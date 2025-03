Antony Loewenstein Wie das Labor Palästina unsere Welt definiert

Antony Loewenstein | Substack Palestine, politics and prose. Click to read Antony Loewenstein, a Substack publication with tens of thousands of subscribers.

Wie das Labor Palästina unsere Welt definiert

Inmitten eines zunehmenden globalen Konflikts ist Israel ein wichtiger Waffenlieferant und Vorbild in einer Trump-freundlichen Ära der Autokratie

Antony Loewenstein

04. März 2025

Trump 2.0 hat gerade erst begonnen, aber es ist bereits klar, dass er eine massive Schrumpfung des Fußabdrucks des US-Imperiums (zumindest seiner Soft Power) befürwortet. Für eine Nation, die seit 80 Jahren stolz die Weltpolitik dominiert, scheint das Weiße Haus heute zu glauben, dass Mobbing der Weg ist, die Welt zu regieren.

Frühere US-Regierungen waren nicht schüchtern, Nationen zu bedrohen, die sich nicht ihrem Willen beugten, aber jetzt ist es offensichtlich und in aller Munde. Bei einigen kleinen Staaten mag es einen Beitrag leisten, aber die multilaterale Welt ist gekommen, um zu bleiben, und wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter ausbreiten.

Trotz der massiven Kürzung der Auslandshilfe ist Israel eines der Länder, das weiterhin beispiellose Mengen an Waffen und sogenannter Hilfe aus den USA erhält (12 Milliarden US-Dollar seit Trumps Amtsantritt).

Israel ist der neuntgrößte Waffenproduzent der Welt und sein Völkermord in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 hat zu einem boomenden Verteidigungssektor geführt.

Die globale Rüstungsindustrie boomt, da zahlreiche Konflikte und Kriege zu einer zunehmenden Instabilität auf unserem Planeten beitragen.

Aber was in Palästina beginnt, bleibt nicht dort, und eine große Anzahl von Staaten kauft kampferprobte Raketen, Drohnen, Überwachungs- und Grenzschutztechnik sowie Satelliten, um sie gegen ihre eigenen „Feinde“, ob im In- oder Ausland, einzusetzen.

Die jüngste Veröffentlichung meiner Filmserie „The Palestine Laboratory“, die auf meinem gleichnamigen Weltbestseller basiert und auf Al Jazeera English ausgestrahlt wurde, zieht weiterhin ein großes internationales Publikum an. Der Dokumentarfilm wurde in Zusammenarbeit mit der großartigen britischen Produktionsfirma Black Leaf Films und dem Regisseur Dan Davies produziert und ist eine globale Untersuchung darüber, wie das Palästina-Labor in Palästina funktioniert, bevor es in die ganze Welt exportiert wird.

