Wie Deutschlands ehemalige Außenministerin Gaza im Stich ließ – und dann einen Spitzenposten bei der UNO bekam

Pauline Ertel

4. Juni 2025

Baerbocks unermüdliche Unterstützung Israels trotz des massiven Leids palästinensischer Frauen und Kinder entlarvte ihre „feministische Außenpolitik“ als hohl

Annalena Baerbock, damals Außenministerin, spricht im Februar 2025 in Berlin (Tobias Schwarz/AFP)

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben am Montag die Nominierung der ehemaligen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock als nächste Präsidentin der Generalversammlung bestätigt.

Als Vorsitzende der 80. Sitzung wird Baerbock die Arbeit des UN-Gremiums leiten, das allen 193 Mitgliedstaaten als Forum zur Koordinierung internationaler Fragen dient.

Ihre Nominierung war von Anfang an umstritten, da ihr vorgeworfen wurde, die erfahrene deutsche Diplomatin Helga Schmid, die eine Schlüsselrolle beim Iran-Atomabkommen von 2015 gespielt hatte, um den Posten gebracht zu haben. Deutschland hatte ursprünglich Schmid für das Amt nominiert, sie jedoch später durch Baerbock ersetzt, die nach den Wahlen im Februar ihr Kabinettsamt verloren hatte.

In ihrer Antrittsrede am Montag bekräftigte Baerbock ihren Respekt vor dem humanitären Völkerrecht und ihr Engagement für die Wahrung „einer Welt, in der jeder Mensch in Frieden und Würde leben kann“.

Ein Blick auf ihre Leistung als Außenministerin zeigt jedoch keine Erfolgsbilanz bei der Wahrung der Menschenrechte, sondern vielmehr ein völliges Versagen in diesem Bereich, vor dem Hintergrund der Komplizenschaft des deutschen Staates beim Völkermord in Gaza.

Baerbock trat ihr Amt 2021 mit einer selbsternannten „feministischen Außenpolitik“ als Leitprinzip an und versprach, dass sich ihre Bemühungen als Außenministerin auf die Rechte, Vertretung und Ressourcen von Frauen und marginalisierten Gruppen konzentrieren würden. Der Schutz von Frauen in bewaffneten Konflikten gehörte zu ihren 10 wichtigsten Leitlinien.

Doch während ihrer Amtszeit als Außenministerin führte Israel seine Völkermordkampagne in Gaza, die nun schon fast 20 Monate andauert. Mehr als 54.000 Palästinenser wurden getötet, mehr als die Hälfte davon waren Frauen und Kinder, wie lokale Gesundheitsbehörden mitteilten.

Inmitten dieser Angriffe hat Deutschland Israel weiterhin mit Waffen im Wert von Hunderten Millionen Dollar beliefert. Zwischen dem 7. Oktober 2023 und Mitte Mai 2025 hat die deutsche Regierung nach eigenen Angaben Ausfuhrgenehmigungen für Waffenlieferungen an Israel im Wert von insgesamt 485,1 Millionen Euro (554,3 Millionen Dollar) erteilt, wobei das Tempo der Ausfuhren in den ersten Monaten des Krieges, bevor die internationale Kritik laut wurde, erheblich höher war.

Mitschuld am Völkermord

Unter dem Banner des deutschen Staatsrats („Staatsräson“), der umstrittenen Idee, dass Deutschlands nationale Interessen von der Sicherheit Israels abhängig sind, hat der ehemalige Kanzler Olaf Scholz Deutschland erneut zur Mitschuld am Völkermord geführt. Das Mantra, „fest an der Seite Israels zu stehen“, wurde von verschiedenen deutschen Politikern unzählige Male wiederholt und wurde mit jedem Schritt der sich verschärfenden humanitären Krise in Gaza schmerzhafter.

Als Außenministerin hätte Baerbock viel tun können, um sich dem zu widersetzen. Sie hat sich dagegen entschieden.

Das soll nicht heißen, dass sie keine Besorgnis über Israels Vorgehen in Gaza oder die Notlage der Zivilbevölkerung geäußert hätte. Baerbock betonte wiederholt die Bedeutung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts, forderte einen Waffenstillstand und hob die Notwendigkeit weiterer Hilfslieferungen in das belagerte Gebiet hervor.

Gleichzeitig bekräftigte sie jedoch immer wieder das Recht Israels auf „Selbstverteidigung“, wodurch sie ihre Appelle zur Hilfe für die palästinensische Bevölkerung in Gaza untergrub und sich leicht angreifbar für Vorwürfe der Heuchelei machte.

Ihre Rede vom vergangenen Oktober ist ein typisches Beispiel dafür. „Selbstverteidigung bedeutet nicht nur, Terroristen anzugreifen, sondern sie zu vernichten. Wenn sich Hamas-Terroristen hinter Menschen, hinter Schulen verstecken … verlieren zivile Orte ihren Schutzstatus, weil Terroristen ihn missbrauchen“, sagte Baerbock während einer Parlamentssitzung zum Jahrestag des von der Hamas angeführten Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023.

Während sie sich auf die Leitung der 80. UN-Generalversammlung vorbereitet, hat Baerbock noch keine Fehler in ihrer Haltung gegenüber Gaza eingeräumt.

Sie fügte hinzu: „Deshalb habe ich gegenüber der UNO klar zum Ausdruck gebracht, dass zivile Gebiete ihren Schutzstatus verlieren können, weil sie von Terroristen missbraucht werden.“

Nur wenige Tage vor ihrer Rede hatten israelische Streitkräfte eine weitere Schule und Moschee angegriffen, in denen Vertriebene im Zentrum von Gaza Zuflucht gesucht hatten, und dabei mehr als zwei Dutzend Palästinenser getötet.

Zwischen Oktober 2023 und April 2024 traf Baerbock sieben Mal mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen. Sie versäumte es jedoch, sich öffentlich für die Rechte palästinensischer Frauen in bewaffneten Konflikten einzusetzen, ein zentraler Bestandteil ihrer „feministischen Außenpolitik“ – obwohl unzählige Frauen in Gaza Fehlgeburten erlitten oder ihre Kinder verhungern mussten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht einer unabhängigen UN-Kommission kam zu dem Schluss, dass die systematische Zerstörung von Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung durch Israel in Verbindung mit Beschränkungen der medizinischen Versorgung zum Tod von Müttern und Neugeborenen geführt habe. Der Bericht stellte fest, dass die israelischen Streitkräfte „den Palästinensern in Gaza, insbesondere Frauen, Mädchen und kleinen Kindern, diese Lebensbedingungen absichtlich auferlegt haben“ und dass „solche Handlungen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Völkermord darstellen“.

Baerbock hat sich zu dem Bericht nicht geäußert.

Rhetorischer Wandel

Als Reaktion auf Baerbocks Rede vom Oktober 2024, in der sie die israelischen Angriffe auf zivile Ziele rechtfertigte, unterzeichneten mehr als 300 Wissenschaftler*innen einen Brief, in dem sie die deutsche Regierung aufforderten, ihre Äußerungen zurückzunehmen und sich zu entschuldigen. Unterdessen wurde eine Online-Petition, in der ihr Rücktritt gefordert wurde, von Tausenden von Menschen unterzeichnet.

Wenn Baerbock es mit den Menschenrechten und der Sicherheit von Frauen ernst gemeint hätte, wäre der richtige Schritt gewesen, aus einer Regierung auszutreten, die Israels Völkermordkrieg gegen Gaza unterstützt hat. Eine echte „feministische Außenpolitik“ ist mit solchen Gräueltaten nicht vereinbar.

Doch bis heute, während sie sich auf die Leitung der 80. UN-Generalversammlung vorbereitet, hat Baerbock noch keine Fehler in ihrer Haltung gegenüber Gaza eingeräumt.

Die Untätigkeit ihrer Regierung wird angesichts der jüngsten Änderung der Rhetorik gegenüber Israel durch den im vergangenen Monat ins Amt gekommenen Kanzler Friedrich Merz noch tragischer.

Kurz nach seinem Wahlsieg im Februar versprach Merz, „Wege und Mittel“ für einen Besuch Netanjahus in Deutschland zu finden. Die deutsche Öffentlichkeit nahm die Tatsache, dass dies gegen den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Ministerpräsidenten verstoßen würde, kaum zur Kenntnis. Dabei hatte Deutschland maßgeblich an der Gründung dieser Institution mitgewirkt. Schließlich waren seine Äußerungen für Staatsbeamte nichts Ungewöhnliches.

Doch letzte Woche kam es zu einer 180-Grad-Wende in der Rhetorik.

Merz, der als wesentlich konservativer gilt als sein sozialdemokratischer Vorgänger Scholz, sprach aus, was langjährige Kritiker der deutschen Unterstützung für den Krieg nie zu hören geglaubt hätten: „Was die israelische Armee derzeit im Gazastreifen tut – ich verstehe ehrlich gesagt nicht mehr, was damit bezweckt wird“, sagte Merz in einem Fernsehinterview. „Der Zivilbevölkerung solches Leid zuzufügen, wie es in den letzten Tagen zunehmend der Fall war, kann nicht länger als Kampf gegen den Terrorismus der Hamas gerechtfertigt werden.“

Es ist schwer zu begreifen, dass es mehr als 54.000 getötete Palästinenser, die vollständige Zerstörung des Gazastreifens und weit verbreitete Bilder hungernder Kinder brauchte, damit ein deutscher Kanzler die unerschütterliche Unterstützung seines Landes für Israel überdenkt.

Noch schwerer zu begreifen ist, dass ein ehemaliger Außenminister, dessen Regierung der Beihilfe zum Völkermord beschuldigt wird, eine Spitzenposition in genau der Organisation übernehmen kann, die sich der Verhinderung von Völkermord und der Wahrung des Völkerrechts verschrieben hat.

Pauline Ertel ist Journalistin bei Middle East Eye und berichtet über eine Vielzahl von Themen aus dem Nahen Osten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Palästina. Sie hat einen Hintergrund in Internationalen Beziehungen und Politischer Theorie.

