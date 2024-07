https://www.middleeasteye.net/news/uk-elections-2024-jeremy-corbyn-defeats-labour-independent-candidate-islington-north



UK-Wahl 2024: Jeremy Corbyn besiegt Labour-Herausforderung und behält seinen Sitz in London

Von Imran Mulla und Oscar Rickett

5. Juli 2024

Palästina stand auf dem Stimmzettel“, sagte der ehemalige Labour-Chef, der seit 1983 Islington North vertritt, gegenüber MEE

Jeremy Corbyn vor dem Rathaus von Islington im Juni (AFP)

Der ehemalige Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, wurde als Abgeordneter wiedergewählt. Er erhielt fast 50 Prozent der Stimmen in Islington North, dem Londoner Wahlkreis, den er seit mehr als vier Jahrzehnten vertritt, nachdem er als Unabhängiger kandidiert hatte.

„Palästina stand auf dem Wahlzettel“, sagte der altgediente Linke und lebenslange Palästina-Befürworter gegenüber Middle East Eye. „Und ich verspreche, dass ich zu meinem Wort stehe und mich für das palästinensische Volk und sein Recht auf Selbstbestimmung einsetzen werde.

Corbyn ist seit 1983 Abgeordneter und stand von 2015 bis 2020 an der Spitze der Labour-Partei, wurde aber von der Partei von der Kandidatur ausgeschlossen und dann ausgeschlossen, als er seine Absicht, trotzdem zu kandidieren, bekannt gab.

Dennoch erhielt er 49,2 Prozent der Stimmen (24.120) in Islington North und gewann den Sitz zum 11. mal. Der Labour-Kandidat Praful Nargund, ein Gemeinderatsmitglied, wurde mit 34,4 Prozent (16.873) Zweiter.

In einer Erklärung, die nach der Bestätigung des Ergebnisses am frühen Freitag veröffentlicht wurde, sagte Corbyn, sein Sieg sei eine Warnung an die neue Labour-Regierung von Keir Starmer, „dass Dissens nicht ohne Konsequenzen unterdrückt werden kann“.

Starmer, der die Labour-Partei nach der Ablösung von Corbyn als Parteivorsitzender stark nach rechts rückte, wird der erste Premierminister der Partei seit 2010, mit einer erwarteten Mehrheit von 170 Sitzen, nachdem die Unterstützung für die regierenden Konservativen im ganzen Land eingebrochen ist.

„Dieses Ergebnis ist für mich die eindeutige Botschaft der Menschen in Islington North, dass sie etwas anderes, etwas Besseres wollen“, sagte Corbyn in seiner Siegesrede.

Sie wollen auch eine Regierung, die sich auf der Weltbühne für Frieden und nicht für Krieg einsetzt und nicht zulässt, dass die schrecklichen Zustände, die derzeit in Gaza herrschen, weitergehen.“

Im Vorfeld der Wahl hatten Umfragen darauf hingedeutet, dass Corbyn – dessen Team von Freiwilligen den Wahlkampf ohne jegliche Daten begonnen hatte – den Sitz als Unabhängiger verlieren könnte, und die Labour-Partei lenkte Ressourcen und Wahlkämpfer nach Islington North um, um den Sieg zu sichern.

Am Tag der Abstimmung wurden Tom Watson, stellvertretender Parteivorsitzender unter Corbyn, und Patrick Heneghan, ein ehemaliger Labour-Funktionär, der aufgrund durchgesickerter Nachrichten beschuldigt wurde , Corbyns Chancen bei der Wahl 2017 zu sabotieren, bei der Wahlwerbung für Labour in Islington North gesehen.

Der ehemalige Labour-Führer Neil Kinnock, der die Wahlen 1987 und 1992 verlor, war ebenfalls in Corbyns Wahlkreis unterwegs, um gegen ihn zu werben.

Corbyn wurde 2015 zum Labour-Vorsitzenden gewählt, nachdem die Partei die Wahl 2015 gegen die Konservativen von David Cameron verloren hatte.

Unter Corbyn erlebte die Labour-Partei mit ihrer Anti-Austeritätspolitik und ihrem Wahlkampf für traditionelle sozialdemokratische und sozialistische Themen einen starken Anstieg der Unterstützung für den linken Flügel.

Die politische Landschaft Großbritanniens wurde durch das Brexit-Referendum 2016 erschüttert, das Cameron in seinem Wahlprogramm von 2015 versprochen hatte. Das Vereinigte Königreich stimmte für den Austritt aus der Europäischen Union, was zu Spaltungen in den beiden großen Parteien führte, wobei die Tories anfangs besonders gespalten über die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus dem Block waren.

Bei den Parlamentswahlen 2017 gewann Corbyns Labour 40 Prozent der Stimmen – weit mehr als Starmers Anteil von 2024 – und verweigerte den Konservativen eine absolute Mehrheit, konnte sie aber nicht aus der Regierung werfen.

In einer vom Brexit dominierten Wahl im Dezember 2019 unterlag Labour jedoch deutlich Boris Johnson, der die hölzerne Theresa May als Vorsitzender der Konservativen und Premierminister abgelöst hatte und mit dem Versprechen antrat, „den Brexit zu vollziehen“. Diese Botschaft fand in traditionell von der Labour-Partei unterstützten Gebieten, die für den Brexit gestimmt hatten, großen Anklang.

Corbyn trat als Parteivorsitzender zurück und wurde dann aus der Labour-Partei ausgeschlossen. Sein Nachfolger Keir Starmer entzog ihm im Oktober 2020 die parlamentarische Einpeitschung, nachdem er gesagt hatte, dass die Behauptungen über Antisemitismus in der Partei während seiner Zeit als Parteivorsitzender aus politischen Gründen „übertrieben“ worden seien.

Obwohl er im November 2020 wieder als Mitglied in die Partei aufgenommen wurde, weigerte sich diese, ihn weiterhin als Labour-Abgeordneten zuzulassen.

Im März stimmte der nationale Vorstand der Labour-Partei mit 22 zu 12 Stimmen dafür, ihn von der Kandidatur auszuschließen, ohne das Recht auf Berufung.

Corbyn kündigte an, dass er bei den Wahlen am 24. Mai als Unabhängiger kandidieren würde, woraufhin Labour ihn aus der Partei ausschloss.

In einem Gespräch mit Middle East Eye in der vergangenen Woche erklärte Corbyn, dass er sich unabhängig vom Wahlergebnis weiterhin für „soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und die Umwelt“ einsetzen wolle.

„Ich werde weiterhin Kampagnen führen, weiter schreiben und all die Dinge tun, die ich immer getan habe. Ich bin, wie Sie wissen, sehr jung und habe eine Menge Energie in mir, um all diese Kampagnen zu führen, und die wird nie verschwinden oder nachlassen.“

Corbyn gehört zu einer Reihe unabhängiger Kandidaten, die in Wahlkreisen gewählt wurden, die zuvor von der Labour-Partei gehalten wurden und in denen die Opposition gegen die Partei durch die Kritik an ihrem Versäumnis, einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern, bis Monate nach Israels Krieg mit der Hamas angeheizt wurde.

Übersetzt mit deepl.com

