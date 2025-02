https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-lie-ceasefire-trump-just-told-you



Der „Krieg“ im Gazastreifen war eine Lüge, ebenso wie der Waffenstillstand. Trump hat es Ihnen gerade gesagt

Jonathan Cook

6. Februar 2025

Während Netanyahus Besuch ließ Trump Washingtons Beschönigung der 15-monatigen völkermörderischen Zerstörung des Gazastreifens durch Israel fallen. Es ging immer um ethnische Säuberung

US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu kommen am 4. Februar 2025 im Weißen Haus in Washington, D.C., an (AFP)

Der Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Weißen Haus in dieser Woche hat die Maske von 16 Monaten Gaslighting durch westliche Staats- und Regierungschefs und die gesamten westlichen Mainstream-Medien heruntergerissen.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat endlich die Beschönigung Washingtons bezüglich der völkermörderischen Zerstörung des Gazastreifens durch Israel fallen gelassen.

Dies sei, so sagte er uns, immer ein in den USA begangenes Massaker gewesen. Seinen Worten zufolge wird Washington nun Gaza „übernehmen“ und es entwickeln.

Und das Ziel des Massakers sei immer die ethnische Säuberung gewesen.

Die Palästinenser, so sagte er, würden an einem Ort „angesiedelt“, an dem sie nicht „jeden Tag um ihr Leben fürchten“ müssten – das heißt, von Israel mit von den USA gelieferten Bomben ermordet zu werden.

Der Gazastreifen würde unterdessen zur „Riviera des Nahen Ostens“ werden, an deren Stelle die „Menschen der Welt“ – er meinte reiche weiße Menschen wie er selbst – in luxuriösen Strandimmobilien leben würden.

Wenn die USA „Eigentümer“ des Gazastreifens sind, wie Trump behauptet, dann sind sie auch Eigentümer der Hoheitsgewässer des Gazastreifens, in denen sich zufällig riesige Mengen an unerschlossenem Gas befinden, die den neuen „Eigentümer“ der Enklave bereichern würden. Den Palästinensern wurde natürlich niemals erlaubt, ihre Gasfelder zu erschließen.

Trump könnte sogar versehentlich die wahre Zahl der Todesopfer durch Israels Amoklauf verraten haben. Er sprach davon, dass „sie alle – es sind 1,7 oder vielleicht 1,8 Millionen Menschen“ aus Gaza vertrieben wurden.

Vor dem 7. Oktober 2023 lag die Bevölkerungszahl zwischen 2,2 und 2,3 Millionen. Wo ist die andere halbe Million Palästinenser? Unter den Trümmern? In anonymen Gräbern? Von wilden Hunden gefressen? Von 900 kg schweren US-Bomben pulverisiert?

Amoklauf

Trump stellte seinen Plan zur ethnischen Säuberung so dar, als ob ihm das Wohl der Palästinenser am Herzen läge. Als ob er sie aus einem katastrophengefährdeten Erdbebengebiet retten würde, nicht vor einem völkermordenden Nachbarn, den er als Washingtons engsten Verbündeten betrachtet.

Seine Äußerungen wurden in westlichen und arabischen Hauptstädten mit Schock und Entsetzen aufgenommen. Alle distanzieren sich von seiner unverhohlenen Unterstützung für die ethnische Säuberung der Bevölkerung des Gazastreifens.

Aber das sind dieselben Staats- und Regierungschefs, die 15 Monate lang geschwiegen haben, als Israel Häuser, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Regierungsgebäude, Moscheen, Kirchen und Bäckereien in Gaza dem Erdboden gleichmachte.

Dann sprachen sie von Israels Recht, sich zu „verteidigen“, obwohl Israel so viel Schaden angerichtet hatte, dass die Vereinten Nationen davor warnten, dass es bis zu 80 Jahre dauern würde, das Gebiet wieder aufzubauen – das heißt, vier Generationen.

Was dachten sie, würde am Ende der von ihnen bewaffneten und voll unterstützten Zerstörungsorgie passieren? Dachten sie, die Menschen in Gaza könnten jahrelang ohne Häuser, Krankenhäuser, Schulen, Wasserversorgung oder Strom überleben?

Sie wussten, dass dies das Ergebnis sein würde: mittellose Palästinenser würden entweder in den Ruinen den Tod riskieren oder gezwungen sein, wegzuziehen.

Und westliche Politiker ließen dies nicht nur geschehen, sie sagten uns, es sei „verhältnismäßig“, es sei notwendig. Sie verleumdeten jeden, der anderer Meinung war, jeden, der einen Waffenstillstand forderte, jeden, der an einem Protestmarsch teilnahm, als Antisemiten und Judenhasser.

In den USA und anderswo veranstalteten Studenten – viele von ihnen Juden – Massenproteste auf ihren Campus. Als Reaktion darauf schickten die Universitätsverwaltungen die Bereitschaftspolizei, die sie verprügelte. Danach verwiesen die Universitäten die studentischen Organisatoren und verweigerten ihnen ihre Abschlüsse.

Und dennoch denken westliche Politiker und Medien, dass es jetzt an der Zeit ist, sich über Trumps Aussagen zu empören?

Noch immer im Sterben

Trumps entsetzliche, schonungslose Ehrlichkeit zeigt nur, wie verlogen die letzten 16 Monate waren. Denn wer hat nicht verstanden, dass auch der dreiphasige Waffenstillstand im Gazastreifen, der am 19. Januar in Kraft trat, eine Lüge war.

Es war eine Lüge, noch bevor die Tinte auf dem Papier getrocknet war.

Trump präsentierte seinen Plan zur ethnischen Säuberung, als ob ihm das Wohl der Palästinenser am Herzen läge.

Es war eine Lüge, denn der Waffenstillstand sollte offiziell nicht nur eine Pause im Blutvergießen schaffen. Er sollte auch dazu dienen, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu mindern, die Feindseligkeiten zu beenden und den Wiederaufbau des Gazastreifens voranzutreiben.

Nichts davon wird geschehen – zumindest nicht für die Palästinenser, wie Trump deutlich gemacht hat.

Trotz seiner Behauptungen hat Israel offensichtlich nicht aufgehört, Munition in den Gazastreifen zu schießen. Es tötet und verstümmelt weiterhin Palästinenser, darunter auch Kinder, auch wenn die Flächenbombardements vorerst eingestellt wurden.

In der Medienberichterstattung werden diese Todesfälle und Verletzungen nie als das bezeichnet, was sie sind: Verstöße gegen den Waffenstillstand. Israelische Scharfschützen schießen zwar nicht mehr palästinensischen Kindern in den Kopf, wie es 15 Monate lang routinemäßig geschehen ist. Aber die jungen Menschen sterben immer noch.

Ohne Zuhause, ohne Zugang zu funktionierenden Krankenhäusern und mit nur begrenztem Zugang zu Nahrung und Wasser sterben die Kinder im Gazastreifen – meist unbemerkt, meist ungezählt – an Kälte, Krankheiten und Hunger.

Selbst Steve Witkoff, Trumps Gesandter für den Nahen Osten, sagt, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre dauern wird.

Aber so viel Zeit haben die Menschen im Gazastreifen nicht.

In diesem Monat verhängte Israel ein Verbot der Aktivitäten des Hilfswerks der Vereinten Nationen, Unrwa, in allen von ihm illegal besetzten palästinensischen Gebieten.

Unrwa ist die einzige Organisation, die in der Lage ist, die schlimmsten Auswüchse der Hölle, die Israel in Gaza geschaffen hat, zu lindern. Ohne sie wird der Wiederaufbauprozess weiter behindert – und noch mehr Menschen in Gaza werden beim Warten auf Hilfe sterben.

Ein Auge zudrücken

Aber in Wahrheit hat Netanjahu nicht die Absicht, den „Waffenstillstand“ über die erste Phase, den Austausch der Geiseln, hinaus aufrechtzuerhalten. Danach hat er so gut wie versprochen, das Gemetzel wieder aufzunehmen.

Wenn Israel beschließt, „wieder einzumarschieren“, wird die Trump-Regierung dafür keinen Preis zahlen müssen, genauso wenig wie die vorherige Biden-Regierung.

Selbst jetzt, da Israel den Waffenstillstand bricht und auf zivile Fahrzeuge schießt, weil die Bewohner die von Israel verhängten Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit durch Stolperdraht nicht kennen, verschließen westliche Politiker und Medien die Augen.

Und wenn Israel das Abkommen schließlich aufkündigt, wie es geschehen wird, wird der Westen es Israel gleichtun und die Hamas dafür verantwortlich machen, dass sie es verletzt hat.

Auch der Waffenstillstand ist eine Lüge, denn nachdem Israel Gaza unbewohnbar gemacht und in ein Todeslager verwandelt hat, hat es seinen völkermörderischen Fokus auf das besetzte Westjordanland verlagert, wo es nach und nach dieselben Taktiken einführt, die es 15 Monate lang in der winzigen Küstenenklave angewendet hat.

Am Wochenende sprengte es große Teile des Flüchtlingslagers Dschenin in Schutt und Asche, genau wie es bereits mit dem größten Teil von Gaza und weiten Teilen des Südlibanons geschehen ist.

Man beachte, dass Israel jetzt das Westjordanland ins Visier nimmt, obwohl es nicht von der Hamas, sondern von Mahmud Abbas regiert wird, dem palästinensischen Führer, der die Zusammenarbeit seiner Sicherheitskräfte mit Israel bei der Unterdrückung jeglichen Widerstands gegen die illegale Besatzung als „heilig“ bezeichnet.

Man beachte auch, dass das Westjordanland nichts mit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 zu tun hatte. Aber all dies sollte uns nicht überraschen. Dies waren immer nur Vorwände für das Gemetzel in Gaza.

Die Waffenstillstandslüge wiederum steht auf einem Berg vergangener Lügen: von der Hamas, die Babys enthauptet und eine systematische Vergewaltigungskampagne führt, wofür es genau null Beweise gibt.

Und sie haucht einer neuen Runde von Lügen Leben ein, wie Bidens Vorschlag im vergangenen Monat, dass der Waffenstillstand es den Menschen in Gaza ermöglichen würde, „in ihre Stadtviertel zurückzukehren“. Nur sind diese Stadtviertel nicht mehr da. Sie existieren nicht mehr, weil die Biden-Regierung Munition im Wert von Milliarden Dollar geschickt hat, um Gaza dem Erdboden gleichzumachen.

Man könnte sich fragen, warum die Trump-Regierung versucht, Munition im Wert von weiteren 1 Milliarde US-Dollar nach Israel zu schicken, wenn nicht, um die Zerstörung und das Abschlachten fortzusetzen?

Errötende verschont

Der Waffenstillstand ist eine Lüge, denn alles in den letzten 16 Monaten war eine Lüge. Es ist die neueste Lüge in einer Kette von Lügen, von denen jede die anderen Lügen stützen soll, um eine verlogene übergreifende Erzählung zu schaffen: die Riesenlüge.

Die gigantische Lüge erzählt von einem jahrzehntealten „Konflikt“ mit den Palästinensern, von Israels „Überlebenskrieg“ in der Region. Die gigantische Lüge verschleiert, worum es wirklich geht: das letzte Siedler-Kolonialprojekt des Westens zur Auslöschung eines einheimischen Volkes, in diesem Fall im strategisch wichtigen ölreichen Nahen Osten.

Die gigantische Lüge verschleiert, worum es wirklich geht: das letzte Siedler-Kolonialprojekt des Westens zur Auslöschung eines einheimischen Volkes, in diesem Fall im strategisch wichtigen ölreichen Nahen Osten

Laut dieser gigantischen Lüge hat die Hamas am 7. Oktober 2023 „einen Krieg begonnen“, als sie aus dem Konzentrationslager ausbrach, in dem die Palästinenser in Gaza seit mindestens 16 Jahren lebten und denen ihre israelischen Unterdrücker das Nötigste zum Leben vorenthielten.

Laut dieser gigantischen Lüge ist die Hamas der Terrorist – nicht Israel, das seit einem Dreivierteljahrhundert das Heimatland der Palästinenser illegal besetzt, besiedelt und belagert. Laut dieser gigantischen Lüge war das Abschlachten von Zehntausenden von Männern, Frauen und Kindern und die Verstümmelung einer noch viel höheren Zahl durch Israel notwendig, um „die Hamas zu eliminieren“, und nicht etwa ein Beweis für Israels völkermörderische Absichten, wie jede große Menschenrechtsorganisation zu dem Schluss gekommen ist.

Selbst Antony Blinken, Bidens Außenminister, gab zu – natürlich erst, als er zurücktrat –, dass Israels ausgedehnter Amoklauf völlig selbstzerstörerisch gewesen sei. „Wir schätzen, dass die Hamas fast so viele neue Kämpfer rekrutiert hat, wie sie verloren hat“, sagte er. „Das ist ein Rezept für einen andauernden Aufstand und einen ewigen Krieg.“

Diese Woche nutzten Beamte in Gaza die Pause bei den israelischen Angriffen, um die Zahl der Todesopfer neu zu bewerten. Sie revidierten sie auf fast 62.000, nachdem sie die Namen der Vermissten hinzugefügt hatten, die vermutlich unter den Trümmerbergen tot sind. Viele weitere Todesfälle wurden zweifellos noch nicht identifiziert.

In der gigantischen Lüge wurde das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vor mehr als einem Jahr, dass es „plausible“ Gründe für die Annahme gab, dass Israel einen Völkermord verübte, von westlichen Politikern und Medien aus dem Bild retuschiert.

Nicht nur das, der Westen beeilte sich auch, Israel mit den Bomben zu versorgen, die für die Durchführung eben jener Massaker benötigt wurden, die den Internationalen Gerichtshof dazu veranlasst haben, Israel wegen Völkermordes vor Gericht zu stellen.

In dieser gigantischen Lüge präsentierte der heutige britische Premierminister Keir Starmer Israels Aushungerung der Bevölkerung des Gazastreifens als rechtmäßig – als „Selbstverteidigung“.

Unterdessen vermeiden Journalisten und andere Politiker es gemeinsam, Starmer zu erwähnen, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, selbst nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen eben dieser Aushungerungspolitik wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt hat.

Gleichgültige Medien

Der gigantischen Lüge zufolge hält die Hamas Geiseln, während die vielen Tausend Palästinenser, die von Israel entführt wurden, um als Verhandlungsmasse in den aktuellen Gefangenenaustauschen zu dienen – darunter Hunderte Ärzte, Helfer und Kinder – „Gefangene“ sind, die rechtmäßig als Terrorverdächtige „festgenommen wurden“.

Nach derselben gigantischen Lüge musste die israelische Regierung Gaza zerstören, um die Geiseln nach Hause zu bringen, obwohl sie in den letzten Tagen vor Inkrafttreten des Waffenstillstands ihre Bombardierung der Enklave intensivierte und sich offenbar nicht darum kümmerte, ob dabei die Geiseln getötet wurden.

In der gigantischen Lüge, in der Israel Gaza dem Erdboden gleichgemacht hat, wurden die Hilfsblockade und der Hungertod von 2,3 Millionen Menschen irgendwie gerechtfertigt und als „verhältnismäßig“ bezeichnet, obwohl sie dazu gedacht waren, die Enklave unbewohnbar zu machen, mit dem Ziel, die Palästinenser zu vertreiben und in das benachbarte ägyptische Gebiet des Sinai oder in andere Teile der arabischen Welt zu zwingen.

Die Lüge vom „Waffenstillstand“ passt perfekt zu dieser gigantischen Lüge.

Die gigantische Lüge, die behauptete, Biden habe „unermüdlich“ zu einem Waffenstillstand beigetragen, den er Tage nach dem 7. Oktober 2023 mit einem Anruf bei Netanjahu hätte erreichen können. Der „hart erkämpfte“ Waffenstillstand, der im vergangenen Mai in genau demselben Format verfügbar war, aber verschoben werden musste, weil Israel länger brauchte, um seinen Völkermord durchzuführen.

Die gigantische Lüge, die Biden und Trump dafür feierte, dass sie mit dem Waffenstillstand einen diplomatischen Coup gelandet hatten, während im Westen seit mehr als einem Jahr Millionen von Demonstranten verleumdet, von der Polizei geschlagen und als Judenhasser verhaftet wurden, weil sie genau dasselbe forderten.

Die gigantische Lüge, die Washington jahrzehntelang als „ehrlichen Makler“ dargestellt hat, obwohl es Israels größter Waffenhändler, sein lautstärkster Verteidiger und sein furchterregendster Vollstrecker ist.

Die große Lüge, die es erforderlich machte, letzten Monat zwei Reporter physisch aus Blinkens Abschiedspressekonferenz zu zerren. Jeder von ihnen versuchte, uns daran zu erinnern, dass Kaiser Biden die ganze Zeit über nackt war.

Für alle, die sich fragen, warum die Medien in den letzten 15 Monaten so untätig waren – und im Fall von Gaza nicht die Leidenschaft und Empörung aufbrachten, die sie so bereitwillig über die russische Invasion in der Ukraine hervorriefen – hier war die Antwort.

Die anderen Journalisten hielten sich bedeckt oder schauten verlegen weg, aus Angst, dass sie ihren Zugang verlieren könnten, wenn sie mit diesen Gesetzesbrechern in Verbindung gebracht werden. Der Anstand musste innerhalb des Königshofs gewahrt werden, selbst inmitten eines Völkermords.

Die gigantische Lüge musste um jeden Preis geschützt werden.

Schlangenölverkäufer

Was auch immer westliche Politiker und Medien behaupten, der Waffenstillstand hat nichts beendet. Er bietet dem palästinensischen Volk nur eine kurze Atempause von seinem unmittelbarsten Schmerz und Leid.

Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Erzählung der gigantischen Lüge stützt. Genau das wollte Keir Starmer, der britische Premierminister und gewiefteste aller Schlangenölverkäufer, erreichen.

Die Wahrheit ist, dass alles, was uns über Israel erzählt wurde, eine Lüge ist. Nichts kann repariert werden, nichts kann heilen, bis die Lügen aufhören

In einer Erklärung zur Aussicht auf einen Waffenstillstand im vergangenen Monat schlug Starmer vor, dass dies den Menschen in Gaza eine, wie er es nannte, „bessere Zukunft“ ermöglichen würde, einschließlich der Schaffung eines „souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staates“.

Wirklich?

Niemand möchte sich ausmalen, was das beste Szenario für Gaza bedeuten würde – Starmer stützt seine Behauptung auf die völlig abwegige Vorstellung, dass Israel tatsächlich einen dauerhaften Waffenstillstand will.

Die Realität sieht so aus, dass wir wieder am 6. Oktober 2023 wären, als Israel Gaza blockierte und seine 2,3 Millionen Einwohner als Geiseln hielt. Es verweigerte ihnen die Einfuhr lebenswichtiger Güter und hielt sie auf einer Entbehrungsdiät.

Es verweigerte den Kranken den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen, die sie nur im Ausland erhalten konnten. Es zerschlug die Wirtschaft, indem es Unternehmen einen Exportmarkt verwehrte. Es erlaubte der Bevölkerung von Gaza nur wenige Stunden Strom am Tag und überwachte sie rund um die Uhr durch eine Armee von Luftdrohnen.

Im besten Fall würde Gaza zu diesem Zustand zurückkehren – plus all die Verwüstungen, die Israel seitdem angerichtet hat: keine Häuser, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Bäckereien, Moscheen, Kirchen, Häuser; Ozeane von Trümmern, die es zu durchqueren gilt; zerstörte Wasser- und Abwassersysteme; und große Teile der Bevölkerung, die wegen schwerer Verletzungen und Krankheiten medizinisch behandelt werden müssen; und fast 40.000 Waisen, für die gesorgt werden muss.

Ist das die „bessere Zukunft“, von der Starmer sprach?

Wie stehen die Chancen, dass Gaza selbst dieses Best-Case-Szenario aus der Hölle erhält, wenn Israel keine Zeit verliert, seine völkermörderische Politik auf das Westjordanland auszudehnen?

Der Waffenstillstand ist eine Lüge, denn alles andere, was uns gesagt wurde, ist eine Lüge: dass Israel eine normale westliche liberale Demokratie ist, dass Israel Frieden mit seinen Nachbarn will, dass Israels Armee die moralischste der Welt ist.

Israel ist nicht einfach ein Siedlerkolonialstaat nach Standardmuster – ein Staat, der versucht, die einheimische Bevölkerung, deren Land er begehrt, auszurotten. Israel ist der am üppigsten bewaffnete, der am meisten verwöhnte Siedlerkolonialstaat der Geschichte und einer, der süchtig nach seiner Politik der verbrannten Erde in der Region ist, in der er lebt.

Die Wahrheit ist, dass alles, was uns über Israel erzählt wurde, eine Lüge ist. Nichts kann repariert werden, nichts kann heilen, bis die Lügen aufhören.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

