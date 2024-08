https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-tightens-restrictions-food-medicine-gaza-crossings



Israel verschärft die Beschränkungen für Lebensmittel und Medikamente an den Grenzübergängen zum Gazastreifen

Von Nora Barrows-Friedman

Rechte und Rechenschaftspflicht

31. August 2024

Israel hat im August die Verweigerung von humanitärer Hilfe, einschließlich Lebensmitteln, für den Gazastreifen verdoppelt.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Mull, Windeln und Antibiotika.

Küchenutensilien, Babynahrung, frisches Gemüse und Shampoo.

Diese Grundversorgungsgüter stehen auf einer langen Liste von Gegenständen, deren Einfuhr nach Gaza Israel seit Monaten beschränkt, da Krankheiten und Hunger in der Küstenenklave stark zunehmen.

Während der 17-jährigen israelischen Belagerung war die Einfuhr solcher und ähnlicher lebenswichtiger Güter in den Gazastreifen schon immer verboten oder eingeschränkt.

Doch humanitäre Hilfsorganisationen warnen, dass die Palästinenser im Gazastreifen nach fast 11 Monaten der völkermörderischen Angriffe Israels am Rande der Belastungsgrenze stehen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Israel im August die Zahl der Einreiseverweigerungen für humanitäre Hilfsmissionen im Vergleich zum Juli fast verdoppelt.

Nach Angabenvon Hilfsorganisationen sitzen derzeit rund 1.600 Lastwagen mit lebenswichtigen Medikamenten, Gesundheits- und Hygieneartikeln sowie Lebensmitteln an den Grenzübergängen zum Gazastreifen fest, ohne dass es Fortschritte bei der Weiterfahrt gibt.

Israels wiederholte und unaufhörliche Vertreibungsbefehle, die die Palästinenser in eine immer kleiner werdende Ecke des Gazastreifens drängen, haben auch Auswirkungen auf die Lagerhäuser für humanitäre Hilfe, so die Organisationen.

„Zahlreiche Lagerhäuser, darunter vier der Vereinten Nationen und ein Lagerhaus von HI [Handicap International], haben berichtet, dass ihre Standorte nicht mehr in der ‚humanitären Zone‘ liegen, so dass sie keinen Platz mehr haben, um die nach Gaza gelieferten Hilfsgüter zu lagern“, so die Organisationen.

Darüber hinaus haben die schweren Schäden an wichtigen Infrastrukturen wie Straßen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung – zusammen mit der Gefahr nicht explodierter Sprengkörper – die Lieferung humanitärer Hilfe behindert oder ganz verhindert.

Am Freitag warnten mehr als zwei Dutzend internationale Hilfsorganisationen vor einem „drohenden Zusammenbruch der humanitären Hilfe im Gazastreifen, wodurch Millionen von Zivilisten ohne Hilfe bleiben würden“.

Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières berichtete am 27. August, dass das Gaza-Team der Organisation seit drei Monaten versucht, 4.000 Hygienesets mit „grundlegenden Alltagsgegenständen wie Seife, Zahnbürsten, Shampoo und Waschpulver“ zu importieren, und fügte hinzu, dass die Knappheit dieser Dinge sie für die Menschen in Gaza unerschwinglich gemacht habe.

„Seit drei Monaten wird die Einfuhr dieser Kits von den israelischen Behörden blockiert“, erklärte die medizinische Gruppe.

Mitte August veranstaltete das Medienbüro der Regierung von Gaza eine Pressekonferenz anlässlich des 100. aufeinander folgenden Tages, an dem Israel den Grenzübergang Rafah geschlossen und zerstört hat.

Das Büro schätzte, dass mehr als 1.000 Kinder, Patienten und Verletzte als direkte Folge der Schließung des Grenzübergangs und des daraus resultierenden fehlenden Zugangs zu lebensrettender medizinischer Versorgung oder zu humanitären Teams, die notwendige Lebensmittel, Medikamente und Hilfsgüter liefern können, getötet wurden.

Verhungern als Waffe

Israels Beschränkungen für Lebensmittellieferungen in den Gazastreifen vor dem Hintergrund seiner zunehmenden Vertreibungsbefehle beschleunigen seine Politik der künstlichen Aushungerung als kollektive Bestrafung.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza erklärte am 20. August, dass Israel und seine US-amerikanischen Partner „die Politik des Aushungerns und der Verweigerung von Nahrungsmitteln gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ausdrücklich als politisches Druckmittel einsetzen, was ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt“.

Mit der Schließung des Grenzübergangs Rafah an der ägyptischen Grenze seit dem 7. Mai verschlimmere Israel „die humanitäre Katastrophe in beispielloser Weise“ mit „grünem Licht der Vereinigten Staaten“, so das Medienbüro.

Die Verzögerungen an den wenigen geöffneten Grenzübergängen haben die Einfuhr von frischen Lebensmitteln nach Gaza beeinträchtigt. Hilfsorganisationen berichten, dass Gemüse an wichtigen Grenzübergängen wie Zikim weiterhin die Einreise verweigert wird und Fleisch in Kühlketten-LKWs weiterhin auf die Genehmigung warten muss“.

Hanady Muhiar vom American Friends Service Committee, einer Quäker-Organisation, erklärte, dass ihre Mitarbeiter aufgrund der israelischen Zwangsumsiedlungsbefehle wiederholt die Wasserverteilung aussetzen mussten.

„Die Palästinenser im Gazastreifen stehen unter ständigem Bombardement durch israelische Luftangriffe und haben keinen Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und lebensrettender medizinischer Versorgung“, so Muhiar.

Das Welternährungsprogramm warnte diese Woche, dass es in den letzten zwei Monaten den Inhalt von Lebensmittelpaketen im Gazastreifen reduzieren musste, da die Hilfslieferungen zurückgegangen sind und die Vorräte schwinden“.

Die Agentur fügte hinzu, dass etwa die Hälfte der benötigten Nahrungsmittelhilfe im Juli in den Gazastreifen gelangte und dass „der August mit einem ähnlichen Ergebnis enden wird“.

Das WFP erklärte, dass mit Beginn der Regenzeit die Straßen, die bereits durch den Krieg beschädigt sind, unbenutzbar werden, wenn Regen und Überschwemmungen erwartet werden.

„Wir müssen nicht nur an die verzweifelten Bedürfnisse von heute denken, sondern auch an das, was kommen wird“, erklärte Antoine Renard vom WFP.

„Wir werden nicht in der Lage sein, die Menschen in Gaza mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wenn diese Straßen nicht dringend repariert werden. Wir müssen in der Lage sein, die benötigten schweren Maschinen herbeizuschaffen und mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, damit wir die Arbeitskräfte haben, um die Straßen zu reparieren, bevor der Regen kommt.“

Unterdessen greift Israel weiterhin UN-Konvois innerhalb des Gazastreifens an und beschießt sie.

Am 28. August eröffneten israelische Streitkräfte das Feuer auf ein deutlich gekennzeichnetes Fahrzeug des Welternährungsprogramms, das zu einem Konvoi gehörte, dessen Bewegungen vollständig mit der israelischen Armee abgestimmt worden waren.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric erklärte, das Fahrzeug sei zehnmal getroffen worden und das israelische Militär habe auf Fragen zu dem Angriff nicht reagiert.

Polioimpfungen inmitten von Unsicherheit

Abdul Rahman Abu Al-Jidyan, ein 10 Monate altes Kind, ist der erste bestätigte Fall von Polio in Gaza.

Naaman Omar APA images

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza bereitet gemeinsam mit mehreren Organisationen der Vereinten Nationen den Beginn einer Massenimpfkampagne gegen das Polio-Virus vor, das im Juni entdeckt und im Juli in Gaza bestätigt wurde.

Die hoch ansteckende Krankheit befällt vor allem Kleinkinder und kann in schweren Fällen zu dauerhaften Lähmungen und zum Tod führen.

Ein 10 Monate altes Kind in einem Vertriebenenlager in Deir al-Balah war der erste bestätigte Fall des Polio-Virus vom Typ 2, der erste seit 25 Jahren in Gaza.

Das Baby ist bereits teilweise gelähmt.

Ab dem 1. September werden die Gesundheitsbehörden versuchen, die erste einer zweistufigen Serie von Schluckimpfungen im Zentrum des Gazastreifens zu verabreichen, wo sich inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung befindet.

Anschließend werden Impfkampagnen in den Gebieten im südlichen Gazastreifen und im nördlichen Gazastreifen beginnen.

NEW Polio Update: Rik Pepperkorn* von der WHO informiert Reporter bei den Vereinten Nationen in New York von Deir Al-Balah aus über die zweite Runde der Schluckimpfkampagne gegen Polio.

Die erste Runde beginnt am 1. September und wird vom Gesundheitsministerium, @WHO, @UNICEF, @UNRWA und Partnern unterstützt.

Die…

– Dawn Clancy (@dawnmclancy) August 29, 2024

Mehr als 1,2 Millionen Dosen eines oralen Polio-Impfstoffs wurden bereits nach Gaza geliefert, 400.000 weitere Dosen sollen noch folgen.

Rik Peeperkorn, ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, erklärte, dass in den nächsten Wochen fast 400 Einrichtungen im Gazastreifen für Eltern und Betreuer geöffnet sein werden, die ihre Kinder zur Impfung bringen.

COGAT, der bürokratische Arm der militärischen Besatzung Israels, behauptete, dass die Impfkampagnen mit achtstündigen „Pausen“ bei Angriffen koordiniert werden.

Medizinische Experten sind jedoch zutiefst besorgt, dass diese „Pausen“, falls sie überhaupt zustande kommen, ohne ein sofortiges und vollständiges Ende der völkermörderischen Angriffe Israels nichts an der allgemeinen Gesundheit der Palästinenser, insbesondere der Kinder, ändern werden.

Reuters räumte ein, dass „die Kampfpausen nicht die Gesamtheit der für die Impfstellen vorgesehenen Zonen abdecken werden“.

Laut einer von der Nachrichtenagentur eingesehenen Karte – die von COGAT stammt – „wird die Pause in einem kleineren Gebiet innerhalb jeder Zone stattfinden“.

Die Pläne für sporadische „Pausen“ – zwischen den routinemäßigen, täglichen Massakern und der weit verbreiteten Zerstörung – sind „ein absolutes Minimum“. Und es ist keine Pause“, sagte Dorotea Gucciardo vom Glia Project, einer medizinischen Organisation, gegenüber The Electronic Intifada.

Gucciardo erklärte: „Es handelt sich um keine Streiks in Gebieten, in denen der Impfstoff innerhalb bestimmter Stunden eingesetzt werden soll. Im Grunde geht es darum, Israel aufzufordern, das Völkerrecht zu respektieren, indem es keine Angriffe auf die Gesundheitsversorgung, auf Gesundheitsbereiche oder auf Menschen, die medizinische Versorgung suchen, durchführt.“

Gucciardo hat Anfang des Jahres in Gaza gearbeitet.

„Währenddessen geht dieser Völkermord weiter“, sagte sie.

„Und die Kinder, die wir davor bewahren wollen, diese verheerende Krankheit zu bekommen, sind immer noch einem hohen Risiko ausgesetzt, getötet oder verstümmelt zu werden, Familienmitglieder zu verlieren, geliebte Menschen zu verlieren, ihre Gemeinschaften zu verlieren – und wenn sie überleben, müssen sie mit dem psychischen Trauma der nicht enden wollenden Gewalt während der letzten 11 Monate des Völkermords fertig werden.“

Übersetzt mit Deepl.com

