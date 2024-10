Wann hat Iran die Atombombe?  Von Yavuz Özoguz

Aktuell wird in der Westlichen Welt einmal mehr die Gefahr einer iranischen Atombombe propagiert. Damit soll wohl dem eines Tages folgenden Atomwaffeneinsatz Israels gegen die Islamische Republik Iran vorab die Legitimation erteilt werden.

Der Erfolg der westlichen Medienpropaganda gründet auf mehreren Aspekten. Ein Aspekt ist die uneingeschränkte Solidarität mit jedem Verbrechen, welches von den USA oder Israel begangen wird, wobei jeder verbale Widerstand gegen israelische Verbrechen mit der Antisemitismuskeule niedergeschlagen wird. Ein weiterer Aspekt aber ist die Leichtgläubigkeit – oder sollte man sagen Dummheit – gepaart mit dem völligen Fehlen eines Langzeitgedächtnisses bei den meisten Medienkonsumenten. Die Bösartigkeit der Medienmacher diesbezüglich können klitzekleine Schreiber wie meine Wenigkeit wenig entgegensetzen. Aber der Leichtgläubigkeit der Medienkonsumenten, die zumeist meine Mitbürger und Mitmenschen sind, möchte ich hier eine kleine Liste entgegen stellen, die einen gewissen „Aufwacheffekt“ haben könnte.

2003 Spiegel: Iran steht offenbar kurz vor Bau einer Atombombe [1]

2003 FAZ: Auswärtiges Amt: Teheran will sich Atomwaffen verschaffen [2]

2007 Cicero: Und auch Iran wird sie bald haben: Atomwaffen [3]

2009 taz: Iran steht 5 Jahre vor der Atombombe [4]

2010 Konrad-Adenauer-Stiftung: Ist der Iran auf der Zielgeraden? Das iranische Atomprogramm … [5]

2011 Stern: Iranisches Atomprogramm Israel warnt vor Atombombe in sechs Monaten [6]

2012 Handelsblatt: Iran könnte innerhalb eines Jahres Atombombe bauen [7]

2013 Zeit: Die USA, die EU und Israel fürchten jedoch, dass die Erforschung der Technik letztlich zum Bau von Atomwaffen führt. [8]

2014 Süddeutsche Zeitung: Es müsse verhindert werden, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange [9]

2015 Zeit: Vor der UN-Vollversammlung warnte Benjamin Netanjahu nachdrücklich vor Irans Atomwaffen. [10]

2016 Cicero: Atommacht Iran – Bombardieren oder besser nicht? [11]

2017 Cicero: Wichtigster Partner Nordkoreas dürfte seither der Iran sein, der ebenfalls mit Nachdruck an Atomwaffen- und Raketenprogrammen arbeitet [12]

2018 Zeit: Angela Merkel will nukleare Bewaffnung des Iran verhindern [13]

2019 Spiegel: So schnell könnte Iran eine Atombombe bauen [14]

2020 Bild: Im Jahr 2015 war der Iran laut Nuklear-Experte Ephraim Kam zwei Monate vom Bau einer Atombombe entfernt [15]

2021 Neue Züricher Zeitung: Israels Energieminister: Iran kann in sechs Monaten Atombombe bauen [16]

2022 FAZ: IAEA: Uranbestände in Iran fast groß genug für Atomwaffen [17]

2023 Jungle World: Laut einem hochrangigen US-Verteidigungsbeamten könne der Iran in weniger als zwei Wochen genügend spaltbares Material für eine Atombombe herstellen [18]

2024 Welt: Iran nur noch „eine oder zwei Wochen“ von spaltbarem Atomwaffen-Material entfernt [19]

Der Vorwurf der Westlichen Welt, dass der Iran an Atomwaffen arbeite, geht bis in die frühen 2000er Jahre zurück. Kronzeuge waren 2002 die sogenannten Volksmudschahedin. Erstaunlich aus deutscher Sicht ist zu bemerken, dass jenem „Kronzeugen“ glauben geschenkt wurde, obwohl die Volksmudschahedin (MEK) in Deutschland bis 2014 offiziell als Terrororganisation galten. Die obige Zusammenstellung beinhaltet pro Jahr nur eine Zeile, obwohl es jedes Jahr dutzende, teilweise hunderte solcher Berichte gibt. Sämtliche Mainstream-Medien Deutschlands sind an jener Propaganda beteiligt und das seit über zwei Jahrzehnten! Alle derartigen Berichte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Iran sei seit 20 Jahren nur wenige Wochen vom Besitz einer Atomwaffe entfernt. Hierbei stellt sich die Frage, warum die iranischen Atomwissenschaftler alle so unfähig sein müssten, dass sie die jahrelange Entwicklung nur bis wenige Wochen vor dem Abschluss hinbekommen und das seit zwei Jahrzehnten? Wir sprechen hier von einem Land, das in der Nanotechnologie weltweit mit zu den führenden Nationen gehört, eigene Satelliten mit eigenen Trägern ins Weltall schickt und die israelische Luftabwehr überwinden konnte. Auch stellt sich die Frage, warum denn der israelische Geheimdienst so viele Atomwissenschaftler des Iran ermorden musste, wenn die doch alle so unfähig sind. Die Liste der Mossad-Morde wurde sogar in der Tagesschau geteilt, wenn auch mit der Einschränkung „mutmaßlich“ [20].

Der Grund dafür, dass Iran keine Atomwaffen besitzt, liegt in einer eindeutigen religiösen Rechtsurteil des Revolutionsführers Imam Chamenei, die er im Sommer des Jahres 2005 n.Chr. deutlich wiederholt hat. Der Inhalt wurde jedoch bereits Mitte der 1990er Jahren mehrfach veröffentlicht. Der Fatwa zufolge ist die Herstellung, Lagerung und Benutzung von Atomwaffen dem Islam zufolge verboten (haram) und Imam Chamenei hat verfügt, dass der Iran diese Waffen niemals erlangen darf [21].

Im August 2005 wurde die Fatwa in einer offiziellen Erklärung der iranischen Regierung bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien zitiert. Der offizielle Wortlaut der Fatwa ist: „Wir glauben, dass neben Atomwaffen auch andere Arten von Massenvernichtungswaffen wie chemische und biologische Waffen eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen. Die iranische Nation, die selbst ein Opfer chemischer Waffen ist, empfindet mehr als jede andere Nation die Gefahr, die durch die Produktion und Lagerung solcher Waffen verursacht wird, und ist bereit, alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, um solchen Bedrohungen entgegenzuwirken. Wir betrachten den Einsatz solcher Waffen als verboten [haram] und glauben, dass es Pflicht eines jeden ist, sich zu bemühen, die Menschheit gegen diese große Katastrophe zu sichern.“

Am 9. April 2015 sagte Imam Chamenei bei einer Rede: „… Wir sind nicht hinter Atomwaffen her. Und das ist nicht deshalb, weil sie uns sagen, diese Dinge nicht zu verfolgen. Vielmehr wollen wir diese Dinge nicht für uns und unsere Religion und weil die Vernunft uns dazu auffordert, dies nicht zu tun. Sowohl das islamische Recht (Scharia) als auch der Vernunftschluss schreiben vor, dass wir sie nicht verfolgen. Unsere Rechtsurteil Basis des Vernunftschlusses besagt, dass wir weder in der Gegenwart noch in der Zukunft eine Atomwaffe brauchen. Eine Atomwaffe ist eine Quelle von Problemen für ein Land wie das unsere.“ Obwohl der Charakter des Rechtsurteils eindeutig ist, wurde er in der Westlichen Welt im öffentlichen Diskurs, insbesondere ein Deutschland, kaum beachtet, da sonst die Jahrzehnte andauernde Propaganda, die Islamische Republik Iran würde Atomwaffen anstreben, geschwächt worden wäre.“

Bei der ganzen Diskussion wird zudem stets ignoriert, dass Israel im Gegensatz zum Iran den Atomwaffensperrvertrag (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) nie unterzeichnet hat und zudem über Atomwaffen verfügt. Da Israel aber zu den „Guten“ gehört und Iran zu den „Bösen“, darf Israel aus Sicht der westlichen Propaganda auch Atomwaffen besitzen. Es ist sogar davon auszugehen, dass, falls Israel seine Atomwaffen einsetzt, dieser erneute Massenmord von der Westlichen Welt gedeckt werden würde.

Es sei bei dieser Gelegenheit daran erinnert, dass auch Deutschland auf deutschem Boden Atomwaffen lagert, was nach Regeln der Westlichen Welt legitim ist, denn der NPT unterscheidet zwischen Atomwaffenstaaten (wie die USA) und Nicht-Atomwaffenstaaten (wie Deutschland). Die Lagerung der Atomwaffen auf deutschem Boden erfolgt unter der Kontrolle der USA, die als Atomwaffenstaat nach dem NPT gelten. Da Deutschland keinen direkten Besitz oder Kontrolle über diese Waffen hat, wird dies als konform mit den Bestimmungen des NPT angesehen. In wie weit aber diese Regelung konform mit der Souveränität eines Staates ist, sei dahingestellt.

Bei dem Völkermord, der aktuell im Gaza stattfindet und den zusätzlichen Massakern im Libanon, die allesamt von Deutschland mitgetragen und sogar mit Waffenlieferungen unterstützt werden, wird eines Tages die Frage aufgeworfen werden, wie so viele Menschen weltweit sozusagen „live“ bei diesem Massenmord und der Vernichtung von Wohnhäusern für zwei Millionen Menschen tatenlos zusehen konnten. Es ist zu hoffen, dass der Schrecken einsetzt, bevor Israel seine Atomwaffen einsetzt. Denn danach wird der atomare Weltkrieg nicht aufzuhalten sein und die Welt in seiner heutigen Form nicht mehr existieren. Die Westliche Welt ist nicht gewillt den Verbrechen Israels Einhalt zu gebieten. Die Folgen werden wir alle tragen müssen.

Schon so manche große Supermacht, die gemessen an ihrer Zeit über viel größere Macht verfügt hat als Israel und die USA heute, ist untergegangen, ohne dass sie es verhindern konnten. Bei dem USraelischen Gebilde wird es das Fake-Finanzsystem sein, dass der größte Betrug auf Erden aller Zeiten ist, welches den letztendlichen Untergang bewirken wird. Wohl denen die die „Schönheit sehen durch ein entfesseltes Israel“ [22].

[1] https://www.spiegel.de/politik/ausland/u…e-a-259982.html

[2] https://www.faz.net/aktuell/politik/iran…en-1100421.html

[3] https://www.cicero.de/weltbuhne/das-atomare-konigreich/36890

[4] https://taz.de/Russisch-amerikanischer-Bericht/!5162733/

[5] https://www.kas.de/c/document_library/ge…&groupId=252038

[6] https://www.stern.de/politik/ausland/ira…en-3882270.html

[7] https://www.handelsblatt.com/politik/int…en/7233642.html

[8] https://www.zeit.de/news/2013-02/10/demo…de.share.link.x

[9] https://www.sueddeutsche.de/archiv/politik/2014/02/page/6

[10] https://www.zeit.de/politik/ausland/2015…amm-widerspruch

[11] https://www.cicero.de/aussenpolitik/bomb…ser-nicht/40725

[12] https://www.cicero.de/aussenpolitik/nord…itten-weltkrieg–

[13] https://www.zeit.de/politik/ausland/2018…sung-gespraeche

[14] https://www.spiegel.de/wissenschaft/mens…-a-1276275.html

[15] https://www.bild.de/bild-plus/politik/au…02312.bild.html

[16] https://www.nzz.ch/international/israels…auen-ld.1599666

[17] https://www.faz.net/aktuell/politik/ausl…n-18069152.html

[18] https://jungle.world/blog/von-tunis-nach…ountdown-laeuft

[19] https://www.welt.de/politik/ausland/arti…l-entfernt.html

[20] https://www.tagesschau.de/ausland/asien/…n-iran-100.html

[21] http://www.eslam.de/begriffe/a/as/atomwaffen-fatwa.htm

[22] Die Schönheit sehen durch ein entfesseltes Israel