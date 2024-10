ARD stellt sich blind Von Uli Gellermann

https://www.rationalgalerie.de/home/ard-stellt-sich-blind

ARD stellt sich blind Staatlich organisierte Blindstellen Autor: Uli Gellermann Datum: 10.10.2024

Neben den einfach erkennbaren Tendenz-Meldungen manipuliert die Tagesschau gern mit Leerstellen in ihren Meldungen. Was gar nicht erst berichtet wird, existiert für die Millionen Zuschauer der ARD nicht. Er soll möglichst blind bleiben, vor allem dann, wenn der Staat es wünscht.

Gute Absicht kriminalisiert

Auch die Akzent-Setzung ist Teil der Manipulation. Wenn die ARD über eine pro-palästinensische Aktion berichtet, dann gern so: „Ausschreitungen bei Pro-Palästina-Demo in Berlin“. Das kriminalisiert die gute Absicht.

Genozid? Gibt es nicht!

Wer in der Tagesschau-Suchmaschine die Begriffe „Genozid und Gaza“ eingibt, wird nicht fündig. Da tut man so, als gäbe es die Tausende Opfer der israelischen Armee nicht. Auch die Klage Südafrikas gegen Israel des Völkermords in Gaza taucht nicht auf. Also, könnte der Zuschauer denken, es gibt ihn nicht

Eigene Gedanken? Sind nicht erwünscht!

Zwar berichtet das regierungsamtliche Fernsehen über die Friedens-Demo in Berlin am 03.10. Aber die Sensation, dass dort mit Dr. Gauweiler ein CSU-Vorstandsmitglied gesprochen hat, die verschweigt man lieber. Der Zuschauer könnte über die politische Breite der Aktionen staunen und anfangen, sich Gedanken zu machen. Eigene Gedanken? Sind nicht erwünscht.

Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

Wer kann, der sollte spenden

Die Kollegen, die für die MACHT-UM-ACHT produzieren, die hinter der Kamera und am Schneidetisch arbeiten, machen das aus politischer Überzeugung; weil sie Aufklärung für wichtig halten, arbeiten sie ohne Gehalt. Aber auch sie müssen essen und trinken. Deshalb bitten wir die Zuschauer der MACHT-UM-ACHT um Spenden, um Schenkungen. Auf der Website der RATIONALGALERIE finden Sie, findet ihr die Rubrik „Schenkungen für Medienvielfalt“. Wer die anklickt, kommt zu einem PayPal-Konto. Wer kann, der sollte. Im Voraus vielen Dank!

Hier geht es zum Video der MACHT-UM-ACHT:

