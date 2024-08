https://www.middleeasteye.net/news/governor-walz-refused-meet-palestinian-activists



Anti-Kriegs-Aktivisten in Minnesota: „Gouverneur Walz hat sich geweigert, palästinensische Familien zu treffen“.

Von Azad Essa

7. August 2024

Ein Treffen wurde abrupt abgesagt, als Walz erfuhr, dass die palästinensischen Teilnehmer „materielle Lösungen“ diskutieren und nicht nur Geschichten austauschen wollten

Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat und Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, im Liacouras Center der Temple University in Philadelphia, Pennsylvania, am 6. August 2024 (Matthew Hatcher/AFP)

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sind zehn Monate vergangen, und Gouverneur Tim Walz, der neu ernannte Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris, hat sich noch immer nicht mit palästinensischen Familien aus seinem Heimatstaat Minnesota getroffen, wie Antikriegsaktivisten gegenüber Middle East Eye erklärten.

Die Vorwürfe stehen in krassem Gegensatz zu dem öffentlichen Bild, das vom Establishment der Demokratischen Partei gezeichnet wird, um Walz und die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris als sympathischer und einfühlsamer gegenüber dem Blutbad darzustellen, das die Palästinenser in den letzten zehn Monaten erlitten haben.

Im März lobte Walz die „unengagierte Bewegung“ und bezeichnete die Initiative, mit der Präsident Joe Biden dazu gedrängt werden sollte, einen Waffenstillstand zu fordern, als „engagiert“.

„Dies sind Wähler, die wie wir alle zutiefst besorgt sind. Die Situation in Gaza ist unerträglich. Und ich denke, dass der Versuch, eine Lösung zu finden, eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung, sicherlich der Schritt des Präsidenten in Richtung humanitäre Hilfe und die Bitte, einen Waffenstillstand zu erreichen, das ist, was sie verlangen, um gehört zu werden. Und das ist es, was sie tun sollten“, sagte Walz.

„Wir haben das schon einmal durchgemacht. Und wir wissen, dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir acht Monate [bis zu den Wahlen] haben. Wir fangen an, diese Leute wieder einzubeziehen. Wir hören uns an, was sie sagen“, fügte der Gouverneur hinzu.

Nach Angaben mehrerer Aktivisten in Minnesota hat sich der Gouverneur nicht nur geweigert, sich mit palästinensischen Familien zu treffen, die im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen Angehörige verloren haben, sondern er hat ihre Sorgen und Forderungen kaum zur Kenntnis genommen.

Sana Wazwaz, die Leiterin der Sektion und Bildungskoordinatorin der American Muslims for Palestine (AMP) Minnesota, erklärte gegenüber MEE, dass die palästinensische Gemeinschaft seit Monaten versucht habe, ein Treffen mit dem Gouverneur zu arrangieren, um über die verheerenden Verluste in Gaza und ihre Forderungen nach einem Waffenembargo gegen Israel zu sprechen.

Als es ihnen gelang, über den Rat für islamisch-amerikanische Beziehungen (Cair) ein Treffen mit dem Gouverneur für Anfang Juli zu arrangieren, wurde es abgesagt, noch bevor es begann.

Wazwaz berichtet, dass die sechsköpfige Gruppe von Aktivisten und Vertretern von Familien, die Angehörige in Gaza verloren hatten, am 9. Juli zum Büro des Gouverneurs kam und zunächst gebeten wurde, sich mit seinen Mitarbeitern zu treffen.

Als sie den Mitarbeitern des Gouverneurs erklärten, dass sie gekommen waren, um mit dem Gouverneur „materielle Lösungen“ zu besprechen und nicht nur „rührselige Geschichten“ über den Verlust ihrer Angehörigen zu erzählen – schließlich ist der Krieg in Gaza nun schon fast ein Jahr her -, standen die beiden Mitarbeiter abrupt auf und kehrten 15-20 Minuten später zurück, um ihnen mitzuteilen, dass das Treffen abgesagt worden sei.

„Wir sagten, dass wir über tatsächliche materielle Lösungen sprechen wollen; wie wir die Situation verbessern können; wie wir den Horror stoppen können; den Völkermord stoppen können, und einer dieser Mechanismen ist die Desinvestition. Wir wollen darüber sprechen, wie wir uns materiell aus den Institutionen zurückziehen können, die an der Abschlachtung unserer Familie mitschuldig sind“, sagte Wazwaz.

Auf die Frage, warum das Treffen abgesagt worden sei, wurde ihnen gesagt, dass der Gouverneur bereit sei, Ihnen zuzuhören, wenn Sie Ihre Geschichten erzählen, aber wir seien nicht bereit, über Divestment zu sprechen“.

Man habe ihnen gesagt, dass es einen Prozess gebe und dass es sich um eine komplizierte Diskussion handele, die eine andere Gruppe von Mitarbeitern erfordere, so Wazwaz.

„Wir haben die Situation im Wesentlichen so interpretiert, dass Walz unsere Tränen wollte und nicht unsere politischen Forderungen. Walz wollte uns für den PR-Gag und nicht für ein wirkliches, echtes Gespräch über politische Veränderungen. Das hat er nicht gewollt.

„Er wollte nur abhaken, dass er sich mit einer weiteren Randgruppe getroffen hat, die er seit Monaten ignoriert“, sagte Wazwaz.

Ein weiterer Teilnehmer des Treffens, Suleiman Adan, Geschäftsführer von Cair-MN, bestätigte Wazwaz‘ Version der Ereignisse.

Adan sagte, es sei klargestellt worden, dass es sich bei dem Treffen nicht um ein „Trauma-Depot“ handele und dass die Gemeinschaft stattdessen gekommen sei, um den Gouverneur aufzufordern, den Schaden anzuerkennen, der den Palästinensern, einschließlich der Bürger des Staates Minnesota, weiterhin zugefügt werde.

Adan sagte, es sei schon ein Unding, monatelang auf ein Treffen warten zu müssen, aber einen Palästinenser, der 40 Familienmitglieder verloren habe, zu einem Treffen mitzunehmen, nur um brüskiert zu werden, sei besonders entmutigend.

Die Pressestelle von Gouverneur Walz reagierte nicht sofort auf die Bitte von MEE um Stellungnahme.

Forderung nach einem Waffenembargo

Anti-Kriegs- und pro-palästinensische Aktivisten in Minnesota haben immer wieder zu Desinvestitionen und einem Waffenembargo gegen Israel aufgerufen.

Darüber hinaus haben die Aktivisten den Bundesstaat aufgefordert, das 2017 eingeführte Anti-Boykott-Gesetz aufzuheben.

Aber Walz hat wenig bis gar keine Absicht gezeigt, das Gesetz aufzuheben.

Pro-Palästina-Aktivisten haben auch den Bundesstaat Minnesota dazu gedrängt, sich von seinen finanziellen Beteiligungen an israelischen Unternehmen und Anleihen zu trennen, die auf 119 Millionen Dollar geschätzt werden.

Im Dezember unterbrach eine Gruppe von 1.000 Palästina-Solidaritätsaktivisten in Minnesota die Weihnachtsfeier des Gouverneurs, bei der sie ihn aufforderten, sich von Israel zu trennen.

„Gouverneur Walz hat unsere Aufrufe zur Veräußerung von Steuergeldern und öffentlichen Pensionsfonds aus der israelischen Apartheid ignoriert. Aber er wird nie aufhören, von uns zu hören oder uns zu sehen, bis er endlich Minnesotas Selbstgefälligkeit im Völkermord beendet“, sagte Christine Hauschildt vom Minnesota Anti-War Committee damals.

Wazwaz von AMP sagte, es sei unvorstellbar, dass Walz oder seine Mitarbeiter behaupten könnten, sie seien auf eine Diskussion über Divestment oder ein Waffenembargo nicht vorbereitet gewesen.

„Wir haben seit Monaten versucht, ein Treffen zu arrangieren. Wir haben telefoniert, aber Gouverneur Walz hat sich geweigert, eine der palästinensischen Familien zu besuchen; er hat sich geweigert, sich mit ihnen zusammenzusetzen und sich mit ihnen zu treffen, er hat sich geweigert, auch nur eine einzige Moschee oder eine einzige palästinensische Einrichtung zu besuchen, um nach unseren Familien zu sehen“, sagte Wazwaz.

Nach den von der Hamas angeführten Angriffen auf Israel am 7. Oktober ordnete Walz an, dass die Flaggen der Bundesstaaten in ganz Minnesota auf Halbmast gehisst werden, um die Opfer zu betrauern. Er kritisierte auch diejenigen, die den Angriff nicht verurteilt hatten.

„Wenn Sie am Samstagmorgen keine moralische Klarheit gefunden haben und darauf warten, darüber nachzudenken, was Sie sagen sollten, müssen Sie Ihren Standpunkt neu bewerten“, sagte Walz in der Beth-El-Synagoge in St. Louis Park, Minnesota.

Aktivisten weisen auch darauf hin, dass die Nominierung von Walz auch von liberalen Pro-Israel-Lobbygruppen in den USA gelobt worden ist.

„Wir wissen, dass das Team Harris-Walz für unsere gemeinsamen Werte eintreten, unsere Gemeinschaft schützen und eine kluge, israelfreundliche und friedensorientierte Führung im Ausland anstreben wird. Wir sind voll dabei“, sagte die liberale zionistische Lobbygruppe J Street.

Mark Mellman, Vorsitzender des der Gruppe angeschlossenen PAC Democratic Majority for Israel, bezeichnete Walz als stolzen pro-israelischen Demokraten, der die Beziehungen zwischen den USA und Israel nachdrücklich unterstützt hat“.

Am Mittwoch sagte Asma Mohammed, Kampagnenmanagerin von Vote Uncommitted Minnesota, gegenüber Democracy Now, der Gouverneur habe sich in der Vergangenheit ziemlich klar für Israel ausgesprochen, und das wissen wir“.

