Arabische Versäumnisse: Die unausgesprochene Mitschuld am Völkermord Israels

in Palästina

von Dr. Ramzy Baroud

27/03/2025

Das politische Versagen der Araber, Israel durch traditionelle Analysen herauszufordern – wie Uneinigkeit, allgemeine Schwäche und das Versäumnis, Palästina Priorität einzuräumen – erklärt nicht das ganze Bild.

Die Vorstellung, dass Israel die Palästinenser nur deshalb brutal behandelt, weil die Araber zu schwach sind, um die Regierung Benjamin Netanjahu – oder irgendeine andere Regierung – herauszufordern, impliziert, dass sich die arabischen Regime theoretisch um Palästina herum vereinen könnten. Diese Ansicht vereinfacht die Angelegenheit jedoch zu sehr.

Viele wohlmeinende pro-palästinensische Kommentatoren fordern die arabischen Nationen seit langem auf, sich zu vereinen, Druck auf Washington auszuüben, damit es seine unerschütterliche Unterstützung für Israel überdenkt, und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben, neben anderen entscheidenden Schritten.

Diese Schritte mögen zwar einen gewissen Wert haben, aber die Realität ist weitaus komplexer, und ein solches Wunschdenken wird das Verhalten der arabischen Regierungen wahrscheinlich nicht ändern. Diese Regime sind mehr damit beschäftigt, einen gewissen Status quo aufrechtzuerhalten oder zu ihm zurückzukehren – einen Status quo, bei dem die Befreiung Palästinas nach wie vor eine untergeordnete Priorität hat.

Seit dem Beginn des israelischen Völkermords in Gaza am 7. Oktober 2023 ist die arabische Position gegenüber Israel bestenfalls schwach und schlimmstenfalls verräterisch.

Einige arabische Regierungen gingen sogar so weit, den palästinensischen Widerstand in Debatten der Vereinten Nationen zu verurteilen. Während Länder wie China und Russland zumindest versuchten, den Angriff der Hamas vom 7. Oktober auf israelische Besatzungstruppen, die eine brutale Belagerung des Gazastreifens verhängten, in einen Zusammenhang zu stellen, schoben Länder wie Bahrain die Schuld direkt auf die Palästinenser.

Mit wenigen Ausnahmen brauchten arabische Regierungen Wochen – oder sogar Monate –, um eine relativ starke Haltung zu entwickeln, die die israelische Offensive in irgendeiner Form verurteilte.

Die Rhetorik begann sich zwar langsam zu ändern, aber die Taten folgten nicht. Während die Ansarallah-Bewegung im Jemen zusammen mit anderen nichtstaatlichen arabischen Akteuren versuchte, durch eine Blockade Druck auf Israel auszuüben, leisteten die arabischen Länder stattdessen einen Beitrag, um sicherzustellen, dass Israel den potenziellen Folgen seiner Isolation standhalten konnte.

In seinem Buch „War“ enthüllte Bob Woodward, dass einige arabische Regierungen dem damaligen US-Außenminister Antony Blinken mitteilten, dass sie keine Einwände gegen Israels Bemühungen hätten, den palästinensischen Widerstand zu brechen. Einige waren jedoch besorgt über die Medienbilder von verstümmelten palästinensischen Zivilisten, die in ihren eigenen Ländern zu öffentlichen Unruhen führen könnten.

Zu diesen öffentlichen Unruhen kam es jedoch nie, und mit der Zeit wurden der Völkermord, die Hungersnot und die Hilferufe in Gaza als ein weiteres tragisches Ereignis normalisiert, nicht unähnlich dem Krieg im Sudan oder dem Konflikt in Syrien.

Während des 15 Monate andauernden, unerbittlichen israelischen Völkermords, der zur Tötung und Verwundung von über 162.000 Palästinensern in Gaza führte, blieben die offiziellen arabischen politischen Institutionen bei der Beendigung des Krieges weitgehend irrelevant. Die US-Regierung Biden ließ sich durch diese arabische Untätigkeit ermutigen und drängte weiterhin auf eine stärkere Normalisierung zwischen den arabischen Ländern und Israel – selbst angesichts der Tatsache, dass in Gaza über 15.000 Kinder auf die brutalste vorstellbare Weise getötet wurden.

Während das moralische Versagen des Westens, die Mängel des Völkerrechts und die kriminellen Handlungen Bidens und seiner Regierung weithin kritisiert wurden, weil sie als Schutzschild für die Kriegsverbrechen Israels dienten, wird die Mitschuld der arabischen Regierungen an der Ermöglichung dieser Gräueltaten oft ignoriert.

Tatsächlich haben die Araber eine bedeutendere Rolle bei den israelischen Gräueltaten in Gaza gespielt, als wir oft erkennen. Einige durch ihr Schweigen, andere durch direkte Zusammenarbeit mit Israel.

Während des gesamten Krieges tauchten Berichte auf, die darauf hindeuteten, dass einige arabische Länder in Washington aktiv Lobbyarbeit für Israel betrieben und sich gegen einen Vorschlag der Ägyptisch-Arabischen Liga aussprachen, der auf den Wiederaufbau des Gazastreifens ohne ethnische Säuberung seiner Bevölkerung abzielte – eine Idee, die von der Trump-Administration und Israel befürwortet wurde.

Der ägyptische Vorschlag, der von den arabischen Ländern auf ihrem Gipfel am 4. März einstimmig angenommen wurde, stellte die stärkste und einheitlichste Haltung dar, die die arabische Welt während des Krieges eingenommen hat.

Der Vorschlag, der von Israel abgelehnt und von den USA abgetan wurde, trug dazu bei, den Diskurs in den USA zum Thema ethnische Säuberung zu verändern. Dies führte schließlich zu den Äußerungen von Trump am 12. März bei einem Treffen mit dem irischen Premierminister Micheál Martin, bei dem er erklärte, dass „niemand irgendjemanden aus Gaza vertreiben wird“.

Für einige arabische Staaten ist die Tatsache, dass die einzige relativ starke arabische Position signalisiert, dass das Versagen der Araber in Palästina über bloße Uneinigkeit oder Inkompetenz hinausgeht, ein Grund, sich aktiv zu widersetzen – es spiegelt eine viel dunklere und zynischere Realität wider. Einige Araber stimmen in ihren Interessen mit Israel überein, wo ein freies Palästina nicht nur kein Thema, sondern eine Bedrohung ist.

Das Gleiche gilt für die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, die weiterhin Hand in Hand mit Israel arbeitet, um jede Form von Widerstand im Westjordanland zu unterdrücken. Ihr Anliegen im Gazastreifen ist nicht die Beendigung des Völkermords, sondern die Marginalisierung ihrer palästinensischen Rivalen, insbesondere der Hamas.

Die PA für bloße „Schwäche“, für „nicht genug zu tun“ oder für das Versäumnis, die palästinensischen Reihen zu schließen, verantwortlich zu machen, ist daher eine Fehleinschätzung der Situation. Die Prioritäten von Mahmud Abbas und seinen Verbündeten in der Palästinensischen Autonomiebehörde sind ganz andere: Sie wollen sich eine relative Macht über die Palästinenser sichern, eine Macht, die nur durch die militärische Dominanz Israels aufrechterhalten werden kann.

Dies sind schwierige, aber entscheidende Wahrheiten, da sie es uns ermöglichen, das Gespräch neu zu gestalten und uns von der falschen Annahme zu lösen, dass die arabische Einheit alles lösen wird.

Der Fehler in der Einheitstheorie besteht darin, dass sie naiv davon ausgeht, dass arabische Regime die israelische Besatzung von Natur aus ablehnen und Palästina unterstützen.

Während einige arabische Regierungen aufrichtig über das kriminelle Verhalten Israels empört sind und zunehmend frustriert über die irrationale Politik der USA in der Region, sind andere von Eigeninteresse getrieben: ihre Feindseligkeit gegenüber dem Iran und die Angst vor aufstrebenden arabischen nichtstaatlichen Akteuren. Sie sind gleichermaßen besorgt über die Instabilität in der Region, die ihren Machterhalt inmitten einer sich schnell verändernden Weltordnung bedroht.

Während die Solidarität mit Palästina zunehmend vom globalen Süden auf die globale Mehrheit übergreift, bleiben die Araber weitgehend wirkungslos, da sie befürchten, dass ein bedeutender politischer Wandel in der Region ihre eigene Position direkt in Frage stellen könnte. Was sie nicht verstehen, ist, dass ihr Schweigen oder ihre aktive Unterstützung für Israel sehr wohl zu ihrem eigenen Untergang führen kann.

– Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber von The Palestine Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit Ilan Pappé herausgegeben hat, heißt „Unsere Vision für die Befreiung: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle melden sich zu Wort“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Mein Vater war ein Freiheitskämpfer“ und „Die letzte Erde“. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net

