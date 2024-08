https://english.almayadeen.net/articles/analysis/why-the-zionist-entity-decided-to-take-the-risk-of-regional



Palästinensischer WCK-Mitarbeiter Nadi Sallout in Deir al-Balah im Gazastreifen getötet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen



8. August 2024

Die World Central Kitchen sagt, dass der Märtyrer Sallout in seinem Innersten ein Menschenfreund war.

Die World Central Kitchen (WCK) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass eines ihrer palästinensischen Mitglieder, Nadi Sallout, in der Nähe von Deir al-Balah in Gaza getötet wurde.

In einer Erklärung der WCK heißt es, Sallout sei ein „Menschenfreund durch und durch“ und ein „integrales Mitglied des Lagerhausteams“ seit den ersten Tagen der Organisation in Rafah gewesen.

Lesen Sie mehr: UN-Team erhält Leichen von WCK-Mitarbeitern, die von Israel“ getötet wurden

„Unsere Gedanken und unsere Unterstützung sind bei Nadis Familie und dem Rest unseres engagierten Teams auf der ganzen Welt, während wir diesen enormen Verlust betrauern“, sagte die Organisation und fügte hinzu, dass sie weitere Informationen über sein Martyrium veröffentlichen wird, sobald sie verfügbar sind.

Die israelische Besatzungsarmee tötete im April letzten Jahres sieben Mitarbeiter der Zentralküche in Gaza, einen Palästinenser und sechs Ausländer, was die Organisation dazu veranlasste, ihre Arbeit trotz der katastrophalen humanitären Lage, die durch den völkermörderischen Krieg Israels gegen den Gazastreifen und die Blockade grundlegender Überlebenshilfe verursacht wird, einzustellen.

Bei den ausländischen Mitarbeitern handelte es sich um einen Australier, drei Briten, einen Nordamerikaner und einen Polen.

Lesen Sie mehr: José Andrés von WCK sagt, dass der israelische Angriff vorsätzlich und „unverzeihlich“ war

„Israel bekannte sich daraufhin zu dem Anschlag und wurde vor allem von westlichen Ländern verurteilt, die ebenfalls eine „sofortige Untersuchung“ des Verbrechens forderten.

Nach der Ermordung ihrer Mitarbeiter gab die WCK eine Erklärung ab, in der es hieß, dass ihr „Team in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem WCK-Logo und einem Fahrzeug mit weicher Außenhaut in einer entschärften Zone unterwegs war“.

Nach Angaben der Organisation wurden die drei Fahrzeuge der World Central Kitchen angegriffen, nachdem sie Lebensmittel aus einem nahe gelegenen Lagerhaus geladen hatten. Die Organisation behauptete, dass diese Fahrzeuge eindeutig identifizierbar waren und ihre Bewegungen vom israelischen Militär überwacht wurden.

