Die Risse in Israels Kriegsmaschinerie

von Dr. Ranjan Solomon

15. Januar 2025

Israelische Soldaten auf einem UNRWA-Gelände im Gazastreifen – AFP

Trumps Drohung, dass die Hölle losbrechen wird, wenn israelische Geiseln nicht bis zu seinem Amtsantritt freigelassen werden, wird er wahrscheinlich aufrechterhalten. Ein palästinensischer Kollege sagt mir: Das könnte durchaus Trumps Drohung an Israel sein. Als Transaktionist und Ideologe hat Trump seine eigenen geschäftsmäßigen Agenden. Er will, dass das Normalisierungsschema und der Weg unbeirrt bleiben. Aber um Syrien und die VAE zu erreichen, kann er keine ethnische Säuberung anordnen, wie es Biden vielleicht getan hätte.

Es stellt sich die Frage, ob der Völkermord in Gaza so lange andauern wird, bis die Palästinenser vernichtet oder aus ihrer Heimat vertrieben sind und Großisrael konsolidiert ist. Wahrscheinlich nicht. Der Waffenstillstand wird zuerst kommen – und zwar eher früher als später. Das ist es, was Trump als Vorläufer seiner Ideen für die Region und seiner politischen Ambitionen am dringendsten will. Sie haben Gaza ausgelöscht und für den Wiederaufbau wird westliche Hilfe benötigt. Das ist keine verlässliche Aussicht. Auf jeden Fall könnte es zwei bis drei Jahrzehnte dauern. Was dazwischen liegt.

Wie Chris Hedges, ein amerikanischer Journalist, Autor, Kommentator und presbyterianischer Pfarrer, feststellt: „Das Völkerrecht und das humanitäre Recht sind bedeutungslos, obwohl sie von den USA im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und eine Generation zuvor in Vietnam eklatant missachtet wurden.“ Der hartnäckige Widerstand der Hamas-Kämpfer und der Huthis im Jemen hat die Entschlossenheit Israels, die Absicht seiner Kriegsmaschinerie zu verwirklichen und seinen Traum von einem Großisrael ohne Palästinenser zu verwirklichen, nur noch verstärkt. Das ist leichter gesagt als getan. Keine dieser Befreiungsbewegungen ist ein Kinderspiel. Die Erfahrungen Südafrikas, Vietnams und in jüngerer Zeit Afghanistans sind uns noch gut in Erinnerung. Der Unterdrücker kann Chaos anrichten, aber ohne moralische Grundlage kann er nicht weit kommen. Der Widerstand wird weitergehen. Die Kämpfer der Hamas werden nicht mit verschränkten Armen nach Hause gehen. Die Hisbollah oder die Huthis auch nicht.

Lesen Sie diese Zeichen der Hoffnung: (Quelle: Stand for Palestine)

Die Hamas hat einen Entwurf für ein Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung von Dutzenden von Geiseln akzeptiert. Der Vermittler Katar sagte, die Verhandlungen seien „so nah wie noch nie“ an einem Abschluss.

Das dreiphasige Abkommen – basierend auf einem von US-Präsident Joe Biden festgelegten und vom UN-Sicherheitsrat gebilligten Rahmen – würde mit der schrittweisen Freilassung von 33 Geiseln über einen Zeitraum von sechs Wochen beginnen, darunter Frauen, Kinder, ältere Erwachsene und verwundete Zivilisten, im Austausch für möglicherweise Hunderte von palästinensischen Frauen und Kindern, die von Israel inhaftiert wurden.

Unter den 33 befänden sich fünf zionistische Soldatinnen, von denen jede im Austausch gegen 50 palästinensische Gefangene freigelassen würde, darunter 30 verurteilte Militante, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Am Ende der ersten Phase würden alle zivilen Gefangenen – lebend oder tot – freigelassen worden sein.

Während dieser ersten, 42-tägigen Phase würden sich die zionistischen Streitkräfte aus den Ballungszentren zurückziehen, die Palästinenser dürften in ihre Häuser im nördlichen Gaza zurückkehren und es würde eine Welle humanitärer Hilfe mit etwa 600 Lastwagen pro Tag geben.

Die Einzelheiten der zweiten Phase müssen noch während der ersten Phase ausgehandelt werden. Diese Details sind nach wie vor schwer zu lösen – und das Abkommen enthält keine schriftlichen Garantien dafür, dass die Waffenruhe bis zum Abschluss eines Abkommens andauert. Das lässt der zionistischen Entität die Möglichkeit, ihre Militärkampagne nach dem Ende der ersten Phase wieder aufzunehmen.

Die drei Vermittler haben der Hamas jedoch mündlich zugesichert, dass die Verhandlungen wie geplant fortgesetzt werden und dass sie auf eine Einigung zur Umsetzung der zweiten und dritten Phase vor dem Ende der ersten drängen werden, so der ägyptische Beamte.

Im Vorfeld hat die zionistische Besatzung jedoch im Norden des Gazastreifens massive Schläge einstecken müssen, mit Dutzenden von Toten und Dutzenden von Verletzten allein in der vergangenen Woche. Der Norden des Gazastreifens, von dem sie dachten, sie könnten den Plan der Generäle umsetzen, ihn zu teilen, zu belagern und den Widerstand zu beenden, ist gescheitert, und die Menschen im Gazastreifen stehen fest zusammen, während die Besatzer sich darauf vorbereiten, Gaza mit eingezogenem Schwanz zu verlassen, besiegt, gedemütigt und moralisch bankrott!

Sie haben nichts erreicht, außer über 100.000 unschuldige Menschen zu massakrieren und eine ganze Stadt auszulöschen. Ihre Kriegsziele, die Menschen in Gaza zu vertreiben, den Widerstand zu brechen und dann Siedlungen für zukünftige Siedler zu bauen, sind gescheitert.

Soldaten des IOF haben zugegeben, dass sie in gefährlichem Gelände operieren. Sie operieren dort, wo der Widerstand operiert, in Gebieten, die von Kameras überwacht werden, und in diesen Gebieten sind in jeder Gasse Sprengsätze angebracht, die von den Tunneln aus aktiviert werden können. Ganze Gebiete wurden auf ähnliche Weise mit Sprengkörpern versehen.

Selbst wenn die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland Verluste erleiden, ist die israelische Armee nicht auf der Siegerstraße. Wie sich die Dinge genau entwickeln werden, kann niemand sagen. Aber der palästinensische Widerstand ist standhaft und die Israelis sind des Krieges müde.

Diese Woche wird uns weitere Hinweise darauf geben, wo die Dinge stehen und wie sie sich entwickeln werden.

Ranjan Solomon ist ein politischer Kommentator

Übersetzt mit Deepl.com

