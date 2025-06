„Antisemitismus“ – Die Entstehung unserer politischen Panik

https://www.counterpunch.org/2025/06/04/antisemitism-the-making-of-our-political-panic/



4. Juni 2025

Am 15. Mai 2025 war Logan Rozos der ausgewählte studentische Redner bei der Abschlussfeier der Gallatin School der NYU. In einer kurzen Ansprache vor einer großen Menge von Dozenten, Studenten, deren Familien und Freunden verurteilte Rozos „die aktuellen Gräueltaten, die derzeit in Gaza mit finanzieller, politischer und militärischer Unterstützung der USA begangen werden“. In seiner kurzen Rede erwähnte er weder Israel noch Juden. Die Rede wurde von den Studenten mit lang anhaltendem Applaus aufgenommen, gefolgt von einigen Buhrufen. In den sozialen Medien wurde Rozos sofort ‚Antisemitismus‘ und „Judenhass“ vorgeworfen. Die NYU, die teuerste Universität des Landes, verurteilte die Äußerungen umgehend und verweigerte Rozos daraufhin die Verleihung seines Diploms. Einen Tag später stand bei der Abschlussfeier der Tisch School der NYU eine Gruppe von Dozenten in voller Tracht auf der Bühne, mit weißen Knebelbinden über dem Mund, die an die Maulkörbe der Sklaven erinnerten. (Logan Rozos ist schwarz und transgender.) Bis heute hat die NYU davon abgesehen, Disziplinarmaßnahmen gegen sie zu ergreifen, vielleicht aus Sorge, die Spannungen weiter anzuheizen.

Die sozialen Kosten der galoppierenden Inflation belasten die vielen, während sie sich für die kleine Gruppe, die von den steigenden Preisen profitiert, als gewinnbringend erweisen. Letztere sind in der Regel diejenigen, die die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen kontrollieren, erstere diejenigen, denen diese Macht fehlt. Die eskalierenden Vorwürfe des Antisemitismus werfen heute ähnliche Fragen auf hinsichtlich der sozialen Kosten der künstlich geschürten politischen Panik: Untergrabung der sozialen Stellung und der Zukunftsaussichten von Kritikern Israels, insbesondere jüngerer Menschen, die weniger institutionelle Unterstützung oder Schutz genießen; Verschärfung der Unsicherheit darüber, was kritisch gesagt und getan werden darf; Verschärfung sozialer Konflikte und Erhöhung der institutionellen Kosten für die Bewältigung der Auswirkungen und Folgen; und letztlich Ausweitung der politischen Kontrolle über Hochschulen.

Vorwürfe von grassierendem Antisemitismus an US-amerikanischen Hochschulen führen zu Untersuchungen durch das Bildungs- und das Justizministerium. Die Trump-Regierung und republikanische Politiker haben diese Vorwürfe vorangetrieben, um eine stärkere Kontrolle über renommierte private und öffentliche Universitäten hinsichtlich der Lehrinhalte zu erlangen und kritische politische Aktivitäten auf dem Campus einzuschränken. Der Fall der NYU verdeutlicht die größeren Dynamiken, die hier am Werk sind.

Ein Schlüsselelement der Strategie Trumps besteht darin, jüdische Spender gegen Verwaltungen, Fakultäten und Studentengruppen sowie Verwaltungen, Fakultäten und Studenten gegeneinander auszuspielen. Damit werden zwei Ziele verfolgt: Erstens werden die Universitäten unter Druck gesetzt, das Denken, Lehren und die Kultur auf dem Campus zu „entliberalisieren“. Und zweitens werden jüdische Befürworter der Hochschulbildung, die traditionell eher demokratisch orientiert sind, gegen progressivere Campus-Gruppen ausgespielt, wodurch die Basis der anti-republikanischen Kräfte weiter untergraben wird. Die Übertreibung des „Antisemitismus“ ist ein Schlüsselelement dieser Strategie, die von der aktuellen israelischen Regierung gefördert und seit langem von israelischen Unterstützergruppen und -organisationen in den USA und weltweit angeheizt wird.

Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Übernahme der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA 2016) als entscheidender Maßstab dafür, was als antisemitisch gilt. Die IHRA-Definition wurde von 40 Staaten übernommen, darunter die USA Das Außenministerium und eine Reihe anderer Institutionen, darunter Universitäten wie Harvard, haben diese Definition als Grundlage für ihre Beschwichtigungspolitik gegenüber der Trump-Regierung übernommen, indem sie sich gegen „Antisemitismus“ aussprechen und ihn sogar verbieten wollen. Die Republikaner im Kongress drängen auf die Verabschiedung des Antisemitism Awareness Act. Dieser würde das Bildungsministerium verpflichten, die IHRA-Definition bei seinen Angriffen auf die Hochschulbildung anzuwenden, wodurch die meisten Kritik an Israel effektiv kriminalisiert würden. Das Gesetz erweitert die Definition von Antisemitismus auf die meisten antizionistischen Äußerungen im Sinne der Bürgerrechtsgesetze. Damit soll kritische politische Meinungsäußerung eingeschränkt werden. Eine Ausnahme, die die Republikaner im Senat eingeführt haben, offenbart die politischen Absichten hinter diesem Gesetz. Die Behauptung, dass Juden Jesus getötet haben, eine seit langem von christlichen Nationalisten vertretene These, würde nicht als antisemitisch gelten (obwohl die IHRA dies ausdrücklich so formuliert hat).

Die Republikaner würden diese Behauptung im Namen der Förderung der Meinungsfreiheit gemäß dem Ersten Verfassungszusatz schützen. Die Empörung darüber war höchstens verhalten. Es scheint, dass nicht jeder tatsächliche Antisemitismus auch „Antisemitismus“ ist. Der Hauptautor der IHRA, Kenneth Stern, Direktor des Center for the Study of Hate am Bard College, hat wiederholt betont, dass die „Arbeitsdefinition“ niemals als staatliches oder rechtliches Prinzip gedacht war.

Vielmehr sei sie als Arbeitsdefinition gedacht, die insbesondere von europäischen Forschern verwendet werden solle, um antisemitische Äußerungen in den vielen Ländern des Kontinents zu beobachten. Stern ist klar: Die IHRA sollte nicht dazu verwendet werden, nicht verächtliche Kritik an Israel oder am Zionismus zu verbieten oder einzuschränken, ungeachtet seiner eigenen Ablehnung solcher Kritik.

Auf den ersten Blick erscheint die Definition der IHRA weitgehend unumstritten, da sie sich auf „Hass gegen Juden“ konzentriert. Würde man „Hass gegen Muslime“ oder ‚Islam‘ einsetzen, könnte sie leicht als vergleichbare Formulierung für Islamophobie dienen. Aber „Hass“ reduziert komplexere Überlegungen auf affektive Kriterien und lässt diskriminierende Gruppenstereotypen oder materielle Dimensionen außer Acht. In Anlehnung an Charles Murray und Dinesh D’Souza hat Christopher Rufo vorgeschlagen, dass die Kriminalitätsrate bestimmter Gruppen es rechtfertigt, schwarze Bewerber für bestimmte Stellen nicht einzustellen oder zuzulassen. Und „positive Diskriminierung“ könnte Gruppenmitglieder auf Kosten von Nichtmitgliedern privilegieren. Theodor Herzl, eine Schlüsselfigur des Zionismus, bot dem Sultan der Türkei bekanntlich kostenlose Buchhaltungsdienste (‚Finanzregulierung‘) durch Juden im Austausch für Palästina als Standort für „den jüdischen Staat“ an. Herzl spielte mit dem abgedroschenen Stereotyp, dass Juden gute Geldverwalter seien, oder, weniger schmeichelhaft, die Shylocks dieser Welt. Donald Trump soll diese Charakterisierung nachgeahmt haben: „Schwarze zählen mein Geld! Ich hasse das. Die einzigen Leute, die ich mein Geld zählen lassen will, sind kleine Männer, die jeden Tag eine Kippa tragen.“ Solche groben Charakterisierungen verstärken das seit langem bestehende antisemitische Klischee, dass Juden das lokale oder globale Finanzsystem kontrollieren.

Angesichts der konzeptionellen Dehnbarkeit des Antisemitismus ist es daher verständlich, warum Stern vor der Übernahme der IHRA als formale Rechtsgrundlage gewarnt hat. Das zunehmend schwierige Terrain, auf dem sowohl Antisemitismus als auch Islamfeindlichkeit agieren, legt nahe, sich eher einer handlungsorientierten Haltung zuzuwenden als einer affektiven Betrachtung, um die Plausibilität von Vorwürfen des Antisemitismus oder der Islamfeindlichkeit zu begründen. Beides sind ausdrückliche oder aktive Feindseligkeiten gegenüber Juden bzw. Muslimen oder ihren Institutionen, die auf der Grundlage von Merkmalen, Handlungen, sozialer Stellung oder Rollen, die der Gruppe als solcher zugeschrieben werden, ausgewählt werden. Dies würde die Anwendbarkeit der Definition weit weniger nebulös und durchlässig machen als die behauptete Grundlage des Hasses. Die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) bietet eine differenziertere Darstellung als die IHRA, die mit meiner hier dargelegten übereinstimmt. Sie unterscheidet zwischen Feindseligkeiten als „Diskriminierung, Vorurteilen, Feindseligkeit oder Gewalt“ gegenüber „Juden als Juden (oder jüdischen Institutionen als jüdisch)“. Feindseligkeit ist eine ablehnende Haltung, die Juden (oder im Falle von Islamophobie Muslime) anders oder aus abwertenden Gründen anders behandelt als andere.

Die JDA bietet eine Reihe sorgfältiger Leitlinien dafür, was als Antisemitismus gilt, insbesondere in Bezug auf Kritik an Israel. Bezeichnenderweise hat ihre Definition weit weniger Akzeptanz, Anwendung oder Diskussion gefunden als die elastischere und leichter zu instrumentalisierende IHRA-Formulierung. Soweit mir bekannt ist, wurde sie von keinem Staat übernommen. Wie die IHRA-Definition lehnt sie jedoch ausdrücklich eine Kodifizierung in Gesetzen ab.

Die Kontroverse um die IHRA dreht sich jedoch weniger um ihre eigentliche Definition als vielmehr um die Beispiele für Antisemitismus, die sie als Heuristik anführt. Die gesamte öffentliche Debatte über die Übernahme der IHRA-Definition geht an der formalen Definition vorbei und erwähnt sie nicht. Stattdessen werden die Beispiele so aufgegriffen, als handele es sich dabei zwangsläufig und ausnahmslos um antisemitische Äußerungen, unabhängig von den Umständen. Die Beispiele dienen damit faktisch als Ersatz für eine Definition.

Eine sorgfältige Lektüre des IHRA-Dokuments erfordert jedoch eine differenziertere, weniger definitive Analyse dessen, was je nach dem „Gesamtkontext“ unter bestimmten Umständen als antisemitische Äußerung „gelten könnte“, ‚könnte‘ oder „dürfte“. Eine schlampige Lektüre der vorläufigen Überlegungen zum „Gesamtkontext“ hat jedoch dazu geführt, dass die IHRA auf eine Vielzahl von Fällen anwendbar ist, wodurch die derzeit geltenden Parameter gelockert wurden und jede konkrete Feststellung mehr oder weniger stark angefochten werden kann. Die überwältigende Wirkung war eine Inflation von Anschuldigungen und eine Unterdrückung der Meinungsäußerung. Bloße Anschuldigungen haben eine Analyse verhindert und wurden zu Schuldzuweisungen. Ihre politische Umsetzung wurde so gestaltet, dass sie bei Einzelpersonen und Institutionen Panik auslöst.

Das achte Beispiel der IHRA, das wohl das wichtigste ist, ist hier besonders aufschlussreich. Als antisemitisch gilt „die gezielte Angriffe auf den Staat Israel, der als jüdische Kollektivität verstanden wird“, es sei denn „die Kritik an Israel ähnelt der Kritik an jedem anderen Land“. (Fünf der elf aufgeführten Beispiele konzentrieren sich auf Aussagen über Israel.) Diese Einschränkung ist für die IHRA so zentral, dass Beispiel 8 wörtlich aus der Präambel zu den elf Beispielen der IHRA übernommen wurde. Die Bedingung wird von denjenigen, die sich auf die IHRA berufen, ausnahmslos ignoriert. Die Definition wird effektiv so gelesen, dass „der größte Teil des Antizionismus als antisemitisch eingestuft wird“.

Bedenken Sie Folgendes: Würde eine Person – nennen wir sie X – sagen, dass sie Russland für seine Behandlung der Ukrainer hasst, würde kaum jemand mit der Wimper zucken. Würde X jedoch sagen, dass sie Israel für seine Behandlung der Palästinenser hasst, würden Israels Unterstützer sie schnell als Antisemitin brandmarken und ihr Leben, wenn nicht sogar ihre Karriere gefährden. Was genau ist der Unterschied? Letzteres würde sicherlich nicht gegen den Wortlaut und, für Stern, gegen den Geist der IHRA-Definition verstoßen. X würde nicht sagen, dass er Juden hasst, sondern den Staat Israel in einer Weise kritisieren, wie man einen anderen Staat, beispielsweise Russland, vernünftigerweise kritisieren kann, wie es die IHRA verlangt, wenn man nicht als antisemitisch gelten will.

Als Reaktion darauf erklärt sich Israel nun nicht nur als jüdischer Staat, sondern als Staat aller Juden. Wenn ein Jude sagt, dass es nicht sein Staat ist, erklärt er damit nicht, dass er kein Jude ist, auch wenn Netanjahus Staat mit dieser Erklärung zu spielen scheint. Er sagt damit, dass Israel nicht der Staat dieses Juden ist, und einer wachsenden Zahl anderer, die in dieser Hinsicht ähnlich denken. Ähnliches könnte man von Russland oder der Ukraine oder fast allen anderen Staaten sagen. Ethnizität lässt sich nicht auf die Zugehörigkeit zu einem Staat reduzieren. Es geht nicht darum, dass man lieber nicht an dessen Gesetze, Kultur oder Politik gebunden sein möchte. Netanjahus kriegerischer Staat ist bereit, das Spektrum und die Vielfalt des Judentums radikal einzuschränken und das offizielle „Judentum“ effektiv auf eine Minderheit einer ohnehin schon ausgeprägten globalen Minderheit zu reduzieren. Dies würde das jüdische Israel weit weniger sicher und verwundbarer machen, als die langjährige jüdische Tradition fortzuführen, die auf die Thora zurückgeht, Fremde aufzunehmen und gerecht mit den Nachbarn zu leben.

Eine sorgfältige Lektüre dieses speziellen IHRA-Beispiels impliziert daher ganz allgemein, dass Kritiker Israels, die vernünftigerweise Einwände gegen jede Definition eines Staates auf der Grundlage reduktionistischer ethnisch-religiöser, nationaler oder rassischer Merkmale erheben, prima facie nicht als antisemitisch gelten können. Ein Kritiker, der die Selbstcharakterisierung der israelischen Regierung in Recht und Politik als „der jüdische Staat“ in Frage stellt, der Juden materiell und rechtlich privilegiert und alle Nichtjuden in materiell diskriminierender Weise benachteiligt, würde nicht nur die Selbstbestimmung oder Souveränität der Juden in Frage stellen. Eine solche Kritik auf eine allgemeine Theorie zu stützen, dass jeder solche Staat letztendlich diejenigen ausschließt, die die (in der Regel sich wandelnden) Kriterien der ethnisch-religiösen Zugehörigkeit nicht erfüllen, ist nicht reduktiv antijüdisch. Staaten, die sich ethnisch-religiös definieren (unabhängig von der Religion), werden fast zwangsläufig repressiv, um ihre ethnische Reinheit aufrechtzuerhalten. Sobald sie sich der Säkularität verschreiben, reduzieren sie in der Regel staatliche Gewalt oder Restriktionen gegenüber Menschen mit anderem ethnischen oder religiösen Hintergrund, auch wenn der Staat möglicherweise Überreste seiner historischen Kultur beibehält, die üblicherweise als „nationaler Charakter“ bezeichnet werden. Letzteres kann unter einer nationalistischen Regierung schädliche Auswirkungen haben, aber im Gegensatz zu ethnisch-religiösen Staaten ist dies bei säkularen Staaten nicht zwangsläufig der Fall.

Diejenigen, die politische Vorwürfe des Antisemitismus übertreiben, haben eine differenziertere Analyse, wie sie hier vorgeschlagen wird, überwiegend ignoriert, wenn nicht sogar abgelehnt. Präsident Trumps Engagement, Antisemitismus von den Hochschulen zu verbannen und nicht-staatsangehörige Kritiker Israels aus dem Land auszuweisen, beruht auf einer reduktiven Gleichsetzung von Ethnizität und politischem Staat. Stern hat Recht. Die meisten Kritikpunkte am Zionismus sollten nicht als antisemitisch angesehen werden, wie es die Unterstützer Israels allzu oft behaupten. Der Zionismus ist schließlich eine politische Ideologie. Er ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für das Judentum. Kritik am Zionismus ist nicht zwangsläufig antisemitisch, es sei denn, sie wird in schädlicher Weise mit dem Judentum in Verbindung gebracht. Diejenigen, die sich gegen politische Kritik am Zionismus verteidigen, reduzieren den Antizionismus meist abwertend auf Antisemitismus. Diese bloße Behauptung schafft jedoch weder eine Tatsache noch einen Schutzschild vor der Justiz.

Die Berichte der Harvard University über Antisemitismus und Islamophobie, die beide am 29. April 2025 veröffentlicht wurden, zeigen, wie viele jüdische und muslimische Mitglieder der Harvard-Gemeinschaft Angst vor Feindseligkeiten auf dem Campus haben. Die Daten sprechen für sich. Weit über 2.000 Fakultätsmitglieder, Mitarbeiter und Studenten der Harvard University nahmen an einer Umfrage teil. Fast die Hälfte der muslimischen (47 Prozent), 15 Prozent der jüdischen und 6 Prozent der christlichen Befragten fühlten sich auf dem Campus körperlich unsicher. Fast alle Muslime (92 Prozent), 61 Prozent der Juden und 51 Prozent der Christen gaben an, Angst davor zu haben, ihre politischen Ansichten zu äußern. Und doch liegt der überwältigende Fokus – in Harvard, in den Medienberichten, in der Trump-Regierung – auf Antisemitismus.

Antisemitismus existiert zweifellos auf dem Campus. Er spiegelt in der Regel den Antisemitismus wider, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Gesellschaft insgesamt vorherrscht. Es ist daher vielleicht nicht überraschend, dass die gemeldeten Zahlen nach der dramatisch unverhältnismäßigen und zunehmend genozidalen Reaktion Israels auf die mörderischen Angriffe der Hamas am 7. Oktober sprunghaft angestiegen sind. Berichte über einen starken Anstieg antisemitischer Vorfälle auf dem Campus müssen jedoch auch sorgfältig aufgeschlüsselt werden. Antisemitische Äußerungen wurden von einigen, vielleicht insbesondere von einer kleinen Zahl von Studenten, verwendet, die Israels Vorgehen in Gaza kritisieren. Ob solche Äußerungen ausschließlich Ausdruck einer tief verwurzelten antisemitischen Überzeugung, gedankenloser Unsensibilität oder der Emotionen des Augenblicks sind, bleibt offen. Es ist unklar, inwieweit die Zunahme der Meldungen dadurch aufgebläht wurde, dass fast jede Kritik an Israels Vorgehen in Gaza als antisemitisch eingestuft wurde, weil sie israelunterstützende jüdische Studierende „unbehaglich“ oder „verstört“ machte. Unklar ist auch, inwieweit Islamfeindlichkeit und anti-palästinensische Feindseligkeiten zugenommen haben: Die Berichte aus Harvard deuten darauf hin, dass dies in deutlich stärkerem Maße der Fall ist als bei Antisemitismus.

Jeder, der sich nach dem 7. Oktober mit Israel identifiziert oder seine Unterstützung für Israel zum Ausdruck bringt, könnte sich aufgrund selbst vernünftig artikulierter Bedenken über die genozidalen Reaktionen des israelischen Staates auf die Angriffe unwohl fühlen. Wie einige bereits angemerkt haben, reagieren Juden verständlicherweise besonders empfindlich darauf, dass Israel des Völkermords beschuldigt wird. In diesem Zusammenhang gibt es auch großen Widerstand dagegen, zuzugeben, dass Israels Führung einen solchen Völkermord vorantreiben könnte. Die Tatsache, dass israelische Unterstützer an Universitäten tendenziell einen dramatischen Anstieg des Antisemitismus melden, während jüdische Kritiker Israels dies nicht tun, deutet darauf hin, dass die zugrunde liegenden Empfindlichkeiten oft dazu führen, dass aus einem Unbehagen heraus Antisemitismusvorwürfe erhoben werden.

Unbehagen allein passt jedoch weder zur Definition der IHRA noch zu der der JDA. Die Spannung zwischen Unbehagen, das manchmal durch unsensible Äußerungen junger Studenten hervorgerufen wird, und scharfen Kritiken von Studenten wie Logan Rozos an der genozidalen Zerstörung wird nicht durch Bildungseinrichtungen gelöst werden, die zu Strafmaschinen geworden sind. Die Völkermordkonvention definiert Völkermord als die vorsätzliche Vernichtung oder Schädigung eines Teils (nicht notwendigerweise aller) einer Gruppe durch Tötung oder Vertreibung. Dafür gibt es in Gaza zahlreiche Belege. Der renommierte Haaretz-Journalist Gideon Levy wies kürzlich darauf hin, dass Netanjahu derzeit die „Ausrottung“ aller Palästinenser in Gaza anstrebt. Der ehemalige Knesset-Abgeordnete und heutige Vorsitzende der rechtsextremen libertären Partei Zehut, Moshe Feiglin, erklärte kürzlich, dass „jedes Kind in Gaza der Feind ist. . . kein einziges Kind aus Gaza wird [in Gaza] übrig bleiben“. Diejenigen, die Israel verurteilen, sowohl Juden als auch Nichtjuden, werden von einigen lautstarken Israel-Unterstützern unter den Lehrkräften und Beobachtern außerhalb des Campus angefeindet, fast immer auf Betreiben oder mit Unterstützung von Israel-nahen Organisationen. Letztere müssen kaum jemals mit Disziplinarmaßnahmen der Universität rechnen, wenn sich ihre Anschuldigungen gegen namentlich genannte Personen oder Gruppen nach eingehenden Untersuchungen durch die Universitätsverwaltung, unter Einbeziehung externer Anwälte, als im schlimmsten Fall erfunden oder zumindest übertrieben herausstellen.

Die unterschiedlichen Reaktionen auf Islamfeindlichkeit oder anti-palästinensische und antisemitische Feindseligkeiten sind bezeichnend. Es gibt keine Berichte über pro-israelische Studenten, die von Schlägern oder der Polizei außerhalb des Campus zusammengeschlagen, von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und ohne ordentliches Verfahren mit Abschiebung bedroht wurden, wie es palästinensisch-freundliche Studenten und Dozenten erlebt haben. Es gibt nur sehr wenige Fälle von Disziplinarmaßnahmen gegen jüdische Verteidiger Israels. Shai Davidai, israelischer Dozent an der Columbia Business School, wurde Ende 2024 vorübergehend vom Campus verwiesen, während Katherine Franke von der Columbia Law School, eine lautstarke Kritikerin Israels, in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen wurde. Es gab eine Flut von Disziplinarmaßnahmen gegen palästinensische oder jüdische Studenten, die Israels anhaltendes Massaker in Gaza kritisierten, ebenso wie gegen diejenigen, die schon lange vor dem 7. Oktober gegen Israels Behandlung der Palästinenser protestierten. Palästinensische (und auch jüdische) Dozenten, die Israel kritisieren, erhalten regelmäßig Morddrohungen.

Regierungssprecher aus den USA und Israel sowie die Mainstream-Medien haben den erschreckenden Mord an zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft in Washington D.C. durch Elias Rodriguez sofort als „antisemitisch“ bezeichnet. Dasselbe gilt für die schrecklichen Brandanschläge von Mohamed Soliman auf Menschen, die am vergangenen Sonntag in Boulder eine Mahnwache für die Freilassung der verbleibenden Geiseln der Hamas abhielten. Dass es keine Rechtfertigung für solche Gewalt gibt, sollte nicht davon ablenken, dass es bislang keine Hinweise darauf gibt, dass beide Anschläge gegen Juden als Juden gerichtet waren. Beide richteten sich gegen Israel wegen seines Krieges gegen die Palästinenser (und nicht nur gegen die Hamas), indem sie dessen Mitarbeiter oder Unterstützer angriffen. In beiden Fällen riefen die Täter „Free Palestine“ und äußerten sich weder vor Ort noch in den sozialen Medien über Juden. Die Morde und Angriffe, die jeweils von Einzeltätern verübt wurden und beide schrecklich waren, werden wahrscheinlich die Gewalt gegen Palästinenser weiter verschärfen und nicht abschwächen. In den zehn Tagen zwischen den Morden in der Botschaft und den Angriffen in Boulder tötete Israel weit über sechshundert Menschen in Gaza, darunter viele, die friedlich an einer Lebensmittelverteilungsstelle anstanden, nachdem Israel zwei Monate lang jegliche Hilfe für Gaza verhindert hatte. Diese Morde fanden in den Medien weit weniger Beachtung als die beiden Ereignisse in den USA. In den Mainstream-Berichten über die Bombenangriffe der IDF wurden die Namen der Getöteten fast vollständig anonym gehalten. Niemand sollte solchen gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sein, egal ob sie von Einzeltätern oder Staaten verübt werden.

Die Unterstellung, Kritiker Israels seien antisemitisch, scheint genau dann zuzunehmen, wenn die israelische Regierung ihre gewalttätigen Pläne in Gaza öffentlich macht und umsetzt. Die Vorwürfe des „Antisemitismus“ gegen Kritiker sind mittlerweile ein Paradebeispiel für eine von Politik und Medien geschürte moralische Panik, wie sie in den 1970er Jahren von Stanley Cohen und Stuart Hall theoretisiert wurde. Die Besorgnis über einzelne Vorfälle wird aufgebauscht, bis sie eine ganze Bevölkerungsgruppe umfasst, deren Mitglieder dann alle ins Visier genommen werden, was die Panik gegenüber dieser Gruppe weiter verschärft. Die ursprüngliche Besorgnis, die mit einer langen historischen Feindseligkeit verbunden ist, verzweigt sich zu einem Stereotyp. Ähnlich wie Rassismus sich historisch in Rassen manifestiert hat, erzeugt die politische Panik die Zielgruppe, nicht umgekehrt.

Die scharfen Angriffe auf Kritiker Israels sind kein Zufall. Sie werden von gut finanzierten Organisationen ausgehen, von denen einige finanziell von israelischen staatlichen Stellen sowie von jüdisch-amerikanischen Milliardären unterstützt werden. StandWithUs, Canary Mission und Betar haben es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um Kritik an Israel zu unterbinden, einschließlich der Weitergabe von Namen israelischer Kritiker an die Trump-Regierung, damit diese ausgewiesen werden können.

„Unbehagen“ und „Angst“ sind psychische Empfindungen, die durch die Fokussierung der IHRA auf Hass bei der Definition von Antisemitismus tendenziell gefördert werden. Dass diese Überlegungen so subjektiv sind, macht inflationären Antisemitismus umso einfacher und politisch wirksamer. Sie bringen die meisten öffentlichen und universitären Verweise auf den „hundertjährigen Krieg“ gegen die Palästinenser zum Schweigen. In Klassenzimmern und Foren haben Anschuldigungen und politisches Theater die Notwendigkeit ersetzt, Argumente zur Unterstützung der Handlungen Israels zu liefern. Man greift meist auf Behauptungen einer „existentiellen Bedrohung“ zurück. Schnelle Vorwürfe einer „existentiellen Bedrohung“ mögen vor dem Hintergrund der Geschichte der Mitte des 20. Jahrhunderts verständlich sein, können aber keine Debatte beenden, geschweige denn Kritik.

Trotz der Vorwürfe ist die Harvard University kaum eine Brutstätte für grassierenden Antisemitismus, die „ein unsicheres Campusumfeld aufrechterhält, das jüdischen Studenten feindlich gesinnt ist und Sympathien für die Hamas fördert“, wie die Direktorin des Heimatschutzministeriums, Kristi Noem, kürzlich vorgeworfen hat. Das heißt nicht, dass es an der Harvard University keinen Antisemitismus gibt oder dass es nach dem 8. Oktober nicht mehr davon gibt als zuvor. Wenn jüdische Organisationen wie Hillel Ziel israelkritischer Proteste sind, kann dies nur dann als antisemitisch gelten, wenn die Campusorganisation in der Vergangenheit Israel bei der Zerstörung des Gazastreifens unterstützt, befürwortet, verteidigt oder rationalisiert hat. Ist dies nicht der Fall, würde eine jüdische Organisation oder Einrichtung – beispielsweise Hillel oder eine Synagoge – allein aufgrund ihrer jüdischen Identität angegriffen werden. Wenn jedoch die Mitglieder oder der Vorstand der Institution als solche Israels Vorgehen in Gaza unterstützt haben, wird Kritik zu einer legitimen öffentlichen politischen Meinungsäußerung. Kritik an der ADL wegen dieser Angriffe würde nicht als antisemitisch gelten, es sei denn, die Kritik enthält offensichtliche antisemitische Stereotypen oder selbstverständliche Vorurteile. Konkret hat die Anti-Defamation League Kritiker von Israels Vorgehen in Gaza angegriffen. Harvard und andere Universitäten wie Columbia haben diese Unterscheidungen im Interesse der Beschwichtigung der Trump-Regierung allzu bereitwillig ignoriert, nur um festzustellen, dass die Zugeständnisse der Universität Trumps politische Kalkulation niemals zufriedenstellen können.

Vorwürfe des Antisemitismus dienen nun als Sackgasse (entschuldigen Sie die Metapher) für die Anerkennung der Art von Völkermord, der vor unseren Augen stattfindet. Völkermorde sind glücklicherweise trotz des tödlichen Leids, das sie verursachen, nie vollständig vollendet worden. Aber wie Juden und Deutsche heute sicherlich beide auf ihre Weise bezeugen können, oder auch Südafrikaner, hinterlassen sie unauslöschliche Spuren nicht nur bei den Opfern und Tätern, sondern auch bei Generationen ihrer Nachkommen.

Wie ich bereits sagte, hat der Antisemitismus etwas zugenommen. Der Anstieg der Meldungen und Anzeigen ist zum Teil auf die Sorge um Israel zurückzuführen, die als Deckmantel für politische Zynik dient. Die Sorge um das Wohlergehen jüdischer Studenten wird übertrieben, die um palästinensische oder muslimische Studenten hingegen unterbetont oder sogar ignoriert. Als Reaktion auf den Antisemitismusbericht der Harvard University erklärte ein Sprecher der Trump-Regierung, dass „die Verletzung von Bundesgesetzen durch Universitäten aufgrund ihrer offensichtlichen Zurückhaltung, jüdische Studenten zu schützen und Bürgerrechte zu verteidigen, einer Institution, die Milliarden an Steuergeldern erhält, nicht würdig ist“. Auf den Harvard-Bericht über Islamophobie reagierten sie mit ohrenbetäubendem Schweigen.

Trumps lautstarke Betonung des Antisemitismus an Hochschulen (angestachelt durch Initiativen wie das „Project Esther“ der Heritage Foundation) wurde ursprünglich durch Elise Stefaniks harte Befragung der damaligen Harvard-Präsidentin Claudine Gay in einer Kongressanhörung zum Antisemitismus an Hochschulen im Dezember 2024 und die darauf folgende Empörung über Gays schwankende Haltung angeheizt. Nach seiner Machtübernahme mobilisierte Trump den Antisemitismus als Streitpunkt, um seine Kontrolle über die Wählerschaft an den Hochschulen zu stärken, die ihm und dem ultrarechten Nationalismus seit langem kritisch gegenüberstand. Diese Haltung hat dazu beigetragen, das Vertrauen in die Wissensvermittlung an den Universitäten zu untergraben, sowohl in den Natur- als auch in den Geisteswissenschaften. Dies wiederum sollte den Anspruch auf eine gottgleiche Autorität des Präsidenten politisch stärken und die Lücke füllen, die durch die Skepsis entstanden war.

„Antisemitismus“ hat der zweiten Trump-Regierung politisch ähnlich gedient wie der Angriff auf die Critical Race Theory den Republikanern von 2020 bis 2022. Das harte Vorgehen gegen den „Antisemitismus“ an den Hochschulen hat dazu beigetragen, einige der dramatischen Einschränkungen der Bürgerrechte durch die Regierung zu verschleiern, ähnlich wie es die Anti-CRT-Kampagnen in konservativen Bundesstaaten und die Anti-DEI- und Anti-Woke-Kampagnen auf nationaler Ebene seitdem getan haben. In ihrem Brief an Harvard, in dem sie behauptet, Harvards Möglichkeit zur Aufnahme internationaler Studierender zu beenden, verknüpfte Direktorin Noem Antisemitismus ausdrücklich mit Harvards „rassistischen ‚Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsrichtlinien‘“. Die Politik des inflationären Antisemitismus dient, kurz gesagt, als schweres Geschütz im Krieg der Konservativen gegen die „Woke“-Bewegung.

Die politischen Unruhen an den Universitäten rund um die Themen Israel und Palästina werfen jedoch eine größere Frage auf. Die Unterstützer Israels, seien es Regierungen, Institutionen oder Einzelpersonen, befürworten zumindest implizit die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und durch Annexion auch aus dem Westjordanland. Diejenigen, die sich in dieser Hinsicht deutlicher äußern, bezeichnen die Palästinenser als „menschliche Tiere“, die durch Bombardierungen, Aushungern oder „Selbstdeportation“ beseitigt werden müssen. Von denjenigen, die Israels Kreuzzug gegen Gaza unterstützen, ist kein einziges Wort der Verurteilung zu Feiglins Aufruf „Tötet alle Babys in Gaza“ zu hören. Der „inflationäre Antisemitismus“ ist die rationalisierende Legitimation dieses Kreuzzugs.

Die politische Panikmache rund um den Antisemitismus hat also die Angst vor seinem Auftreten noch verstärkt. Und diese erhöhte Angst wiederum neigt dazu, ihn überall zu sehen, in jeder kritischen Äußerung zu Israels Handlungen, in jeder Verurteilung seiner Exzesse. Die Panikmache liefert die „Beweise“.

Die größere Frage betrifft dann die schwierige Aufgabe, angesichts all dessen nicht nur Versöhnung zu erreichen, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und sich mit dem zu befassen, was derzeit noch unmöglicher erscheint: Wie kann man zusammenleben, über Trennlinien wie Grenzen hinweg, aber auch ganz konkret als Nachbarn, als Partner in Politik und Wirtschaft, ja sogar als Freunde und Liebende? Was wäre nötig, um Wege zu finden oder wirklich reparativ zu schaffen, wie man Seite an Seite zusammenleben kann, auf dem Campus und in Klassenzimmern, in Städten und auf dem Land, im Austausch miteinander, anstatt durch ideologische oder tatsächliche Mauern voneinander abgeschottet? Der inflationäre Antisemitismus dient dazu, selbst das Denken über diese Möglichkeit auszuschließen, geschweige denn ihre Verwirklichung.

Die politische Panik vor „Antisemitismus“ zeigt sich daran, dass alles, was Israel kritisch gegenübersteht, nun unter diesem Begriff abgetan werden kann. Vor vier Jahren brandmarkte Christopher Rufo die Critical Race Theory als kommunistischen Komplott, der in den 1960er Jahren von vier jüdischen europäischen Philosophen ins Leben gerufen worden sei. Diese Behauptung wurde von seinen prominenten Anhängern wie Ted Cruz, Ron DeSantis und Mark Levine trotz zahlreicher Beweise für ihre vollständige historische Erfindung bis zum Überdruss wiederholt. Niemand zeigte auch nur die geringste Besorgnis darüber, dass diese Behauptung ein klassischer Trope des naziähnlichen Antisemitismus ist, wie man ihn nur finden kann.

Die politische Instrumentalisierung des „Antisemitismus“ – der nur dann nicht lautstark angeprangert wird, wenn er allzu unbequem ist – entzieht diesem Vorwurf die notwendige Kraft, wenn er wirklich als zeitgemäße Waffe gegen tödliche Angriffe auf Juden und Palästinenser gebraucht wird. Frantz Fanon hat bekanntlich erklärt, dass Schwarze aufmerksam sein sollten, wenn Juden angegriffen werden, da sie die Nächsten sein könnten. Wir könnten heute sagen, dass Juden besonders aufmerksam sein sollten, wenn Palästinenser angegriffen werden, vor allem von Israel und seinen Unterstützern. „Antisemitismus“ macht heute die Verteidigung gegen den viel gefährlicheren Antisemitismus der christlichen Nationalisten machtloser, wenn diese morgen die derzeit bequeme Umarmung des jüdisch-christlichen Aufstiegs nicht mehr als nützlich erachten.

Das sind die Herausforderungen unserer Zeit, die heute angesichts ideologischer Elastizität und Panikmache so drängend sind wie eh und je. Sie erfordern eine Antwort von jedem Einzelnen von uns und von der Universität, die wir uns für unsere Welt wünschen. Letztendlich geht es darum, wie wir uns individuell und gemeinsam dafür entscheiden, unsere Menschlichkeit zu leben.

