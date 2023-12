Anti-Palestinian racism is inherent to Zionism and you’re not allowed to talk about it We won’t have truthful discussions about Zionism in this country until people are honest about the fact that anti-Palestinian racism permeates our political culture.

Jonathan Greenblatt von der ADL im Januar 2022. Screenshot aus dem ADL-Video.

Antipalästinensischer Rassismus ist ein fester Bestandteil des Zionismus und man darf nicht darüber reden

Wir werden in diesem Land keine wahrheitsgemäßen Diskussionen über den Zionismus führen können, solange die Menschen nicht ehrlich über die Tatsache sprechen, dass der antipalästinensische Rassismus unsere politische Kultur durchdringt.

Antipalästinensischer Rassismus ist Teil des Zionismus und man darf nicht darüber reden

Von Donald Johnson

10. Dezember 2023

Kürzlich veröffentlichte die New York Times einen Artikel von Charles Blow, einem ihrer regelmäßigen Meinungsautoren, mit dem Titel „The Question of Antizionism and Antisemitism“.

Dies war in den letzten Jahren ein beliebtes Thema – ist Antizionismus antisemitisch? Die liberaleren unter ihnen kommen zu dem Schluss, dass beides nicht dasselbe sein muss, aber sein könnte, während die Hardliner unter den Zionisten sagen, dass sie gleichwertig sind. Mr. Blows Artikel ist ein Beispiel für die erste Gruppe.

Was in der Mainstream-Debatte fehlt, ist das genaue Äquivalent auf der anderen Seite – die Frage des Zionismus und des antipalästinensischen Rassismus. Diese Frage ist in Mainstream-Kreisen tabu und wird wahrscheinlich sogar als antisemitisch angesehen, wenn man sie stellt. Es gab einmal eine UN-Resolution, die Zionismus als Rassismus bezeichnete. Sie wurde zurückgezogen, und im Westen war das das Ende davon.

In seinem Artikel zeigt sich Charles Blow verwirrt darüber, dass Antizionisten die Frage „Hat Israel ein Existenzrecht?“ nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten können. Das Problem bei dieser Frage ist der Subtext – was wird eigentlich gefragt? Ist es die Frage, ob Sie einen Staat unterstützen, der die Rechte der Juden über die Rechte der Palästinenser stellt? Ist es die Frage, ob Israel ein Recht hat, als jüdischer Staat zu existieren, indem es ethnische Säuberungen durchführt? Wenn man einen jüdischen Staat nur haben kann, indem man die Palästinenser vertreibt, und man diesen Gedanken entweder offen oder stillschweigend unterstützt, dann ist das eindeutig Rassismus, aber man darf es nicht sagen. Die Frage scheint also in böser Absicht gestellt worden zu sein.

Eine Frage, die in gutem Glauben gestellt wird, würde zuerst die Ungerechtigkeit bei der Gründung Israels anerkennen und dann fragen, wie diese Ungerechtigkeit auf eine faire oder möglichst faire Weise für alle Beteiligten gelöst werden kann. Aber die Zionisten stellen die Frage nicht auf diese Weise.

Wenn jemand israelische Gräueltaten verteidigt, leugnet oder ignoriert, während er palästinensische Gräueltaten verurteilt, ist es offensichtlich, dass er eine rassistische Doppelmoral hat. Nichts von alledem ist schwer zu verstehen. Und nichts davon darf gesagt werden.

Mr. Blow erzählt Jonathan Greenblatt, dass niemand die Existenzfrage mit einem klaren „Ja“ beantworten würde und –

„Das sei ‚fast unbeschreiblich beleidigend‘, weil er jedes Zögern in dieser Frage mit historischem Antisemitismus und der Leugnung des Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Volkes in Verbindung bringe.“

Das liegt daran, dass Herr Greenblatt glaubt.

„‚Der Zionismus ist grundlegend für das Judentum.‘ Er glaubt, dass die Behauptung, antizionistisch, aber nicht antisemitisch zu sein, so ist, als würde jemand 1963 sagen: ‚Ich bin gegen die Bürgerrechtsbewegung, aber ich bin auch gegen Rassismus.'“

Herr Greenblatt macht also den Zionismus zum zentralen Bestandteil seiner Identität und seiner Religion. In Anbetracht dieser Tatsache kann er die Moral der Gründung Israels nicht in Frage stellen, und außerdem ist jeder andere, der dies tut, unbeschreiblich beleidigend. Er kann sich entscheiden, dies zu glauben, wenn er will, aber niemand sonst sollte sich verpflichtet fühlen, es zu akzeptieren. Wir müssen nicht glauben, dass die Palästinenser kein Recht haben, in ihrer eigenen Heimat zu leben, nur weil Greenblatt dies glaubt. Da seine Überzeugungen implizieren, dass die ethnische Säuberung der Palästinenser gerechtfertigt war, sollten wir nicht mit ihm übereinstimmen, es sei denn, wir haben auch rassistische Verachtung für die Palästinenser.

Nun sagt Greenblatt, er sei bereit, Israel zu kritisieren, aber er setzt sehr klare Grenzen, welche Art von Kritik akzeptabel ist. Man kann die grundlegende Ungerechtigkeit der Gründung Israels nicht in Frage stellen.

Das Interessante an Herrn Blows Artikel ist nicht nur, was Herr Greenblatt sagt, sondern auch die Tatsache, dass es unwidersprochen bleibt. Aber warum? Das Standardklischee, das jeder kennt, ist, dass es einen Konflikt zwischen zwei Völkern gibt, die beide dasselbe Land beanspruchen. Warum also sollen wir Greenblatts Sichtweise, dass es völlig illegitim ist, „Israels Existenzrecht“ zu relativieren, besonders berücksichtigen? Warum kommt Greenblatt damit durch?

Greenblatt ist vielleicht kein Rassist, was die Palästinenser als Individuen betrifft. Wahrscheinlich stören ihn die Schießereien in Vermont. Aber er kann keinen Hinweis darauf ertragen, dass sie ein Recht haben, in ihrer eigenen Heimat zu leben. Sein Zionismus kann nicht mit dem Recht der Palästinenser, in ihrer eigenen Heimat zu leben, koexistieren.

Die NYT veröffentlichte Briefe als Antwort auf diese Kolumne. Einer stammt von Rebecca Rose vom Combat Antisemitism Movement. Sie zitiert die IHRA als Beweis dafür, dass Antizionismus antisemitisch ist, und sagt:

„Wie ironisch, dass es in der heutigen Zeit in den Vereinigten Staaten, wo jede Minderheit geschützt ist und Worte mehr denn je zählen, irgendwie akzeptabel ist, sich als antizionistisch zu bezeichnen, selbst wenn man Jude ist. Das ist beleidigend, absurd und zutiefst antisemitisch“.

Ihr Brief enthält keinen einzigen Hinweis auf die Palästinenser, was auch richtig so ist. Ihrer Ansicht nach haben sie eindeutig keinen Anspruch darauf, in dem Land zu leben, aus dem sie vertrieben wurden, und ihre Existenz ist für ihr Anliegen, das über alle kleinlichen Bedenken hinausgeht, einfach irrelevant. Schon die Erwähnung ihres Standpunkts wäre wahrscheinlich beleidigend, absurd und zutiefst antisemitisch.

Man könnte unzählige Beispiele dieser Art anführen. Das Merkwürdige an diesem Thema in den USA ist, dass wir nur den Antisemitismus wahrnehmen sollen, der zum Teil real ist, zum Teil aber auch nicht, während die ganz offensichtliche Voreingenommenheit gegenüber den Palästinensern nie thematisiert wird, es sei denn, jemand ermordet tatsächlich einen Palästinenser oder ein ehemaliger Regierungsbeamter (der sich mit der palästinensischen Frage befasst hat) startet seinen eigenen wahnsinnigen rassistischen Kreuzzug gegen einen muslimischen Hot-Dog-Verkäufer.

Der vornehmere Rassismus nimmt zwei Formen an. Erstens gibt es natürlich die nicht enden wollende Apologetik für die israelischen Gräueltaten, die nur durch ein paar unbedeutende Eingeständnisse unterbrochen wird, dass die Besatzung etwas ist, das eines Tages beendet werden sollte. Aber zweitens gibt es die ständige rassistische Verwendung des falschen Vorwurfs des Antisemitismus, um jede ernsthafte Kritik an Israel oder dem Zionismus zu unterdrücken. Es wird angenommen, dass eine Seite, und nur eine Seite, die moralische Überlegenheit besitzt und das Recht hat, die andere Seite der Bigotterie zu bezichtigen, und wenn die Anschuldigungen falsch sind, spielt das keine Rolle. Die pro-palästinensische Seite steht immer vor Gericht, und Antizionismus kann antisemitisch sein, aber Zionismus kann niemals in irgendeiner Weise rassistisch sein.

Wir werden in diesem Land keine wahrheitsgemäßen Diskussionen über den Zionismus führen können, solange die Menschen nicht ehrlich über die Tatsache sprechen, dass der antipalästinensische Rassismus unsere politische Kultur durchdringt. Deshalb ist es im US-Diskurs selbstverständlich geworden, dass die Hamas wegen ihrer Verbrechen vernichtet werden muss, aber niemand sagt, dass irgendjemand in der israelischen oder der US-Regierung für den massiven zivilen Tod in Gaza zur Verantwortung gezogen werden sollte. Wie immer ist nur eine Seite böse, nur die Verbrechen einer Seite müssen bestraft werden, nur die Anführer einer Seite gelten als unantastbar, und nur Anhänger der Palästinenser können bigott sein.

Das ist nicht nur rassistisch, sondern offen gesagt auch einfach nur dumm.

Übersetzt mit Deepl.com

Donald Johnson ist ein regelmäßiger Kommentator auf dieser Website, als „Donald“.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …