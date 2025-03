https://thecradle.co/articles/the-trump-doctrine-brinkmanship-and-blowback-in-a-unipolar-hangover



Die Trump-Doktrin: Provokation und Gegenreaktion in einem unipolaren Kater

Trumps Versuch, die Macht der USA durch wirtschaftlichen Zwang, stellvertretende Disziplinierung und selektive Kriegsführung neu zu erfinden, könnte den Niedergang der globalen Vorherrschaft der USA in einer Welt beschleunigen, die nicht mehr bereit ist, sich an die amerikanischen Regeln zu halten.

Aymun Moosavi

26. März 2025

Bildnachweis: The Cradle

Von Versprechungen, „Kriege für immer“ zu beenden, bis hin zu seinem Projekt „Gaza Riviera“ und erneuten Angriffen auf den Jemen mag die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump unberechenbar, ja sogar widersprüchlich erscheinen.

Doch hinter der Theatralik verbirgt sich der kalkulierte Versuch, die Vereinigten Staaten als dominierende Kraft in einer sich wandelnden, multipolaren Weltordnung neu zu positionieren. Aber beschleunigt Trump bei dem Versuch, diese Dominanz wiederherzustellen, nicht versehentlich genau den Wandel, den er zu zähmen versucht?

Neudefinition der US-Hegemonie

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts stützt sich die US-Außenpolitik auf eine Formel militärischer Allianzen, von der NATO bis hin zu bilateralen Verteidigungspakten, um einseitige Macht auszuüben. Diese anhaltende Doktrin beruht auf der Annahme, dass militärische Überlegenheit unerlässlich ist, um Rivalen wie Russland und China in Schach zu halten und die Illusion des amerikanischen Exzeptionalismus zu bewahren.

Trumps Ansatz stellt einen Bruch mit der traditionellen Haltung der USA dar. Anstatt bestehende Militärbündnisse zu stärken – die er als unrentable Verstrickungen ansieht – setzt seine Regierung auf wirtschaftlichen Einfluss und die Vormachtstellung des Dollars. Militärische Partnerschaften, insbesondere mit abhängigen Staaten, werden zunehmend als lästige Relikte einer vergangenen Ära angesehen.

Diese Einstellung wurde im Oval Office deutlich, als Präsident Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj scharf zurechtwies und europäische Bitten um mehr Finanzmittel für die Ukraine abwies.

Anstatt sich von Altlasten einengen zu lassen, zielt Trumps Strategie darauf ab, Allianzen auf der Grundlage konkreter US-Interessen neu auszurichten. Vorbei sind die Zeiten, in denen schwache Partner und traditionelle Verbündete subventioniert wurden.

Diese Realität wurde durch den kühnen Vorschlag des britischen Premierministers Keir Starmer, „Truppen vor Ort“ in die Ukraine zu entsenden, deutlich. Ein Vorhaben, das ohne die Unterstützung der USA nicht realisierbar ist. Trump brachte den britischen Premierminister auf den Punkt, indem er ihn fragte: „Könnten Sie es allein mit Russland aufnehmen?“

Diese Doktrin hat bereits Trumps erste 100 Tage im Amt geprägt: der Rückzug aus den Führungsrollen der NATO, der Ausstieg aus der Verteidigungskontaktgruppe Ukraine (Ramstein) und eine achtprozentige Kürzung des Pentagon-Budgets über fünf Jahre, was eine deutliche Abweichung von dem Kurs darstellt, den sein Vorgänger Joe Biden eingeschlagen hatte.

Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnet die letztgenannte Änderung als „Neuerfindung“ und nicht als bloße Haushaltskürzung. Jenseits der Rhetorik sprechen die Zahlen jedoch eine andere Sprache – der Plan sieht eine erhebliche Reduzierung vor, die einem Verlust von 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr entspricht.

Was diese Verschiebung jedoch wirklich unterstreicht, ist die Offenheit des US-Präsidenten für eine Zusammenarbeit mit Russland – ein ideologischer Bruch mit Washingtons tief verwurzelter Hingabe an den Wettbewerb der Großmächte. In Trumps Weltbild wird die Hegemonialmacht nicht durch das Festhalten an veralteten Bündnissen gesichert, sondern durch den Aufbau strategischer Beziehungen zu globalen Schwergewichten, die gegenseitigen Nutzen bieten – wirtschaftlich, nicht ideologisch.

Krieg mit anderen Mitteln

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Trump einen Stopp der Militäraktionen an allen Fronten anstrebt, sondern nur dort, wo direkter militärischer Druck als ineffektiv oder als offensichtliche Behinderung der US-Interessen erachtet wird. Dies wurde durch die erneuten US-Angriffe auf Sanaa am 15. März deutlich, mit denen Druck auf Ansarallah ausgeübt werden sollte, weil die Organisation Gaza unerschütterlich durch gezielte Operationen gegen israelische Schiffe in regionalen Gewässern unterstützt – und damit auch auf den Iran, der die jemenitische Front seit langem unterstützt.

Dieses Manöver ignorierte jedoch drei harte Realitäten: dass Ansarallah während des 15 Monate andauernden Drucks der USA standhaft geblieben war; dass die Angriffe die Bemühungen um einen geheimen Kanal zum Iran zunichte machen könnten; und dass sie eine weitere Eskalation der Vergeltungsmaßnahmen provozieren könnten – genau das ist passiert.

Das Schiff USS Harry S. Truman ist seitdem wiederholt Ziel jemenitischer Raketen geworden, während der israelische Flughafen Ben Gurion zweimal getroffen wurde, da die jemenitischen Streitkräfte (YAF) weitere Einsätze bis zum Ende des Gaza-Krieges ankündigten.

Trump könnte bald erfahren, dass Luftangriffe weder den jemenitischen Widerstand brechen noch den Iran an den Verhandlungstisch zwingen werden, sondern vielmehr den Widerstand verfestigen und diplomatische Möglichkeiten zunichte machen könnten.

Dieselbe Logik gilt für Gaza. Trotz anfänglicher Bemühungen, den Krieg gegen den Widerstand Israels zu beenden, genehmigte Trump später die Wiederaufnahme des Krieges. Und das, obwohl der Besatzerstaat nach 15 Monaten unerbittlicher Angriffe nicht einmal sein primäres Ziel erreicht hat: den Widerstand im Gazastreifen zu brechen.

Die Zahlen wurden wieder aufgefüllt. Die Geiselaustausche, die einst als Propagandamittel eingesetzt wurden, haben den Widerstand stattdessen humanisiert. Trumps Entscheidung, die Waffenstillstandsverhandlungen aufzugeben, könnte sich letztendlich als Eigentor erweisen, da Tel Aviv keinen Einfluss mehr ausüben kann und Washington mit der Unnachgiebigkeit des Widerstands als dauerhaftem Akteur in jeder zukünftigen Einigung rechnen muss.

„Besitzen Sie einen Anzug?“: Das Schicksal von Stellvertretern und Verbündeten

Als Selenskyj im Oval Office getadelt wurde, war dies nicht nur persönlich gemeint – es war eine Warnung an andere Verbündete der USA, sich stärker einzubringen und ihre Nützlichkeit für die Interessen der USA unter Beweis zu stellen. Stellvertreter bleiben Stellvertreter, und von ihnen wird Leistung erwartet. Übervorteilung wird nicht toleriert.

Die Botschaft richtete sich nicht nur an Kiew. Die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sollte sie zur Kenntnis nehmen. Trotz der offensichtlichen Stärke der Trump-Israel-Allianz – diplomatische Deckung, anhaltende Waffenlieferungen – hat Trump bereits Entscheidungen unabhängig vom israelischen Druck getroffen.

Letztendlich war es Trump, der auf Geheiß der israelischen Regierung innerhalb weniger Monate einen Stopp des Gaza-Krieges erzwang – ein Schritt, an dem die Biden-Regierung über ein Jahr lang wenig Interesse zeigte. Er beendete auch abrupt die erste Phase des Gaza-Krieges und führte direkte Verhandlungen mit der Hamas, um amerikanische Geiseln zu befreien, was in den israelischen Medien für Empörung sorgte.

Trumps Außenpolitik stellt trotz aller Unterstützung Israels amerikanische Lösungen an erste Stelle. Diese Unberechenbarkeit führt nun dazu, dass sich Tel Aviv nicht mehr auf die umfassenden Garantien verlassen kann, die es einst genoss.

In ganz Westasien und Nordafrika ist Trumps Haltung klar: Die regionalen Akteure müssen sich stärker einbringen oder riskieren, irrelevant zu werden. Arabische Staaten, die lange Zeit von der Macht der USA abhängig waren und bereit waren, amerikanische Übergriffe im Austausch für Schutz zu tolerieren, werden nun aufgefordert, einen sinnvollen Beitrag zu leisten.

Ägypten übernahm erst die Führung beim Wiederaufbau des Gazastreifens, nachdem Trump einen provokativen Plan zur Umsiedlung von Bewohnern des Gazastreifens nach Ägypten und Jordanien ins Spiel gebracht – und dann wieder zurückgezogen – hatte. Die Botschaft war unmissverständlich: Zieh dich an oder du wirst entlassen.

Diese erzwungene Neukalibrierung könnte entweder Instabilität unter fragilen Staaten säen oder eine engere regionale Zusammenarbeit einleiten, insbesondere unter denjenigen, die sich gegen die Vorherrschaft der USA stellen. Da der US-Sondergesandte für Westasien, Steve Witkoff, immer noch darauf drängt, dass eine regionale Normalisierung der Königsweg für die Sicherheit Israels sei, bleibt diesen Ländern nur die Wahl zwischen einer stärkeren Abhängigkeit oder einer neu gewonnenen Durchsetzungsfähigkeit.

Zwangsstrategien und verpasste Chancen

Eine Außenpolitik, die auf wirtschaftlichem Druck und der Vermeidung endloser Kriege beruht, könnte es Trump theoretisch ermöglichen, Partnerschaften mit Ländern einzugehen, die mit Russland verbündet sind – wenn er die USA als vertrauenswürdige Macht präsentieren könnte. Dies ist jedoch eine große Herausforderung für einen Präsidenten, der für seine launischen Entscheidungen bekannt ist.

Seine Haltung gegenüber dem Iran ist bezeichnend. Während Trump gelegentlich Offenheit für Atomverhandlungen signalisiert, ging sein gleichzeitiger Vorstoß für Sanktionen mit „maximalem Druck“ nach hinten los. Als Reaktion darauf schlug der reformorientierte iranische Präsident Masoud Pezeshkian – der ansonsten eher zur Diplomatie neigt – die Tür zu:

„Wir werden in Würde sterben, aber wir werden nicht in Schande leben. Wir werden uns hinsetzen und reden, wenn die Verhandlungen respektvoll und auf der Grundlage gegenseitiger Interessen geführt werden. Die Sprache der Drohungen und Gewalt ist für uns jedoch absolut inakzeptabel.“

Diese Stimmung wurde vom iranischen Außenminister Abbas Araghchi aufgegriffen, der am Donnerstag betonte, dass Teheran keine direkten Gespräche mit den USA aufnehmen werde, es sei denn, die Verhandlungen seien frei von Zwang und Druck. Dies wurde später durch ein dreiseitiges Treffen zwischen dem Iran, Russland und China unterstrichen, die gemeinsam die US-Sanktionen als rechtswidrig verurteilten.

Trump hat unbeabsichtigt die Reformisten und Hardliner im Iran vereint, indem er keinen glaubwürdigen diplomatischen Weg aufgezeigt hat. Schlimmer noch, zumindest für die USA, treibt er Teheran immer näher an Moskau und Peking heran und untergräbt damit seinen eigenen Einfluss in einer Region, die bereits außerhalb des Einflussbereichs Washingtons liegt.

Auf Multipolarität setzen

Trumps turbulente außenpolitische Entscheidungen bergen das Risiko, Verbündete zu verprellen und alte Rivalitäten zu schüren, was sich negativ auf sein Bestreben auswirken könnte, die USA darauf vorzubereiten, ihren hegemonialen Status in einer sich ständig verändernden Welt zu behaupten.

Anstatt die amerikanische Vorherrschaft zu modernisieren, könnte er ihre Erosion beschleunigen – indem er Verhandlungsmöglichkeiten verspielt, traditionelle Verbündete verprellt und unabhängige Staaten dazu zwingt, neue Bündnisse einzugehen. Europas erneute Annäherung an die EU-Mitgliedschaft der Türkei ist ein Beispiel dafür, ein Signal dafür, dass selbst Washingtons engste Verbündete sich gegen eine instabile amerikanische Hand absichern.

Wenn Trump in einer multipolaren Welt eine Führungsrolle übernehmen will, braucht er mehr als Unberechenbarkeit und brutale Einflussnahme. Der von ihm eingeschlagene Weg erfordert möglicherweise ein Maß an strategischer Weitsicht und diplomatischer Nuancierung, zu dem er grundsätzlich nicht bereit – oder nicht in der Lage – ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

