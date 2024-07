https://consortiumnews.com/2024/07/04/asad-abukhalil-the-chances-of-an-israel-lebanon-war/?eType=EmailBlastContent&eId=87a06b1b-15b9-44a1-9ef6-43898dc55234



AS`AD AbuKHALIL: Die Chancen eines Krieges zwischen Israel und dem Libanon

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

4. Juli 2024

Es gibt Aussichten für und gegen den Ausbruch eines umfassenden Krieges. Hier sind einige Faktoren zu berücksichtigen.

Hisbollah-Anhänger besuchen eine Rede ihres Führers Hassan Nasrallah in Beirut, 3. November 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

InOst und West wird viel über die Aussichten auf einen Krieg zwischen Libanon und Israel gesprochen. Das Gerede könnte die Wahrscheinlichkeit eines umfassenden Krieges verringern, da Israel es normalerweise vorzieht, die Araber zu überrumpeln.

„Präventivkriege und -schläge sowie das Ergreifen der militärischen Initiative sind zentrale Bestandteile der israelischen Militärdoktrin. Israel wäre, wenn es gewollt hätte, bereits am 7. Oktober in den Krieg eingetreten, denn zu diesem Zeitpunkt war die Hisbollah trotz ihrer Solidarität mit Palästina nicht auf einen Konflikt vorbereitet. Die Hisbollah wurde von der Hamas nicht vor der Aqsa-Sintflut gewarnt. Die Partei war von dem Hamas-Angriff ebenso überrascht wie andere Araber.

Man kann darüber diskutieren, ob es für die Hamas hilfreich gewesen wäre, die Hisbollah im Voraus über die Grundzüge der Operation oder auch nur den Zeitpunkt zu informieren.

Aber Yahya Sinwar, der Hamas-Befehlshaber, war um die Sicherheit seiner Operation und die Sicherheit seiner Kämpfer und Kader besorgt. Der Mann, der den Feind jahrelang im Gefängnis studiert hatte, lernte die Kunst des Vorbeugens und der Überraschung. Aber die Araber haben sie nie perfektioniert, außer im Oktoberkrieg (den Anwar Sadat, Ägyptens Präsident, von einem frühen Sieg in eine sichere Niederlage verwandelte).

Wie sind die Aussichten auf einen Krieg?

Karte, die den libanesischen, syrischen und nordisraelischen Kriegsschauplatz des Krieges zwischen Israel und Hamas im Jahr 2023 zeigt. (Veggies and Ecrusized, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

1) Israel braucht dringend einen militärischen Sieg, der ihm im Gazastreifen verwehrt geblieben ist; Israels militärisches Prestige gegenüber den Arabern muss sofort gerettet werden.

2) Die Hisbollah hat den Konflikt begonnen und ungeachtet des Drucks und der israelischen Aggression nicht aufgehört zu kämpfen, und Israel könnte beschließen, die Partei ein für alle Mal abzuschrecken.

3) Es gibt ein breites libanesisches Oppositionslager (das von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesponsert wird), das bereit ist, Israel indirekt zu unterstützen, und das sich an den israelischen Propagandakriegsanstrengungen beteiligt oder täglich dazu beiträgt, genauso wie es 1982 ein breites libanesisches Lager (das hauptsächlich aus Christen und Schiiten besteht) gab, das hinter Israel gegen die PLO stand.

4) Die Biden-Administration unterstützt Israel und seine Aggression voll und ganz. Es ist nicht sicher, dass Israel die von Joe Biden festgelegten roten Linien verletzt hat; es ist wahrscheinlicher, dass es überhaupt keine roten Linien gab. Und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu möchte möglicherweise das US-Wahljahr ausnutzen, um einen Sieg gegen die Hisbollah zu erringen – einen Sieg, den Israel 2006 nicht erringen konnte.

Biden mit Netanjahu in Tel Aviv am 18. Oktober 2023. (Das Weiße Haus, Public Domain)

In den USA ist die Konkurrenz zwischen Biden und Donald Trump so groß, dass sie den demokratischen Amtsinhaber daran hindern wird, die israelische Aggression einzudämmen oder zu begrenzen – vorausgesetzt, er wollte das überhaupt, da er der erste amerikanische Präsident ist, der sich selbst als Zionist bezeichnet.

5) Fraktionskämpfe in Israel könnten die rationalen Berechnungen der Kosten-Nutzen-Analyse außer Kraft setzen. Die herrschende Elite in Israel könnte zur irrationalen Option tendieren.

6) Der Status von Netanjahu ist politisch und juristisch sehr kritisch, und er wird sich einer großen Krise gegenübersehen, sobald der Krieg beendet ist, weil die Aqsa-Flutung am 7. Oktober unter seiner Aufsicht stattfand.

7) Israel hat keine Möglichkeit, den Krieg in Gaza zu beenden und hofft, dass ein Krieg mit dem Libanon ihm irgendwie helfen könnte.

Was sind die Aussichten für einen Nicht-Krieg?

1) Die militärische Leistung Israels war alles andere als beeindruckend. Die israelischen Streitkräfte haben Massaker und Völkermord begangen, aber es gibt keine nennenswerten militärischen Siege und keine Zerschlagung der Hamas-Strukturen. Israel versprach zu Beginn des Juli-Krieges 2006, die Hisbollah zu zerschlagen und ihr Raketenarsenal vollständig zu beseitigen. Jedes Mal, wenn Israel erklärte, das Ziel sei erreicht, überraschte es die Hisbollah mit einer neuen Salve von Raketenangriffen.

Israelische Soldaten verlassen den Libanon, 1. August 2006. (Amnon Tsur Pardes Hana, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Wenn Israel im Gazastreifen scheitert, ist es unwahrscheinlich, dass es im Libanon besser abschneidet, insbesondere gegen das mächtigste Element der Widerstandsachse im Nahen Osten. Dieses Element ist inzwischen stärker als alle anderen arabischen Armeen und hat im Bürgerkrieg in Syrien Kampffähigkeiten erworben.

Die israelische Armee hingegen hat seit vielen Jahren keinen wirklichen militärischen Kampf gegen eine erfahrene Armee geführt. Israel hat im Juli-Krieg 2006 versucht, in das Gebiet des Südlibanon vorzudringen, wurde aber durch heftigen Widerstand daran gehindert. Israel würde in einen Krieg eintreten, wenn es einen entscheidenden Sieg garantieren kann; weniger als das wird es nicht akzeptieren.

Im Juli-Krieg ging Israel davon aus, dass es sich um eine Wiederholung der Invasion von 1982 handeln würde, als es den Vorwand eines Attentats auf den israelischen Botschafter in London nutzte, um die PLO zu vernichten. Die PLO und die libanesische Nationalbewegung wurden als militärische Bedrohung für Israel weitgehend ausgeschaltet, obwohl innerhalb des ersten Jahres eine linke und islamistische Widerstandsbewegung entstanden war.

Israelische Truppen in der libanesischen Hafenstadt Sidon, August 1982. (Amnon Tsur Pardes Hana, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Im Juli-Krieg hingegen war Israel schockiert, als es auf eine Kraft traf, die es in der Geschichte des Konflikts noch nie gesehen hatte.

Diese neuen Widerstandskämpfer waren von einem anderen Kaliber und Charakter. Israel setzte den Krieg 33 Tage lang fort, bis US-Präsident George W. Bush die Nase voll hatte und angeblich etwas sagte wie: „Ich habe euch genug Zeit gegeben und ihr habt versagt; mehr kann ich nicht tun.“

[Siehe: DER ANGRIEBSAME ARAB: Widerstand gegen Israel in der Zeit von Arafat].

2) Als der Iran im April dieses Jahres wegen des Bombenanschlags auf sein Konsulat in Damaskus Vergeltung an Israel übte, wurde Israels militärische Schwäche offenkundig: Eine Nacht mit Angriffen und Israel konnte sich nicht allein verteidigen. Es benötigte die militärische oder nachrichtendienstliche Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Ägyptens, Jordaniens und der Vereinigten Arabischen Emirate. In der Vergangenheit waren Israels militärische Fähigkeiten so groß, dass sie angeblich ausreichten, um sich ohne direkte westliche Unterstützung gegen alle seine Feinde zu verteidigen und zu gewinnen. Das ist eindeutig nicht mehr der Fall.

3) Aufgrund von Israels Verhalten in Gaza vertrauen die USA nicht mehr auf Israels Fähigkeit zur Selbstverteidigung oder zum Angriff, insbesondere gegen die mächtige Hisbollah. Ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Israels sagte voraus, dass Israel in 24 Stunden gegen die Hisbollah verlieren würde. Angesichts des Kräfteverhältnisses zwischen Libanon und Israel ist dies ein Wunder. All diese Hetze gegen die Hisbollah und die täglichen Kriegsdrohungen (in den saudischen, den arabischen und einigen libanesischen Medien) sind das Ergebnis israelischer Inkompetenz und Ratlosigkeit.

US-Außenminister Antony Blinken, Mitte links, trifft den libanesischen Premierminister Najib Mikati, rechts, in Amman, Jordanien, 4. November 2023. (Außenministerium/Chuck Kennedy)

4) Die ständigen Drohungen und Einschüchterungen durch westliche und arabische Medien sind ein Zeichen von Schwäche, nicht von Stärke und auch von begrenzten Horizonten. Israel kann mit Drohungen nicht wirklich den Beginn eines Krieges signalisieren: Es ist es gewohnt, ohne Vorwarnung anzugreifen. Für diese ständigen täglichen Drohungen Israels gegen den Libanon gilt das Gesetz des abnehmenden Ertrags.

5) Innerhalb der israelischen Militär- und Geheimdienstelite wird sich eine Lobby herausbilden, die dazu neigt, jegliche Neigung zu einem Angriff auf den Libanon zu zügeln. Israel ist in Friedenszeiten keine Demokratie und in Kriegszeiten schon gar nicht. Die Führer der Armee und des Mossad, des nationalen Geheimdienstes, könnten Netanjahu überstimmen, wenn er sich aus Gründen seiner eigenen politischen Zukunft auf ein militärisches Abenteuer einlassen will. Verrücktheiten in Israel sind in der Regel geplant.

6) Die bisherige Leistung der Hisbollah in diesem begrenzten Krieg hat die Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertroffen. Eine davon ist ihre enorme Mobilität und Dynamik, insbesondere bei der Anpassung an die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. Vergleichen Sie die Zahl der Opfer der Partei in den ersten Tagen und Wochen des Krieges mit der der letzten Wochen. Die Hisbollah hat nachrichtendienstliche und sicherheitspolitische Schwachstellen beseitigt und Israels Fähigkeiten im Bereich der elektronischen Aufklärung erkannt. Sie entwickelte Einsatzmethoden und Regeln für den Umgang mit der Feuerkraft des Feindes.

Die Hisbollah hat auch ein schrittweises Vorgehen bei der Reaktion auf israelische Angriffe bzw. bei deren Vergeltung gewählt und ihren Gegner mehr als einmal überrascht.

Wichtig ist auch, dass die Hisbollah die Fähigkeit entwickelt hat, sich ausschließlich auf militärische Ziele zu konzentrieren. Israel hat seit dem 7. Oktober über 80 Zivilisten im Südlibanon ermordet, während die Hisbollah nur einen israelischen Zivilisten getötet hat. Das ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche.

Die PLO hingegen zielte nicht absichtlich auf Zivilisten, aber sie war nicht ausreichend über den Feind informiert, um militärische Einrichtungen erreichen zu können. Das ist etwas, das sehr bewusste und sorgfältige Arbeit erfordert. Die Hisbollah hat sich diese Fähigkeit durch jahrelange Erfahrung und Ausbildung angeeignet. Israel weiß auch, dass die Hisbollah über Waffen verfügt, über die es nur sehr wenig weiß.

Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon, Mai 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

7) Die psychologische Kriegsführung der Hisbollah hat möglicherweise die öffentliche Stimmung in Israel beeinflusst und kann dazu beitragen, den Abenteurertum der israelischen Führer, die mit Krieg drohen, einzudämmen. (Es könnte auch einen negativen Effekt haben, d.h. die israelische Öffentlichkeit könnte erschreckt werden und einen Krieg wollen, in der Hoffnung, die Bedrohung durch die Hisbollah zu beenden).

Aber die israelische Führung weiß, dass sie einen Krieg gegen die Hisbollah nicht so einfach gewinnen kann. Israel war nicht einmal in der Lage, gegen die Hamas zu gewinnen. Die Hisbollah hat bei der Durchführung ihrer militärischen Propagandaoperationen großes Geschick bewiesen; die Videos in den sozialen Medien haben den Feind in Angst und Schrecken versetzt.

8) Sollte es zu einem ausgewachsenen Krieg kommen, wäre dies einer der größten in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts und würde mit Sicherheit zu einer regionalen Kriegsführung führen.

Davor hat die amerikanische Regierung Israel gewarnt. Die USA haben Israel offiziell darüber informiert, dass ihre eigenen Schätzungen darauf hindeuten, dass sich der Iran an einem Krieg beteiligen würde, wenn er denn ausbricht, und dass die Kosten-Nutzen-Rechnung möglicherweise nicht zugunsten Israels ausfällt. Umfang und Ausmaß des Krieges könnten Israel den größten Schaden seit 1948 zufügen.

Es sei daran erinnert, dass die 1948 von Israel besetzten Gebiete noch nie direkt und strategisch getroffen wurden – nicht einmal in den großen arabisch-israelischen Kriegen.

Schließlich lässt sich weder der Beginn eines größeren Krieges noch das Ergebnis der von Frankreich oder den USA geführten Verhandlungen über einen Waffenstillstand an der libanesisch-palästinensischen Grenze vorhersagen. Es ist jedoch klar, dass Israel weiß, dass es im Libanon einen Feind wie keinen anderen hat.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist der Autor von The Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Übersetzt mit deepl.com

