziel ist es, die Existenz eines souveränen palästinensischen Staates zu leugnen und herabzusetzen, dieses Gebiet zu besiedeln und damit die Bevölkerung schrittweise zu verdrängen. Seine Regierung kann nur überleben, indem sie auf einen Dauerkonflikt zurückgreift und die Kritik aus dem In- und Ausland immer wieder mit einem Eskalationskurs ausgleicht. Dies ist ein Bekenntnis zur Zerstörung der palästinensischen Staatlichkeit, sowohl im Westjordanland als auch jetzt im Gazastreifen, und es erfordert eine völlige Neukalibrierung der westlichen Außenpolitik, wenn es gestoppt werden soll.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

Übersetzt mit Deepl.com

