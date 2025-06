https://consortiumnews.com/2025/06/02/asad-abukhalil-dangers-of-renewed-civil-war-in-syria/?eType=EmailBlastContent&eId=86bb919c-4a7e-4b39-a7cf-a5891f70cf00



AS`AD AbuKHALIL: Gefahren eines erneuten Bürgerkriegs in Syrien

2. Juni 2025

Mit 150 bewaffneten Gruppen in Syrien kontrolliert die regierende HTS (Al-Qa`idah) das Land nicht, während israelische Bombenangriffe darauf abzielen, die Schwächen der sogenannten Zentralregierung in Damaskus aufzudecken.

Israelischer Konvoi rückt in Syrien vor, Dezember 2024. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Die syrische Bürgerkrieg war ebenso ein Projekt des Westens (und der Golfstaaten) wie der Krieg in Afghanistan gegen die Sowjetunion.

Damals arbeiteten westliche Regierungen und Golfdespoten zusammen, um das pro-sowjetische Regime in Kabul zu stürzen. Das lokale afghanische Regime hatte seine Wurzeln im Jahr 1979, als die UdSSR einmarschierte, und die kommunistische Bewegung in Afghanistan wurde von Studenten und Intellektuellen der afghanischen Gesellschaft unterstützt; sie wurde dem Volk nicht aufgezwungen, wie westliche Darstellungen behaupten.

Zwar lehnten konservative religiöse Kräfte in Afghanistan das säkulare und feministische Projekt der Kommunisten ab und bestanden darauf, Afghanistan in einem mittelalterlichen kulturellen Gefängnis zu halten. Der Westen war jedoch bereit, jede Regierung zu unterstützen, egal wie widerwärtig und undemokratisch sie auch war, um die Basis für Sozialismus und Kommunismus zu untergraben.

In ähnlicher Weise nahmen westliche Liberale 2011 die syrischen Rebellen auf, was eindeutig im Einklang mit dem Wunsch Israels stand, das Regime in Damaskus loszuwerden, das von der offiziellen arabischen, pro-amerikanischen Norm abgewichen war.

Von Soros finanzierte arabische Medien (und davon gibt es viele) romantisierten die Rebellen und stellten die jihadistisch gesinnten Kämpfer (buchstäblich Anhänger Bin Ladens) als säkulare Demokraten und – in einigen Berichten – sogar als Feministen dar. Westliche Regierungen (das war auch in Afghanistan der Fall) schauten weg, als militante Muslime ihre westlichen Länder verließen, um sich dem Krieg in Syrien anzuschließen.

Heute, da ein Al-Qaida-Führer in Syrien an der Macht ist, tobt der Kampf um die Ausrichtung des Landes, in dem die Türkei gegen die USA und Israel steht, während die syrischen Minderheiten zunehmend von den Dschihadisten in Damaskus (mit westlicher Unterstützung) bedroht werden.

[In einer weiteren Entwicklung hat sich ISIS in den Kampf in Syrien eingeschaltet und die Verantwortung für einen Bombenanschlag auf syrische Soldaten übernommen, seinen ersten gegen das neue Regime.

Ursprünge im Libanon

Szene des Autobombenanschlags in Beirut, bei dem Rafiq Hariri getötet wurde. 2005 (Gilbert Sopakuwa/Flickr)

Im Jahr 2005 bot sich den Vereinigten Staaten und Israel eine fantastische Gelegenheit im Libanon, als beide Länder hofften, dass die Ermordung des libanesischen Geschäftsmanns und Politikers Rafiq Hariri in Beirut eine tiefgreifende politische Transformation des Landes herbeiführen und zum Untergang der Hisbollah führen würde.

Die Regierung von George W. Bush investierte viel in eine groß angelegte Propagandakampagne, wie sie der Libanon noch nie gesehen hatte, um das Image von Hariri zu verherrlichen und ihn als eine Art Helden und Symbol für den Libanon darzustellen.

Das US-Außenministerium bezeichnete die konfessionellen Demonstrationen im Libanon, die sich gegen das syrische Regime richteten, das im Rahmen des Taif-Abkommens, das 1989 den libanesischen Bürgerkrieg beendete, Truppen im Libanon stationiert hatte, als „Zedernrevolution“. Diese Truppen zogen 2005 ab.

Im Jahr 2011 hoffte Amerika auf einen anderen politischen Wandel.

Zu dieser Zeit waren die USA überrascht von der Ausbreitung der Volksaufstände in bestimmten arabischen Ländern, von denen einige für die Vereinigten Staaten und Israel strategisch äußerst wichtig waren, nämlich Ägypten, Bahrain und Tunesien.

Die USA befürchteten, dass loyale arabische Verbündete einer Demokratisierungswelle ausgesetzt waren. Die amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten seit dem Zweiten Weltkrieg basierte auf einer entschiedenen Ablehnung der Demokratie; der Westen entschied sich für die Durchsetzung diktatorischer Herrschaft, wenn die Despoten sich den westlichen Interessen und Israel anschlossen.

In Ägypten versuchten die Vereinigten Staaten schnell, den unkontrollierten Aufstand einzudämmen, der den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag zu Fall bringen würde. Der rechtsgerichtete General Abdel Fattah el-Sisi kam 2014 an die Macht, um den demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi zu stürzen, und nach einer kurzen Unterbrechung wurde die diktatorische Herrschaft wiederhergestellt.

Barack Obama wird oft fälschlicherweise zugeschrieben, den Sturz von Hosni Mubarak, der Ägypten 30 Jahre lang regiert hatte, im Jahr 2011 unterstützt zu haben, obwohl aus öffentlichen Aufzeichnungen hervorgeht, dass Obamas Regierung die friedlichen Demonstranten, die Demokratie in ihrem Land forderten, verurteilte. Hillary Clinton, die damalige US-Außenministerin, schlug sogar den brutalen Chef der Geheimpolizei, Omar Suleiman, als geeigneten Kandidaten für die Führung Ägyptens nach Mubarak vor.

Die Vereinigten Staaten nutzten die Situation aus, indem sie in Ländern der Region, die nicht auf ihrer Seite standen, Veränderungen herbeiführten. Die NATO intervenierte in Libyen, und das Land leidet noch immer unter den Folgen des Bürgerkriegs und des endlosen Blutvergießens.

In Syrien schritten die Vereinigten Staaten und die Golfstaaten schnell ein, um den Sturz des Regimes zu arrangieren. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Russland, der Iran und die Hisbollah eingreifen würden, um das wankende Regime zu stützen.

Die Herrschaft der Assad-Familie

Präsident Hafez al-Assad mit seiner Familie in den frühen 1970er Jahren. Von links nach rechts: Bashar, Maher, Frau Anisa Makhlouf (damals die neue First Lady Syriens), Majd, Bushra und Basil. (Unbekannt/Wikimedia Commons)

Das syrische Regime unter Bashar al-Assad funktionierte als sektiererische Allianz. Die Baath-Partei war angeblich eine der ersten säkularen politischen Parteien der arabischen Welt, deren Gründer die arabische Kultur, Geschichte und Einheit als verbindende Themen für alle arabischen Völker hervorheben wollten.

Der syrische Staatsstreich von 1970 führte jedoch zu einem konfessionellen Regierungswechsel. Hafid Al-Assad stützte sich auf seine eigene alawitische Gemeinschaft, und Beamte aus anderen Konfessionen wurden größtenteils nur symbolisch in Ämter berufen. Alle wichtigen Posten in den Bereichen Sicherheit und Geheimdienst wurden mit vertrauenswürdigen Alawiten besetzt, die oft mit dem Staatschef verwandt waren.

Als Bashar al-Assad im Jahr 2000 die Macht übernahm, versuchte er, das konfessionelle Bündnis auszuweiten, indem er mehr Christen und Sunniten in Machtpositionen, darunter auch im Militär und im Sicherheitsapparat, berief. Dies änderte jedoch nichts an dem konfessionellen Charakter des Regimes, insbesondere in den Augen der syrischen Bevölkerung. Auch änderte es nichts an der despotischen Herrschaftsstruktur, in der Bashar und sein Bruder Maher (sowie sein Schwager Asaf Shawkat, der 2002 bei einem schweren Autobombenanschlag ums Leben kam) die Macht monopolisierten.

Der Aufstand in Syrien im Jahr 2011 löste konfessionelle Verbrechen und Beschimpfungen aus, wie sie in der Region seit langem nicht mehr gesehen worden waren. Wir sprechen hier von Anhängern Osama Bin Ladens (die heute Syrien regieren) und des IS, die alle religiösen Minderheiten, Christen, Schiiten, Ismaeliten, Drusen, Juden und andere als Feinde betrachteten, die unterworfen oder sogar getötet werden müssten.

Syrische Rebellen skandierten während der langen Kriegsjahre Parolen gegen diese Gruppen. Dieser besondere Aspekt der syrischen Revolte wurde im Westen nicht thematisiert. Westliche Regierungen und Medien waren sehr darauf bedacht, den Druck auf das Regime zu erhöhen, und Ben Rhodes (stellvertretender nationaler Sicherheitsberater in der Obama-Regierung) gibt zu, dass er die Obama-Regierung dazu gedrängt hatte, sich für Al-Qaida in Syrien einzusetzen und sich mit ihr zu verbünden.

Das Schlüsselelement des syrischen Baath-Regimes, das es zum Feind des Westens machte, war seine Unterstützung für palästinensische und libanesische Gruppen, die gegen Israel kämpften. Syrien unter Bashar war die einzige arabische Regierung, die noch bereit war, die sogenannten „arabischen Widerstandsgruppen“ zu unterstützen.

Das Potenzial für einen erneuten Bürgerkrieg in Syrien hat zugenommen.

Bemerkenswert ist, dass die US-Regierung, die in Ländern, in denen bewaffnete Gruppen gegen Israel vorgehen (Libanon, Irak und Jemen), ein Gewaltmonopol der Zentralregierung predigt, zu der Vielzahl von Milizen in Syrien schweigt.

Dies könnte daran liegen, dass die USA seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 ihre eigenen Stellvertreter-Milizen in Syrien haben, die nicht ausschließlich aus Kurden bestehen.

In Syrien gibt es heute mindestens 150 bewaffnete Gruppen, und die regierende HTS (die früher der offizielle Ableger der Al-Qaida in Syrien war) kontrolliert nicht das gesamte Land.

Die israelischen Bombenangriffe sollen die Schwächen dieser sogenannten Zentralregierung aufdecken. Die westlichen Mächte sind mehr als bereit, den neuen dschihadistischen Machthaber Ahmed Al-Sharaa zu legitimieren, sofern er keine Bedrohung für Israel darstellt. Er muss auch den Abraham-Abkommen beitreten, wozu er bereits seine Bereitschaft bekundet hat, um die Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

Die vielen bewaffneten Gruppen in Syrien waren bereit, sich zu vereinen, als das Ziel der Sturz Assads war.

Jetzt gibt es Machtkämpfe, ähnlich wie bei den afghanischen bewaffneten Gruppen von 1992 bis zum Aufstieg der Taliban 1996.

Westliche und Golfstaaten konkurrieren mit der Türkei um die Kontrolle über das neue syrische Regime. Die neuen Machthaber sind bereit, ihren Kreis von Verbündeten zu erweitern, bleiben aber der Regierung in Ankara treu, die maßgeblich für ihren Sieg verantwortlich war.

Die Türkei spielte auch eine zentrale Rolle in dem noch nicht bekannt gewordenen geheimen Plan oder Abkommen, das Russland dazu veranlasste, den Sturz von Bashar zu tolerieren. In einem Interview gab der türkische Außenminister (der zuvor den Geheimdienst leitete) die Rolle der Türkei bei der Verhinderung einer russischen Intervention zu. (Der verlinkte Artikel stammt aus einer offiziellen arabischen Propaganda-Publikation der USA, die inzwischen entfernt wurde).

Druzen gespalten

Walid Jumblat (libanesisches Informationsministerium)

Unter den Drusen in Syrien gibt es derzeit eine Debatte. Einerseits werden sie von der pro-israelischen Drusenführung (vertreten durch Muwaffaq Tarif, der dem israelischen Geheimdienst und der Militärführung nahesteht) umworben, um Israel einen Fuß in Syrien zu verschaffen.

Andererseits gibt es diejenigen, die vom libanesischen Drusenführer Walid Jumblat beeinflusst sind, der vor einem Bündnis mit Israel und dessen gefährlichen Plänen gegen Syrien warnt. Jumblat erinnert die Drusen daran, dass sie sich weiterhin mit der arabischen Mehrheit verbünden müssen, die Israel als Feind betrachtet.

Die syrischen Drusen haben seit dem großen arabischen Aufstand von 1925-27 gegen die französische Besatzung eine lange Geschichte der Allianz mit arabisch-nationalistischen Kräften. Die Franzosen wollten Syrien bekanntlich in kleine konfessionelle/ethnische Staaten aufteilen. Die arabische Identität vereitelte die kolonialen Pläne Frankreichs.

Alawiten in der Defensive

Die Alawiten kämpfen heute um ihre Selbstverteidigung gegen alle sunnitischen Dschihad-Kämpfer, die sie als Ungläubige betrachten, die unterworfen oder getötet werden müssen. Sie alle werden für die Herrschaft Bashshars verantwortlich gemacht.

Sie haben keine Unterstützung von außerhalb der Region. Der Iran hat die Alawiten immer als fehlgeleitete schiitische Abtrünnige betrachtet, die zum wahren schiitischen Zwölf-Imam-Glauben zurückgebracht werden müssen.

Es war nicht der Iran, der den Schiismus der syrischen und libanesischen Alawiten legitimierte, sondern der libanesische schiitische Geistliche Musa As-Sadr im Jahr 1973. As-Sadr war ein enger Verbündeter von Hafidh Al-Asad und wurde 1978 während eines Besuchs in Libyen von Gaddafi entführt und vermutlich getötet.

Die Minderheiten in Syrien scheinen keine gemeinsamen Beiträge zu leisten oder eine Einheitsfront gegen die neue Regierung zu planen, weil sie Repressalien durch sunnitische Kämpfer fürchten.

Die Welt hat sich von Syrien abgewendet, seit Bashar aus dem Land geflohen ist. Aber die Berichte über religiös motivierte Massaker werden Syrien wieder in die Schlagzeilen bringen. Im Rahmen seines eskalierenden Groß-Israel-Projekts wird Tel Aviv nicht ruhen, bis alle Nachbarländer für Jahre in Bürgerkriege verwickelt sind.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University in Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

