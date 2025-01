Dank an meinen Freund As`ad Khalil für diesen interessanten Libanon Hintergrund Artikel. Evelyn Hecht-Galinski

AS`AD AbuKHALIL: Eine Geschichte ausländischer Intrigen im Libanon

14. Januar 2025

Die USA nutzten ein sich veränderndes regionales und innenpolitisches Umfeld, um diesmal eine günstige Vereinbarung für sich selbst zu treffen. Aber die Vorstellung, dass sie den Libanon in den pro-israelischen Orbit des Golfs ziehen können, wird sich als illusorisch erweisen.

Eine Ehrenwache der US-Armee trägt die libanesische Flagge während eines Besuchs von General Joseph K. Aoun, dem heutigen Präsidenten des Libanon, auf dem Nationalfriedhof Arlington in Virginia am 26. Juni 2018. (U.S. Army, Elizabeth Fraser, Arlington National Cemetery)

Von As`ad AbuKhalil

Sonderbeitrag für Consortium News

Endlich, nach zwei Jahren und zwei Monaten des präsidialen Vakuums, hat der Libanon einen neuen Präsidenten.

In der westlichen Medienberichterstattung wird der wesentliche Punkt der Präsidentschaft des Libanon übersehen: Nach den Reformen des Abkommens von Taif im Jahr 1989, das offiziell als Nationales Versöhnungsabkommen bekannt ist, verlor der libanesische Präsident seine Macht.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der libanesische Präsident heute weitgehend ein Alibi-Herrscher ist, der nicht wirklich regiert.

Vor dem Abkommen von Taif, das den 15-jährigen libanesischen Bürgerkrieg beendete, war der libanesische Präsident ein absolutistischer Herrscher, der nicht für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden konnte und per Dekret regierte.

Die Tatsache, dass der Libanon mehr als zwei Jahre ohne Präsidenten überleben konnte, ist ein Hinweis auf die eingeschränkte Rolle des Präsidenten (und dies ist nicht das erste Mal, dass der Libanon ein solches präsidiales Vakuum erlebt, es geschah auch, nachdem Emile Lahoud die Präsidentschaft am Ende seiner Amtszeit 2007 aufgab).

Das libanesische politische System

Der Libanon ist demokratischer als jedes andere arabische Land und freier als alle Länder des Nahen Ostens. Er ist demokratischer als Israel, ein Apartheidstaat, der seiner besetzten Bevölkerung das Wahlrecht verweigert.

Doch trotz seiner Freiheiten ist das libanesische politische System von Sektierertum geprägt (die Identifikation der Bürger mit der Sekte, in die sie hineingeboren wurden, und die Verteilung der politischen Macht und der Posten nach einer arithmetischen Formel, die die Sitze nun gleichmäßig zwischen Muslimen und Christen aufteilt).

Seit der französischen Besetzung des Libanon nach dem Ersten Weltkrieg ist der Sitz des Präsidenten für maronitische Christen reserviert, während der Posten des Sprechers für schiitische Muslime und der des Premierministers für sunnitische Muslime vorgesehen ist.

Nach den Abkommen von Taif im Jahr 1989 wandte sich der Libanon von einem präsidialen System ab und einem quasi-parlamentarischen System zu. Dieses formale System erklärt jedoch nicht vollständig die Machtspiele hinter den Kulissen, da die Führer der Konfessionen – und sogar Geistliche, insbesondere der maronitische Patriarch – eine enorme politische Macht und Kontrolle über die meisten politischen Parteien ausüben.

Premierminister hat die meiste Macht

Zwei wichtige maronitisch-christliche Symbole auf dem Sassine-Platz in Beirut im November 2021: Eine Statue des Heiligen Charbel, des wichtigsten maronitischen Heiligen, und eine Plakatwand an einer Gebäudeseite, die Bachir Gemayel, den maronitischen Milizenführer während des Bürgerkriegs, zeigt. (James Bradbury, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das politische System seit Taif verleiht dem sunnitischen Premierminister die meiste Autorität, aber Entscheidungen werden vom kollektiven Ministerrat getroffen, in dem alle Konfessionen vertreten sind. Der Präsident kann den Vorsitz bei den Sitzungen des Ministerrats führen, aber dieser kann auch ohne ihn tagen.

Außerdem ähnelt das libanesische politische System dem Entwurf der amerikanischen Gründerväter, die nicht viel Vertrauen in die Öffentlichkeit hatten und eine Elitegruppe an der Regierung haben wollten. Aus diesem Grund wurde der US-Senat gegründet und seine Mitglieder haben eine längere Amtszeit als im Repräsentantenhaus. Erst 1913 wurden die Senatoren vom Volk gewählt. Davor wurden sie von den Gesetzgebern der Bundesstaaten gewählt.

Das Repräsentantenhaus sollte stattdessen „das Volk“ (Ladenbesitzer, Kleinhändler, Bauern und Arbeiter in den frühen Tagen der Republik) vertreten.

Die einzigartige, antiquierte Methode, mit der Amerikaner einen Präsidenten wählen, wurde entwickelt, um zu verhindern, dass „das Volk“ („wir, das Volk“?) direkt einen Präsidenten wählt. Das Wahlkollegium war ein Eliteklub, in dem einige wenige Privilegierte den nationalen Führer wählen konnten. Die Wahlmänner wurden zunächst von den Gesetzgebern der Bundesstaaten ausgewählt, werden aber jetzt durch die Volksabstimmung in jedem Bundesstaat bestimmt. Die Wahlmänner wählen den Präsidenten jedoch weiterhin unabhängig von der nationalen Volksabstimmung.

Im Libanon kann das Volk überhaupt nicht für den Präsidenten stimmen. Stattdessen wählt das libanesische Parlament (das derzeit 128 Mitglieder hat) den Präsidenten. Dies hat externe Interventionen erleichtert und jede Präsidentschaftswahl zu einer Hochsaison für Bestechung gemacht. Manchmal werden Abgeordnete von mehr als einer Seite bezahlt.

Einmischung von außen

7. Juni 2017: General Joseph Aoun, Befehlshaber der libanesischen Streitkräfte, blickt in die Kamera und begrüßt nun als Präsident des Landes General Joseph L. Votel, Befehlshaber des US-Zentralkommandos, während Votels Besuch am Aussichtspunkt Dahr Al Jabl nahe der syrischen Grenze. (DoD, Dana Flamer)

Diese Wahl unterschied sich nicht von früheren, da externe Mächte einen enormen Einfluss auf die Auswahl des Kandidaten und die Verwaltung der Abstimmung im Parlament zur Wahl des Kandidaten ausübten.

Die Einmischung des Auslands in die Angelegenheiten des Libanon ist so alt wie die Republik selbst. 1943 gab es zwei große, von Maroniten geführte politische Gruppierungen: den Verfassungsblock und den Patriotischen Block; der erste wurde von Großbritannien und der zweite von Frankreich kontrolliert.

Was im Libanon als Kampf um die Unabhängigkeit im Jahr 1943 bekannt ist, war lediglich ein Wettstreit zwischen Großbritannien und Frankreich. Großbritannien gewann und somit erlangte der Libanon seine nominelle Unabhängigkeit.

Die Rolle Großbritanniens und Frankreichs schwand nach der Suezkrise im Jahr 1956, als die USA die Rolle des Hegemon im Nahen Osten weitgehend übernahmen.

Frankreich spielte weiterhin eine „besondere“ Rolle bei der maronitischen Kirche und bei den Christen im Libanon. In den letzten Jahren hat sich Frankreich den sunnitischen Muslimen angeschlossen, vielleicht aufgrund der schwindenden Zahl libanesischer Christen.

Die USA greifen bei jeder Wahl ein

Der libanesische Präsident Camille Chamoun (links) mit dem brasilianischen Präsidenten Getúlio Vargas in Brasilien, 1954. (Arquivo Nacional, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Bei jeder Präsidentschafts- (und Parlaments-)wahl greifen die USA und andere direkt ein. „Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East“ von Wilbur Crane Eveland beschreibt die Ära von Kamil Sham`un (Präsident von 1952 bis 1958).

Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges und Sham’un verstieß gegen die Bestimmungen des Nationalen Pakts von 1943, der die Unabhängigkeit von Frankreich festschrieb und die politische Macht unter den Konfessionen aufteilte.

Der Pakt verlangte auch, dass der Libanon nicht westlichen Bündnissen beitritt, als Gegenleistung dafür, dass die Muslime die Endgültigkeit der libanesischen Grenzen akzeptieren – eine de facto-Ablehnung des Strebens nach einer größeren panarabischen Einheit. Sham’un ignorierte den Pakt, indem er sich aktiv dem amerikanischen Bündnis anschloss, nicht nur gegen den Kommunismus, sondern auch gegen den arabischen Sozialismus.

Fouad Chehab im Jahr 1961. (Keystone France, Wikimedia Commons, Public domain)

Die USA überschütteten seine Regierung daher mit Geld und Waffen, was 1958 einen kleinen Bürgerkrieg auslöste. In seinem Buch beschreibt Eveland, wie die CIA Sham`un mit Bargeld Sitze im libanesischen Parlament erkaufte.

Nassers Rolle

Nach dem Bürgerkrieg wurde der Präsident nicht vom libanesischen Volk oder den libanesischen Abgeordneten gewählt. Stattdessen einigte sich der ägyptische Staatschef Gamal Abdel Nasser mit der US-Regierung darauf, die Präsidentschaft an General Fouad Shihab zu vergeben, dem es gelungen war, die Armee während des Krieges neutral zu halten.

Shihab blieb bis 1964 Präsident, als er von seinem schwachen Protegé Charles Hilu abgelöst wurde. Hilu entfernte sich jedoch schnell von der Politik Shihabs und verbündete sich mit rechtsgerichteten maronitischen politischen Parteien und dem Westen.

Er stärkte sogar das traditionelle Bündnis des Libanon mit dem Westen und distanzierte sich damit von der Außenpolitik Nassers.

Ein vereitelter KGB-Komplott

1969 vereitelte der Geheimdienst der libanesischen Armee (der vermutlich von der Großzügigkeit der USA im Kampf gegen den Kommunismus profitierte) einen Plan des KGB, ein Mirage-Kampfflugzeug aus dem Libanon zu schmuggeln.

Doch der libanesische Geheimdienst vermasselte die Operation, schoss auf sowjetische und libanesische Sicherheitsbeamte und verwundete sie. Das Ereignis wurde weltweit bekannt. Dies brachte die Sowjets in Verlegenheit und führte zu einem Zerwürfnis mit dem libanesischen Geheimdienst, der immer noch unter dem Einfluss von Shihab stand.

Bei den entscheidenden Präsidentschaftswahlen im Jahr 1970 (die knappsten, die es je in einem Parlament mit 99 Mitgliedern gab) gewann Sulayman Franjiyyah (der Kandidat der rechten Koalition und der US-amerikanischen und Golfstaaten-Regime) mit einer Stimme Vorsprung.

Der Kandidat der Shihabi-Bewegung verlor, und es hieß, die UdSSR habe den sozialistischen Führer Kamal Jumblat davon überzeugt, den Shihabi-Kandidaten fallen zu lassen und stattdessen für den westlichen Kandidaten zu stimmen. (Meinem Vater, der Generalsekretär des libanesischen Parlaments war, wurde ein Koffer voller Bargeld angeboten, wenn er die Stimme eines Abgeordneten zugunsten des westlichen Kandidaten ändern würde. Er lehnte das Angebot einer westlichen Geheimdienstquelle höflich ab.

1976, am Ende der Amtszeit von Franjiyyah, unterstützten die syrische und die saudische Regierung die Wahl von Ilyas Sarkis, der 1970 gegen Franjiyyah verloren hatte.

Syrien setzt Präsidenten ein (mit den USA und KSA)

1982 war es Israel, das nacheinander zwei Brüder als Präsidenten einsetzte: zuerst Bashir Gemayyel, der nur wenige Tage nach seiner Einsetzung ermordet wurde, und dann seinen Bruder Amin.

Als Amins Amtszeit 1988 endete, gelang es dem syrischen Regime (oft mit Unterstützung Saudi-Arabiens und der USA), bis zur Wahl von Michel Suleiman im Jahr 2008 jeden Präsidenten des Libanon zu bestimmen.

Libanons Präsident Suleiman Frangieh im Jahr 1970. (Wikimedia Commons, Public domain)

Bei der Wahl vor fünf Tagen wurde Joseph Awn (Aoun), der Oberbefehlshaber der libanesischen Armee, zum Präsidenten gewählt, und der Preis für die Wahl soll 200.000 US-Dollar betragen haben.

Die Unterstützung der USA war entscheidend und Barak Ravid von Axios deckte auf (wie auch andere Medien weltweit), welche Rolle die USA bei der Wahl von Awn spielten. Syrien und der Iran haben ihren Einfluss im Libanon verloren und die Hisbollah leidet immer noch unter den verheerenden israelischen Angriffen.

Die USA nutzten die sich verändernde regionale und innenpolitische Landschaft und ordneten das libanesische politische System zu ihren und Israels Gunsten.

Aber die USA sind in der Regel kurzsichtig. Die Hisbollah und ihr Partner Amal vertreten mehr als 95 Prozent aller Schiiten, die nach wie vor die größte einzelne Glaubensrichtung im Libanon sind. Sie erleiden weniger Verluste durch Abwanderung als andere Glaubensrichtungen, weil ihnen die Türen am Golf verschlossen bleiben.

Die USA werden den Libanon nicht lange kontrollieren können. Die Hisbollah ist viel schwächer, aber sie bleibt eine Macht, mit der man rechnen muss, insbesondere im Inland.

Die Vorstellung, dass die USA den Libanon in den pro-israelischen Orbit des Golfs ziehen können, wird nicht lange anhalten und könnte das libanesische Volk noch mehr Blut kosten, da das Land erneut an den Rand eines Bürgerkriegs gedrängt werden könnte.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Übersetzt mit Deepl.com

