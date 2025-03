/dpyne.substack.com/p/standing-up-to-zelensky-in-the-oval?utm_source=post-email-title&publication_id=824904&post_id=158257332&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Sich Selenskyj im Oval Office entgegenzustellen, war Trumps Sternstunde

Nach drei Jahren der Unterstützung durch die USA gelang es Selenskyj, die amerikanisch-ukrainische Allianz innerhalb weniger Minuten zu sprengen, als die Trump-Regierung als Reaktion darauf jegliche militärische Unterstützung der USA für Kiew aussetzte.

David T. Pyne

04. März 2025

Das Treffen von Präsident Donald J. Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Oval Office geriet außer Kontrolle, als Zelensky zunehmend kämpferisch gegenüber Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance auftrat, was dazu führte, dass die US-Unterstützung für die Kriegsanstrengungen der Ukraine vollständig versiegte.

Als ich vor einer Woche meinen Artikel mit dem Titel „Präsident Trump zieht gegen Zelensky in den Krieg und bezeichnet ihn als ‚Diktator ohne Wahlen‘ veröffentlichte, in dem ich davor warnte, dass Selenskyj Trump dazu provozieren könnte, die gesamte US-Militärhilfe für die Ukraine einzustellen, hatte ich keine Ahnung, wie schnell sich meine Befürchtungen bewahrheiten würden. In einem atemberaubenden Spektakel im Oval Office, das am Freitag live im nationalen Fernsehen übertragen wurde und in der Geschichte der USA beispiellos ist, beging der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diplomatischen Selbstmord in einem erfolgreichen Versuch der Selbstverbrennung, scheinbar ohne sich der schlimmen Folgen für sein Regime und seinen zukünftigen politischen Machterhalt bewusst zu sein. Selenskyj wurde als das zweite Kommen von Winston Churchill gefeiert, was ein komischer Vergleich ist, wenn man bedenkt, dass Churchill alles daran setzte, sich mit den Sowjets zu verbünden, sie massiv aufzurüsten und feige die Hälfte Europas, einschließlich der Ukraine, an eben diese Russen zu übergeben, die vor drei Jahren in die Ukraine einmarschiert sind. Vielleicht wäre es besser, Selenskyj mit Napoleon Bonaparte zu vergleichen, wenn man seine winzige Statur und sein autoritäres Regime bedenkt.

In dieser Zeit haben sich Dutzende westlicher Staats- und Regierungschefs vor Selenskyj verbeugt, als wäre er der Anführer einer unabhängigen und souveränen Großmacht wie Großbritannien oder Frankreich und nicht der Anführer eines militärischen Protektorats der USA, das für seine Sicherheit vollständig von fortgesetzten westlichen Waffenlieferungen abhängig ist, um seinen Krieg gegen Russland fortzusetzen. Unzählige US-amerikanische und europäische Politiker sowie Hollywood-Schauspieler haben sich geradezu darum gerissen, ihre quasi-religiösen Pilgerreisen nach Kiew zu unternehmen, um ihm ihren Respekt zu erweisen und seine mutige Kriegsführung zu loben. Daher muss es für Selenskyj ein Schock gewesen sein, als Präsident Donald J. Trump am Freitag zeigte, dass er sich nicht belehren und manipulieren lässt, um seinen Anweisungen Folge zu leisten.

Es begann damit, dass Präsident Trump Selenskyj im Weißen Haus begrüßte. Danach führten sie Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch, gefolgt von einer kurzen Diskussion im Oval Office, an der Regierungsvertreter und ukrainische Beamte sowie einige Mitglieder der US-amerikanischen und internationalen Presse teilnahmen. Berichten zufolge sagten Trumps Berater ihm mehrfach, dass es für Selenskyj respektvoller wäre, im Weißen Haus einen Anzug zu tragen, aber er lehnte ab, was Trump als respektlos empfand und ihn sichtlich irritierte, da es das erste war, worauf er bei Selenskyjs Ankunft hinwies. Wenn man sich das gesamte fünfundvierzigminütige, im Fernsehen übertragene Treffen ansieht, bei dem Selenskyj Präsident Trump wiederholt unterbrach und ihm widersprach, ist es erstaunlich, dass er so lange die Ruhe bewahren konnte. Der öffentliche Teil des Treffens verlief recht reibungslos, bis Selenskyj in den letzten zehn Minuten Vizepräsident J.D. Vance dafür kritisierte, dass dieser zu Diplomatie und einem Ende des Krieges aufgerufen hatte, und fälschlicherweise behauptete, man könne Putin nicht trauen, weil er gegen die Bedingungen des Minsk-II-Abkommens verstoßen habe, obwohl es in Wirklichkeit die Ukraine war, die gegen die Bedingungen dieses Abkommens verstoßen hatte, indem sie sich weigerte, ukrainische Neonazi-Milizen aus dem Donbass abzuziehen, was eine Voraussetzung für die Rückgabe des Donbass an die Ukraine war.

Auf die Frage, ob er Putin und die russische Aggression verurteilen würde, antwortete Trump, dass er ein wirklich neutraler Vermittler sein wolle, um ein dauerhaftes Ende des Konflikts auszuhandeln. Trump machte seine Position deutlich, indem er erklärte, dass er in dem Konflikt „in der Mitte“ stehe und „für beide Seiten“ sei, für die Ukraine und für Russland. Präsident Trump erklärte auf bewundernswerte Weise, dass die USA weder mit Russland noch mit der Ukraine verbündet sind, sondern dass die USA im Einklang mit den nationalen Sicherheitsinteressen der USA und den Interessen des internationalen Friedens und der Stabilität handeln und nicht mit den autokratischen persönlichen Macht- und Finanzinteressen von Selenskyj. Wie erfrischend ist es, einen Präsidenten zu haben, der in Bezug auf die Außenpolitik, die Handelspolitik, die Einwanderungspolitik und die Grenzsicherheit der USA zur Abwechslung Amerika an die erste Stelle setzt!

Selenskyj kam am Freitag ins Weiße Haus, um Trump zu treffen und angeblich ein Rahmenabkommen zu unterzeichnen, das weder die USA noch die Ukraine zu irgendetwas verpflichten würde, sondern stattdessen dazu dienen sollte, die angespannten Beziehungen zwischen der Trump-Regierung und dem Selenskyj-Regime wiederherzustellen. Stattdessen hielt er dem Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Vortrag darüber, dass seine wichtigste außenpolitische Initiative – die Beendigung des amerikanischen Stellvertreterkriegs mit Russland in der Ukraine und die Schaffung einer historischen geopolitischen Partnerschaft für den Frieden mit der Russischen Föderation – zum Scheitern verurteilt sei, weil man, wie er sagte, „Putin nicht trauen könne“, dass er ein Friedensabkommen einhalten werde.

Der hitzige Austausch mit Präsident Trump und Vizepräsident Vance konzentrierte sich auf Selenskyjs Weigerung, das Mineralienabkommen zu unterzeichnen, seine Weigerung, einem Waffenstillstand zuzustimmen oder ein Friedensabkommen mit Russland zu akzeptieren, und seinen absoluten Mangel an Dankbarkeit dafür, dass die USA der Ukraine 200 Milliarden Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt haben, ohne die die Ukraine vor drei Jahren gezwungen gewesen wäre, die russischen Friedensbedingungen zu akzeptieren. Hier sind einige der Hauptstreitpunkte, die während des Treffens angesprochen wurden:

„Wir haben es auf die Art von Joe Biden versucht, indem wir uns auf die Brust klopften und so taten, als seien die Worte des Präsidenten der Vereinigten Staaten wichtiger als seine Taten“, sagte Vance. „Was Amerika zu einem guten Land macht, ist, dass Amerika sich in der Diplomatie engagiert.“

Das war zu viel für Selenskyj, der mit ansehen musste, wie Russland wiederholt diplomatische Vereinbarungen getroffen und diese mit Leichtigkeit gebrochen hat. Der ukrainische Staatschef legte die Geschichte von der russischen Invasion in Georgien im Jahr 2008 bis zur Invasion der Ost-Krim im Jahr 2014 dar, bevor er wissen wollte: „Von welcher Art von Diplomatie, J.D., sprechen Sie?“

Als Vance antwortete, dass „die Art von Diplomatie“ die Art sei, die „die Zerstörung Ihres Landes“ beenden würde, versuchte Selenskyj, sich einzumischen. Vance entgegnete, es sei „respektlos“, die Angelegenheit öffentlich vor den Medien auszutragen, worauf Selenskyj erneut protestierend unterbrach: „Waren Sie schon einmal in der Ukraine?“ Es folgte eine längere Diskussion, in der es um Vorwürfe der Undankbarkeit ging. Trump brach erst aus, als Selenskyj warnte, dass die USA die Bedrohung durch Russland „in Zukunft spüren“ würden.

Selenskyj deutete dann an, dass die Vereinigten Staaten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aufgrund der geografischen Lage noch nicht spüren würden, dies aber in Zukunft tun würden, was Trump aus der Fassung brachte.

„Sagen Sie uns nicht, was wir fühlen werden, denn Sie sind nicht in der Position … zu bestimmen, was wir fühlen werden“, erwiderte Trump. „Wir werden uns sehr gut und sehr stark fühlen. Sie sind jetzt in keiner sehr guten Position.“

„Sie waren im Oktober in Pennsylvania und haben für die Opposition Wahlkampf gemacht“, sagte Vance. „Würden Sie bitte ein paar anerkennende Worte für die Vereinigten Staaten von Amerika und den Präsidenten finden, der versucht, Ihr Land zu retten?“

Selenskyj schien deutlich frustriert zu sein, als Trump und Vance ihre Einschätzung der Ukraine als ein Land darlegten, das seinen Krieg mit Russland verliere und amerikanische Unterstützung benötige, um eine Chance auf künftigen Frieden und Sicherheit zu haben.

Der Streit eskalierte weiter, als die Teilnehmer ihre Stimme erhoben und sich gegenseitig Vorwürfe machten. „Sie spielen mit dem Leben von Millionen von Menschen“, sagte Präsident Donald Trump zu Selenskyj. „Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg, und was Sie tun, ist sehr respektlos gegenüber dem Land, diesem Land [den Vereinigten Staaten], das Sie unterstützt hat.“

Axios zitierte einen hochrangigen US-Beamten, der sagte: „Mehrere Tage lang haben uns die Ukrainer mit diesem Mineraliengeschäft hingehalten, und heute war der Wendepunkt. Die Blankoscheck-Ära für Selenskyj in Washington ist vorbei, und das hat er nicht begriffen.“ Der Beamte des Weißen Hauses bestand darauf, dass die Explosion während des Treffens kein vorsätzlicher Hinterhalt war. „Unser Plan war es, das Mineralienabkommen zu unterzeichnen und in diese Wirtschaftspartnerschaft einzusteigen und auf Frieden hinzuarbeiten.“

Anstatt versöhnlich zu sein und zu versuchen, eine gemeinsame Basis mit Präsident Trump zu finden, unterbrach Selenskyj Präsident Trump mehrmals unhöflich, behauptete fälschlicherweise, die Ukraine kämpfe allein, stritt mit Vizepräsident Vance darüber, dass Diplomatie kontraproduktiv sei, weil „Putin nicht vertraut werden kann“, und beschuldigte Trump sogar, Putins Standpunkte zu wiederholen. Während des Treffens verdrehte der ukrainische Staatschef die Augen und verschränkte trotzig die Arme, während des hitzigen bilateralen Treffens, das einen fast zehnminütigen Streit zwischen Selenskyj, Trump und Vance beinhaltete.

Seine scheinheilige Belehrung, seine arrogante Haltung und seine unaufhörlichen respektlosen Unterbrechungen des Präsidenten und des Vizepräsidenten führten wenig überraschend dazu, dass der Präsident den korruptesten autokratischen Diktator Europas und sein Gefolge kurzerhand aus dem Weißen Haus verwies, nachdem er das geplante Mittagessen, die Unterzeichnungszeremonie und die Pressekonferenz, die für den späteren Nachmittag angesetzt waren, abgesagt hatte. Selenskyj hat nicht erkannt, dass er nicht in der Position ist, Präsident Trump im Oval Office die US-Außenpolitik zu diktieren. Aufgrund seiner Handlungen am Freitag scheint er alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Trump dazu zu bringen, jede einzelne von Putins Friedensbedingungen zu akzeptieren, wenn nicht sogar die Seiten zu wechseln und Russland statt der Ukraine im Krieg zu unterstützen. Nicht lange danach sprach Trump mit Reportern und erklärte, dass Selenskyj ins Weiße Haus zurückkommen wolle, um die Wogen zu glätten, aber Trump könne dies aufgrund der Respektlosigkeit, die Selenskyj ihm zuvor entgegengebracht habe, nicht zulassen.

Nach dem Wutanfall von Selenskyj im Oval Office gab das Weiße Haus eine Erklärung ab, in der es hieß, dass Präsident Trump und Vizepräsident Vance sich für das amerikanische Volk einsetzen und zeigen, dass die meisten Ukrainer ein Ende des Krieges wollen, dass die ukrainische Armee erschöpft ist, ihr die Arbeitskräfte ausgehen und sie sich ihrem Zusammenbruch nähert, wobei die Desertionen so hoch wie nie zuvor sind und die Ukraine auf dem Weg zu einem vollständigen militärischen Zusammenbruch ist. Wie Vizepräsident Vance feststellte, ist es für Männer im Alter von 25 bis 60 Jahren in der „demokratischen“ Ukraine eine Tatsache des täglichen Lebens, dass sie Gefahr laufen, von Schlägern der ukrainischen Regierung verprügelt und mit wenig bis gar keiner Ausbildung in einem nicht zu gewinnenden Krieg an die Front geschickt zu werden, um dort zu sterben. Sie verstehen, dass es für sie ein Selbstmordkommando ist, an die Front geschickt zu werden, um gegen die Russen zu kämpfen, die derzeit an der Ostfront eine Überlegenheit von fünf zu eins genießen, und sie sträuben sich verständlicherweise dagegen, der letzte Ukrainer zu sein, der in einem nicht zu gewinnenden Krieg stirbt, von dem die meisten Ukrainer hoffen, dass Trump ihn in den nächsten Monaten beenden kann. Kein Wunder, dass die Moral der ukrainischen Armee auf dem Tiefpunkt ist und die Desertionsrate in die Höhe schnellt, wobei sich ganze im Westen ausgebildete „Elite“-Brigaden auflösen, bevor sie die Front erreichen.

Es war Präsident Donald J. Trumps Sternstunde, als er sich im Oval Office einem korrupten, autokratischen Tyrannen entgegenstellte, der von Vizepräsident JD Vance nachdrücklich unterstützt wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist wahrscheinlich der größte Hochstapler der Welt. Er ist es gewohnt, willensschwache westliche Staats- und Regierungschefs zu manipulieren und zu erpressen. Er ist es gewohnt, Hunderte Milliarden Dollar von Trumps notorisch schwachem und korruptem Vorgänger zu erpressen. Möglicherweise konnte er dies erreichen, indem er damit drohte, die Tonbänder zu veröffentlichen, auf denen Biden 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld für sich und seinen Sohn Hunter forderte, im Gegenzug dafür, dass er drohte, 1 Milliarde Dollar an US-Steuergeldern zurückzuhalten, um Druck auszuüben, falls der ehemalige Präsident der Ukraine nicht bereit wäre, den Staatsanwalt zu entlassen, der die Geschäfte seines Sohnes mit dem korrupten ukrainischen Unternehmen Burisma untersuchte. Da Trump jedoch ein Selfmade-Milliardär und unbestechlich ist, hatte Selenskyj keine Druckmittel oder, wie Präsident Trump gerne sagt, „keine Karten“, um Trump dazu zu bringen, einer US-Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach dem Krieg zuzustimmen, geschweige denn, weitere zig Milliarden Dollar für sein korruptes und zunehmend totalitäres Regime locker zu machen. Ganz einfach: Präsident Trump hat sich als immun gegen seine Manipulationen erwiesen. Letztendlich wird Bidens Geldwäsche-Operation in der Ukraine als der größte Betrug der Weltgeschichte in Erinnerung bleiben, der uns näher an einen Atomkrieg gebracht hat als je zuvor seit der Kubakrise, und man wird sich daran erinnern, dass Selenskyj der größte Betrüger der Geschichte war.

Es war nicht überraschend, dass Zelensky sich weigerte, das Mineralienabkommen zu unterzeichnen, da er es über eine Woche lang kritisiert hatte, bis er sich schließlich Ende letzter Woche bereit erklärte, ein Rahmenabkommen zu unterzeichnen. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte Zelensky: „Ich werde nicht einmal einer 10-Cent-Schuldenrückzahlung in diesem Abkommen mit den USA zustimmen. Es geht nicht um mangelnde Dankbarkeit – wir sind dankbar. Aber dies war ein Zuschuss. In dem Abkommen mit den USA sind keine Schulden in Höhe von 500 Milliarden Dollar vorgesehen – weder 350 Milliarden noch 100 Milliarden Dollar. Das wäre uns gegenüber unfair.“ Das Rahmenabkommen über Mineralien sah keine Rückzahlung an die USA vor. Berichten zufolge weigerte er sich jedoch, das Abkommen zu unterzeichnen, ohne dass sich die Trump-Regierung zu einer Sicherheitsgarantie verpflichtete, eine Forderung, die Präsident Trump entschieden ablehnte. Sowohl Präsident Trump als auch Vizepräsident JD Vance waren verständlicherweise wütend auf Selenskyj, weil er sein Versprechen, das Abkommen zu unterzeichnen, gebrochen hatte und weil er versucht hatte, sie öffentlich unter Druck zu setzen, damit sie sich zur Entsendung von US-Truppen in die Ukraine verpflichten. Trump reagierte auf Selenskyjs Versuch, seine Sicherheitsinteressen mit denen Amerikas zu vermischen, indem er erneut betonte, dass seine Hauptverantwortung als Präsident gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika bestehe.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass die Friedensgespräche mit der Ukraine auf der Grundlage des Istanbuler Abkommens, das am 9. April 2022 unterzeichnet werden sollte, wieder aufgenommen werden können. Danach sollte es einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug des russischen Militärs aus allen Gebieten der Ukraine geben, die vor dem Krieg unter ukrainischer Kontrolle standen, bevor Selenskyj die Unterzeichnungszeremonie unter dem starken Druck von Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Boris Johnson absagte.

Selenskyj argumentierte mit Vizepräsident Vance, dass Diplomatie keinen Beitrag leiste und die Trump-Regierung ihre Bemühungen zur Beendigung von Tod und Zerstörung in seinem eigenen Land aufgeben sollte. Vizepräsident Vance spielte auf die Tatsache an, dass Selenskyj die Chance hatte, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, das den Krieg in der Ukraine beendet und Russland zum Rückzug auf seine Vorkriegsgrenzen zwingt, wodurch die Ukraine die Kontrolle über 93 Prozent ihres international anerkannten Territoriums wiedererlangt, im Austausch für die dauerhafte Neutralität der Ukraine außerhalb der NATO und eine teilweise Abrüstung – ein Abkommen, das die ukrainischen Verhandlungsführer damals als einen erstaunlichen diplomatischen Erfolg feierten. Doch anstatt den Sieg zu feiern, entschied sich Selenskyj, auf Drängen von Joe Biden und dem ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, entschied er sich, nicht an der Unterzeichnungszeremonie am 9. April 2022 teilzunehmen, die als Datum für einen dauerhaften Waffenstillstand vorgesehen war. Stattdessen setzte er alles auf eine Karte und begann einen unbefristeten und nicht zu gewinnenden Krieg mit der mächtigsten nuklearen Supermacht der Welt mit verheerenden Folgen für die Ukraine und ihre Bürger, einschließlich eines Bevölkerungsrückgangs um dreißig Prozent und des dauerhaften Verlusts von fast einem Fünftel des ukrainischen Territoriums. Putin bot weiterhin dasselbe Friedensabkommen an, bis Ende September 2022, als Russland das gesamte noch besetzte ukrainische Gebiet annektierte und Putin sein Friedensangebot in einen Waffenstillstand änderte, bei dem die Ukraine die fortgesetzte russische Kontrolle über die annektierten Gebiete anerkennen müsste. Seitdem hat er immer wieder Frieden angeboten, doch Selenskyj reagierte mit einem Erlass, der alle Friedensverhandlungen mit Russland verbietet.

In einem Interview mit Maria Bartiromo in der Sendung „Sunday Morning Futures“ gab Finanzminister Scott Bessent heute Morgen bekannt, dass Selenskyj offenbarte, dass er nie aufgehört habe, Maximalforderungen zu stellen, kurz bevor die Kameras im Oval Office eingeschaltet wurden, darunter einen vollständigen Rückzug Russlands aus allen ehemals ukrainischen Gebieten einschließlich der Krim und 300 Milliarden Dollar an Reparationen von Russland. Er sagte, Selenskyj habe eine Sicherheitsgarantie der USA gefordert, solange diese sich im Krieg mit Russland befinde, was dazu geführt hätte, dass sie in einem Dritten Weltkrieg mit Russland für einen Konflikt kämpfen und sterben müssten, an dem die USA kein erkennbares nationales Sicherheitsinteresse haben. Natürlich hat Selenskyj bereits eine zehnjährige Sicherheitsgarantie der USA für die Ukraine, die von Präsident Biden unterzeichnet wurde und die USA dazu verpflichtet, der Ukraine praktisch unbegrenzte Militärhilfe zu leisten. Es scheint also, dass er die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine im Austausch für die Unterzeichnung des Mineralienabkommens forderte, was ein strategischer Fehler von epischen Ausmaßen war.

Selenskyj lehnte jegliche Waffenstillstands- oder Friedensabkommen, die diese lächerlich unerfüllbaren Bedingungen nicht beinhalteten, strikt ab. Deshalb warf Präsident Trump Selenskyj vor, „mit dem Dritten Weltkrieg zu spielen“, was Selenskyj laut Bessent dazu veranlasste, auszurufen: „Ich habe diesen Unsinn satt“ und Selenskyj aus dem Weißen Haus zu werfen. Bessent sagte, die unmissverständliche Botschaft, die Präsident Trump Selenskyj bei seinem Besuch übermittelte, sei: „Wir werden Ihnen kein Geld geben, es sei denn, Sie stehen für den Frieden.“ Nachdem Selenskyj erklärt hatte, er sei weiterhin bereit, das Mineralienabkommen im Austausch für eine Sicherheitsgarantie der USA zu unterzeichnen, die Präsident Trump wiederholt abgelehnt hat, sagte Bessent, das Mineralienabkommen sei „vorerst vom Tisch“.

Er legte dann noch einmal nach, indem er während eines Fox-News-Interviews am Freitagnachmittag zahlreiche Angebote von Bret Bair ablehnte, sich bei Trump zu entschuldigen, wie es Senator Lindsey Graham nach dem beispiellosen Streit im Oval Office gefordert hatte. Die Nettoauswirkungen von Selenskyjs launischer, kindischer Tirade bestanden darin, alle Brücken zwischen seinem Regime und Präsident Trump zu zerstören – dem einzigen westlichen Staatsoberhaupt der Welt, das sowohl den Mut als auch die Fähigkeit bewiesen hat, die Ukraine zu retten. Alles, was Selenskyj tun musste, um sein Verhältnis zu Trump wiederherzustellen und das PR-Desaster vom Freitag zu vermeiden, war die Unterzeichnung des Rahmenabkommens über Mineralien, das die Ukraine dazu verpflichtet hätte, genau nichts zu tun.

Die TIPP Insights-Redaktion bemerkte nach dem Treffen: „Selenskyjs Hybris war so übertrieben, dass er, als er scheiterte und aus dem Weißen Haus stürmte, nicht realisierte, wie das Kartenhaus einstürzen würde. Senator Lindsey Graham, ein Politiker, der seit der Maidan-Revolution 2014 ein Freund der Ukraine ist und in Washington ein unerschütterlicher Unterstützer von Selenskyj, forderte den Rücktritt des ukrainischen Präsidenten. Schlimmer kann es nicht kommen. Selenskyj, ein Undankbarer, wurde von Biden und der europäischen Führung verhätschelt und schürt genau das Selenskyj-Anspruchsdenken, das ihn jetzt ausmacht. Von Selbstüberschätzung geblendet weigert er sich zu akzeptieren, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist, und glaubt immer noch, dass er die USA wie unter Biden um Milliarden erleichtern kann. Aber seine Ambitionen gehen über Hilfe hinaus – sein Ziel ist es, Amerika in den Konflikt zu verwickeln, sei es durch direkten Truppeneinsatz oder eine Eskalation der NATO. Selenskyj ist kriegsfreundlich, friedensfeindlich und nicht bereit, zu deeskalieren.“

Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard, die Selenskyj letztes Jahr als korrupten Diktator anprangerte. Trump hat auch die Tatsache hervorgehoben, dass Selenskyj „ein Diktator ohne Wahlen“ ist. Gabbard gab gestern in einem Interview mit Fox News Sunday an, dass Selenskyj nicht an Frieden interessiert sei.

Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard bestätigte die Einschätzung der Trump-Regierung, dass Frieden nicht Selenskyjs Priorität sei. „Präsident Selenskyj hat andere Ziele vor Augen“, sagte sie, nämlich den dreisten Versuch, die USA und ihre NATO-Verbündeten in einen direkten Krieg mit Russland zu verwickeln. „Er hat gesagt, dass er diesen Krieg beenden will, aber er wird nur ein Ende akzeptieren, das seiner Ansicht nach zum Sieg der Ukraine führt, selbst wenn es zu einem unglaublich hohen Preis von einem möglichen Dritten Weltkrieg oder sogar einem Atomkrieg kommt.“ „Präsident Trump ist dem Frieden und der Freiheit verpflichtet“, sagte Gabbard der Moderatorin Shannon Bream in „Fox News Sunday“. „Wir sehen hier eine große Diskrepanz zwischen seiner Position, seinem Engagement für diese Werte und den Interessen des amerikanischen Volkes und den Interessen von PräsidentSelenskyj und diesen europäischen Staats- und Regierungschefs.“ „Als Präsident Selenskyj Präsident Trump und Vizepräsident Vance direkt vor den Medien und dem amerikanischen Volk herausforderte, zeigte er wirklich sein mangelndes Interesse an echten, aufrichtigen Verhandlungen“, sagte Gabbard zu Bream. „Dies hat zu einer tiefen Kluft in den Beziehungen geführt.“

Unterstrichen wird ihr Standpunkt durch die Tatsache, dass Selenskyj sich völlig unbekümmert über die Risiken einer nuklearen Eskalation durch Russland zeigte, als er in einem Interview mit Piers Morgan dafür plädierte, mit Atomwaffen ausgestattet zu werden, um Russland bekämpfen zu können. Die Verhandlungsposition der Ukraine wurde durch die große Kluft, die Selenskyj laut Tulsi Gabbard zur Trump-Regierung geschaffen hat, erheblich geschwächt, insbesondere durch seine unnachgiebige Weigerung, einen Waffenstillstand zu akzeptieren oder einem von den USA ausgehandelten Friedensabkommen zuzustimmen, was Trump dazu veranlassen könnte, alle Bedenken Selenskyjs, dass die USA die meisten der von Russland geforderten Friedensbedingungen akzeptieren könnten, zu verwerfen. Indem sie sich weiterhin den Friedensverhandlungen der USA mit Russland widersetzt, hat die EU ebenfalls jegliche Möglichkeit verloren, ein Friedensabkommen im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen.

Trump setzt jegliche Militärhilfe für die Ukraine aus

Eine Entwicklung, die für die Sache des Friedens nur als hoffnungsvoll bezeichnet werden kann: Die Trump-Regierung gab heute Nachmittag bekannt, dass sie jegliche Militärhilfe der USA für die Ukraine aussetzt, darunter Radarsysteme, Fahrzeuge, Munition und Raketen im Wert von über drei Milliarden Dollar, die über die während der Biden-Regierung autorisierte Präsidialbehörde für die Truppenreduzierung für den Transport in die Ukraine vorgesehen waren, einschließlich der derzeit in Europa befindlichen Lieferungen. Das Weiße Haus kündigte an, dass die Aussetzung so lange andauern wird, bis Trump feststellt, dass die ukrainische Führung nach Aussage eines hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums ein aufrichtiges Engagement für den Frieden zeigt. Seine vorsichtige Wortwahl in dieser Erklärung in Bezug auf „die Führung der Ukraine“ statt „der Präsident der Ukraine“ oder „Selenskyj“ deutet darauf hin, dass die Trump-Regierung offen dafür ist, Selenskyj aus dem Amt zu drängen. Nach dem Spektakel am Freitag im Oval Office sagte ein Beamter der Trump-Regierung, der Präsident könnte beschließen, sogar die indirekte Unterstützung durch die USA zu beenden, die andere Arten der Militärfinanzierung, den Austausch von Geheimdienstinformationen, die Ausbildung ukrainischer Truppen und Piloten sowie die Unterbringung eines Callcenters zur Verwaltung internationaler Hilfe auf einem US-Militärstützpunkt in Deutschland umfasst. Trump hatte am Freitag unmittelbar nach dem Austausch einen Beitrag auf Truth Social gepostet, in dem er im Grunde vorschlug, die Ukraine ihren Krieg ohne jegliche finanzielle oder militärische Unterstützung der USA führen zu lassen, bis Selenskyj einem bedingungslosen Waffenstillstand zustimmt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob diese Einstellung der Militärhilfe auch indirekte Unterstützung einschließt oder nicht, aber höchstwahrscheinlich schließt sie keine Einstellung des Starlink-Zugangs ein, ohne den die Ukraine den Kampf nicht fortsetzen könnte und gezwungen wäre, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Die Trump-Regierung hatte zuvor einige Formen der Militärhilfe für die Ukraine und die Weitergabe von Satellitenzielen an die Ukraine sowie die Unterstützung bei der Wiederherstellung des Stromnetzes ausgesetzt. Darüber hinaus sollten die USA ihr gesamtes Militär- und Geheimdienstpersonal sowie die verbleibenden Waffensysteme aus der Ukraine abziehen und ihm gleichzeitig viel Glück bei der Verteidigung der Ukraine gegen die anhaltenden militärischen Vorstöße Russlands wünschen. Eine weitere Möglichkeit, mit der Trump Selenskyj unter Druck setzen könnte, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, wäre die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen die Ukraine, einschließlich 100-prozentiger Zölle auf das Vereinigte Königreich und alle EU-Staaten, die sich gegen Trumps Friedensplan aussprechen. Wie ich bereits gesagt habe, seit Selenskyj im April 2022 das Abkommen von Istanbul aufgekündigt hat, ist Selenskyj, nicht Putin, das größte Hindernis für den Frieden. Das Wichtigste, was die USA tun können, um ein Friedensabkommen zu erzwingen, war daher, alle US-Hilfe für die Ukraine einzustellen, bis Selenskyj einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges mit Russland zustimmt. Jetzt hat Präsident Trump genau das angeordnet, was uns dem Ende des Krieges näher bringt.

Selenskyj beweist erneut, dass er der schlechteste Staatschef in der Geschichte der Ukraine ist

Mit dieser Episode hat Selenskyj erneut bewiesen, dass er der dümmste und katastrophalste Führer der Ukraine in ihrer gesamten Geschichte war. Präsident Trump erklärte seinen Plan vor einem Jahr während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024, als er auf eine Frage antwortete, dass er, wenn die Ukraine einen Waffenstillstand ablehne, mit der Einstellung aller Hilfsleistungen für die Ukraine reagieren würde, und wenn Russland einen Waffenstillstand ablehne, dann würde er der Ukraine weit mehr Militärhilfe zukommen lassen, als Biden es je getan hat. Alles, was er tun musste, um die Beziehungen zur Trump-Regierung zu kitten und sein Treffen mit Trump im Weißen Haus zu einem Erfolg zu machen, war die Unterzeichnung des Mineralienabkommens, das lediglich eine Rahmenvereinbarung war, die die Ukraine dazu verpflichtete, genau nichts zu tun. Darüber hinaus hätte er ankündigen können, dass er zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei, vorausgesetzt, die USA würden nach dem Waffenstillstand und nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens weiterhin militärische und finanzielle Hilfe leisten.

Dies wäre eher im Sinne von Trumps Aufruf gewesen als die Erklärung Russlands, dass es einem Waffenstillstand nur zustimmen würde, wenn die Hauptpunkte eines realistischen Friedensabkommens vereinbart worden wären, um Trump unter Druck zu setzen, die Militärhilfe für die Ukraine zu beschleunigen, selbst wenn Selenskyj angesichts seiner unerreichbaren Ziele nicht die Absicht hatte, einem solchen Waffenstillstand tatsächlich zuzustimmen. Die Ukraine hätte buchstäblich nichts zu gewinnen, wenn sie einen Waffenstillstand ablehnt, da ihrer Armee die Infanterie ausgeht und sie kurz vor dem Zusammenbruch steht. Die Ukraine würde von einem Waffenstillstand viel mehr profitieren als Russland, da er das Abschlachten der ukrainischen Truppen stoppen würde, die durchschnittlich über 1.000 Opfer pro Tag beklagen, die Desertionsrate senken würde, die auf einem Allzeithoch ist, und verhindern würde, dass auch nur ein Zentimeter zusätzlichen ukrainischen Territoriums unter russische Kontrolle gerät und es den Truppen ermöglichen würde, sich auszuruhen, neu auszurüsten und sich entlang der aktuellen Kontrolllinie einzugraben.

Stattdessen entschied sich Selenskyj, wie schon im Jahr vor Ausbruch des Krieges, für die schlechteste aller Optionen: Er lehnte einen Waffenstillstand ab, bis alle russischen Truppen aus dem gesamten ehemaligen ukrainischen Staatsgebiet, einschließlich der Krim, abgezogen worden waren und die Ukraine wieder die Kontrolle über ihr gesamtes Staatsgebiet von vor 2014 hatte. Selenskyj forderte Trump außerdem auf, als Bedingung für einen Waffenstillstand die Kontrolle über alle russischen Finanzanlagen im Ausland im Wert von 300 Milliarden US-Dollar an die Ukraine zu übergeben und Putin zu zwingen, sich in Den Haag zu stellen, um wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen inhaftiert zu werden.

Gestern veröffentlichte die EU einen Waffenstillstandsplan, der auf Selenskys völlig unrealistischen Bedingungen basiert, darunter die Rückgabe aller verlorenen Gebiete der Ukraine durch Russland und die Entsendung von Zehntausenden NATO-Truppen in die Ukraine, um die Front unter dem Deckmantel von „Friedenstruppen“ zu besetzen, was bei Umsetzung garantiert zu einer nuklearen Eskalation durch Russland führen würde – genau davor hat Trump seit Beginn des Krieges gewarnt. Wie ich es vorausgesagt habe, versuchen sie, die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland zu sabotieren, indem sie lächerliche, unrealistische Bedingungen durchsetzen, in einem letzten Versuch, die USA in einen unnötigen Weltkrieg mit Russland zu verwickeln. Ohne Biden sind London, Paris und Brüssel nun die Zentren, die eine Politik des nationalen Selbstmords und eines totalen Krieges mit Russland anstiften, der mit Sicherheit in der Zerstörung Europas enden wird. Selenskyj und seine antiamerikanischen Amtskollegen in Europa haben Trump einen perfekten Vorwand geliefert, um uns aus der NATO herauszuholen und unser nationales Überleben für ein halbes Jahrhundert oder länger zu sichern.

Selenskyj schien in seinem Interview absolut trotzig, als er sich weigerte, sich zu entschuldigen oder einen Waffenstillstand zu akzeptieren, geschweige denn Frieden. Genau wie ich es in den letzten drei Jahren immer wieder gesagt habe, war Selenskyj, nicht Putin, immer das größte Hindernis für den Frieden, zusammen mit Biden und seinen sozialistischen Unterstützern in der EU. All dies hat dazu geführt, dass Russland als der bei weitem vernünftigste Verhandlungspartner erscheint. Er hätte wissen müssen, dass eine solche Unnachgiebigkeit Präsident Trump dazu zwingen würde, jegliche Hilfe für die Ukraine einzustellen, und genau das hat er nun nach einem Treffen mit hochrangigen Beratern, darunter Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, Nationaler Sicherheitsberater Michael Walz und Verteidigungsminister Pete Hegseth, getan.

Die Wahrheit ist, dass, wenn es einen Mann gibt, der die Hauptschuld an der Katastrophe trägt, die über die Ukraine hereingebrochen ist, dann ist es Selenskyj selbst, denn er hatte bei jeder Gelegenheit die Wahl, sich Bidens Bestreben zu widersetzen, sein Land als Opfergabe für einen nicht zu gewinnenden Krieg gegen Russland zur Förderung der imperialen Ziele der USA zu benutzen, und er hat sich bei jeder Gelegenheit dafür entschieden, diese selbstmörderische Option für die Ukraine mitzutragen. Tulsi Gabbard hatte vollkommen Recht, als sie erklärte, dass Selenskyj „andere Ziele als den Frieden“ verfolge. Der Grund, warum er diesen Weg des Todes und der Zerstörung der Ukraine gewählt hat, ist, dass er seine diktatorische Macht bewahren will, da er weiß, dass er im Falle eines dauerhaften Waffenstillstands gezwungen wäre, das Kriegsrecht zu beenden, demokratische Wahlen abzuhalten, die er mit Sicherheit haushoch verlieren würde, und dann aus dem Land zu fliehen, um einer möglichen Strafverfolgung und Inhaftierung durch seinen Nachfolger zu entgehen.

In einem Beitrag auf Truth Social am Montagmorgen kritisierte Präsident Trump die Vorhersage von Wolodymyr Selenskyj, dass das Ende des Krieges mit Russland „weit, weit entfernt“ sei, und bezeichnete sie als die „schlimmste Aussage, die der ukrainische Staatschef hätte machen können“. „Amerika wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen!“, sagte Trump am Montag in einem Post auf Truth Social. „Genau das habe ich gesagt: Dieser Kerl will keinen Frieden, solange er Amerikas Rückendeckung hat.“

Zunehmende Forderungen nach dem Rücktritt von Selenskyj

Anstatt sich nach dem von Selenskyj initiierten Schreiduell im Oval Office auf die Seite Amerikas gegen einen autokratischen Führer zu stellen, griffen einige „Ukraine First/America Last“-Anhänger, einige neokonservative Republikaner und liberale Demokraten Trump an und behaupteten, er habe „einen Verbündeten im Krieg“ im Weißen Haus beleidigt. Unterdessen loben „America First“-Republikaner und sogar einige Neokonservative Präsident Trump und kritisieren Selenskyj dafür, dass er Trump im Weißen Haus nicht respektiert. Senator Bill Hagerty (R-Tenn.) spielte auf den Kontrast zur Biden-Präsidentschaft an und schrieb in den sozialen Medien: „Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nicht länger als selbstverständlich angesehen. Der Kontrast zwischen den letzten vier Jahren und jetzt könnte nicht deutlicher sein. Danke, Herr Präsident.“ Das Kommunikationsbüro des Weißen Hauses sammelte viele solcher Reaktionen und verschickte sie in einer E-Mail mit der Betreffzeile: „Unterstützung für Präsident Trump, Amerikas Stärke zuerst, von Vizepräsident Vance“

Trotz Rücktrittsforderungen seiner ehemaligen neokonservativen Verbündeten im Kongress und sogar eines Amtsenthebungsverfahrens im ukrainischen Rada weigert sich Selenskyj zurückzutreten und demokratische Wahlen abzuhalten, die angesichts seiner Zustimmungsrate von elf Prozent sicher dazu führen würden, dass er seines diktatorischen Amtes enthoben wird.

Einige prominente republikanische Politiker, darunter Senator Lindsey Graham, der früher Zelenskys stärkster Unterstützer in den USA war, forderten nach seinem skandalösen Auftritt bei seinem Treffen mit Trump im Oval Office, dass Zelensky sich entweder entschuldigt und Trumps Friedensabkommen unterstützt oder zurücktritt. Er sagte, er habe Zelensky vor dem Treffen im Oval Office geraten: „Lassen Sie sich nicht von den Medien oder sonst jemandem in einen Streit mit Präsident Trump verwickeln“, sagte Graham. Und genau das tat Zelensky dann im Laufe von etwas mehr als einer Stunde. Zelenskys Treffen war „eine absolute, völlige Katastrophe“. Er fügte hinzu: „Was ich im Oval Office gesehen habe, war respektlos, und ich weiß nicht, ob wir jemals wieder mit Selenskyj Geschäfte machen können. Auf die Frage, ob Präsident Selenskyj seiner Meinung nach zurücktreten sollte, antwortete Graham: „Entweder muss er zurücktreten und jemanden schicken, mit dem wir Geschäfte machen können, oder er muss sich ändern.“ Nach dem Treffen erklärte er, er sei stolz auf Trump und Pence, die Amerika verteidigt hätten.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte ebenfalls, dass Selenskyj möglicherweise zurücktreten müsse. „Es muss sich etwas ändern“, sagte Johnson am Sonntag in der NBC-Sendung „Meet the Press“. „Entweder muss er zur Vernunft kommen und aus Dankbarkeit an den Verhandlungstisch zurückkehren, oder jemand anderes muss das Land dazu führen.“ Senator Ted Cruz stimmte zu und sagte: „Ich denke, dieses Treffen könnte leicht das Ende der Amtszeit von Präsident Selenskyj bedeuten … Selenskyj wird es zutiefst bereuen. Und das Erstaunliche ist, dass er immer weiter macht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Selenskyj, wie gesagt, dies politisch nicht überleben wird und innerhalb weniger Tage aus dem Amt ausscheidet … Selenskyjs Auftritt war so schlecht, dass er meiner Meinung nach nicht nur seinem eigenen Land, sondern auch dem Weltfrieden geschadet hat.“ Selenskyj reagierte jedoch mit der Weigerung zurückzutreten und sagte, dass nur das ukrainische Volk ihn aus dem Amt wählen könne, wobei er nicht erwähnte, dass er im vergangenen Jahr Wahlen unter Verstoß gegen die Verfassung der Ukraine abgesagt hatte, um auf unbestimmte Zeit an der Macht bleiben zu können.

Es ist höchste Zeit, dass Selenskyj geht, nachdem er unseren Präsidenten im Oval Office missachtet hat. Trump sollte in Betracht ziehen, den ukrainischen Kriegshelden General Zaluzhny zu unterstützen, um ihn zu ersetzen, da er die Notwendigkeit versteht, den Krieg so bald wie möglich unter realistischen Bedingungen zu beenden, um die Ukraine vor weiterer Zerstörung zu bewahren. Seine Friedensverhandlungen mit den Russen im November 2023 gelten als einer der Gründe, warum Selenskyj ihn Anfang letzten Jahres entlassen hat.

Heute früher berichtete Newsweek, dass der Nationale Sicherheitsberater Mike Walz sagte, Selenskyjs Entscheidung, Präsident Trump im Weißen Haus öffentlich zu missachten, werfe die Frage auf, ob er von der Macht zurücktreten sollte.

Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz warnte am Montag, dass es „in der Schwebe“ sei, ob die USA nach dem Eklat im Oval Office am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiterverhandeln würden. Waltz, der am Montag in den Fox News zu sehen war, bezeichnete das Treffen zwischen Trump, JD Vance und Selenskyj als „wirklich lächerlich und inakzeptabel“. Er wies jedoch die Behauptungen zurück, Trump und Vance hätten Selenskyj „in einen Hinterhalt gelockt“, und gab dem ukrainischen Staatschef die Schuld. „Er ist überhaupt nicht bereit, über Frieden zu reden“, sagte Waltz. „Das war kein Hinterhalt“, sagte er. „Selenskyj hat seinem Land einen Bärendienst erwiesen.“ „Ist er bereit? persönlich und politisch bereit, sein Land auf ein Ende der Kämpfe zuzubewegen?“ fragte Waltz. ‚Und kann und wird er die notwendigen Kompromisse eingehen?‘ Waltz forderte nicht sofort den Rücktritt von Zelensky, im Gegensatz zu einigen republikanischen Abgeordneten, aber er sagte, dass ‚das, was am Freitag passiert ist, das wirklich in Frage stellt.‘

Newsweek berichtete auch, dass Präsident Trump andeutete, dass Zelensky möglicherweise von der Macht verdrängt werden könnte, indem er sagte, er werde ‚nicht mehr lange da sein‘. Präsident Trump behauptete am Montag, dass Wolodymyr Selenskyj „keinen Deal machen will“. Trump sprach über Friedensverhandlungen für die Ukraine, als er sagte, dass er mit Zustimmung Europas und der USA einen Deal mit Russland und der Ukraine machen müsse. Er fügte hinzu, dass der Deal „sehr schnell gemacht werden könnte“, aber es gäbe ein Problem. „Vielleicht will jemand keinen Deal machen, und wenn jemand keinen Deal machen will, wird diese Person meiner Meinung nach nicht mehr lange da sein“, sagte er. „Dieser Person wird nicht mehr lange zugehört werden, denn ich glaube, dass Russland einen Deal machen will, und sicherlich wollen auch die Menschen in der Ukraine einen Deal machen.“

Ukrainische Parlamentsmitglieder versuchen, Selenskyj anzuklagen und abzusetzen und die Demokratie in der Ukraine wiederherzustellen

Der Abgeordnete Tim Burchett (R-TN) gab am Wochenende ein Interview, in dem er erklärte, dass Selenskyjs Verhalten bei dem Treffen mit Trump respektlos gewesen sei, und warnte, dass der ukrainische Staatschef „entthront“ werden könnte. Selbst die ukrainisch-amerikanische Kongressabgeordnete Victoria Spartz scheint dieser Meinung zu sein, als sie Selenskyj vor einigen Tagen in Fox News als Oligarchen bezeichnete, der nicht weiß, wie man einen Krieg gewinnt.

Die ukrainische Reaktion auf Zelenskys peinliches Schauspiel im Weißen Haus war unterdessen recht negativ:

„Dies ist eine diplomatische Katastrophe für die Ukraine, und es wird Konsequenzen für unsere Streitkräfte und für die Ukraine im Allgemeinen geben“, sagte der Außenpolitikexperte und ehemalige Berater des ukrainischen Verteidigungsministers Alexander Khara. Gleichzeitig bezeichnete Oleksiy Goncharenko, Oppositionsabgeordneter und häufiger Zelenskyy-Kritiker, das Treffen im Oval Office als „einfach schrecklich“, sagte aber, dass Herr Zelenskyy einen Großteil der Schuld trage, weil er sich undiplomatisch verhalten habe.

Alexander Dubinsky, Parlamentsmitglied und Mitglied von Selenskyjs eigener Partei „Diener des Volkes“, der von Selenskyj zu Unrecht als politischer Gefangener inhaftiert wurde, weil er zum Frieden aufgerufen hatte, fordert nun die Amtsenthebung und Absetzung von Selenskyj.

Erklärung des ukrainischen Parlamentsmitglieds Alexander Dubinsky Die Ereignisse der letzten Stunden – die öffentliche Demütigung von Selenskyj im Weißen Haus, Trumps Eingeständnis von Selenskyjs diplomatischem Versagen und der Verlust der bedingungslosen Unterstützung der USA für die Ukraine – markieren den letzten Akt des Zusammenbruchs des Regimes. Aber Selenskyj hat nicht nur in der Außenpolitik versagt – er hat das Land in einen Zustand geführt, in dem jeder, der mit seinem Kurs nicht einverstanden ist, Repressionen ausgesetzt ist. Ich wurde nicht wegen eines Verbrechens ins Gefängnis geworfen, sondern weil ich die Wahrheit gesagt habe. Genau die Wahrheit, die Trump jetzt verkündet hat: Selenskyj hat verloren. Er hat keine Karten mehr im Ärmel, ihm gehen die Soldaten aus, und das Land ist aufgrund seiner Sturheit in einer Sackgasse gelandet. Ich fordere die sofortige Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des Parlaments, in der das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Selenskyj einleiten muss, und zwar wegen: – des Versagens der Außenpolitik, das zur internationalen Isolation der Ukraine und zum Verlust der Unterstützung durch Verbündete geführt hat. – eines verlorenen Krieges, der das Ergebnis inkompetenter Führung und katastrophaler Entscheidungen ist. – Verletzungen der Bürgerrechte und der Usurpation der Macht, die sich in der Unterdrückung der Opposition, der Verfolgung von Andersdenkenden und autoritärer Herrschaft manifestieren. Ich appelliere an alle Mitglieder des ukrainischen Parlaments: Verschwenden Sie keine Zeit mehr, hören Sie auf zu warten! Selenskyj ist bankrott. Selenskyj ist nicht die Ukraine! Es ist an der Zeit, ihn vor Gericht zu stellen. Wenn er keinen echten Ausweg aus der Krise bieten kann, liegt es an uns, schicksalhafte Entscheidungen zu treffen. Selenskyj dachte, er könne die Ukraine mit Gewalt regieren. Jetzt hat er verloren. Die Ukraine muss sich entscheiden – wird sie ihren freien Fall in den Abgrund fortsetzen oder wird sie den Kampf für echte Unabhängigkeit aufnehmen? Alexander Dubinsky, Mitglied des ukrainischen Parlaments

Ich glaube, dass Dubinsky ein Held ist, weil er die Amtsenthebung von Zelensky fordert, insbesondere nachdem er bereits Opfer des Zelensky-Regimes geworden ist, das ihn zuvor wegen seiner Unterstützung des Friedens mit Russland inhaftiert hatte. Sein Kampf für die Wiederherstellung der Demokratie in der Ukraine ist Amerikas Kampf. Die beste Möglichkeit für Präsident Trump, die Ukraine zu retten, wäre, wenn er Zelensky das Misstrauen aussprechen und die Mitglieder der ukrainischen Rada stillschweigend dazu drängen würde, die Demokratie in der Ukraine wiederherzustellen, indem er Zelensky unverzüglich seines Amtes enthebt und absetzt, und im Gegenzug eine Wiederaufnahme der US-Hilfe nach seiner Amtsenthebung verspricht. Es scheint jedoch, dass Trump noch nicht bereit ist, so weit zu gehen. Handelsminister Howard Lutnick behauptete am Montag, dass Präsident Donald Trump nicht wolle, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach der Explosion im Oval Office zurücktritt. Lutnick äußerte sich, nachdem mehrere hochrangige Republikaner gefordert hatten, den ukrainischen Staatschef abzusetzen, wenn sie weiterhin Amerikas Unterstützung im Krieg gegen Russland wollten. Als Lutnick jedoch gefragt wurde, ob Trump den Rücktritt von Zelensky wolle, antwortete er CNN: „Nein. Nein, er mischt sich nicht in die ukrainische Politik ein.“ „Was er will, ist, ein Friedensstifter zu sein“, fügte er hinzu.

Die falsche globalistische Darstellung des Krieges in der Ukraine widerlegen

Eines der vielleicht wichtigsten Ergebnisse dieser Episode ist es, dem amerikanischen Volk zu zeigen, warum die gesamte Propaganda/Desinformationserzählung des Biden-Regimes, dass Russland „böse“ und die Ukraine „gut“ ist, falsch ist. Die Realität sieht so aus, dass es in diesem Krieg, wie in fast allen modernen Kriegen, keine gute und schlechte Seite oder Schwarz und Weiß gibt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Selenskyj sich als weitaus totalitärerer Führer erwiesen hat als Putin, der im Gegensatz zu Putin demokratische Wahlen abgesagt hat und über seine verfassungsmäßige Amtszeit hinaus an der Macht geblieben ist. Zelensky ist auch dafür verantwortlich, dass er sich weigert, sein Dekret aufzuheben, das ukrainischen Beamten die Teilnahme an Friedensverhandlungen mit Moskau verbietet, während die New York Times berichtete, dass Putin im März 2022 „nach Frieden lechzte“.

Nur weil Russland völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert ist, bedeutet das nicht, dass die Invasion „unprovoziert“ war, da es in der modernen Geschichte keinen Krieg gab, der stärker provoziert wurde, und es bedeutet auch nicht, dass Russland seit dem Tag nach Beginn des Krieges nicht versucht hat, ihn mit einem ausgehandelten Kompromiss-Friedensabkommen zu beenden. Es bedeutet auch nicht, dass Russland nicht so gekämpft hat, dass die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich gehalten wurde, was der Fall war. Letztendlich führen beide Seiten aus der Perspektive ihrer Nation einen gerechten Krieg. Die Ukraine führt einen gerechten Verteidigungskrieg, während Russland einen Präventivkrieg führt, um die de facto-Expansion einer feindlichen, 32 Mitglieder umfassenden, nuklear bewaffneten Militärallianz in die Ukraine zurückzudrängen, die es verständlicherweise als existenzielle Bedrohung ansieht, so wie wir es tun würden, wenn die Russen versuchen würden, ihre feindliche Militärallianz mit der Volksrepublik China auf Mexiko oder Kanada auszudehnen.

In einem CNN-Interview am vergangenen Wochenende lobte Außenminister Marco Rubio Trump als einen Präsidenten, der den Frieden durch Wandel herbeiführen will, und erklärte: „Das Außenministerium führt keine Kriege, es beendet sie … Und das wird normalerweise gefeiert … Ich denke, wir sollten sehr stolz und glücklich sein, dass wir einen Präsidenten haben, dessen oberstes Ziel nicht darin besteht, in Kriege zu ziehen, sondern Kriege zu verhindern und aus Kriegen herauszukommen.“ Letztendlich handelt es sich bei dem Konflikt um einen Grenzstreit zwischen zwei autokratischen Führern um ein relativ kleines Gebiet, das etwas größer ist als Litauen. Deshalb möchte Präsident Trump, dass die USA als wirklich neutraler Vermittler auftreten, um den Konflikt zu beenden, denn die USA haben kein Interesse daran, zu bestimmen, welches Land über die Südostukraine herrscht, da es kein NATO-Mitglied ist und sich am äußersten Rand Osteuropas befindet, eine halbe Weltreise entfernt.

Während seines lautstarken Streits mit Selenskyj erklärte Präsident Trump einmal, er halte es für sehr wichtig, dass das amerikanische Volk diese Fehde öffentlich ausgetragen sehe, um zu verstehen, wie schwierig Selenskyj als Verhandlungspartner wirklich sei. Nach Selenskyjs empörendem Wutanfall im Weißen Haus bezeichnete der ehemalige Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Larry Kudlow, Selenskyj in einem Interview bei Fox News am Montag als „sehr schlechten Schauspieler“ in einem Interview bei Fox News am Montag und enthüllte damit eine herausragende Wahrheit: Zelensky versucht seit April 2022, die USA in einen nuklearen Weltkrieg mit Russland zu ziehen, während Putin angesichts zunehmender Provokationen durch die Ukraine und die Biden-Regierung überraschende strategische Zurückhaltung gezeigt hat, um dies zu verhindern. Dementsprechend stimmen die nationalen Sicherheitsinteressen der USA, den Krieg zu beenden, viel mehr mit den nationalen Interessen Russlands überein als mit denen der Ukraine, da das einzige lebenswichtige nationale Sicherheitsinteresse der USA darin besteht, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, um einen Dritten Weltkrieg abzuwenden. Politico berichtet: „Die neue [US-]Regierung ändert alle außenpolitischen Konfigurationen rasant. Dies deckt sich weitgehend mit unserer Vision“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag in einem Video, das auf Telegram veröffentlicht wurde. Der russische Außenminister Sergej Lawrow lobte Trump unterdessen in höchsten Tönen und begrüßte den „gesunden Menschenverstand“ des US-Präsidenten und den „lebhaften, menschlichen Charakter“ der MAGA-Politik, obwohl Russland und die USA nicht in allen Punkten einer Meinung seien, wie Reuters berichtete.

Die Wahrheit ist, dass Selenskyj weder jetzt noch jemals ein Verbündeter der USA war. Wie Präsident Trump erklärte, hat er Biden nach Strich und Faden getäuscht und ihn dazu gebracht, ihm 200 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern zu geben, um einen unnötigen und nicht zu gewinnenden Krieg gegen Russland zu führen. Trump sollte auf Zelenskys respektlose Angriffe auf ihn im Oval Office am Freitag reagieren, indem er ein Friedensabkommen mit Russland entlang der derzeitigen Kontrolllinie unterzeichnet, die Ukraine wieder zu einem neutralen Land außerhalb der NATO macht und die von Russland vorgeschlagenen ukrainischen Truppen- und Waffenbeschränkungen einhält.

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton behauptet, Trump habe sich nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten, in dem ein Weg zur Beendigung von Bidens unglaublich zerstörerischem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine besprochen wurde, faktisch Putin ergeben. Ein Krieg, der niemals stattgefunden hätte, wenn Trump noch Präsident gewesen wäre.

Neokonservative planen, Trump dafür verantwortlich zu machen, dass er ukrainisches Territorium an Russland aufgibt

Sean Davis, CEO und Mitbegründer der Federalist, veröffentlichte letzte Woche einen Beitrag auf X, in dem er davor warnte, dass die neokonservativen Kriegstreiber, die für den Beginn des NATO-Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine verantwortlich sind, bereits planen, sich den Demokraten anzuschließen und Trump für die Niederlage der Ukraine verantwortlich zu machen. Er erklärte:

Falls Sie sich fragen, warum Trumps Bezeichnung von Selenskyj als Diktator zu einem neokonservativen Nervenzusammenbruch der Kategorie 5 geführt hat, dann deshalb, weil das neokonservative Gehirn nicht über den Ansatz „ekliger Diktator muss entmachtet werden“ hinausdenken kann. Wenn Selenskyj, der Wahlen abgesagt und Oppositionsparteien und Medien verboten hat, ein Diktator ist (und nach allen Definitionen dieses Wortes ist er das eindeutig), dann muss er nach dem eindimensionalen neokonservativen Rahmen für das Verständnis internationaler Angelegenheiten von der Macht entfernt werden. Aber sie wollen nicht, dass Selenskyj von der Macht entfernt wird, was bedeutet, dass er kein Diktator sein kann. Deshalb sind sie jetzt alle da draußen und lassen ihrem Ärger freien Lauf und schreien, dass NEIN, Putin der wahre Diktator ist! Noch einmal: Sie können nicht beide Diktatoren sein, denn Diktatoren sind eklig, und eklige Menschen müssen von der Macht entfernt werden. Wenn es also um Putin und Selenskyj geht, kann es immer nur einen Diktator geben. Putin ist der Ekligste, was bedeutet, dass nur er ein Diktator sein kann.

Wenn man versucht, einem Neokonservativen zu erklären, dass die Welt 1) voller Diktatoren ist und 2) es nicht Amerikas Aufgabe ist, sie alle zu beseitigen, wird das Gehirn des Neokonservativen kurzschließen und sofort zu der einzigen Routine zurückkehren, die es kennt: Aber so-und-so ist ein ekliger Diktator und wir können nicht einfach einen ekligen Diktator an der Macht lassen! Wenn Sie glauben, ich übertreibe, dann schauen Sie sich die letzten 20+ Jahre an, in denen Neokonservative einen Regimewechsel forderten. Jedes einzelne Argument beginnt und endet mit der Behauptung, dieser oder jener Anführer sei ein widerlicher Diktator und müsse daher entfernt werden. Saddam Hussein im Irak. Assad in Syrien. Gaddafi in Libyen. Putin in Russland. Liz Cheney hat es sogar bei Trump angewendet! Ihr Skript hat nur eine Seite und auf dieser Seite gibt es nur eine einzige Spielregel: Jemanden als Diktator bezeichnen und dann einen Regimewechsel fordern. Sie werden sich zu keinem Zeitpunkt damit auseinandersetzen, ob es im Interesse Amerikas ist, eine andere Regierung gewaltsam zu stürzen. Sie sind nicht einmal in der Lage, den Gedanken in Betracht zu ziehen, dass derjenige, der den ekligen Diktator ersetzt, tatsächlich noch schlimmer sein könnte.

Wie Kommunisten, die einzelne kommunistische Misserfolge wegdiskutieren, indem sie sagen, nein, das zählt nicht, weil das nicht wirklich Kommunismus war, weil der wahre Kommunismus nie wirklich versucht wurde, wird das neokonservative Gehirn auf den Irak schauen und schwören, dass dies nicht gegen ihre Ideologie spricht, weil es einen Beitrag geleistet hätte, wenn wir nur weitere 50 Jahre dort geblieben wären und weitere 5 Billionen Dollar dafür ausgegeben hätten. Die Vorstellung, dass die Kosten den Nutzen der Überwachung jeder Nation und jedes widerlichen Diktators auf der Erde übersteigen könnten, ist ihnen völlig fremd. Es gibt keine neokonservativen Misserfolge, nur Misserfolge bei der ordnungsgemäßen Umsetzung echter Neokonservativität. Der Neokonservative kann nicht scheitern, er kann nur scheitern. Und deshalb rasten die Neokonservativen aus, wenn man ihnen vorschlägt, dass Zelensky und Putin vielleicht beide Mistkerle sind und wir diesen Krieg vielleicht nicht mehr finanzieren sollten, weil wir ihn uns nicht leisten können, er nicht in unserem nationalen Interesse liegt und er uns nichts angeht. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie beobachten, wie sie weiterhin ausflippen, weil Trump Zelensky einen Diktator genannt hat und versucht, den Krieg zu beenden. Ihr Gehirn ist einfach nicht in der Lage zu begreifen, dass mehrere ausländische Staats- und Regierungschefs widerlich sein können und Amerika nicht jeden widerlichen Staats- und Regierungschef auf der Welt beseitigen muss.

In einem Artikel in der Asia Times vom selben Tag stimmte David P. Goldman David zu und erklärte:

Nichts scheitert so sehr wie ein Misserfolg, und der zwanzigjährige Feldzug, von der Ukraine aus einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, scheiterte kläglich, da die Russische Föderation mehr Waffen baute als die gesamte NATO zusammen. Unaufhaltsame russische Gewinne höhlten die ukrainische Armee aus. Die einzige Hoffnung der Kriegspartei besteht darin, Trump die Schuld an ihrem Scheitern zu geben und den Konflikt so lange hinauszuzögern, bis er zu einem permanenten Kriegszustand wird. Trump hat einen großartigen Plan für einen weltweiten Abbau der Rüstung vorgelegt, der es den Vereinigten Staaten ermöglichen würde, ihr Verteidigungsbudget zu halbieren und eine mögliche amerikanische Schuldenkrise abzuwenden. Dadurch würde das permanente nationale Sicherheitsestablishment in Washington, Brüssel und London irrelevant und arbeitslos werden. Das Establishment wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Zum Erstaunen der westlichen Kriegsplaner produzierte Russland mehr Waffen als die NATO-Staaten zusammen und erhöhte seine gesamte Waffenproduktion um das Zehnfache, einschließlich siebenmal mehr Artilleriegeschosse als der gesamte Westen, wie Schätzungen des estnischen Militärgeheimdienstes zufolge. Wie Präsident Trump sagte, haben die Ukraine und ihre NATO-Unterstützer den Krieg provoziert. Sie haben nicht nur einen Krieg provoziert, der niemals hätte beginnen dürfen; sie haben auch seine Durchführung verpfuscht, indem sie die Fähigkeit Russlands, sich an neue Kriegstechnologien anzupassen, kläglich unterschätzten und die Fähigkeit Washingtons, Russland mit Sanktionen zu ersticken, überschätzten. Die Kriegspartei sieht sich nicht nur Schande und Demütigung gegenüber, sondern auch Arbeitslosigkeit, und sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dies zu verhindern.

Die Allianz zwischen den USA und der Ukraine ist beendet. Ist die NATO die nächste?

Nach dem Eklat, bei dem Selenskyj sich am gestrigen Freitag im Oval Office zu einem heftigen öffentlichen Streit mit Trump und Vance entschloss, hat Präsident Trump jegliche Militärhilfe für die Ukraine eingestellt und scheint das ukrainisch-amerikanische Bündnis auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen zu haben, um stattdessen eine geopolitisch viel vorteilhaftere Entente zwischen den USA und Russland anzustreben.

Wie George Beebe und Anatoly Lieven in einem Artikel im American Conservative an diesem Wochenende feststellten:

Trump und Vance hingegen glauben, dass Russland bestimmte legitime Gründe hatte, die westlichen Ambitionen in der Ukraine als Bedrohung seiner Sicherheit und seiner vitalen Interessen zu betrachten. Sie sehen diesen Krieg als Teil eines umfassenderen geopolitischen Konflikts zwischen dem Westen und Russland über die NATO-Erweiterung und die europäische Sicherheitsordnung. Ohne Diplomatie, so glauben sie, wird die Spirale von Aktion und Reaktion in diesem geopolitischen Konflikt nur eskalieren und, in Trumps Worten, den „Dritten Weltkrieg“ riskieren.

Trump und Vance sehen Putin als einen skrupellosen, aber rationalen Akteur (ähnlich wie Trump sich selbst sieht), der einen Deal machen und sich daran halten wird, wenn er Russlands wesentlichen Bedingungen entspricht. Sie glauben nicht, dass Putin die Absicht hat, die NATO anzugreifen. Vor allem sind sie entschlossen, keine weiteren Sicherheitsverpflichtungen der USA in Europa über die bestehenden Grenzen der NATO hinaus einzugehen.

Selenskyj scheint seinerseits nicht verstanden zu haben, dass die Trump-Regierung sich in ihrem Wesen von der Biden-Regierung oder den europäischen Regierungen unterscheidet. Selenskyj und andere ukrainische Amtsträger haben sich daran gewöhnt, westliche Regierungen öffentlich dafür zu kritisieren, dass sie der Ukraine nicht genug Hilfe zukommen lassen, und sich mit öffentlichen Appellen an westliche Medien, Öffentlichkeiten und Parlamente über sie hinwegzusetzen. Und sehr oft gaben Biden und seine europäischen Amtskollegen dann den ukrainischen Forderungen nach, die sie zuvor abgelehnt hatten. Dies schien Selenskyj zu der Annahme zu verleiten, dass öffentlicher Druck und moralische Erpressung Washingtons auch im Umgang mit Trump ein Weg zum Erfolg sein würden. Es spricht nicht für seine ukrainischen Berater, dass Selenskyj so schlecht vorbereitet in dieses Treffen ging. Die ukrainische Botschafterin wurde während des Streits mit dem Kopf in den Händen gesehen, und das aus gutem Grund.

Wenn die Ukraine weiterhin gegen ein Abkommen ist und Trump die Unterstützung der USA zurückzieht (einschließlich nicht nur Waffen, sondern vor allem Starlink und Echtzeit-Informationen über das Schlachtfeld), werden die ukrainischen Streitkräfte große Schwierigkeiten haben, ihre derzeitigen Positionen zu halten und eine katastrophale Niederlage abzuwenden. Dies gilt auch dann, wenn die europäischen Länder ihre Unterstützung fortsetzen. Die Regierungen der EU und des Vereinigten Königreichs stehen nun vor einem kritischen Dilemma, auf das sie auf ihrem Gipfel (einschließlich Zelensky) am kommenden Sonntag, dem 2. März, reagieren müssen. Sie werden sich zweifellos dazu verpflichten, die Ukraine weiterhin mit Hilfsgütern zu unterstützen.

Da die Trump-Regierung zunehmend von unseren zunehmend antiamerikanischen, kriegstreiberischen europäischen „Verbündeten“ angegriffen wird, könnte er beschließen, seinen gemeldeten Plan, alle US-Bodentruppen aus der NATO abzuziehen, zu beschleunigen, was uns auf einen möglichen Weg bringen könnte, die NATO innerhalb der nächsten paar Jahre vollständig zu verlassen, wodurch die EU die Freiheit hätte, ohne uns einen verheerenden Krieg mit Russland zu provozieren.

Diese immer größer werdende Kluft zwischen Trump, Selenskyj und der EU könnte ein Wendepunkt in der Geschichte sein – ein Ereignis, das die Trump-Regierung dazu veranlasst, ihre Allianz nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit der EU formell zu beenden und sie so in die Lage zu versetzen, eine neue Entente zwischen den USA und Russland zu schließen, um der VR China entgegenzuwirken. Um Russland zu zeigen, dass die USA es weiterhin ernst meinen, ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten mit Russland auszuhandeln und eine neue Ära beispielloser geopolitischer Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Russland einzuleiten, ordnete Trump an, dass Verteidigungsminister Hegseth das US-Cyberkommando anweisen soll, alle Planungen für Cyber-Offensivmaßnahmen gegen Russland auszusetzen.

Unterdessen verbreiten sich in den sozialen Medien Gerüchte wie ein Lauffeuer, dass Präsident Trump morgen Abend während seiner Präsidialansprache vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses den Austritt der USA aus der NATO ankündigen könnte. Dies würde zwar den nationalen Sicherheitsinteressen der USA dienen, da Russland niemals in die Ukraine einmarschiert wäre, wenn die USA während Trumps erster Amtszeit aus der NATO ausgetreten wären, wie er Berichten zufolge seinen leitenden Beratern mitgeteilt haben soll, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass er sich darauf beschränken wird, den Abzug von Zehntausenden von US-Bodentruppen aus Europa anzukündigen.

Auf die Frage, ob die USA darauf vertrauen können, dass Putin ein Friedensabkommen einhält, denke ich, dass die Trump-Regierung darauf vertrauen kann, dass Putin im Eigeninteresse Russlands handelt. Wir wissen, dass er seit über drei Jahren versucht, den Krieg in der Ukraine mit einem ausgehandelten Kompromiss-Friedensabkommen nach dem Vorbild des Abkommens, das er im März 2022 in Istanbul ausgehandelt hat, zu beenden, das jedoch an die Annexion von Teilen von vier ukrainischen Oblasten durch Russland angepasst werden muss. Die Trump-Regierung ist sich bewusst, dass die Bedingungen eines Friedensabkommens sowohl realistisch als auch erfüllbar sein müssen und dass die USA den meisten der von Russland vorgeschlagenen Bedingungen zustimmen müssen, um den Konflikt zu beenden. Während die meisten der von Russland geforderten Friedensbedingungen vernünftig sind, ist die Forderung nach zusätzlichen von der Ukraine gehaltenen Gebieten in Donezk, Cherson und Saporischschja nicht angemessen.

Die Trump-Regierung sollte meinen empfohlenen Friedensvorschlag als Vorlage für ihre weiteren Verhandlungen mit Russland verwenden. Ich glaube, solange es Trump gelingt, die Russen mit dem im September 2022 annektierten Gebiet zufrieden zu stellen und ihre Forderungen nach mehr fallen zu lassen, wird er in der Lage sein, einen bedeutenden Sieg sowohl für die USA als auch für die Ukraine glaubwürdig zu beanspruchen. Es liegt im Interesse Russlands, ein gerechtes und dauerhaftes Friedensabkommen auszuhandeln und die Beziehungen zu den USA zu normalisieren, um gute Beziehungen sowohl zu den USA als auch zur VR China zu pflegen und so die Sicherheit Russlands zu gewährleisten. Ebenso liegt es im nationalen Sicherheitsinteresse der USA, unsere Beziehungen zu Russland erheblich zu verbessern und unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen zu verstärken, um sie weniger abhängig von der VR China zu machen und sicherzustellen, dass sie in einem möglichen künftigen Konflikt mit der VR China um Taiwan neutral bleiben.

Je mehr wir unsere Beziehungen zu Russland verbessern und ihre legitimen Sicherheitsinteressen in der FSU anerkennen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ihren umfassenden gegenseitigen Verteidigungspakt mit der VR China in ein wertloses Stück Papier verwandeln, das sie nicht einhalten wollen. Es gibt nichts, was wir tun könnten, um die VR China mehr zu schwächen und das Gleichgewicht der Macht mehr zugunsten Amerikas zu verändern, als ihr Bündnis mit Russland zu neutralisieren und eine neue geostrategische Partnerschaft mit Russland einzugehen, wie es Trump und Rubio offenbar vorhaben. US-Beamte berichten, dass Putin offenbar bis zu 200.000 russische Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht, um nach der Schneeschmelze im Frühjahr entweder in der Region Charkiw oder im Norden der Ukraine eine Frühjahrsoffensive zu starten, falls die wichtigsten Punkte eines Friedensabkommens mit den USA nicht vereinbart werden, sodass die Zeit knapp wird. Da Selenskyj und kriegslüsterne EU-Führer wild entschlossen sind, den Krieg auf unbestimmte Zeit zu führen, bis es ihnen gelingt, Russland zu einem direkten Angriff auf die NATO zu provozieren, kann nur Präsident Trump die Ukraine jetzt noch retten. Möge Gott ihn bei seinen Bemühungen segnen.

Nun habe ich als Belohnung für alle, die bis hierher gelesen haben, einen besonderen Leckerbissen für Sie, der Sie garantiert zum Lachen bringen wird. In den sozialen Medien sind eine Reihe von Parodie-Videos im Umlauf, aber dieses war bei weitem das lustigste. Viel Spaß!

© David T. Pyne 2025

David T. Pyne, Esq. ist ein ehemaliger Stabsoffizier der US-Armee, der von 2000 bis 2003 für die Rüstungszusammenarbeit mit der ehemaligen Sowjetunion, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika verantwortlich war. Er hat einen Master of Arts in National Security Studies von der Georgetown University. Er ist ehemaliger Präsident und derzeit stellvertretender Exekutivdirektor der Task Force on National and Homeland Security. Er ist außerdem Mitglied des Ausschusses für die gegenwärtige Gefahr – China. Vor Kurzem war er als Berater für Verteidigungs- und Außenpolitik für den ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy tätig. Er ist außerdem Co-Autor des neuen Bestsellers „Catastrophe Now – America’s Last Chance to Avoid an EMP Disaster“ und sein neues Buch „Restoring Strategic Deterrence“ wird im April 2025 veröffentlicht. Er ist Herausgeber des Newsletters „The Real War“ unter dpyne.substack.com und war zuvor als Autor für „The National Interest“ tätig. Hier ist ein Link zu seinem Interviewarchiv. Er kann unter emptaskforce.ut@gmail.com erreicht werden.

