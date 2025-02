https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/army-was-ordered-kill-israelis-7-october-defense-minister-confirms



Armee wurde am 7. Oktober angewiesen, Israelis zu töten, bestätigt Verteidigungsminister

Asa Winstanley

Rechte und Rechenschaftspflicht

7. Februar 2025

Israelische Truppen wurden am 7. Oktober 2023 angewiesen, gefangene israelische Zivilisten zu erschießen und zu töten, gab der damalige israelische Verteidigungsminister diese Woche zu.

Der Befehl zur Umsetzung der sogenannten Hannibal-Richtlinie Israels sei „taktisch“ und „an verschiedenen Orten“ in der Nähe von Gaza erteilt worden, sagte Yoav Gallant am Donnerstag gegenüber dem israelischen Sender Channel 12. „An anderen Orten wurde er nicht erteilt, und das ist ein Problem“, fuhr er fort.

Der Journalist Amit Segal befragte Gallant und stellte für die Zuschauer klar, dass „die Hannibal-Richtlinie besagt, dass man schießen soll, um zu töten, wenn sich in einem Fahrzeug eine israelische Geisel befindet“ – eine Charakterisierung, die Gallant nicht bestritt.

Gallant gab sein erstes Interview mit dem israelischen Fernsehen, seit er im November entlassen wurde.

Sie können sich einen untertitelten Clip im obigen Video oder das vollständige Interview auf Hebräisch auf der Website von Channel 12 ansehen.

Erstes öffentliches Eingeständnis

Im Gegensatz zu Gallants Aussage, dass die Hannibal-Richtlinie in verschiedenen Gebieten ungleichmäßig angewendet wurde, berichtete die israelische Zeitung Yediot Ahronot im Januar 2024, dass das Oberkommando des israelischen Militärs am 7. Oktober um die Mittagszeit den eindeutigen Befehl erteilt habe, die Hannibal-Richtlinie in der gesamten Region anzuwenden.

Der Befehl lautete: „Auch wenn dies die Gefährdung oder Schädigung des Lebens von Zivilisten in der Region, einschließlich der Gefangenen selbst, bedeutet“, berichteten die israelischen Journalisten Ronen Bergman und Yoav Zitun.

Im Juli berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass der Befehl „kein einziges Fahrzeug darf nach Gaza zurückkehren“ an diesem Tag um 11:22 Uhr an die Gaza-Division des israelischen Militärs erging.

Die neue Erklärung von Gallant ist jedoch von großer Bedeutung, da es das erste öffentliche Eingeständnis eines amtierenden israelischen Ministers ist, dass seine Truppen am 7. Oktober den Befehl erhalten haben, auf ihr eigenes Volk zu schießen.

Die Hannibal-Direktive, eine Militärdoktrin, die erstmals in den 1980er Jahren von israelischen Generälen geheim herausgegeben wurde, ist Israels nationaler Mord-Selbstmord-Pakt.

Ursprünglich besagte sie, dass israelische Truppen bei ihrer Verabschiedung auf andere israelische Truppen schießen dürfen, die gerade von palästinensischen oder anderen arabischen Widerstandskämpfern gefangen genommen wurden.

Beispiellos

Doch am 7. Oktober 2023 eroberten palästinensische Kämpfer in einer beispiellosen Militäroffensive Land neben dem Gazastreifen zurück, das 1948 erstmals an die Israelis verloren gegangen war.

Rund 250 israelische Soldaten und Zivilisten wurden von der Hamas und anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen gefangen genommen, was sie als „Operation Al-Aqsa-Flut“ bezeichneten.

Israels Reaktion bestand darin, die Hannibal-Doktrin zu reaktivieren und anzuwenden und sie auf israelische Zivilisten und Soldaten auszudehnen.

Das Feuer von israelischen Hubschraubern, Drohnen, Panzern und sogar Bodentruppen wurde absichtlich entfesselt, in einem gescheiterten Versuch, palästinensische Kämpfer daran zu hindern, lebendige israelische Gefangene zu nehmen, die später gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollten.

Etwa 1.100 Israelis wurden getötet. Es ist immer noch unklar, wie viele von ihnen von Israelis und wie viele von Palästinensern getötet wurden. Ein Jahr später ergab eine Untersuchung von The Electronic Intifada, dass mindestens „Hunderte“ von Israel getötet wurden.

Offizielle Zahlen, die letzten Monat erstmals veröffentlicht wurden, zeigten, dass die israelische Luftwaffe am 7. Oktober „während der Kämpfe“ 11.000 Granaten abgefeuert, mehr als 500 schwere 1-Tonnen-Bomben abgeworfen und 180 Raketen abgefeuert hat.

In einer unabhängigen Untersuchung der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr wurden die israelischen Behörden dafür kritisiert, dass sie den Zugang zum Land verweigerten.

„Israelische Beamte weigerten sich nicht nur, bei der Untersuchung der Kommission zu kooperieren, sondern hinderten Berichten zufolge auch medizinische Fachkräfte und andere daran, mit ihnen in Kontakt zu treten“, heißt es im Bericht der Untersuchung.

Mit Übersetzung von David Sheen.

Übersetzt in Deutsch mit Deepl.com

